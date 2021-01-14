www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009840804
Уникальный номер закупки
20/5.2/0067692/ТГСаратов
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУС ПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году (0037/20/5.2/0067692/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/24.12.2020) для субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.12.2020 08:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-66-28
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ломова Е. М.
Место рассмотрения предложений
410052, область Саратовская, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУСПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.01.202118.01.2021 00:0018.01.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840804Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУСПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году410052, область Саратовская, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы коллективного отображения ИУСПТ для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году
Начальная цена
1 765 599,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
33.19.10.000
33.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.