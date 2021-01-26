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    Главная / Торги / Поставка трансформаторов, электрощитового оборудования, устройств мониторинга и защиты, коммутаторов, электродов сравнения, магниевых протекторов, ламп, светильников, выключателей, кабеля для нужд ООО «Газпром комплектация» ((для субъектов малого и среднего предпринимательства) (КСВ 00556)

    Поставка трансформаторов, электрощитового оборудования, устройств мониторинга и защиты, коммутаторов, электродов сравнения, магниевых протекторов, ламп, светильников, выключателей, кабеля для нужд ООО «Газпром комплектация» ((для субъектов малого и среднего предпринимательства) (КСВ 00556)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 09:3026.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторов, электрощитового оборудования, устройств мониторинга и защиты, коммутаторов, электродов сравнения, магниевых протекторов, ламп, светильников, выключателей, кабеля для нужд ООО «Газпром комплектация»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009843271

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0000556/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0000556/ГПК/ПР/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторов, электрощитового оборудования, устройств мониторинга и защиты, коммутаторов, электродов сравнения, магниевых протекторов, ламп, светильников, выключателей, кабеля для нужд ООО «Газпром комплектация» ((для субъектов малого и среднего предпринимательства) (КСВ 00556)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3.00556_Документация МИ ЕР.rar

    Подача заявок до 26.01.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-13

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    S.Kuznetsov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трансформаторов, электрощитового оборудования, устройств мониторинга и защиты, коммутаторов, электродов сравнения, магниевых протекторов, ламп, светильников, выключателей, кабеля для нужд ООО «Газпром комплектация»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843271Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторов, электрощитового оборудования, устройств мониторинга и защиты, коммутаторов, электродов сравнения, магниевых протекторов, ламп, светильников, выключателей, кабеля для нужд ООО «Газпром комплектация»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансформаторов, электрощитового оборудования, устройств мониторинга и защиты, коммутаторов, электродов сравнения, магниевых протекторов, ламп, светильников, выключателей, кабеля для нужд ООО «Газпром комплектация»

    Начальная цена

    7 231 474,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    27.11.2

    Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока

    Классификатор ОКВЭД2

    24.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор напряжения Класс напряжения, кВ 10, Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12, Номинальное напряжение первичной обмотки, В 10000/Ц3, 10500/Ц3, 11000/Ц3. Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/Ц3. Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/Ц3 или 100. Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А 300. Предельная мощность вне класса точности, В-А 630. Схема и группа соединения обмоток 1/1/1 – 0 – 0. Номинальная частота, Гц 50 или 60. Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом 13 Номинальная мощность резистора, Вт 0,25. Испытательное напряжение, кВ одноминутное промышленной частоты-42, грозового импульса грозового -75, импульса срезанного -90."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная 30Вт, Е27, 6500К, яркость свечения 2650Лм, размер 100х175"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 3"

    "Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичный номинальной мощностью 63кВА номинальным напряжением обмотки ВН 10кВ обмотки НН 0,4кВ схемы и группы соединения У/Ун-0 климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная 30Вт, Е27, 6500К, яркость свечения 2650Лм, размер 100х175"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 5"

    "Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся с кабелем КВГВЭВ 2х4 длиной 7м Переходное электрическое сопротивление не более 1,5 кОм Потенциал по отношению к хлоридсеребряному электроду 120 ± 15 мВ Технический ресурс 120 000 ч Срок службы не менее 25 лет"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 6"

    "Протектор магниевый модифицированный для защиты от коррозии стальных подземных коммуникаций с кабелем 3м, упакованный. засыпка активатора магниевых протекторов: 50%-Гипс, 40%-Бетонит, 10%-сульфат натрия."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 7"

    "Лампа светодиодная Цвет дневной белый. Цветовая температура, К 2700-6500. Мощность, Вт 100W. Световой поток, Лм 10000. Напряжение В 100-300. Размер лампы, мм Φ 120*208 mm. Материал Алюминий, пластик. Температура работы 0 - +40°C. Цоколь E40. Защита IP65. Вес, кг 1. IP65 степень защиты. "

