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    Главная / Торги / Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» для нужд ООО Газпром проектирование" (20/2.3/0080187/ГППроект)

    Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» для нужд ООО Газпром проектирование" (20/2.3/0080187/ГППроект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836135Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009836135

    Уникальный номер закупки

    20/2.3/0080187/ГППроект

    Номер закупки

    0080/20/2.3/0080187/ГППроект/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» для нужд ООО Газпром проектирование" (20/2.3/0080187/ГППроект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о внесении изменений_80187.doc

    Уведомление о внесении изменений_80187.pdf

    Документация 80187.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховик Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 14:0021.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836135Подведение итогов не позднее Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»

    Начальная цена

    4 201 444,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»"

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