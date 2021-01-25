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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд филиала Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 - 2023 гг. (0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020)

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд филиала Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 - 2023 гг. (0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 09:0025.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834788Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд филиала Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 - 2023 гг. (0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009834788

    Уникальный номер закупки

    20/5.4/0087360/Гбезопасн

    Номер закупки

    0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд филиала Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 - 2023 гг. (0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.12.2020 07:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение 4. Коммерческое предложение.xlsx

    ДМИ_87360.docx

    Приложение 2. Техническая часть.docx

    Приложение №3 Методика 20_5.4_0087360_Гбезопасн.docx

    Приложение 1. Проект договора.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    a.gershman@gazobezopasnost.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гершман А. Б.

    Место рассмотрения предложений

    Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд филиала Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 - 2023 гг. (0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834788Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд филиала Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 - 2023 гг. (0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020)Россия, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод дом 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковых автомобилей для нужд филиала Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" в 2021 - 2023 гг. (0060/20/5.4/0087360/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/23.12.2020)

    Начальная цена

    1 383 505,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТОиТР авто"

    Кол-во: 1.0

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