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Номер извещения
32009838494
Уникальный номер закупки
20/5.4/0069435/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Почтовый адрес
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
Контактный телефон
+7 49453 7-85-29
Факс
+7 49453 7-85-23
Адрес электронной почты
zakupki2@vrtz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дворников М. В.
Место рассмотрения предложений
ОАО "Газпромтрубинвест"
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Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.01.202112.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838494Подведение итогов не позднее Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».ОАО "Газпромтрубинвест"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение электромонтажных работ на выходном рольганге, входящем в систему транспортировки для загрузки труб (инв. №20150321) трубоэлектросварочного агрегата для нужд ОАО «Газпромтрубинвест».
Начальная цена
944 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
33.12.23
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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