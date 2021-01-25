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    Главная / Торги / Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 64082)

    Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 64082)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 09:3025.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844034Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009844034

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0064082/ГНедра

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0064082/ГНедра/ПР/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 64082)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    64082_Документация МИ_БС.7z

    Подача заявок до 25.01.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844034Подведение итогов не позднее Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"

    Начальная цена

    56 095 329,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.110

    Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и тахиметров (тахеометров); геодезических, гидрографических, океанографических, гидрологических, метеорологических или геофизических инструментов и прочих приборов, не имеющие самостоятельных гру ппировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.1

    Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 2"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 3"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 5"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 6"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 7"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 8"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 10"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 11"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 12"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 13"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 15"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 16"

    "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 17"

    "Расходные материалы для ремонта датчиков станции ГТИ (Разрез)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 18"

    "Расходные материалы для аппаратуры станции ГТИ (Разрез)"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 19"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (Разрез)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Датчик станции ГТИ для установки на буровой."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 21"

    "Расходные материалы для ремонта датчиков ДОВЛ МДИ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 22"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 23"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 24"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 25"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 26"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 27"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 28"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 29"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 30"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 31"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 32"

    "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Расходные материалы для ремонта датчика ДНК-311"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 34"

    "Расходные материалы для ремонта датчиков ДУУ-340"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БУ)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 37"

    "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 38"

    "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 39"

    "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 40"

    "Расходные материалы для ремонта группы датчиков станции ГТИ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 41"

    "Расходные материалы для ремонта группы датчиков станции ГТИ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 42"

    "Расходные материалы для ремонта датчиков"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 43"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 44"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 45"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)"

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 46"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 47"

    "Видеонаблюдение на буровой"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 48"

    "Видеонаблюдение на буровой"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 49"

    "Расходные материалы станции ГТИ"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 50"

    "Расходные материалы станции ГТИ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 51"

    "Расходные материалы станции ГТИ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 52"

    "Расходные материалы станции ГТИ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 53"

    "Расходные материалы станции ГТИ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 54"

    "Расходные материалы станции ГТИ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 55"

    "Ремонт-замена кабелей станции ГТИ"

    Кол-во: 8400.0

    "Позиция 56"

    "Ремонт-замена кабелей станции ГТИ"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 57"

    "Ремонт-замена кабелей станции ГТИ"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 58"

    "Расходные материалы станции ГТИ"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 59"

    "Геологическое оборудование для модулей ГХИ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "Геологическое оборудование для модулей ГХИ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Градуировочная газовая смесь для калибровки газовой аппаратуры "Хромопласт""

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 62"

    "Запасные части к оборудованию серии ASEP"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 63"

    "Запасные части к оборудованию серии ASEP"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 64"

    "Запасные части к оборудованию серии ASEP"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 65"

    "Запасные части к оборудованию серии ASEP"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 66"

    "Запасные части к оборудованию серии ASEP"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 67"

    "Запасные части к оборудованию серии ASEP"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 68"

    "Расходные материалы станции ГТИ при газовом каротаже"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 69"

    "Расходные материалы для ремонта газовой аппаратуры "Хромопласт""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 70"

    "Расходные материалы для ремонта газовой аппаратуры "Хромопласт""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 71"

    "Блоки питания для аппаратуры"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 72"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 73"

    "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 74"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 75"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 76"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 77"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 78"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 79"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 80"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 81"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 82"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 83"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 84"

    "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 85"

    "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 86"

    "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 87"

    "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 88"

    "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 89"

    "Расходные материалы для ремонта датчиков ПУМП-12"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 90"

    "Запчасть активного дегазатора"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 91"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 92"

    "Расходные материалы для ремонта МАК-4Т"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 93"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 94"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 95"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 96"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 97"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 98"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 99"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 100"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 101"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 102"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 103"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 104"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 105"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 106"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 107"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 108"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 109"

    "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 110"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии МАК"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 111"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 112"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 113"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЦМ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 114"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии КАСКАД"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 115"

    "Шаровое соединение диаметром 32 мм., Ч.Т1.ГФ.100.000"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 116"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 117"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 84.0

    "Позиция 118"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 408.0

    "Позиция 119"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 820.0

    "Позиция 120"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 121"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 122"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 123"

    "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 124"

    "Расходные материалы вспомогательного оборудования для автономного аппаратурно-методического комплекса"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 125"

    "Характеристики: диаметр 36, длина 560мм, вес не более 3 кг."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 126"

    "Характеристики диаметр 60 мм, длина 500 мм, масса не более 4 кг, заделка кабеля на 7 жил."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 127"

    "Смазка Томпфлон ЭП 230МН Для заполнения полости компенсатора защитной диэлектрической смазкой в НКБ 7-60"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 128"

    "Винтовой обтиратор кабеля Винтовой обтиратель кабеля ¾”"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 129"

    "Характеристики :диаметр 76 мм, длина 400 мм, масса не более 10 кг)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 130"

    "Предназначен для передачи электрического сигнала через вращающееся соединения. И осуществляет связь между скважинным прибором и каротажным регистратором. Коллектор устанавливается на барабане спуско-подъемного агрегата (ПКС)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 131"

    "Предназначен для измерения скорости и глубины спускаемого геофизического кабеля в скажину, устанавливается на трех роликовую систему в кунге подъемника каротажного (является неотемлемой частью ПКС)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 132"

    "Предназначен для измерения натяжения спускаемого геофизического кабеля в скажину, устанавливается на трех роликовую систему в кунге подъемника каротажного (является неотемлемой частью ПКС)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 133"

    "Запасная часть к подъемнику каротажному самоходному к оборудованию серии ASEP"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 134"

    "штифт для крепления рычага 4 СКП ГИЦН2.807.344 поз.28 (прил. Д)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 135"

    "Палец для крепления рычага 4 СКП ГИЦН2.750.037 РЭ поз.31 (прил.2)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 136"

    "Термостойкий экранированный фторопластовый провод (для 4АК) ПАК 0,12 Б ТУ16к76.218-2007"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 137"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 138"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 139"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 140"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 141"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 142"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 143"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 144"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 145"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 146"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 147"

    "Запчасть аппаратуры серии КСАТ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 148"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии МИД-К"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 149"

    "Запчасть аппаратуры серии МИД-К"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 150"

    "Запчасть аппаратуры серии МИД-К"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 151"

    "Запчасть аппаратуры серии МИД-К"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 152"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 153"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 154"

    "Расходные материалы аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01) "

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 155"

    "Расходные материалы аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS) "

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 156"

    "Расходные материалы аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 157"

    "Расходные материалы для скважинной аппаратуры"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 158"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СКАТ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 159"

    "Пробка, поз. П. Чертёж общего вида. КБ 96.00.00.000 РЭ"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 160"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 161"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 162"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 163"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 164"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 165"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 166"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 167"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 168"

    "Запасные части для аппаратуры серии МАК"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 169"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 170"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 171"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 172"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 173"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 174"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 175"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 176"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 177"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 178"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 179"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 180"

    "Запчасть аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 181"

    "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК"

    Кол-во: 20.0

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