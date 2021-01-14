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    Главная / Торги / Выбор поставщика деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Выбор поставщика деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009842721Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009842721

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0088887/КГПНГП

    Номер закупки

    0180/20/4.1/0088887/КГПНГП/К/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Выбор поставщика деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    88887_в ЕИС_24.12.2020.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    Почтовый адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Контактный телефон

    +7 391 256-80-30

    Факс

    +7 391 256-80-32

    Адрес электронной почты

    a.petruseva@krskgazprom-ngp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрусева А. А.

    Место рассмотрения предложений

    660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

    Закупки и тендеры 24

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 14:0012.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009842721Подведение итогов не позднее Выбор поставщика деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"

    Начальная цена

    4 230 947,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 2"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 3"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 4"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 5"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 6"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 7"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 8"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 9"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 82.0

    "Позиция 11"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 13"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 15"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 21"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 24"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 26"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 27"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 29"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 30"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 31"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 35"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 36"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 37"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 38"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 39"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 40"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 41"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 42"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 43"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 44"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 45"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 46"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 47"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 48"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 49"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 50"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 51"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 52"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 53"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 54"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 55"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 56"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 57"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 58"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 59"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 60"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 61"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 62"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 63"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 64"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 65"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 66"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 67"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 68"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 70"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 71"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 72"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 73"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 74"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 75"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 76"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 77"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 78"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 79"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 80"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 81"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 82"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 83"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 84"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 85"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 86"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 88"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 89"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 90"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 91"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 92"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 93"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 94"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 95"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 96"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 97"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 98"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 99"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 100"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 101"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 102"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 103"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 104"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 105"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 106"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 107"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 108"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 109"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 110"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 111"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 112"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 113"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 114"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 115"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 116"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 117"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 118"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 119"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 120"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 121"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 122"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 123"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 124"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 125"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 126"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 127"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 128"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 129"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 130"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 131"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 132"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 133"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 134"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 135"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 136"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 137"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 138"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 139"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 140"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 141"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 142"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 143"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 144"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 145"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 146"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 147"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 148"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 149"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 150"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 151"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 152"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 153"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 154"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 155"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 156"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 157"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 158"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 159"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 160"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 161"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 162"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 163"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 94.0

    "Позиция 164"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 165"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 166"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 167"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 168"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 169"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 170"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 79.0

    "Позиция 171"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 172"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 173"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 174"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 58.0

    "Позиция 175"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 176"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 177"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 178"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 179"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 180"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 181"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 182"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 183"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 184"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 185"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 186"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 187"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 188"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 189"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 190"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 191"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 192"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 193"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 194"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 195"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 196"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 197"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 198"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 199"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 200"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 201"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 202"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 203"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 204"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 205"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 206"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 207"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 208"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 209"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 210"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 211"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 212"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 213"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 214"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 215"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 216"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 217"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 218"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 219"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 220"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 221"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 222"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 223"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 224"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 225"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 226"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 227"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 228"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 229"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 230"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 231"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 232"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 233"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 234"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 235"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 236"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 237"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 238"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 239"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 240"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 241"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 242"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 243"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 244"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 245"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 246"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 247"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 248"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 249"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 250"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 251"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 252"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 253"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 254"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 255"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 256"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 257"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 258"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 259"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 260"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 261"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 262"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 263"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 264"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 265"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 266"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 267"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 268"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 269"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 43.0

    "Позиция 270"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 271"

    "Поставка деталей трубопроводов (отводы, переходы, тройники, заглушки) ст. 20, 09Г2С, 08Х18Н10Т для Ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" объекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект""

    Кол-во: 4.0

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