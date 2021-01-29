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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)

    Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009844707

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0074254/ГПитание

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0074254/ГПитание/ПР/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    74254 Для Участника (версия 01).rar

    Продл 10.02.2021 итог.docx

    Продл до 29.01.2021 (МИ).docx

    Продл до 22.01.2021 (МИ).docx

    Продл 17.02.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Kudin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин К. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844707Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных материалов, упаковки и одноразовой посуды для филиала "Ямальское управление по организации общественного питания" для нужд ООО "Газпром питание" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/20/4.3/0074254/ГПитание)

    Начальная цена

    23 631 788,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    17.29

    Изделия из бумаги и картона прочие

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    16.29

    Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие

    17.12

    Бумага и картон

    13.92

    Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    22.22

    Изделия пластмассовые упаковочные

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка стрейч упаковочная ПВХ 50см*25м17мкм"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 2"

    "ПВХ Стрейч пленка пищевая 450мм*1500м"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 3"

    "Пленка ПВХ 300*250 8мкм"

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 4"

    "Пленка стрейч ПВХ 400*1500 9мкм"

    Кол-во: 134.0

    "Позиция 5"

    "Пищевая пленка упаковочная 300мм*250м"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 6"

    "Пакет зиплок 10*15см"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 7"

    "Пакет зиплок 18*25см"

    Кол-во: 8000.0

    "Позиция 8"

    "Пакет фасовочный 25х40, 30 мкм.,1/500 шт"

    Кол-во: 33400.0

    "Позиция 9"

    "Пакет фасовочный ПНД для пищевых продуктов (24х37 см, 100 шт/рул.)"

    Кол-во: 2200000.0

    "Позиция 10"

    "Перчатки трикотажные для официантов"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 11"

    "Лента для весов (термоэтикетка) без печати 58*40мм"

    Кол-во: 1340.0

    "Позиция 12"

    "Зубочистки в индив.упаковке"

    Кол-во: 1000000.0

    "Позиция 13"

    "ПАКЕТ-МАЙКА НИКАС"

    Кол-во: 2000000.0

    "Позиция 14"

    "ТАРЕЛКА ПЛАСТИКОВАЯ БЕЛАЯ 205 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 15"

    "ТАРЕЛКА ПЛАСТИКОВАЯ БЕЛАЯ 170 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 16"

    "СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ 200 мл"

    Кол-во: 15000.0

    "Позиция 17"

    "ВИЛКА ПЛАСТИКОВАЯ ОДНОРАЗОВАЯ 165 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 18"

    "ЛОЖКА ЧАЙНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ 125 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 19"

    "НОЖ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 160 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 20"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 1000 мл"

    Кол-во: 50000.0

    "Позиция 21"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 500 мл"

    Кол-во: 50000.0

    "Позиция 22"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 250 мл"

    Кол-во: 50000.0

    "Позиция 23"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС РК-38"

    Кол-во: 1760.0

    "Позиция 24"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС РК-15"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 25"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-170"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 26"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-190"

    Кол-во: 4500.0

    "Позиция 27"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-270"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 28"

    "Шпажки пластиковые для канапе, длина 90мм, прозрачные, 100шт/упак"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 29"

    "Шпажки бамбуковые  (узелок) для канапэ, длина 90мм, 100шт/упак"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 30"

    "Шампуры деревянные длина 20см, 100шт/упак."

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 31"

    "форма бумажная для тарталеток d=62"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 32"

    "форма бумажная для тарталеток d=50"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 33"

    "Форма бумажная для тарталеток d=45 мм"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 34"

    "Салфетка ажурная д-25 1/100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 35"

    "Салфетка ажурная д-21 1/100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 36"

    "Салфетка ажурная круглая, диаметр 27см, 100шт/упак."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 37"

    "Подпергамент пищевой марка "П""

    Кол-во: 534.0

    "Позиция 38"

    "ПАКЕТ-МАЙКА НИКАС"

    Кол-во: 1000000.0

    "Позиция 39"

    "ТАРЕЛКА ПЛАСТИКОВАЯ БЕЛАЯ 205 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 40"

    "ТАРЕЛКА ПЛАСТИКОВАЯ БЕЛАЯ 170 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 41"

    "СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ 200 мл"

    Кол-во: 15000.0

    "Позиция 42"

    "ВИЛКА ПЛАСТИКОВАЯ ОДНОРАЗОВАЯ 165 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 43"

    "ЛОЖКА ЧАЙНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ 125 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 44"

    "НОЖ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 160 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 45"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 1000 мл"

    Кол-во: 50000.0

    "Позиция 46"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 500 мл"

    Кол-во: 50000.0

    "Позиция 47"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 250 мл"

    Кол-во: 50000.0

    "Позиция 48"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС РК-38"

    Кол-во: 1760.0

    "Позиция 49"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС РК-15"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 50"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-170"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 51"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-190"

    Кол-во: 4500.0

    "Позиция 52"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-270"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 53"

    "Шпажки пластиковые для канапе, длина 90мм, прозрачные, 100шт/упак"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 54"

    "Шпажки бамбуковые  (узелок) для канапэ, длина 90мм, 100шт/упак"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 55"

    "Шампуры деревянные длина 20см, 100шт/упак."

