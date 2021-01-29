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Номер извещения
32009844707
Уникальный номер закупки
20/4.3/0074254/ГПитание
Наименование закупки
Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.12.2020 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Kudin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин К. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844707Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)
Начальная цена
23 631 788,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
17.29
17.22
16.29
17.12
13.92
22.22
13.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 34.0
Кол-во: 134.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 8000.0
Кол-во: 33400.0
Кол-во: 2200000.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1340.0
Кол-во: 1000000.0
Кол-во: 2000000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 15000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 50000.0
Кол-во: 50000.0
Кол-во: 50000.0
Кол-во: 1760.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 4500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 534.0
Кол-во: 1000000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 15000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 50000.0
Кол-во: 50000.0
Кол-во: 50000.0
Кол-во: 1760.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 4500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 13400.0
Кол-во: 100000.0
Кол-во: 100000.0
Кол-во: 133400.0
Кол-во: 6667.0
Кол-во: 1534.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 1600.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 533.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 12000.0
Кол-во: 3600.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 13400.0
Кол-во: 100000.0
Кол-во: 100000.0
Кол-во: 133400.0
Кол-во: 6667.0
Кол-во: 1534.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 1600.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 533.0
Кол-во: 534.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 34.0
Кол-во: 134.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 8000.0
Кол-во: 33400.0
Кол-во: 2200000.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1340.0
Кол-во: 1000000.0
Кол-во: 18000.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 13400.0
Кол-во: 100000.0
Кол-во: 100000.0
Кол-во: 133400.0
Кол-во: 6667.0
Кол-во: 1534.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 1600.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 533.0
Кол-во: 534.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 34.0
Кол-во: 134.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 8000.0
Кол-во: 33400.0
Кол-во: 2200000.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1340.0
Кол-во: 1000000.0
Кол-во: 2000000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 15000.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 60000.0
Кол-во: 60000.0
Кол-во: 24000.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 3600.0
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