Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стационарный газоанализатор оптический, газ метан, диапазон концентраций 0-100% НКПР, выходные сигналы: нифицированный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА, цифровой интерфейс RS-485 с протоколом ModBus RTU, цифровой сигнал HART, 3 реле "сухой контакт" : "Порог 1", "Порог 2", "Неисправность", температура (-60 +85) гр С, сенсор инфракрасный, взрывозащита 1ExdIIСТ4, степень защиты IP67, питание 12-32 В. Время установления выходных аналогового и цифрового сигналов по уровню T0,5 <1.9 сек. Время установления выходных аналогового и цифрового сигналов по уровню T0,9<5 сек. Время прогрева не более 10 мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Датчик избыточного давления 150TG2(0...1 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 4 K03; Максимальный верхний предел измерений (Pmax) - 1МПа;Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников); материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316 SST; заполняющая жидкость - силиконовое масло; выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ;Встроенный ЖКИ с клавиатурой ;Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5; монтажные части - ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5; материал монтажных частей - углеродистая сталь с покрытием; небронированный кабель диаметром 6,1/11,6 мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Датчик давления 150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 A M5 EM2F 2 B1 K03 PA LT; Максимальный верхний предел измерений (Pmax) - 6МПа;Технологическое соединение М20х1,5 (без переходников); материал разделительной мембраны нержавеющая сталь 316 SST; заполняющая жидкость - силиконовое масло; выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ;Встроенный ЖКИ с клавиатурой ;Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5; монтажные части - ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5; материал монтажных частей - Сталь 12Х18Н10Т; Кронштейн B1 для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием); небронированный кабель диаметром 6,1/11,6 мм; Температура окружающей среды от минус 55°C до плюс 80°С (применяется для датчиков с кодом А и материалом разделительной мембраны с кодом 2).Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Манометр технический сварочный метан-индивидуальный номер прибора+паспорт-свидетельство о поверке к нумерованному прибору, диаметр корпуса 50 мм, верхний предел измерения 40МПа, класс точности 2,5, радиальный штуцер, медный сплав, резьба присоединения, М12х1,5. Диапазон рабочих температур: окружающая среда: −60…+60 °C, измеряемая среда: −50…+150 °C. Степень защиты IP40. Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре −60…+60 °С." Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Манометр технический, диаметр корпуса 40 мм, верхнее значение диапазона показаний 10 гкс/см2. Степень защиты IP40 Класс точности: 2,5;Климатическое исполнение У2. Температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 100 °С (рекомендовано применение охладительных устройств), Расположение штуцера - радиальное. Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм). Межповерочный интервал 2 года, Корпус сталь, стекло литое, трубчатая пружина - медный сплав; железоникелевый сплав. Держатель - медный сплав,Механизм - Медный сплав; Нержавеющая сталь. Резьба присоединительного штуцера - М10*1." Кол-во: 3.0

"Позиция 6" "Манометр показывающий пылебрызгозащищенный без фланца с осевым штуцером для измерения избыточного давления неагрессивных жидких и газообразных сред и кислорода Верхние значения диапазона показаний - 250/170 кг/см2, класс точности 4, присоединительная резьба М12х1, климатическое исполнение У1.1. Степень защиты IP65. Температура окружающей среды –50...+65°С. Относительная влажность при температуре 35°С, не более 98%." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Указатель предельного давления для установки на манометры типа МП3-У, МП4-У, ДМ8008Вy, МП3А-Кс, М-3ВyКс, материал нержавеющая сталь 08Х18Н10" Кол-во: 50.0

