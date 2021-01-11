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    Главная / Торги / Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

    Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841184Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербургег.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009841184

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0046690/ГТелеком

    Номер закупки

    0008/20/2.1/0046690/ГТелеком/К/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    zp_ГТелеком_IZV_0046690.rtf

    Материалы к конкурентному отбору_0046690.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 428-40-40

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromtelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорохин А. А.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841184Подведение итогов не позднее Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербургег.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Санкт-Петербурге

    Начальная цена

    1 036 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность в сфере телекоммуникаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление в пользование оптических волокон на участке: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.58 – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.18"

    Кол-во: 1.0

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