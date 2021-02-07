Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 году

Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта объектов в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: Газопровод Новосибирск-Барнаул участок 242-282 км" (ремонт камер ПЗОУ на 282 км) " Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: "Газопровод-отвод к ГРС 2 г. Новосибирск"" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, участки км 0,0- км 133,9, км 1136,0 - км 1574,7 (устранение размывов)" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав ООО "Газпром трансгаз Томск" на период проведения капитального ремонта по объекту: Газопровод БТК Киринского ГКМ - ГКС "Сахалин" (устранение размывов)" Кол-во: 1.0