"Позиция 8" "Преобразователь избыточного давления АИР-10Н-ДИ-1150-НГ-06- М20-12V-t0550-B02-0400кПа-GSP-ГП для непрерывного преобразования значений избыточного давления, избыточного давления жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред в унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА и в цифровой сигнал на базе HART-протокола. Диапазон измерений 0-400 КПа. Корпус НГ-06. Код присоединения M20. Код исполнения по материалам 12V. Диапазон температур окружающего воздуха: от плюс 5 до плюс 50 С. Код класса точности В02. Код варианта электрических присоединений - GSP, с поверкой. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Датчик избыточного давления 150TG4(0...16 МПа) 2G 2 1 А M5 EM2F 2 В1 K03 PA с верхним пределом измерения 16МПа, технологическим соединением М20х1,5 (без переходников). Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST. Заполняющая жидкость - силиконовое масло, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ. Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5. Монтажная часть - Ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5, материал монтажных частей - сталь 12Х18Н10Т. Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием). Основная приведенная погрешность ±0,2% .Небронированный кабель диаметром 6,1/11,6 мм (никелированная латунь).Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Датчик избыточного давления Метран 150TG3(0-6мПа) 2G 2 1 АМ5 2F 2 B1 K02. с верхним пределом измерения 6кПа, технологическим соединением М20х1,5 (без переходников). Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST. Заполняющая жидкость - силиконовое масло, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ. Монтажная часть - Ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5, материал монтажных частей - сталь 12Х18Н10Т. Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием). Небронированный кабель диаметром 6,1/11,6 мм (никелированная латунь). Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-01-Pt100-160-0,25-Н10-(-50+50)-4/20-У1.1(-45+70)-ГП номинальная статическая характеристика- Pt100, длина монтажной части 160, основная погрешность 0,5, материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, диапазон преобразуемых температур (-50+50), выходной сигнал 4-20, климатическое исполнение У 1.1" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Преобразователь расхода вихреакустический Метран-300ПР-100-А-0,01-01-42-Mod-И-С-К2-П с диаметром условного прохода проточной части Ду100, с коническими переходами, монтируемыми на трубопровод отдельно от проточной части, цена импульса 0,01 м3/имп, материал контактирующий с измеряемой средой по коду 01, цифровой выходной сигнал по ModBus-RTU в стандарте RS-485, подключение через сальниковый ввод, с комплектом монтажных частей по коду К2 (прямые участки до и после 5Ду/2Ду)." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Датчик избыточного давления Метран 150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 А M5 EMS5 В1 K12/0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2 , с установленным клапанным блоком 0106, с верхним пределом измерения 0,6МПа, технологическим соединением М20х1,5 (без переходников). Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST. Заполняющая жидкость - силиконовое масло, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ. Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5. Монтажная часть - Ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5, материал монтажных частей - сталь 12Х18Н10Т. Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием).Бронированный кабель, диаметр кабеля 6,5/13,9 мм, диаметр брони 12,5/20,9 мм.Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Блок двухвентильный клапанный Метран-0106-МТ-2-2-С-B-1-1-2F комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 15" "Датчик давления Метран 150CD4(0...0,5 МПа) 2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 K12/0104M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4, диапазон измерений давления (0...0,5 МПа), со втроенным клапанным блоком, тип соединения - нержавеющая сталь 316, с установленным клапанным блоком 0104М, кабельным вводом из никелированной латуни для бронированного кабеля (диам.кабеля 6,5-13,9мм, диам.брони 12,5-20,9мм). Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Датчик абсолютного давления (штуцерного исполнения),верхний предел измерений 25000 кПа,технологическое соединение-М20х1,5, материал разделительной мембраны-нержавеющая сталь316,заполняющая жидкость-силиконовое масло,выходной сигнал 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART,со встроенным ЖКИ с клавиатурой,с сертификацией взрывобезопасности 1ExdllCNT6,ExdllCT6,с установленным клапанным блоком.Монтажные части-сталь 12X18H10T нипель с накидной гайкой М20х1,5.Монтажный кронштейн для крепления на панели,кабельный ввод-никелированная латунь с под небронированный кабель диаметром 6,5-13,9мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Термопреобразователь ТСМУ 274-05-Exia-100М-100/120-0,5-Н10-(-50+50)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП Взрывозащита - искробезопасная электрическая цепь, НСХ - 100М, длина монтажной части 100/120, основная погрешность 0,5, материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, диапазон преобразуемых температур (-50 +50), выходной сигнал 4-20, температурный класс T5. климатическое исполнение У 1.1. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 18" "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан, диапазон концентраций 0-100% НКПР, вых сигн 4-20 мА, температура (-60 +40) гр С, сенсор инфракрасный, взрывозащита 1ExdIIСТ4, степень защиты IP66, питание 12-32 В." Кол-во: 122.0

"Позиция 19" "Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный ССС-903МТ-алюминиевый корпус с преобразователем-ПГТ-903У-метан" Кол-во: 11.0

"Позиция 20" "Газоанализатор ССС 903 УПЭС 903 без органов управления и индикации с преобразователем ПГЭ-903А-водород" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Датчик разности давлений Метран 150CD30-160кПа 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 K12 PA Максимальный верхний предел измерения 250 кПа;2 -Материал деталей, контактирующих с рабочей средой - Нерж.сталь 316; 2-Материал разделительной мембраны - Нерж.сталь 316; 1 -Материал уплотнительных колец - Резина НО-68-1 (для CD/CG), фторопласт (для CDR/CGR);1 - Заполняющая жидкость -Силиконовое масло;L3 - Материал крепежных деталей - Сталь 35ХГСА или 30ХГСА; А - Выходной сигнал 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART; M5 - Встроенный ЖКИ с клавиатурой; EM - Сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5; наличие кабельного ввода из никелированной латуни для бронированного кабеля (диам.кабеля 6,5-13,9мм, диам.брони 12,5-20,9мм). Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 8.0

"Позиция 22" "Датчик разности давления Метран 150CD3(0...160 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM S5 B1 K14 / 0104 M T 5 2 F 1 1 D5 2 L4. 3 - Максимальный верхний предел измерения 250 кПа;2 -Материал деталей, контактирующих с рабочей средой - Нерж.сталь 316; 2-Материал разделительной мембраны - Нерж.сталь 316; 1 -Материал уплотнительных колец - Резина НО-68-1 (для CD/CG), фторопласт (для CDR/CGR);1 - Заполняющая жидкость -Силиконовое масло;L3 - Материал крепежных деталей - Сталь 35ХГСА или 30ХГСА; А - Выходной сигнал 4-20мА с цифровым сигналом на базе протокола HART; M5 - Встроенный ЖКИ с клавиатурой; EM - Сертификация взрывобезопасности 1ExdllCT6, 1ExdllCT5; S5 - Поставляется с установленным клапанным блоком 0104 M T 5 2 F 1 1 D5 2 L4; В1 - Монтажный кронштейн для крепления датчика на трубе 50 мм (материал -Углеродистая сталь с покрытием); К14 - кабельный ввод под бронированный кабель, Exd, М20х1,5, диаметр кабеля 6/129,5/16мм. Материал - никелированная латунь. Комплектующее изделие к используемому оборудовани" Кол-во: 21.0

