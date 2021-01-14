Выбор поставщика крепежных изделий для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Выбор поставщика крепежных изделий для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 2" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 3" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 428.0

"Позиция 4" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 5" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 6" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 7" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 8" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 9" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 10" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 11" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 12" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 13" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 14" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 15" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 16" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 17" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 18" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 19" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 20" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 21" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 22" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 23" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 24" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 25" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 26" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 27" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 28" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 29" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 30" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 31" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 32" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 33" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 474.5

"Позиция 34" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1466.5

"Позиция 35" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 36" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 37" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 38" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 39" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 40" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 41" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 42" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 43" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 869.0

"Позиция 44" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 45" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 357.5

"Позиция 46" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 47" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 48" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0

"Позиция 49" "Поставка крепежных изделий для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 300.0