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 56"

    "форма бумажная для тарталеток d=62"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 57"

    "форма бумажная для тарталеток d=50"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 58"

    "Форма бумажная для тарталеток d=45 мм"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 59"

    "Салфетка ажурная д-25 1/100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 60"

    "Салфетка ажурная д-21 1/100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 61"

    "Салфетка ажурная круглая, диаметр 27см, 100шт/упак."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 62"

    "Салфетка ажурная круглая, диаметр 25см, 100шт/упак."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 63"

    "Плёнка термоусадочная полурукав 200мм/400мм/650м"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 64"

    "Лоток ВСП 225*150*28"

    Кол-во: 13400.0

    "Позиция 65"

    "Подложка ВПС 170*127*25мм"

    Кол-во: 100000.0

    "Позиция 66"

    "Подложка ВПС 225*135*43мм"

    Кол-во: 100000.0

    "Позиция 67"

    "Подложка ВПС 225*135*30мм"

    Кол-во: 133400.0

    "Позиция 68"

    "Сетка для фасовки овощей"

    Кол-во: 6667.0

    "Позиция 69"

    "Фольга для запекания алюминиевая 30см*10м"

    Кол-во: 1534.0

    "Позиция 70"

    "Скотч бумажный (малярный) 50мм*50м"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 71"

    "Пломбы пластиковые контрольные Фаст-330 (2,3мм*330мм)"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 72"

    "Ценник липкий в ролике 29мм*28мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 73"

    "Бумага оберточная марка "Б""

    Кол-во: 533.0

    "Позиция 74"

    "Салфетка ажурная круглая, диаметр 25см, 100шт/упак."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 75"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-190"

    Кол-во: 12000.0

    "Позиция 76"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-270"

    Кол-во: 3600.0

    "Позиция 77"

    "Шпажки пластиковые для канапе, длина 90мм, прозрачные, 100шт/упак"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 78"

    "Шпажки бамбуковые  (узелок) для канапэ, длина 90мм, 100шт/упак"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 79"

    "Шампуры деревянные длина 20см, 100шт/упак."

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 80"

    "форма бумажная для тарталеток d=62"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 81"

    "форма бумажная для тарталеток d=50"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 82"

    "Форма бумажная для тарталеток d=45 мм"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 83"

    "Салфетка ажурная д-25 1/100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 84"

    "Салфетка ажурная д-21 1/100"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 85"

    "Салфетка ажурная круглая, диаметр 27см, 100шт/упак."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 86"

    "Салфетка ажурная круглая, диаметр 25см, 100шт/упак."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 87"

    "Плёнка термоусадочная полурукав 200мм/400мм/650м"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 88"

    "Лоток ВСП 225*150*28"

    Кол-во: 13400.0

    "Позиция 89"

    "Подложка ВПС 170*127*25мм"

    Кол-во: 100000.0

    "Позиция 90"

    "Подложка ВПС 225*135*43мм"

    Кол-во: 100000.0

    "Позиция 91"

    "Подложка ВПС 225*135*30мм"

    Кол-во: 133400.0

    "Позиция 92"

    "Сетка для фасовки овощей"

    Кол-во: 6667.0

    "Позиция 93"

    "Фольга для запекания алюминиевая 30см*10м"

    Кол-во: 1534.0

    "Позиция 94"

    "Скотч бумажный (малярный) 50мм*50м"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 95"

    "Пломбы пластиковые контрольные Фаст-330 (2,3мм*330мм)"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 96"

    "Ценник липкий в ролике 29мм*28мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 97"

    "Бумага оберточная марка "Б""

    Кол-во: 533.0

    "Позиция 98"

    "Подпергамент пищевой марка "П""

    Кол-во: 534.0

    "Позиция 99"

    "Пленка стрейч упаковочная ПВХ 50см*25м17мкм"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 100"

    "ПВХ Стрейч пленка пищевая 450мм*1500м"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 101"

    "Пленка ПВХ 300*250 8мкм"

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 102"

    "Пленка стрейч ПВХ 400*1500 9мкм"

    Кол-во: 134.0

    "Позиция 103"

    "Пищевая пленка упаковочная 300мм*250м"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 104"

    "Пакет зиплок 10*15см"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 105"

    "Пакет зиплок 18*25см"

    Кол-во: 8000.0

    "Позиция 106"

    "Пакет фасовочный 25х40, 30 мкм.,1/500 шт"

    Кол-во: 33400.0

    "Позиция 107"

    "Пакет фасовочный ПНД для пищевых продуктов (24х37 см, 100 шт/рул.)"