"Позиция 23" "Датчик дифференциального давления с клапанным блоком Метран 150CD4(0-1,6МПа) 2 2 1 1 L3 В М5 EM S5 B1 K12 / 0104 М Т 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 с установленным клапанным блоком 0104, с верхним пределом измерений 1,6МПа, материал деталей контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST , материал разделительной мембраны - нержавеющая сталь 316L SST, материал уплотнительных колец - резина НО-68. материал крепежных деталей - сталь 35ХГСА или сталь 30ХГСА. выходной сигнал 0-5 мА . Встроенный ЖКИ. Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5. Кронштейн для крепления датчика на трубе ф 50мм (углеродистая сталь с покрытием). Бронированный кабель, диаметр кабеля 6,5/13,9 мм, диаметр брони 12,5/20,9 мм.Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Датчик интеллектуальный разности давлений-150CD-4(0-400кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-2-B1-K12 фланцевый с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-400кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316, 1 код материала уплотнительных колец резина, 1 код заполняющей жидкости силиконовое масло, L3 код материала крепежных деталей болты из стали 35ХГСА, В выходной сигнал 0-5мА, М5 код наличия ЖКИ, ЕМ исполнение по взрывозащите 1ExdIICT6, 1ExdIICT5, К12, В1 - монтажный крронштейн для крепления на трубе, наличие кабельного ввода из никелированной латуни для бронированного кабеля (диам.кабеля 6,5-13,9мм, диам.брони 12,5-20,9мм)" Кол-во: 26.0

"Позиция 25" "Датчик разности давления Метран 150СD5(0-1,6МПа) 2-2-1-1-L3B М5ЕМ К12 фланцевого исполнения, 5 код диапазона измерения (0..10МПа); 0-1,6МПа фактически настроенный диапазон, 2 код материала разделительной мембраны и деталей, контактирующих с измеряемой средой нержавеющая сталь 316, 1 код материала уплотнительных колец резина, 1 код заполняющей жидкости силиконовое масло, L3 код материала крепежных деталей болты из стали 35ХГСА, В выходной сигнал 0-5мА, М5 код наличия ЖКИ, ЕМ исполнение по взрывозащите 1ExdIICT6, 1ExdIICT5, К12 наличие кабельного ввода из никелированной латуни для бронированного кабеля (диам.кабеля 6,5-13,9мм, диам.брони 12,5-20,9мм). Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Датчик абсолютного давления Метран 150TA1(0-160)кПа 2G 2 1 А М5 EM B4 K12. с верхним пределом измерения 160кПа, технологическим соединением М20х1,5 (без переходников). Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST. Заполняющая жидкость - силиконовое масло, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ. Монтажная часть - Ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5, материал монтажных частей - сталь 12Х18Н10Т. Кронштейн для крепления датчика на панели (усиленный, материал - сталь 12Х18Н10Т).Бронированный кабель, диаметр кабеля 6,5/13,9 мм, диаметр брони 12,5/20,9 мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Датчик избыточного давления Метран 150TG2(0...0,6 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 2 В1 К01. с верхним пределом измерения 0,6МПа, технологическим соединением М20х1,5 (без переходников). Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST. Заполняющая жидкость - силиконовое масло, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ. Монтажная часть - Ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5, материал монтажных частей - сталь 12Х18Н10Т. Кронштейн для крепления датчика на панели (усиленный, материал - сталь 12Х18Н10Т).Небронированный кабель диаметром 6,5/13,9 мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 28" "Датчик избыточного давления Метран 150TG3 (0-1,6)МПА 2G 2 1 A M5 EM 2F 3 B1 K12 РА с верхним пределом измерения 1,6 МПа, технологическим соединением М20х1,5 (без переходников). Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST. Заполняющая жидкость - силиконовое масло, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ. Сертификация взрывобезопасности 1ExdIICT6, 1ExdIICT5. Монтажная часть - Ниппель (внутренний диаметр 10мм) с накидной гайкой М20х1,5, материал монтажных частей - сталь 12Х18Н10Т. Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием). Основная приведенная погрешность ±0,2% .Бронированный кабель, диаметр кабеля 6,5/13,9 мм, диаметр брони 12,5/20,9 мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Датчик избыточного давления Метран 150TG3(0-6,0МПа) 2G 2 1 А М5 EM 2A 2 B1 K12 с верхним пределом измерения 6МПа технологическим соединением М20х1,5 (без переходников). Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой - нержавеющая сталь 316 SST. Заполняющая жидкость - силиконовое масло, выходной сигнал - 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола НАRТ.Кронштейн для крепления датчика на панели (материал - углеродистая сталь с покрытием)Бронированный кабель, диаметр кабеля 6,5/13,9 мм, диаметр брони 12,5/20,9 мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Датчик избыточного давления Метран 150TG3(0-6Мпа)2G-2-1-A-EM-S5-B4-K12-PA с верхним пределом измерения 6МПа взрывозащита 1ExdllCT5 со встроенным клапанным блоком с кронштейном для крепления на панели и на трубе погрешность 0,2% с кабельным вводом с резьбой М20х1,5 для бронированного кабеля ф12,5-20,9мм комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 31" "Датчик давления Метран-150TG4 (0-10МПа) 2G 2 1 A M5 EM S5 B4 K12/0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 5технологическое соединение М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ, кабельным вводом К12 с установленным клапанным блоком. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Датчик избыточного давления Метран 150TG4 (0-10МПа)-2G-2-1-А-M5-EM-2F-4-B1-K12 технологическое соединение М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ, кабельным вводом К12. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Датчик избыточного Метран 150TG4(0-10 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K02 PA технологическое соединение М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ, кабельным вводом К02. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 26.0

