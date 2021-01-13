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    Главная / Торги / Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром» 0001/20/1.2/0087650/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром» 0001/20/1.2/0087650/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839811Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009839811

    Уникальный номер закупки

    20/1.2/0087650/ПАО Газпром

    Номер закупки

    0001/20/1.2/0087650/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Наименование закупки

    Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром» 0001/20/1.2/0087650/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 19:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для Участника 87650.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839811Подведение итогов не позднее Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование, строительство и пусконаладка объекта ГИС Увинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на условиях «под ключ» для нужд ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    794 454 304,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работы по строительству объекта"

    Кол-во: 1.0

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