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 8"

    "Лампа светодиодная Напряжение: 36 Вольт/50Гц. Мощность: 7 Вт. Световой поток: 600 Лм. Цоколь: Е27. Цветовая температура: 3000К, 4200К. Угол рассеивания: 120. Диапазон рабочих температур: -25 +55. Размеры: 108 x 59мм Срок службы: 30 000 час."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 9"

    "Лампа светодиодная Цвет дневной белый. Цветовая температура, К 2700-6500. Мощность, Вт 100W. Световой поток, Лм 10000. Напряжение В 100-300. Размер лампы, мм Φ 120*208 mm. Материал Алюминий, пластик. Температура работы 0 - +40°C. Цоколь E40. Защита IP65. Вес, кг 1. IP65 степень защиты. "

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 10"

    "Щиток осветительный с выключателем ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 типоразмер ОЩВ-3-63-12-0 36 с вводным выключателем ВА47-29 3р Iн=32А; отходящими выключателями ВА47-29 1р х-ка С Iн=16А-12шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=32А-1шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=6А-1шт."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Щиток осветительный с выключателем ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 типоразмер ОЩВ-3-63-12-0 36 с вводным выключателем ВА47-29 3р Iн=32А; отходящими выключателями ВА47-29 1р х-ка С Iн=16А-12шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=32А-1шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=6А-1шт."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Щиток осветительный с выключателем ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 типоразмер ОЩВ-3-63-12-0 36 с вводным выключателем ВА47-29 3р Iн=32А; отходящими выключателями ВА47-29 1р х-ка С Iн=16А-12шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=32А-1шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=6А-1шт."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 13"

    "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях ОЩВ-12 УХЛ4 63А 380/220В IP31"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 14"

    "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях ОЩВ-12 УХЛ4 63А 380/220В IP31"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Ящик с рубильником ЯРВ-100 Вид привода - Боковая смещенная, съемная рукоятка. Номинальный ток 100 А. Номинальное напряжение, В ~ 660 В. Степень защиты IP54. Исполнение Предохранителиь-выключатель-. разъединитель. Климатическое исполнение УХЛ3. Материал корпуса Металл. Возможность съема рукоятки Съемная. Число полюсов Трёхполюсные."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Трансформатор ТМГ 100/10/0,4-65УХЛ3 10/0,4кВ, У/УН-0 Номинальная мощность, кВА 100 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Схема соединения У/Ун-0 (звезда-звезда) Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1 Материал обмоток Алюминий (алюминиевый), медь (медный)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Трансформатор масляный, открытого монтажа ТМГ-400кВА для осуществления работы в электрических сетях, которые имеют напряжение 6кв; 10кВ; 35 кВ; в электроустановках открытого типа в умеренных климатических условиях. Номинальные мощности 400 кВА."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Трансформатор трехфазный масляный типа ТМГ11-630/10-ХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0 Номинальная мощность, кВА 630 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Схема соединения У/Ун-0 (звезда-звезда), Д/Ун-11 (треугольник-звезда) Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1 Материал обмоток Алюминий (алюминиевый), медь (медный) Допустимая температура эксплуатации от -45 до +40 °С (У1), от -60 до +40 °С (УХЛ1)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичный ТМГ-2500/10-У1 D/Yн11 Номинальная мощность, кВА 2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Схема соединения Д/Ун-11 (треугольник-звезда) Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1 Материал обмоток Алюминий (алюминиевый), медь (медный) Допустимая температура эксплуатации от -45 до +40 °С (У1), от -60 до +40 °С (УХЛ1)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся с кабелем длиной 7м Переходное электрическое сопротивление не более 1,5 кОм Потенциал по отношению к хлоридсеребряному электроду 120 ± 15 мВ Технический ресурс 120 000 ч Срок службы не менее 25 лет"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 21"