"Позиция 34" "Датчик избыточного давления Метран 150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2A 2 B1 K12 технологическое соединение М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ, кабельным вводом К12. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Датчик избыточного давления Метран 150TG4(0... 10МПа) 2G 2 1 А M5 2F 2 B1 K12 технологическое соединение М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ, кабельным вводом К12. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 18.0

"Позиция 36" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран 150TG5(0-16МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 60000кПа настроенный на диапазон 0-16000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой с ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т/316SST с кронштейном для крепления на панели кабельным вводом К12 питанием 12-42В 1ExdIICT6/5 IP66 -40+80С. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 37" "Датчик малогабаритный избыточного давления 55-Вн-ДИ-515-t10-015-1,6МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерения 1,6МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронштейном крепления датчика к стене или опоре сальниковым кабельным вводом С2 с фиксацией кабеля питанием 12-42В IP65 -40+70С. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Датчик малогабаритный избыточного давления 55-Вн-ДИ-516-t10-015-2,5МПА-05-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерения 2,5МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 0-5мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронштейном крепления датчика к стене или опоре сальниковым кабельным вводом С2 с фиксацией кабеля питанием 22-42В IP65 -40+70С . Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 39" "Датчик малогабаритный микропроцессорный избыточного давления 55-Вн-ДИ-515-МП-t10-015-10МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерения 10МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронштейном крепления датчика к стене или опоре сальниковым кабельным вводом С2 с фиксацией кабеля питанием 12-42В IP65 -40+70С. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 10.0

"Позиция 40" "Датчик избыточного давления микропроцессорный 55-Вн-ДИ-518-МП-t10-015-0,4МПа-05-С/М20 модели 518 с максимальным пределом измерений 0,4МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% перенастраиваемый в диапазоне 10:1 с выходным сигналом 0-5мА Материал разделительной мембраны — нержавеющая сталь . Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 6.0

"Позиция 41" "Датчик давления-разрежения 55-ВН-ДИВ-535-МП-t10-015-(0,06-0,3)МПа-42-С/М20-Кр; модель 535 с максимальным пределом измерений 0,3 Мпа, основной приведенной погрешностью +/- 015; с выходным сигналом 0-5мА Материал разделительной мембраны — нержавеющая сталь. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 13.0

"Позиция 42" "Датчик избыточного давления микропроцессорный 55-ДИ-516-МП-t10-015-10МПа-05-С2/М20 модели 516 с максимальным пределом измерений 10МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% перенастраиваемый в диапазоне 10:1 с выходным сигналом 0-5мА;Материал разделительной мембраны — нержавеющая сталь . Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый 150CD1(0-1,6 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 6,3кПа настроенный на диапазон 0-1,6кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 10МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой взрывобезопасном исполнении ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+8" Кол-во: 6.0

"Позиция 44" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый 150CD2 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 63кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т монтажным кронштейном для крепления на трубе из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 3.0

"Позиция 45" "Датчик избыточного давления 150CD2(0-40кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM- D5-4-B1-K01,150CD-датчик разности давления,2-максимальный верхний предел 63кПа(по заказу настроен надиапазон 0-4кПа),2-материал деталей, контактирующих с рабочей средой: нержавеющаясталь 316,2-материал разделительной мембраны:нержавеющая сталь 316,1-материал уплотнительных колец:витон,1-заполняющая жидкость:силиконовое масло,L3-крепежные детали:сталь 35ХГСА(или 30ХГСА),А-выходной сигнал:4-20мА HART,М5- индикация:встроеный ЖКИ с клавиатурой,IМ-исполнение по взрывозащите: сертификация искробезопасности 0ExiaIICT5,S5-поставляется с установленным клапанным блоком,К01-кабелный ввод с резьбой М20х1,5: из никелированной латуни для небронированного кабеля диаметром 6,5-13,9мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 46" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый 150CD3(0-250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 250кПа настроенный на диапазон 0-250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой взрывобезопасном исполнении ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+8" Кол-во: 15.0

"Позиция 47" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый 150CD4(0-100кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-100кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 4.0

"Позиция 48" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый 150CD4(0-160кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-160кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 10.0

"Позиция 49" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый тип-150CD4(0-250кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 4.0

