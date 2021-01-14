www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009842717
Уникальный номер закупки
20/4.1/0088889/КГПНГП
Наименование закупки
Выбор поставщика крепежных изделий для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 391 256-80-30
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
a.petruseva@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрусева А. А.
Место рассмотрения предложений
660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
Закупки и тендеры 24
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика крепежных изделий для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.01.202122.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842717Подведение итогов не позднее Выбор поставщика крепежных изделий для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика крепежных изделий для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"
Начальная цена
2 133 163,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
25.94.1
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 428.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 474.5
Кол-во: 1466.5
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 869.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 357.5
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 1289.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.