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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование" для субъектов малого и среднего предпринимательства (20/4.3/0072845/ГППроект)

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование" для субъектов малого и среднего предпринимательства (20/4.3/0072845/ГППроект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование"г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009833114

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0072845/ГППроект

    Номер закупки

    0080/20/4.3/0072845/ГППроект/ПР/ГОС/Э/22.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование" для субъектов малого и среднего предпринимательства (20/4.3/0072845/ГППроект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    22.12.2020 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 72845.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховик Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833114Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование"г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    11 843 247,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22.110

    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Procore PU 152 Primer (вед. 12,82кг/10,00л) Антикоррозионный поверхностно-толерантный грунт барьерного типа, цвет: красно-коричневый (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 2"

    "Procoat AP 259 SC RAL 1021(в таре 19,08л/26,53кг) Акрил-полиуретановое покрытие, цвет: рапсово-желтый (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 1602.72

    "Позиция 3"

    "Procoat AP 259 SC RAL 3020 (в таре 16,64л/23,67кг Акрил-полиуретановое покрытие, цвет: транспортный красный (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 416.0

    "Позиция 4"

    "Procoat AP 259 SC RAL 5015 (в таре 18,12л/26,16кг) Акрил-полиуретановое покрытие, цвет: небесно-синий (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 1485.84

    "Позиция 5"

    "Procoat AP 259 SC RAL 7004 (в таре 16,82л/23,68кг) Акрил-полиуретановое покрытие, цвет: сигнальный серый (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 1900.66

    "Позиция 6"

    "Procoat AP 259 SC RAL 7047 (в таре 16,71л/23,51кг) Акрил-полиуретановое покрытие, цвет: телегрей 4 (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 1236.54

    "Позиция 7"

    "Procoat AP 259 SC RAL 8002 (в таре 17,88л/26,07кг) Акрил-полиуретановое покрытие, цвет: сигнальный коричневый (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 411.24

    "Позиция 8"

    "Procoat AP 259 SC RAL 6018 (в таре 18,41л/26,57кг) Акрил-полиуретановое покрытие, цвет: желто-зеленый (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 257.74

    "Позиция 9"

    "PU 259 Hardener (в таре 2,14л/2,278кг) Отвердитель к Procoat AP 259 SC (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 888.1

    "Позиция 10"

    "Procore Universal Thinner (25л), универсальный разбавитель (или эквивалент согласно техничекого задания)"

    Кол-во: 2075.0

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