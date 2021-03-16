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    Главная / Торги / Поставка коробок соединительных силовых напряжением 10 кВ для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Поставка коробок соединительных силовых напряжением 10 кВ для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2021 11:4016.03.2021 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП012023Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коробок соединительных силовых напряжением 10 кВ для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" КрасноярскПечать
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    Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП012023

    Уникальный номер

    0195/КГПНГП/23.12.2020/ЗЦЭП

    Номер

    0195/КГПНГП/23.12.2020/ЗЦЭП

    Наименование

    Поставка коробок соединительных силовых напряжением 10 кВ для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Валюта процедуры

    RUB

    Тип процедуры

    Запрос цен

    Дата публикации

    23.12.2020 09:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_0195_.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

    Почтовый адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

    Контактный телефон

    +7 495 966-25-50 доб. 2238

    Факс

    +7 391 256-80-32

    Адрес электронной почты

    o.ivanova@krskgazprom-ngp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Ольга Владимировна

    Закупки и тендеры 24

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коробок соединительных силовых напряжением 10 кВ для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"

    Этапы запроса

    Текущий статус

    Рассмотрение ценовой информации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.120

    Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Документация_0195_.zip

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка коробок соединительных силовых напряжением 10 кВ"

    Кол-во: 1

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