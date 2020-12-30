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Номер извещения
32009833114
Уникальный номер закупки
20/4.3/0072845/ГППроект
Наименование закупки
Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование" для субъектов малого и среднего предпринимательства (20/4.3/0072845/ГППроект)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
22.12.2020 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховик Н. И.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочных материалов для нужд ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
11 843 247,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
20.30.22.110
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 1602.72
Кол-во: 416.0
Кол-во: 1485.84
Кол-во: 1900.66
Кол-во: 1236.54
Кол-во: 411.24
Кол-во: 257.74
Кол-во: 888.1
Кол-во: 2075.0
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