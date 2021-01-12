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Номер извещения
32009838084
Уникальный номер закупки
20/5.3/0077902/ГПереработка
Наименование закупки
Работы по текущему ремонту дорожно-строительной техники отечественного производства для нужд Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
23.12.2020 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51171
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Е. В.
Место рассмотрения предложений
194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТР дорожно-строительной техники для нужд СЗСК
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТР дорожно-строительной техники для нужд СЗСК
Начальная цена
2 219 863,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
45.20.21.100
45.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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