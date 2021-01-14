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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0075813

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0075813

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839224Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0075813Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009839224

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0075813/ДЯмбург

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0075813/ДЯмбург/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0075813

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 17:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК_на_27.01.docx

    75813 бс.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0075813

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839224Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0075813Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» 0075813

    Начальная цена

    211 179 443,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25.1

    Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматических установок пожаротушения и огнетушителей ООО «Газпром добыча Ямбург»"

    Кол-во: 1.0

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