www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009844034
Уникальный номер закупки
20/4.3/0064082/ГНедра
Наименование закупки
Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 64082)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.12.2020 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-27
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Filippova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844034Подведение итогов не позднее Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"
Начальная цена
56 095 329,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
26.51.82.110
26.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 28.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 19.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 19.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 33.0
Кол-во: 47.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 33.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 8400.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 28.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 84.0
Кол-во: 408.0
Кол-во: 820.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 20.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.