    "Протектор магниевый модифицированный для защиты от коррозии стальных подземных коммуникаций МПМ-Т-20-У с кабелем 3м, упакованный. засыпка активатора магниевых протекторов: 50%-Гипс, 40%-Бетонит, 10%-сульфат натрия."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 22"

    "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20-У для защиты от коррозии стальных подземных коммуникаций с кабелем 3м, упакованный. засыпка активатора магниевых протекторов МПМ-К-10-У: 50%-Гипс, 40%-Бетонит, 10%-сульфат натрия."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 23"

    "Выключатель врубной ВРА1-1-32200-00 УХЛ2 Номинальный ток,А 100 Напряжение, В 220 Степень защиты IP00/IP54 Вид рукоятки Ручка Исполнение рукоятки Несъемная Способ монтажа Монтажная плата Количество силовых полюсов 3"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 24"

    "Щиток освещения вводной. Ток 63А. Выключателей 6 на 25А. Номинальное рабочее напряжение, В 380/ 380/220 Номинальная частота, Гц 50 Номинальное напряжение изоляции, В 600 Номинальный ток щитка, А 63 Номинальный ток вводного аппарата, А 63 Номинальный ток аппаратов групповых цепей, А 16 Номинальный рабочий ток аппаратов групповых цепей, А 16 Номинальная отключающая способность вводного автоматического выключателя, кА 4.5 Номинальная отключающая способность автоматических выключателей групповых цепей, кА 4.5"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 25"

    "Щиток освещения вводной. Ток 63А. Количество фидерных автоматических выключателей 6х16А. Номинальное рабочее напряжение: 380/220 В Номинальная частота: 50 Гц Номинальное напряжениеизоляции: 600 В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 26"

    "Однофазный заземляемый трансформатор напряжения с литой изоляцией с встроенным предохранителем Исполнение У2 Класс напряжения, кВ 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 Номинальное напряжение первичной обмотки, В 10000/Ц3;10500/Ц3;11000/Ц3 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/Ц3 Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/Ц3 или 100 Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В-А: В классе точности: 0,2-5 0 0,5-75 1-150 3-300 Ном. мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А 300 Предельная мощность вне класса точности, В-А 630 Схема и группа соединения обмоток 1/1/1 – 0 – 0 Номинальная частота, Гц 50 или 60 Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом 13 Номинальная мощность резистора, Вт 0,25 Испытательное напряжение, кВ одноминутное пром. частоты 42 грозового импульса 75 грозового импульса срезанного 90"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 27"

    "Выключатель-разъединитель ВР 32-35В31120-32 УХЛ3, рукоятка справа (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Устройство мониторинга и защиты УМЗ-ПР-1250 IP65 исполнение 1 Номинальный ток электродвигателя 200 –1250 А Пределы контролируемых токов: от 0 до 6250 А. Пределы регулирования режимных уставок по току отсечки Iо: от 0 до 6250 А, шаг 25 А. Пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки Inom, недогрузки Imin, дисбалансу токов Dmax и току предупредительной сигнализации Iпс: от 0 до 1250 А, шаг 5 А. Время задержки срабатывания защитного отключения Tnom по току перегрузки Inom, недогрузки Imin , дисбалансу токов Dmax - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек. Время задержки срабатывания защитного отключения при пуске электродвигателя Тп - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек. Время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы фиксировано и составляет 3 сек. Время задержки включения при перерыве электроснабжения электродвигателя Тсз - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек. Время задержки н"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 29"

    "Светильник стационарный люминисцентный, 13Вт. Напряжение, В 220 . Мощность ламп, Вт 13 . Тип лампы ЛЛ .Материал изделия Пластик. Масса, кг 0.5 . Мощность, Вт 13 . Цвет Белый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Коммутатор промышленный неуправляемый. Общее количество портов 8. Уровень коммутатора L2. Витая пара (разъем RJ45) 6. Многомодовое оптоволокно (разъем SC) 2. Возможность подключения резервного источника электропитания Есть. Рабочая температура, °C 0 ~ +60. Материал корпуса Металл. Габаритные размеры, мм 54 x 135 x 105"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Коммутатор доступа MES1124MB в составе: Ethernet-коммутатор MES1124MB, 24 порта 10/100Base-T, 4 порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC - 1 шт; Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM - 2 шт. Комплектующее изделие к используемому оборудованию"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 32"

