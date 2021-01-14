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    Главная / Торги / Оказание услуг мониторинга подземных вод, проведение лабораторных исследований воды на базе ЛЭС (с. Соболево) для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2024 гг.

    Оказание услуг мониторинга подземных вод, проведение лабораторных исследований воды на базе ЛЭС (с. Соболево) для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2024 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 05:0014.01.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836747Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг мониторинга подземных вод, проведение лабораторных исследований воды на базе ЛЭС (с. Соболево) для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2024 гг.634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009836747

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0064234/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/20/2.1/0064234/ТГТомск/К/ГОС/Э/23.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг мониторинга подземных вод, проведение лабораторных исследований воды на базе ЛЭС (с. Соболево) для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2024 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_64234.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-36-19

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубусевич Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг мониторинга подземных вод, проведение лабораторных исследований воды на базе ЛЭС (с. Соболево) для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2024 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836747Подведение итогов не позднее Оказание услуг мониторинга подземных вод, проведение лабораторных исследований воды на базе ЛЭС (с. Соболево) для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2024 гг.634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг мониторинга подземных вод, проведение лабораторных исследований воды на базе ЛЭС (с. Соболево) для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2024 гг.

    Начальная цена

    1 101 161,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изммерение массовой конценрации общего железа (ПНД Ф)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Определение содержания марганца с устранением мешающего влияния хлор-ионов соднржанием с гидроксидом магния (ГОСТ)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Определение массовой концентрации алюминия (ГОСТ)"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 4"

    "Измерение массовой концентрации нефтепродуктов (ПНД Ф)"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 5"

    "Измерение содержания взвешанных веществ и общего содержания примесей (ПНД Ф)"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 6"

    "Измерение массовой концентрации нефтепродуктов (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 7"

    "Измерение содержания взвешанных веществ и общего содержания примесей (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 8"

    "Измерение массовой концентрации сухого остатка (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 9"

    "Измерение массовой концентрации нитрит-ионов (ГОСТ), (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 10"

    "Измерение содержания взвешанных веществ и общего содержания примесей (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 11"

    "Измерение массовой концентрации нитрат-ионов (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 12"

    "Измерение массовой концентрации общего железа (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 13"

    "Определение содержания хлоридов (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 14"

    "Метод определения химического потребления кислорода (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 15"

    "Измерение биохомической потребности в кислороде (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 16"

    "Измерение массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 17"

    "Измерение массовой концентрации нефтепродуктов (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 18"

    "Измерение массовой концентрации ионов аммония (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 19"

    "Измерение массовой концентрации фосфат-ионов (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 20"

    "Определение содержания сульфатов (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 21"

    "Измерение рН в водах (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 22"

    "Измерение массовой концентрации фенолов (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 23"

    "Измерение температуры воды (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 24"

    "Измерение рН в водах (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 25"

    "Определение содержания сухого остатка (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 26"

    "Определение жесткости (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 27"

    "Измерение перманганатной окисляемости (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 28"

    "Определение общих колиморфных бактерий (ОКБ), термотолерантных колиморфных бактерий (ТКБ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 29"

    "Определение общего числа микроорганизмов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 30"

    "Определение вкуса (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 31"

    "Определение запаха (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 32"

    "Определение цветности (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 33"

    "Определение мутности (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 34"

    "Изммерение массовой конценрации общего железа (ПНД Ф)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 35"

    "Определение содержания марганца с устранением мешающего влияния хлор-ионов соднржанием с гидроксидом магния (ГОСТ)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Определение массовой концентрации алюминия (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 37"

    "Измерение рН в водах (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 38"

    "Определение содержания сухого остатка (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 39"

    "Определение жесткости (ГОСТ)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 40"

    "Измерение перманганатной окисляемости (ПНД Ф)"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 41"

    "Определение общих колиморфных бактерий (ОКБ), термотолерантных колиморфных бактерий (ТКБ)"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 42"

    "Определение общего числа микроорганизмов"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 43"

    "Определение вкуса (ГОСТ)"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 44"

    "Определение запаха (ГОСТ)"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 45"

    "Определение цветности (ГОСТ)"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 46"

    "Определение мутности (ПНД Ф)"

    Кол-во: 108.0

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