"Позиция 50" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый тип-150CD4(0-400кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-400кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый тип150CD4(0-630 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой взрывобезопасном исполнении ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+" Кол-во: 4.0

"Позиция 52" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый тип 150CD4(0-630 кПа) 2 2 1 1 L3 B M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 0-5мА с встроенным ЖКИ с клавиатурой взрывобезопасном исполнении ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый тип 150CD4(0-0,4 МПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-0,4МПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 5.0

"Позиция 54" "Датчик избыточного давления тип-150 CG1 (0…1,6кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 K12 PA с максимальным пределом измерений 1600 кПа настроенный на диапазон 0-1,6 кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа? с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой/ Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм Нержавеющая сталь 12Х10Н10Т Основная приведенная погрешность ±0,2%" Кол-во: 2.0

"Позиция 55" "Датчик интеллектуальный избыточного давления фланцевый тип 150CG2(0-4 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 6,3кПа настроенный на диапазон 0-4кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа деталями и мембраной из стали 316 кольцами из резины заполнителем силиконовое масло крепежом 35ХГСА с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой взрывобезопасном исполнении ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кронштейном(на трубу) из углеродистой стали с покрытием кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80" Кол-во: 3.0

"Позиция 56" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный тип150TG2(0-400 кПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 1000кПа настроенный на диапазон 0-400кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 10МПа деталями и мембраной из стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой взрывобезопасном исполнении ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 2.0

"Позиция 57" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный тип-150TG3(0-1,6МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 6000кПа настроенный на диапазон 0-1600кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой с ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т/316SST кронштейном для крепления на панели кабельным вводом К12 питанием 12-42В 1ExdIICT6/5 IP66 -40+80С" Кол-во: 19.0

"Позиция 58" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный тип-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой с ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т/316SST кронштейном для крепления на панели кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 45.0

"Позиция 59" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный тип-150TG4(0-4)МПа-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой с ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т/316SST кронштейном для крепления на панели кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 19.0

"Позиция 60" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный тип-150TG4(0-4МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой М20х1,5 мембраной и деталями из нержавеющей стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой с ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т/316SST кронштейном для крепления на панели кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -40+80С" Кол-во: 7.0

"Позиция 61" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный тип 150TG4(0-10000 кПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 40МПа деталями и мембраной из стали 316 заполнителем силиконовое масло с выходным сигналом 4-20мА/HART с встроенным ЖКИ с клавиатурой взрывобезопасном исполнении ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 из стали 12Х18Н10Т кабельным вводом К12 питанием 12-42В IP66 -55+80С" Кол-во: 85.0

"Позиция 62" "Термопреобразователь 2000-(-50+150)-100М-B-3-2-A02-120-80-Н10-1ExdIICT6X-А2-БК-DR-У1.1 (-40+60)-ГП-G1 с металлической коммутационной головкой (сальниковый ввод, IP65), без кабельного ввода, общепромышленный (без взрывозащиты), универсальный, погружаемый. Диапазон измерения температуры -50…+150 °С, Номинальная статическая характеристика (НСХ) 100П, Класс допуска В, Схема соединения 3 (трехпроводная), 2 чувствительных элемента, А02 — конструктивное исполнение первичного преобразователя (ПП), Длина монтажной части (L)120мм, Длина наружной части (l) 80 мм, защитная арматура из нержавеющей стали 12Х18Н10Т А2 — коммутационная головка, У1.1(-40…+60) — климатика и диапазон температур окружающей среды Тос, ГП госповерка" Кол-во: 5.0

"Позиция 63" "Датчик избыточного давления тип-55 ВН-ДИ-515-МП-t10-1,6МПа-05-С-М диапазон измеряемых давлений 0-1,6МПа, с электронным преобразователем, климатическое исполнение -40+70, выходной сигнал 0-5 мА, сальниковый ввод для кабеля. степень защиты IP 65" Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения) тип датчика 150TG4 предел измерений 0-25МПа, Тип технологического соединения 2G, Материал разделительной мембраны и деталей, контактирующих с рабочей средой 2, Заполняющая жидкость 1 , Выходной сигнал A, Индикация M5, Сертификация для применения во взрывоопасных зонах EM, Интегральная сборка с клапанным блоком S5 B1 K12/с установленным клапанным блоком 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 5" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)тип -150CG1 предел измерений (0-1,6кПа) Материал деталей, контактирующих с рабочей средой 2, Материал разделительной мембраны 2 , Материал уплотнительных колец 1, Заполняющая жидкость 1, Материал крепежных деталей L3., Выходной сигнал A, Индикация M5, Сертификация для применения во взрывоопасных зонах EM Монтажные части для других типов технологического соединения DA 2 K12 LT" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)тип-150СG4 предел измерений (0-1,6МПа) Материал деталей, контактирующих с рабочей средой 2, Материал разделительной мембраны 2 , Материал уплотнительных колец 1, Заполняющая жидкость 1, Материал крепежных деталей L3., Выходной сигнал A, Индикация M5, Сертификация для применения во взрывоопасных зонах EM Монтажные части для других типов технологического соединения D4 2 LT K12" Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Группа контактная комплектующее изделие к используемому оборудованию - манометра ДМ2005Cr нижний контакт на замыкание, верхний контакт неа размыкание с магнитным подтягивателем МП. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 68" "Группа контактная для манометров ДМ2010Cr, У2, V, МП. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 69" "Манометр для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа тип ДМ2029, климатическое исполнение-У2, диапазон измерений-1МПа, класс точности-2,5. степень защиты-IP40. -Радиальнфй штуцер, резьба-М12х1,5" Кол-во: 3.0

