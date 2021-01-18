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    Главная / Торги / Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗ

    Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847164Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009847164

    Уникальный номер закупки

    371

    Номер закупки

    00000155/КО

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ТЗ__1___Комплектность_поставки.xlsx

    Форма_ЦП_заполнить_и_приложить.xlsx

    Методика_оценки_заявок.docx

    Техническое_задание_на_клапаны_и_регуляторы.docx

    Приложение2_к_проекту_Договора.xls

    Приложение1__к_проекту_Договора.xls

    Проект_договора.docx

    Приложение_к_ТЗ__2__ИЯТЛ.490300.100.pdf

    Приложение_к_ТЗ__3___ИЯТЛ.300052.105.pdf

    Извещение.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Итоговый_протокол_155_КО.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЭП ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Контактный телефон

    +7 812 372-58-81 доб. 5150

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.rodina@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родина Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры 78

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847164Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗ

    Начальная цена

    738 247,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20

    Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали, комплектующие арматуры

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/291585/name/60098f17ebaf31.19594036

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка клапанов и регуляторов на Амурский ГПЗ"

    Кол-во: 4.00000

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    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 653 850
    Лоты:
    1
    Регион:
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