    "Кабель МКЭШ 3х0,75 для неподвижного межприборного соединения электрических устройств, монтажа АТС и коммуникационных аппаратов, работающих при переменном напряжении до 500 В или при постоянном токе частотой до 400 Гц и напряжением до 700 В. Диапазон рабочих температур для МКЭШ находится в интервале от -50°С до +50°С, а относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) составляет 98%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70°С. Монтаж МКЭШ без предварительного нагрева производится при температуре не ниже -15°С."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 33"

    "Кабель СЛ-ОКМБ 02НУ-8Е2-2,5 Количество волокон: 8, Тип волокон: Fujikura Ace G.652.D и G.657.A1, Масса кабеля: 48,52 кг/км, Диаметр брони: 3,3 мм, Диаметр по оболочке: 4,7 мм, Допустимый радиус изгиба: 50 мм, Допустимая раздавливающая нагрузка: 5 кН / 10 см, Допустимое усилие на растяжение (не менее): 2,5 кН, Рабочая температура: - 60 - + 70 °C, Стойкость к ультрафиолету: Да, Оболочка не поддерживает горение: Да"

    Кол-во: 0.34

    "Позиция 34"

    "Кабель МКЭШ 3Х0,75. Количество жил 3, Сечение жилы, мм2 0.75, Напряжение, В 500, Материал оболочки ПВХ (PVC), Материал изоляции ПВХ пластикат, Диапазон рабочих температур от -40 до +60, с защитным покровом."

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 35"

    "Щит ЩС-1 силовой, комплектация по опросному листу"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Светильник светодиодный уличный Тип лампы Светодиод. (LED). Способ монтажа Консольный. Степень защиты (IP)IP65. Номин. напряжение220 В. Цвет корпуса Белый. Материал корпуса Сталь. С ламп. в комплекте. Цоколь (патрон) лампы-Нет. Макс. мощность лампы150 Вт. Материал рассеивателя/крышкиСтекло прозрачное (светопроницаемое). Световой поток 15100 лм. Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА)LED-драйвер (блок питания для светодиодов). ПРА в комплекте. Цветовая температура 5000 К. Вид/марка материала рассеивателя- Поликарбонат (PC)."

    Кол-во: 23.0

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    176730
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    22 516 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Маркетинговые исследования № 32211066419
    Поставка вакцин для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году. (005/0020/22/4.3/0000053/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/25.01.2022) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
    Поставка вакцин для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году....
    176922
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 344 819
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Конкурентный отбор № 32211085667
    Оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств при выезде и возвращении с линии в г. Перми для нужд Пермского ЛПУМГ в 2022 году (КО 234)
    Оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств при выезде и...
    177159
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 198 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201017
    7/10.01.22/КО/Э Выполнение работ по поверке расходомеров вихревых беспроливным методом на месте эксплуатации
    7/10.01.22/КО/Э Выполнение работ по поверке расходомеров вихревых беспроливным методом на...
    176256
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    579 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201011
    6/10.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов Multi EA 5000 с заменой дейтериевых ламп
    6/10.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов Multi EA 5000 с...
    176248
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    790 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «Газпром трансгаз Югорск»
    Конкурентный отбор № 32211085412
    Поставка сантехнических и скобяных изделий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (0000379)
    Поставка сантехнических и скобяных изделий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (0000379)
    177157
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 308 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201010
    5/10.01.22/КО/Э Выполнение работ по техническому обслуживанию и поверке акустико-эмиссионных систем «DISP-56», «DISP-52», «DISP-24», «DISP-16», «Express-8» и калибровке преобразователей
    5/10.01.22/КО/Э Выполнение работ по техническому обслуживанию и поверке акустико-эмиссионных...
    176247
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    944 096
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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