"Позиция 70" "Манометр для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара, газа тип ДМ2029, климатическое исполнение-У2, диапазон измерений-25кгс/см2, класс точности-2,5. степень защиты-IP40. -Радиальнфй штуцер, резьба G1/4, для кислорода" Кол-во: 3.0

"Позиция 71" "Манометр технический сварочный (кислород). Диаметр корпуса 50 мм, диапазон измерения - 25МПа, класс точности 2,5, радиальный штуцер, медный сплав, резьба присоединения, М12х1,5. Диапазон рабочих температур: окружающая среда: −60…+60 °C, измеряемая среда: −50…+150 °C. Степень защиты IP40. Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре −60…+60 °С." Кол-во: 2.0

"Позиция 72" "Манометр для измерений низких давлений газов (напоромер). Диаметр корпуса 100мм,материал корпуса нержавеющая сталь 08Х18Н10, присоединение штуцера радиальное, диапазон показаний 25кПа, резьба присоединения М20х1,5, класс точности 1,5, степень защиты IP54 - поверка. Диапазон рабочих температур: окружающая среда: −60…+60 °C, измеряемая среда: −65…+100 °C." Кол-во: 8.0

"Позиция 73" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160мм, матераил корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединенк Р, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-0, диапазон показаний 25кгс/см2, резьба присоединения-М20х1,5, класс точности-1,5. защита-IP40, поверка" Кол-во: 10.0

"Позиция 74" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160мм, матераил корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединенк Р, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-0, диапазон показаний 16кгс/см2, резьба присоединения-М20х1,5, класс точности-1,5. защита-IP40, поверка" Кол-во: 20.0

"Позиция 75" "Стрелка для манометра -ДМ2005Сг-У2-1600кг/см2. Комплектующее к использумому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 76" "Стрелка для манометра ДМ2010Сг-У2-1600кгс/см2. Комплектующее к использумому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 77" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160мм, матераил корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединенк Р, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-0, диапазон показаний 1МПа, резьба присоединения-М20х1,5, класс точности-1,5. защита-IP40, поверка" Кол-во: 23.0

"Позиция 78" "Датчик избыточного давления тип ДМ5007Ex-ДИ климатическое исполение У2, диапазон измерений 1кгс/см2, класс точности 0,5 вх сигнал 0-5мА, исполение М20х1,5-8g, вид взрывозащиты -1ExdllBT5X" Кол-во: 3.0

"Позиция 79" "Датчик избыточного давления тип ДМ5007Ex-ДИ климатическое исполнение У2. диапазон измерений -10кгс/см2, вх сигнал -0-5мА. Класс точности-0,5, резба штуцера-М20х1,5-8g вид взрывозащиты -1ExdllBT5X" Кол-во: 3.0

"Позиция 80" "Датчик избыточного давления тип ДМ5007Ex-ДИ климатическое исполение У2, диапазон измерений 25кгс/см2, класс точности 0,5 вх сигнал 0-5мА, исполение М20х1,5-8g, вид взрывозащиты -1ExdllBT5X" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Дифманометр стрелочный показывающий с вентильным блоком, диапазон измерений 1,6кПа, давление измерямой среды - 1,6МПа. Класс точности-1,5. степень защиты-IP55, климатическое исполнение-У3. Температура рабочей среды, °С –30 ... +60. Температура окружающей среды, °С –40 ... +70." Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100мм, матераил корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединение радиальное, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-0, диапазон показаний 1МПа, резьба присоединения-М20х1,5, класс точности-1,5. защита-IP40" Кол-во: 5.0

"Позиция 83" "Манометр технический . Диаметр корпуса 100мм, материал корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединенк радиальное, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-1, диапазон показаний 0,1МПа, резьба присоединения-М20х1,5, класс точности-1,5. защита-IP54" Кол-во: 26.0

"Позиция 84" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100мм, матераил корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединенк Р, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-1, диапазон показаний 0,1МПа, резьба присоединения-М20х1,5, класс точности-1,5. защита-IP54" Кол-во: 9.0

"Позиция 85" "Манометр технический коррозионностойкий для измеренинизких давлений газов(напоромер). Диаметр корпуса 100мм, материал корпуса нержавеющая сталь 08Х18Н10, присоединение штуцера радиальное, диапазон показаний-40кПа, резьба присоединения -М20х1,5, класс точности-1,5, степеь защиты -IP40. Диапазон рабочих температур: окружающая среда: −60…+60 °C, измеряемая среда: −65…+100 °C." Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100мм, матераил корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединение штуцера радиальное, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-1, диапазон показаний 0,1МПа, резьба присоединения-М20х1,5, класс точности-1,5. защита-IP54" Кол-во: 25.0

