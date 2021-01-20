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Номер извещения
32009836135
Уникальный номер закупки
20/2.3/0080187/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год» для нужд ООО Газпром проектирование" (20/2.3/0080187/ГППроект)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховик Н. И.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.01.202121.01.2021 14:0021.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836135Подведение итогов не позднее Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического заключения по результатам инженерных изысканий для проектирования противокарстовой защиты зданий и сооружений на участках развития опасных геологических процессов по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1. Компрессорный цех №2 КС-1 «Салдыкельская». Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 «Олекминская». Этап 6.3. Компрессорный цех №2 КС-3 «Амгинская». Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 «Нимнырская». Этап 6.5. Компрессорный цех №2 КС-5 «Нагорная». Этап 6.6. Компрессорный цех №2 КС-6 «Сковородинская». Этап 6.7. Компрессорный цех №2 КС-7 «Сивакинская». Этап 6.8. Компрессорный цех №2 КС-7а «Зейская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год»
Начальная цена
4 201 444,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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