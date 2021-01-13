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    Главная / Торги / Оказание услуг по супервайзингу при проведении капитального ремонта скважин ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2021 - 2023 гг. №88381

    Оказание услуг по супервайзингу при проведении капитального ремонта скважин ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2021 - 2023 гг. №88381

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009843475Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзингу при проведении капитального ремонта скважин ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2021 - 2023 гг.196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009843475

    Уникальный номер закупки

    20/5.1/0088381/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/20/5.1/0088381/ГИнвест/К/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по супервайзингу при проведении капитального ремонта скважин ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2021 - 2023 гг. №88381

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДКО_88381.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Флигинских И. С.

    Место рассмотрения предложений

    196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по супервайзингу при проведении капитального ремонта скважин ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2021 - 2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009843475Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзингу при проведении капитального ремонта скважин ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2021 - 2023 гг.196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, лит. Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по супервайзингу при проведении капитального ремонта скважин ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2021 - 2023 гг.

    Начальная цена

    17 126 729,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Супервайзинг при КР скважин"

    Кол-во: 1.0

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