"Позиция 87" "Манометр электроконтактный сигнализирующий. Диаметр корпуса 160мм, матераил корпуса сталь, материал штуцера медный сплав, присоединение штуцера радиальное, гидрозаполнение -0, электроконтактная приставка-0, диапазон показаний 1МПа, резьба присоединения-G1/2, класс точности-1,5. защита-IP40" Кол-во: 7.0

"Позиция 88" "Манометр точных измерений. Диаметр корпуса 100мм. Измеряемое давление - избыточное, диапазон измерений -60МПа класс безопасности -4, тип элементов питания 3хАА Li/SOCl2 , климатическое исполнение t0550, констуктивное исполнение-без защитной мембраны. Вых. Сигнал М20, дополнительно -комплект монтажных частей - прокладка. Материал корпуса - алюминиевый сплав. ЖК-индикатор позитивный с дополнительными полями для отображения выбранных параметров." Кол-во: 2.0

"Позиция 89" "Манометр технический Диаметр корпуса 100 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-1МПа, резьба присоединения G½; класс точности 1,5, Корпус IP40, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)" Кол-во: 25.0

"Позиция 90" "Манометр электроконтактный сигнализирующий. Диаметр корпуса 150 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-1МПа, резьба присоединения G½; класс точности 1,5. Корпус IP40, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)." Кол-во: 3.0

"Позиция 91" "Манометр технический. Диаметр корпуса 150 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-1МПа, резьба присоединения G½; класс точности 1,5. Корпус IP40, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)." Кол-во: 5.0

"Позиция 92" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-0,25МПа, резьба присоединения М20х1,5; класс точности 1,5, Корпус IP54, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)" Кол-во: 10.0

"Позиция 93" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-0,4МПа, резьба присоединенияМ20х1,5; класс точности 1. Корпус IP40, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)" Кол-во: 10.0

"Позиция 94" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-0,6МПа, резьба присоединенияМ20х1,5; класс точности 1,5. Корпус IP40, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)" Кол-во: 50.0

"Позиция 95" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-0,1МПа, резьба присоединенияМ20х1,5; класс точности 1,5. Корпус IP40, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)" Кол-во: 10.0

"Позиция 96" "Указатель рабочего давления манометра, нержавеющая сталь 12Х15Г9НД, на корпус, крепление винтом" Кол-во: 100.0

"Позиция 97" "Газоанализатор стационарный озона (2 преобразователя) исполнение с блоком сигнализации. Принцип измерения: электрохимический, отбор пробы: диффузионный. Диапазон измерения 0 – 1 мг/м3. Основная погрешность: ±20%; приведенная - 0 – 0,1 мг/м3, относительная - 0,1 – 1 мг/м3. Пороги сигнализации -0,1; 0,3 мг/м3. Число ИП (N) – 2. Сигнализация: световая, релейные сигналы, 2 порога. Реле: коммутируемый ток 3 А, 220 В" Кол-во: 1.0

"Позиция 98" "Манометр технический сварочный, С3Н8 пропан. Диаметр 50 мм. Класс точности 2,5. Диапазон показаний давлений 0…0,6 Мпа. Резьба присоединения М12×1,5. Присоединение штуцера радиальное. Диапазон рабочих температур: окружающая среда: −60…+60 °C, измеряемая среда: −50…+150 °C. Степень защиты IP40. Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре −60…+60 °С." Кол-во: 3.0

"Позиция 99" "Манометр технический сварочный -кислород-корпус голубой. Диаметр 50 мм. Класс точности 2,5. Диапазон показаний давлений 0…2,5 Мпа. Резьба присоединения М12×1,5. Присоединение штуцера радиальное. Диапазон рабочих температур: окружающая среда: −60…+60 °C, измеряемая среда: −50…+150 °C. Степень защиты IP40. Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре −60…+60 °С." Кол-во: 8.0

"Позиция 100" "Манометр технический сварочный О2 кислород. Диаметр 50 мм. Класс точности 2,5. Диапазон показаний давлений 0…25 Мпа. Резьба присоединения М12×1,5. Присоединение штуцера радиальное. Диапазон рабочих температур: окружающая среда: −60…+60 °C, измеряемая среда: −50…+150 °C. Степень защиты IP40. Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре −60…+60 °С." Кол-во: 2.0

"Позиция 101" "Манометр судовой. Диаметр корпуса 100мм. Климатическое исполнение ОМ2, диапазон измеряемого давления 0...25 кгс/см2, класс точности 1,5, степень защиты IPX4D, штуцер радиальный, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 3.0

"Позиция 102" "Манометр технический показывающий. Диаметр корпуса 50 мм. Климатическое исполнение У2, диапазон измеряемого давления 0...1,6 Мпа, класс точности 2,5, степень защиты IP40, штуцер радиальный, резьба штуцера M20x1.5-8g, поверка ЦСМ." Кол-во: 2.0

"Позиция 103" "Манометр технический показывающий. Диаметр корпуса 50 мм. Климатическое исполнение У2, диапазон измеряемого давления 0…2,5 Мпа, класс точности 2,5, степень защиты IP40, штуцер радиальный, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 2.0

