Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Трансформатор напряжения Класс напряжения, кВ 10, Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12, Номинальное напряжение первичной обмотки, В 10000/Ц3, 10500/Ц3, 11000/Ц3. Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/Ц3. Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/Ц3 или 100. Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А 300. Предельная мощность вне класса точности, В-А 630. Схема и группа соединения обмоток 1/1/1 – 0 – 0. Номинальная частота, Гц 50 или 60. Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом 13 Номинальная мощность резистора, Вт 0,25. Испытательное напряжение, кВ одноминутное промышленной частоты-42, грозового импульса грозового -75, импульса срезанного -90." Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Лампа светодиодная 30Вт, Е27, 6500К, яркость свечения 2650Лм, размер 100х175" Кол-во: 50.0

"Позиция 3" "Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичный номинальной мощностью 63кВА номинальным напряжением обмотки ВН 10кВ обмотки НН 0,4кВ схемы и группы соединения У/Ун-0 климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Лампа светодиодная 30Вт, Е27, 6500К, яркость свечения 2650Лм, размер 100х175" Кол-во: 20.0

"Позиция 5" "Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся с кабелем КВГВЭВ 2х4 длиной 7м Переходное электрическое сопротивление не более 1,5 кОм Потенциал по отношению к хлоридсеребряному электроду 120 ± 15 мВ Технический ресурс 120 000 ч Срок службы не менее 25 лет" Кол-во: 8.0

"Позиция 6" "Протектор магниевый модифицированный для защиты от коррозии стальных подземных коммуникаций с кабелем 3м, упакованный. засыпка активатора магниевых протекторов: 50%-Гипс, 40%-Бетонит, 10%-сульфат натрия." Кол-во: 8.0

"Позиция 7" "Лампа светодиодная Цвет дневной белый. Цветовая температура, К 2700-6500. Мощность, Вт 100W. Световой поток, Лм 10000. Напряжение В 100-300. Размер лампы, мм Φ 120*208 mm. Материал Алюминий, пластик. Температура работы 0 - +40°C. Цоколь E40. Защита IP65. Вес, кг 1. IP65 степень защиты. " Кол-во: 10.0

"Позиция 8" "Лампа светодиодная Напряжение: 36 Вольт/50Гц. Мощность: 7 Вт. Световой поток: 600 Лм. Цоколь: Е27. Цветовая температура: 3000К, 4200К. Угол рассеивания: 120. Диапазон рабочих температур: -25 +55. Размеры: 108 x 59мм Срок службы: 30 000 час." Кол-во: 20.0

"Позиция 9" "Лампа светодиодная Цвет дневной белый. Цветовая температура, К 2700-6500. Мощность, Вт 100W. Световой поток, Лм 10000. Напряжение В 100-300. Размер лампы, мм Φ 120*208 mm. Материал Алюминий, пластик. Температура работы 0 - +40°C. Цоколь E40. Защита IP65. Вес, кг 1. IP65 степень защиты. " Кол-во: 20.0

"Позиция 10" "Щиток осветительный с выключателем ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 типоразмер ОЩВ-3-63-12-0 36 с вводным выключателем ВА47-29 3р Iн=32А; отходящими выключателями ВА47-29 1р х-ка С Iн=16А-12шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=32А-1шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=6А-1шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Щиток осветительный с выключателем ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 типоразмер ОЩВ-3-63-12-0 36 с вводным выключателем ВА47-29 3р Iн=32А; отходящими выключателями ВА47-29 1р х-ка С Iн=16А-12шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=32А-1шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=6А-1шт." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Щиток осветительный с выключателем ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 типоразмер ОЩВ-3-63-12-0 36 с вводным выключателем ВА47-29 3р Iн=32А; отходящими выключателями ВА47-29 1р х-ка С Iн=16А-12шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=32А-1шт; ВА47-29 1р х-ка С Iн=6А-1шт." Кол-во: 4.0

"Позиция 13" "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях ОЩВ-12 УХЛ4 63А 380/220В IP31" Кол-во: 7.0

