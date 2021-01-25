Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"

Поставка запчастей и расходных материалов к геофизическому оборудованию и аппаратуре ГИРС для нужд ПФ "Серергазгеофизика"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ НЕДРА Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 8.0

"Позиция 2" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 8.0

"Позиция 3" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 8.0

"Позиция 4" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 24.0

"Позиция 5" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 28.0

"Позиция 6" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 8.0

"Позиция 7" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS)" Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS)" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 13.0

"Позиция 10" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 15.0

"Позиция 11" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 15.0

"Позиция 12" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 15.0

"Позиция 13" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 10.0

"Позиция 14" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 16.0

"Позиция 15" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 19.0

"Позиция 16" "Датчик станции ГТИ (Разрез) для установки на буровой." Кол-во: 30.0

"Позиция 17" "Расходные материалы для ремонта датчиков станции ГТИ (Разрез)" Кол-во: 5.0

"Позиция 18" "Расходные материалы для аппаратуры станции ГТИ (Разрез)" Кол-во: 50.0

"Позиция 19" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (Разрез)" Кол-во: 20.0

"Позиция 20" "Датчик станции ГТИ для установки на буровой." Кол-во: 5.0

"Позиция 21" "Расходные материалы для ремонта датчиков ДОВЛ МДИ" Кол-во: 5.0

"Позиция 22" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)" Кол-во: 5.0

"Позиция 23" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)" Кол-во: 19.0

"Позиция 24" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 10.0

"Позиция 25" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 10.0

"Позиция 26" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 20.0

"Позиция 27" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 70.0

"Позиция 28" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 40.0

"Позиция 29" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 20.0

"Позиция 30" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 20.0

"Позиция 31" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 10.0

"Позиция 32" "Запчасть аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01)" Кол-во: 10.0

"Позиция 33" "Расходные материалы для ремонта датчика ДНК-311" Кол-во: 15.0

"Позиция 34" "Расходные материалы для ремонта датчиков ДУУ-340" Кол-во: 5.0

"Позиция 35" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БУ)" Кол-во: 3.0

"Позиция 36" "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 15.0

"Позиция 37" "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 15.0

"Позиция 38" "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 15.0

"Позиция 39" "Запасные части для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 15.0

"Позиция 40" "Расходные материалы для ремонта группы датчиков станции ГТИ" Кол-во: 15.0

"Позиция 41" "Расходные материалы для ремонта группы датчиков станции ГТИ" Кол-во: 15.0

"Позиция 42" "Расходные материалы для ремонта датчиков" Кол-во: 30.0

"Позиция 43" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)" Кол-во: 10.0

"Позиция 44" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)" Кол-во: 33.0

"Позиция 45" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ (БР1-БР2)" Кол-во: 47.0

"Позиция 46" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ" Кол-во: 10.0

"Позиция 47" "Видеонаблюдение на буровой" Кол-во: 8.0

"Позиция 48" "Видеонаблюдение на буровой" Кол-во: 33.0

"Позиция 49" "Расходные материалы станции ГТИ" Кол-во: 60.0

"Позиция 50" "Расходные материалы станции ГТИ" Кол-во: 30.0

"Позиция 51" "Расходные материалы станции ГТИ" Кол-во: 10.0

"Позиция 52" "Расходные материалы станции ГТИ" Кол-во: 25.0

"Позиция 53" "Расходные материалы станции ГТИ" Кол-во: 25.0

"Позиция 54" "Расходные материалы станции ГТИ" Кол-во: 25.0

"Позиция 55" "Ремонт-замена кабелей станции ГТИ" Кол-во: 8400.0

"Позиция 56" "Ремонт-замена кабелей станции ГТИ" Кол-во: 1200.0

"Позиция 57" "Ремонт-замена кабелей станции ГТИ" Кол-во: 400.0

"Позиция 58" "Расходные материалы станции ГТИ" Кол-во: 1000.0

"Позиция 59" "Геологическое оборудование для модулей ГХИ" Кол-во: 2.0

"Позиция 60" "Геологическое оборудование для модулей ГХИ" Кол-во: 2.0

"Позиция 61" "Градуировочная газовая смесь для калибровки газовой аппаратуры "Хромопласт"" Кол-во: 28.0