"Позиция 104" "Манометр технический показывающий ДМ2029-У2-25МПа-2,5-IP40-РШ-М12х1,5. Диаметр корпуса 50 мм. Климатическое исполнение У2, диапазон измеряемого давления 0…25 Мпа, класс точности 2,5, степень защиты IP40, штуцер радиальный, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Манометр технический показывающий. Степень защиты IP40 Класс точности: 2,5;Климатическое исполнение У2. емпература измеряемой среды от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 100 °С (рекомендовано применение охладительных устройств), расположение штуцера радиальное. Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм). Корпус сталь, стекло литое. Резьба присоединительного штуцера М10*1,Масса прибора не более 0.08 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 106" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160 мм, климатическое исполнение Т2, диапазон измеряемого давления 0...25 кгс/см2 , класс точности 1,5, степень защиты IP40, штуцер радиальный, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 10.0

"Позиция 107" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160 мм, климатическое исполнение Т2, диапазон измеряемого давления 0...4 МПа , класс точности 1,5, степень защиты IP40, штуцер осевой, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 5.0

"Позиция 108" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160 мм, климатическое исполнение Т2, диапазон измеряемого давления 0…10 МПа , класс точности 1,5, степень защиты IP40, штуцер осевой, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 9.0

"Позиция 109" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160 мм. Степень защиты IP40, класс точности 1,5. Климатическое исполнение - Т2. Температура измеряемой среды от минус 50 до плюс 70 °С; Осевой штуцер без фланца, резьба штуцера M20x1.5-8g. Диапазон измеряемого давления -0...16 МПа" Кол-во: 10.0

"Позиция 110" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160 мм, климатическое исполнение Т2, диапазон измеряемого давления 0…1,6 МПа , класс точности 1, степень защиты IP40, штуцер радиальный, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 4.0

"Позиция 111" "Манометр технический. Диаметр корпуса 160 мм, климатическое исполнение Т2, диапазон измеряемого давления 0...2,5 кгс/см2 , класс точности 1, степень защиты IP40, штуцер радиальный, резьба штуцера M20x1.5-8g." Кол-во: 2.0

"Позиция 112" "Газоанализатор стационарный для непрерывного автоматического контроля содержания топливных углеводородных газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе индивидуальных потребителей газа, а также содержания оксида углерода (угарного газа) в воздухе промышленных и бытовых помещений. Максимальное количество каналов: 2. Принцип измерения: электрохимический, термокаталитический. Выходы: реле. Сигнализация: световая, звуковая. Способ подачи контролируемой среды: конвекционный. Габаритные размеры сигнализатора не более 142 х 134 х 66 мм. Масса не более 0,7 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Дифманометр с вентильным блоком. Исполнение моноблочное. Измеряемая среда: воздух, природный газ, пропанобутановая смесь в газообразном состоянии, аргон и другие газы. Диапазон измерений перепада давлений - 1,6 кПа, давление измеряемой среды - 1,6 МПа, класс точности - 1,5, степень защиты - IP55, климатическое исполнение - УЗ." Кол-во: 2.0

"Позиция 114" "Дифманометр с кронштейном. Измеряемая среда: воздух, природный газ, пропанобутановая смесь в газообразном состоянии, аргон и другие газы. Диапазон измерений перепада давлений -4 кПа, давление измеряемой среды - 1,6 МПа, класс точности - 2,5, степень защиты - IP55, климатическое исполнение - УЗ." Кол-во: 2.0

"Позиция 115" "Манометр технический. Диаметр корпуса 100 мм, присоединение штуцера радиальное, диапазон показываемого давления 0-0,4МПа, резьба присоединенияМ20х1,5; класс точности 1,5. Корпус IP40, сталь 10, цвет черный. Циферблат - алюминий, шкала черная на белом фоне, стекло минеральное, штуцер - медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)" Кол-во: 10.0

"Позиция 116" "Термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 276-08-Exd-Pt100-100/80-0,25-Н10-(-50+100)-4/20-БК-Т5-У1.1(-45+70 )-ГП Вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка. НСХ первичного преобразователя: Pt100. Длина монтажной части 100/80, предел допускаемой основной приведенной погрешности ± 0,25%. Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т. Диапазон измеряемых температур -50...+100. Выходной сигнал 4-20 мА. Бронированный кабель. Температурный класс по ГОСТ Р 51330. - T5. Климатическое исполнение У1.1 по ГОСТ 15150 (-45+70 )C. Зависимость выходного сигнала измеряемой температуры: линейная. Материал головки: сплав АК 12. Поверка органами Росстандарта. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 276-08-Exd-Pt100-60/80-0,5-Н10-(-50+150)-4/20-БК-Т5-У1.1(-45+70)- ГП Вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка. НСХ первичного преобразователя: Pt100. Длина монтажной части 60/80, предел допускаемой основной приведенной погрешности ± 0,5%. Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т. Диапазон измеряемых температур --50...+150. Выходной сигнал 4-20 мА. Бронированный кабель. Температурный класс по ГОСТ Р 51330. - T5. Климатическое исполнение У1.1 по ГОСТ 15150 (-45+70 )C. Зависимость выходного сигнала измеряемой температуры: линейная. Материал головки: сплав АК 12. Поверка органами Росстандарта. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0