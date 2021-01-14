Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУС ПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году (0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020) для субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009840804 Уникальный номер закупки 20/5.2/0067692/ТГСаратов Номер закупки 0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУС ПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году (0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020) для субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»

Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов» Юридический адрес 410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1 Почтовый адрес 410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1 Контактный телефон +7 8452 30-66-28 Факс +7 8452 30-69-34 Адрес электронной почты tender@utg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Ломова Е. М. Место рассмотрения предложений 410052, область Саратовская, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1 Закупки и тендеры Саратовская область Ключевые слова:

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