    Кол-во: 2200000.0

    "Позиция 108"

    "Перчатки трикотажные для официантов"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 109"

    "Лента для весов (термоэтикетка) без печати 58*40мм"

    Кол-во: 1340.0

    "Позиция 110"

    "Зубочистки в индив.упаковке"

    Кол-во: 1000000.0

    "Позиция 111"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС Т-170"

    Кол-во: 18000.0

    "Позиция 112"

    "Плёнка термоусадочная полурукав 200мм/400мм/650м"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 113"

    "Лоток ВСП 225*150*28"

    Кол-во: 13400.0

    "Позиция 114"

    "Подложка ВПС 170*127*25мм"

    Кол-во: 100000.0

    "Позиция 115"

    "Подложка ВПС 225*135*43мм"

    Кол-во: 100000.0

    "Позиция 116"

    "Подложка ВПС 225*135*30мм"

    Кол-во: 133400.0

    "Позиция 117"

    "Сетка для фасовки овощей"

    Кол-во: 6667.0

    "Позиция 118"

    "Фольга для запекания алюминиевая 30см*10м"

    Кол-во: 1534.0

    "Позиция 119"

    "Скотч бумажный (малярный) 50мм*50м"

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 120"

    "Пломбы пластиковые контрольные Фаст-330 (2,3мм*330мм)"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 121"

    "Ценник липкий в ролике 29мм*28мм"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 122"

    "Бумага оберточная марка "Б""

    Кол-во: 533.0

    "Позиция 123"

    "Подпергамент пищевой марка "П""

    Кол-во: 534.0

    "Позиция 124"

    "Пленка стрейч упаковочная ПВХ 50см*25м17мкм"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 125"

    "ПВХ Стрейч пленка пищевая 450мм*1500м"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 126"

    "Пленка ПВХ 300*250 8мкм"

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 127"

    "Пленка стрейч ПВХ 400*1500 9мкм"

    Кол-во: 134.0

    "Позиция 128"

    "Пищевая пленка упаковочная 300мм*250м"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 129"

    "Пакет зиплок 10*15см"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 130"

    "Пакет зиплок 18*25см"

    Кол-во: 8000.0

    "Позиция 131"

    "Пакет фасовочный 25х40, 30 мкм.,1/500 шт"

    Кол-во: 33400.0

    "Позиция 132"

    "Пакет фасовочный ПНД для пищевых продуктов (24х37 см, 100 шт/рул.)"

    Кол-во: 2200000.0

    "Позиция 133"

    "Перчатки трикотажные для официантов"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 134"

    "Лента для весов (термоэтикетка) без печати 58*40мм"

    Кол-во: 1340.0

    "Позиция 135"

    "Зубочистки в индив.упаковке"

    Кол-во: 1000000.0

    "Позиция 136"

    "ПАКЕТ-МАЙКА НИКАС"

    Кол-во: 2000000.0

    "Позиция 137"

    "ТАРЕЛКА ПЛАСТИКОВАЯ БЕЛАЯ 205 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 138"

    "ТАРЕЛКА ПЛАСТИКОВАЯ БЕЛАЯ 170 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 139"

    "СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ 200 мл"

    Кол-во: 15000.0

    "Позиция 140"

    "ВИЛКА ПЛАСТИКОВАЯ ОДНОРАЗОВАЯ 165 мм"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 141"

    "ЛОЖКА ЧАЙНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ 125 мм"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 142"

    "НОЖ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 160 мм"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 143"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 1000 мл"

    Кол-во: 60000.0

    "Позиция 144"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 500 мл"

    Кол-во: 60000.0

    "Позиция 145"

    "КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ ОДНОРАЗОВЫЙ 250 мл"

    Кол-во: 24000.0

    "Позиция 146"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС РК-38"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 147"

    "УПАКОВКА ПЛАСТИКОВАЯ КОРРЕКС РК-15"

    Кол-во: 3600.0

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