"Позиция 14" "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях ОЩВ-12 УХЛ4 63А 380/220В IP31" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Ящик с рубильником ЯРВ-100 Вид привода - Боковая смещенная, съемная рукоятка. Номинальный ток 100 А. Номинальное напряжение, В ~ 660 В. Степень защиты IP54. Исполнение Предохранителиь-выключатель-. разъединитель. Климатическое исполнение УХЛ3. Материал корпуса Металл. Возможность съема рукоятки Съемная. Число полюсов Трёхполюсные." Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Трансформатор ТМГ 100/10/0,4-65УХЛ3 10/0,4кВ, У/УН-0 Номинальная мощность, кВА 100 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Схема соединения У/Ун-0 (звезда-звезда) Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1 Материал обмоток Алюминий (алюминиевый), медь (медный)" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Трансформатор масляный, открытого монтажа ТМГ-400кВА для осуществления работы в электрических сетях, которые имеют напряжение 6кв; 10кВ; 35 кВ; в электроустановках открытого типа в умеренных климатических условиях. Номинальные мощности 400 кВА." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Трансформатор трехфазный масляный типа ТМГ11-630/10-ХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0 Номинальная мощность, кВА 630 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Схема соединения У/Ун-0 (звезда-звезда), Д/Ун-11 (треугольник-звезда) Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1 Материал обмоток Алюминий (алюминиевый), медь (медный) Допустимая температура эксплуатации от -45 до +40 °С (У1), от -60 до +40 °С (УХЛ1)" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичный ТМГ-2500/10-У1 D/Yн11 Номинальная мощность, кВА 2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Схема соединения Д/Ун-11 (треугольник-звезда) Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1 Материал обмоток Алюминий (алюминиевый), медь (медный) Допустимая температура эксплуатации от -45 до +40 °С (У1), от -60 до +40 °С (УХЛ1)" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся с кабелем длиной 7м Переходное электрическое сопротивление не более 1,5 кОм Потенциал по отношению к хлоридсеребряному электроду 120 ± 15 мВ Технический ресурс 120 000 ч Срок службы не менее 25 лет" Кол-во: 4.0

"Позиция 21" "Протектор магниевый модифицированный для защиты от коррозии стальных подземных коммуникаций МПМ-Т-20-У с кабелем 3м, упакованный. засыпка активатора магниевых протекторов: 50%-Гипс, 40%-Бетонит, 10%-сульфат натрия." Кол-во: 10.0

"Позиция 22" "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20-У для защиты от коррозии стальных подземных коммуникаций с кабелем 3м, упакованный. засыпка активатора магниевых протекторов МПМ-К-10-У: 50%-Гипс, 40%-Бетонит, 10%-сульфат натрия." Кол-во: 6.0

"Позиция 23" "Выключатель врубной ВРА1-1-32200-00 УХЛ2 Номинальный ток,А 100 Напряжение, В 220 Степень защиты IP00/IP54 Вид рукоятки Ручка Исполнение рукоятки Несъемная Способ монтажа Монтажная плата Количество силовых полюсов 3" Кол-во: 6.0

"Позиция 24" "Щиток освещения вводной. Ток 63А. Выключателей 6 на 25А. Номинальное рабочее напряжение, В 380/ 380/220 Номинальная частота, Гц 50 Номинальное напряжение изоляции, В 600 Номинальный ток щитка, А 63 Номинальный ток вводного аппарата, А 63 Номинальный ток аппаратов групповых цепей, А 16 Номинальный рабочий ток аппаратов групповых цепей, А 16 Номинальная отключающая способность вводного автоматического выключателя, кА 4.5 Номинальная отключающая способность автоматических выключателей групповых цепей, кА 4.5" Кол-во: 3.0

"Позиция 25" "Щиток освещения вводной. Ток 63А. Количество фидерных автоматических выключателей 6х16А. Номинальное рабочее напряжение: 380/220 В Номинальная частота: 50 Гц Номинальное напряжениеизоляции: 600 В" Кол-во: 3.0

