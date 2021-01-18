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    Главная / Торги / Поставка оборудования КИПиА для объекта "Реконструкция ГРС Северо-Задонская" (код стройки 051-2001894) (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 82337

    Поставка оборудования КИПиА для объекта "Реконструкция ГРС Северо-Задонская" (код стройки 051-2001894) (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 82337

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для объекта "Реконструкция ГРС Северо-Задонская" (код стройки 051-2001894)196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер ДПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009841932

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0082337/ГИнвест

    Номер закупки

    0051/20/4.1/0082337/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИПиА для объекта "Реконструкция ГРС Северо-Задонская" (код стройки 051-2001894) (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 82337

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление МИ 82337 (18.01).DOCX

    ДМИ_82337.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 455-17-41

    Адрес электронной почты

    pkargina@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каргина П. Г.

    Место рассмотрения предложений

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования КИПиА для объекта "Реконструкция ГРС Северо-Задонская" (код стройки 051-2001894)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 14:0026.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841932Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для объекта "Реконструкция ГРС Северо-Задонская" (код стройки 051-2001894)196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИПиА для объекта "Реконструкция ГРС Северо-Задонская" (код стройки 051-2001894)

    Начальная цена

    4 816 809,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик избыточного давления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Манометр"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Извещатель"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Пульт управления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Пульт управления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Сигнализатор"

    Кол-во: 7.0

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