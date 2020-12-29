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    Главная / Торги / Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».

    Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838494Дата и время окончания срока приема заявок Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».ОАО "Газпромтрубинвест"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009838494

    Уникальный номер закупки

    20/5.4/0069435/ГТрубИнвест

    Номер закупки

    0113/20/5.4/0069435/ГТрубИнвест/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Наименование закупки

    Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 15:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация_69435.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Юридический адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Почтовый адрес

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Контактный телефон

    +7 49453 7-85-29

    Факс

    +7 49453 7-85-23

    Адрес электронной почты

    zakupki2@vrtz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дворников М. В.

    Место рассмотрения предложений

    ОАО "Газпромтрубинвест"

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838494Подведение итогов не позднее Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».ОАО "Газпромтрубинвест"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».

    Начальная цена

    944 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром трубинвест
    Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест

    Адрес местонахождения

    156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.23

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по ремонту выходного рольганга участка ТЭСА КТСД для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»."

    Кол-во: 1.0

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    26.08.2020 14:00(GMT+03:00)
    2 300 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
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