"Позиция 26" "Однофазный заземляемый трансформатор напряжения с литой изоляцией с встроенным предохранителем Исполнение У2 Класс напряжения, кВ 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 Номинальное напряжение первичной обмотки, В 10000/Ц3;10500/Ц3;11000/Ц3 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/Ц3 Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/Ц3 или 100 Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В-А: В классе точности: 0,2-5 0 0,5-75 1-150 3-300 Ном. мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А 300 Предельная мощность вне класса точности, В-А 630 Схема и группа соединения обмоток 1/1/1 – 0 – 0 Номинальная частота, Гц 50 или 60 Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом 13 Номинальная мощность резистора, Вт 0,25 Испытательное напряжение, кВ одноминутное пром. частоты 42 грозового импульса 75 грозового импульса срезанного 90" Кол-во: 3.0

"Позиция 27" "Выключатель-разъединитель ВР 32-35В31120-32 УХЛ3, рукоятка справа (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Устройство мониторинга и защиты УМЗ-ПР-1250 IP65 исполнение 1 Номинальный ток электродвигателя 200 –1250 А Пределы контролируемых токов: от 0 до 6250 А. Пределы регулирования режимных уставок по току отсечки Iо: от 0 до 6250 А, шаг 25 А. Пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки Inom, недогрузки Imin, дисбалансу токов Dmax и току предупредительной сигнализации Iпс: от 0 до 1250 А, шаг 5 А. Время задержки срабатывания защитного отключения Tnom по току перегрузки Inom, недогрузки Imin , дисбалансу токов Dmax - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек. Время задержки срабатывания защитного отключения при пуске электродвигателя Тп - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек. Время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы фиксировано и составляет 3 сек. Время задержки включения при перерыве электроснабжения электродвигателя Тсз - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек. Время задержки н" Кол-во: 12.0

"Позиция 29" "Светильник стационарный люминисцентный, 13Вт. Напряжение, В 220 . Мощность ламп, Вт 13 . Тип лампы ЛЛ .Материал изделия Пластик. Масса, кг 0.5 . Мощность, Вт 13 . Цвет Белый" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Коммутатор промышленный неуправляемый. Общее количество портов 8. Уровень коммутатора L2. Витая пара (разъем RJ45) 6. Многомодовое оптоволокно (разъем SC) 2. Возможность подключения резервного источника электропитания Есть. Рабочая температура, °C 0 ~ +60. Материал корпуса Металл. Габаритные размеры, мм 54 x 135 x 105" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Коммутатор доступа MES1124MB в составе: Ethernet-коммутатор MES1124MB, 24 порта 10/100Base-T, 4 порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC - 1 шт; Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM - 2 шт. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 32" "Кабель МКЭШ 3х0,75 для неподвижного межприборного соединения электрических устройств, монтажа АТС и коммуникационных аппаратов, работающих при переменном напряжении до 500 В или при постоянном токе частотой до 400 Гц и напряжением до 700 В. Диапазон рабочих температур для МКЭШ находится в интервале от -50°С до +50°С, а относительная влажность воздуха (при температуре +35°С) составляет 98%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70°С. Монтаж МКЭШ без предварительного нагрева производится при температуре не ниже -15°С." Кол-во: 0.2

"Позиция 33" "Кабель СЛ-ОКМБ 02НУ-8Е2-2,5 Количество волокон: 8, Тип волокон: Fujikura Ace G.652.D и G.657.A1, Масса кабеля: 48,52 кг/км, Диаметр брони: 3,3 мм, Диаметр по оболочке: 4,7 мм, Допустимый радиус изгиба: 50 мм, Допустимая раздавливающая нагрузка: 5 кН / 10 см, Допустимое усилие на растяжение (не менее): 2,5 кН, Рабочая температура: - 60 - + 70 °C, Стойкость к ультрафиолету: Да, Оболочка не поддерживает горение: Да" Кол-во: 0.34

"Позиция 34" "Кабель МКЭШ 3Х0,75. Количество жил 3, Сечение жилы, мм2 0.75, Напряжение, В 500, Материал оболочки ПВХ (PVC), Материал изоляции ПВХ пластикат, Диапазон рабочих температур от -40 до +60, с защитным покровом." Кол-во: 0.3

"Позиция 35" "Щит ЩС-1 силовой, комплектация по опросному листу" Кол-во: 1.0