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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 году

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.02.2021 06:0007.02.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836772Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе. д. 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009836772

    Уникальный номер закупки

    20/5.1/0067696/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/20/5.1/0067696/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/23.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.12.2020 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация с изм 2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-36-74

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егорова Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе. д. 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 11:0015.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836772Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе. д. 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 году

    Начальная цена

    886 030,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.7

    Кадастровая деятельность

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: Газопровод Новосибирск-Барнаул участок 242-282 км" (ремонт камер ПЗОУ на 282 км) "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: "Газопровод-отвод к ГРС 2 г. Новосибирск""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, участки км 0,0- км 133,9, км 1136,0 - км 1574,7 (устранение размывов)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: Газопровод БТК Киринского ГКМ - ГКС "Сахалин" (устранение размывов)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: "Газопровод-отвод на г. Владивосток магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток" (устранение размывов)"

    Кол-во: 1.0

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