"Позиция 62" "Запасные части к оборудованию серии ASEP" Кол-во: 3.0

"Позиция 63" "Запасные части к оборудованию серии ASEP" Кол-во: 4.0

"Позиция 64" "Запасные части к оборудованию серии ASEP" Кол-во: 2.0

"Позиция 65" "Запасные части к оборудованию серии ASEP" Кол-во: 2.0

"Позиция 66" "Запасные части к оборудованию серии ASEP" Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Запасные части к оборудованию серии ASEP" Кол-во: 2.0

"Позиция 68" "Расходные материалы станции ГТИ при газовом каротаже" Кол-во: 1000.0

"Позиция 69" "Расходные материалы для ремонта газовой аппаратуры "Хромопласт"" Кол-во: 10.0

"Позиция 70" "Расходные материалы для ремонта газовой аппаратуры "Хромопласт"" Кол-во: 10.0

"Позиция 71" "Блоки питания для аппаратуры" Кол-во: 20.0

"Позиция 72" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ" Кол-во: 20.0

"Позиция 73" "Расходные материалы для аппаратуры ГТИ" Кол-во: 15.0

"Позиция 74" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 75" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 76" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 77" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 78" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 79" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 80" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 100.0

"Позиция 81" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 82" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 83" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 84" "Расходные материалы для ремонта наземной аппаратуры" Кол-во: 60.0

"Позиция 85" "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков" Кол-во: 50.0

"Позиция 86" "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков" Кол-во: 50.0

"Позиция 87" "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков" Кол-во: 50.0

"Позиция 88" "Расходные материалы для ремонта кабелей датчиков" Кол-во: 50.0

"Позиция 89" "Расходные материалы для ремонта датчиков ПУМП-12" Кол-во: 300.0

"Позиция 90" "Запчасть активного дегазатора" Кол-во: 13.0

"Позиция 91" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 13.0

"Позиция 92" "Расходные материалы для ремонта МАК-4Т" Кол-во: 100.0

"Позиция 93" "Расходные материалы для аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 300.0

"Позиция 94" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 40.0

"Позиция 95" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 40.0

"Позиция 96" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 2.0

"Позиция 97" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 5.0

"Позиция 98" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 5.0

"Позиция 99" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 12.0

"Позиция 100" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 10.0

"Позиция 101" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 20.0

"Позиция 102" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 5.0

"Позиция 103" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 10.0

"Позиция 104" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 1.0

"Позиция 107" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 2.0

"Позиция 109" "Запчасть аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 1.0

"Позиция 110" "Расходные материалы для аппаратуры серии МАК" Кол-во: 100.0

"Позиция 111" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 112" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 113" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЦМ" Кол-во: 100.0

"Позиция 114" "Расходные материалы для аппаратуры серии КАСКАД" Кол-во: 100.0

"Позиция 115" "Шаровое соединение диаметром 32 мм., Ч.Т1.ГФ.100.000" Кол-во: 10.0

"Позиция 116" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 120.0

"Позиция 117" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 84.0

"Позиция 118" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 408.0

"Позиция 119" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 820.0

"Позиция 120" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 36.0

"Позиция 121" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 24.0

"Позиция 122" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 36.0

"Позиция 123" "Расходные материалы для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 24.0

"Позиция 124" "Расходные материалы вспомогательного оборудования для автономного аппаратурно-методического комплекса" Кол-во: 4.0

"Позиция 125" "Характеристики: диаметр 36, длина 560мм, вес не более 3 кг." Кол-во: 6.0

"Позиция 126" "Характеристики диаметр 60 мм, длина 500 мм, масса не более 4 кг, заделка кабеля на 7 жил." Кол-во: 12.0

"Позиция 127" "Смазка Томпфлон ЭП 230МН Для заполнения полости компенсатора защитной диэлектрической смазкой в НКБ 7-60" Кол-во: 5.0

