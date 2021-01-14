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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУС ПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году (0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020) для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУС ПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году (0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020) для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840804Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУСПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году410052, область Саратовская, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009840804

    Уникальный номер закупки

    20/5.2/0067692/ТГСаратов

    Номер закупки

    0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУС ПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году (0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020) для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 08:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение сроков 67692_на 18.01.2020.doc

    Документация МИ_20_5.2_0067692.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-66-28

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ломова Е. М.

    Место рассмотрения предложений

    410052, область Саратовская, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУСПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 00:0018.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840804Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУСПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году410052, область Саратовская, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУСПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Начальная цена

    1 765 599,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТО Видеостена СКО ИУСП Т 544392 2021"

    Кол-во: 1.0

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    1
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