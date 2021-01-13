Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году

Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений УАВР-1 для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений УМТСиК для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений УАВР-2 для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений ИТЦ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Алмазного ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Бардымского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Воткинского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Гремячинского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Кунгурского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Можгинского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Очерского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Пермского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Выполнение работ по полнокомлектному ремонту и экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений Увинского ЛПУМГ для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2021 году" Кол-во: 1.0