"Позиция 128" "Винтовой обтиратор кабеля Винтовой обтиратель кабеля ¾”" Кол-во: 10.0

"Позиция 129" "Характеристики :диаметр 76 мм, длина 400 мм, масса не более 10 кг)" Кол-во: 2.0

"Позиция 130" "Предназначен для передачи электрического сигнала через вращающееся соединения. И осуществляет связь между скважинным прибором и каротажным регистратором. Коллектор устанавливается на барабане спуско-подъемного агрегата (ПКС)" Кол-во: 2.0

"Позиция 131" "Предназначен для измерения скорости и глубины спускаемого геофизического кабеля в скажину, устанавливается на трех роликовую систему в кунге подъемника каротажного (является неотемлемой частью ПКС)" Кол-во: 5.0

"Позиция 132" "Предназначен для измерения натяжения спускаемого геофизического кабеля в скажину, устанавливается на трех роликовую систему в кунге подъемника каротажного (является неотемлемой частью ПКС)" Кол-во: 5.0

"Позиция 133" "Запасная часть к подъемнику каротажному самоходному к оборудованию серии ASEP" Кол-во: 8.0

"Позиция 134" "штифт для крепления рычага 4 СКП ГИЦН2.807.344 поз.28 (прил. Д)" Кол-во: 20.0

"Позиция 135" "Палец для крепления рычага 4 СКП ГИЦН2.750.037 РЭ поз.31 (прил.2)" Кол-во: 20.0

"Позиция 136" "Термостойкий экранированный фторопластовый провод (для 4АК) ПАК 0,12 Б ТУ16к76.218-2007" Кол-во: 100.0

"Позиция 137" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 7.0

"Позиция 138" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 20.0

"Позиция 139" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 20.0

"Позиция 140" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 20.0

"Позиция 141" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 1.0

"Позиция 142" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 1.0

"Позиция 143" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 5.0

"Позиция 144" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 5.0

"Позиция 145" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 5.0

"Позиция 146" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 5.0

"Позиция 147" "Запчасть аппаратуры серии КСАТ" Кол-во: 5.0

"Позиция 148" "Расходные материалы для аппаратуры серии МИД-К" Кол-во: 50.0

"Позиция 149" "Запчасть аппаратуры серии МИД-К" Кол-во: 4.0

"Позиция 150" "Запчасть аппаратуры серии МИД-К" Кол-во: 1.0

"Позиция 151" "Запчасть аппаратуры серии МИД-К" Кол-во: 1.0

"Позиция 152" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 153" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 1.0

"Позиция 154" "Расходные материалы аппаратуры серии Sondex (скважинный трактор MDTT01) " Кол-во: 300.0

"Позиция 155" "Расходные материалы аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS) " Кол-во: 500.0

"Позиция 156" "Расходные материалы аппаратуры серии Sondex (комплекс MAPS)" Кол-во: 100.0

"Позиция 157" "Расходные материалы для скважинной аппаратуры" Кол-во: 1000.0

"Позиция 158" "Расходные материалы для аппаратуры серии СКАТ" Кол-во: 10.0

"Позиция 159" "Пробка, поз. П. Чертёж общего вида. КБ 96.00.00.000 РЭ" Кол-во: 4.0

"Позиция 160" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 161" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 162" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 163" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 164" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 165" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 166" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 167" "Расходные материалы для аппаратуры серии СГДТ/ЦМ" Кол-во: 200.0

"Позиция 168" "Запасные части для аппаратуры серии МАК" Кол-во: 30.0

"Позиция 169" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 50.0

"Позиция 170" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 10.0

"Позиция 171" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 100.0

"Позиция 172" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 50.0

"Позиция 173" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 10.0

"Позиция 174" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 10.0

"Позиция 175" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 10.0

"Позиция 176" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 10.0

"Позиция 177" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 24.0

"Позиция 178" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 2.0

"Позиция 179" "Расходные материалы для аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 4.0

"Позиция 180" "Запчасть аппаратуры серии ЭДК" Кол-во: 3.0