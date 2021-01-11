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Номер извещения
32009831698
Уникальный номер закупки
20/4.3/0088072/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 88072)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
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Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО Газпром трансгаз Екатеринбург
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831698Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО Газпром трансгаз ЕкатеринбургРоссийская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО Газпром трансгаз Екатеринбург
Начальная цена
7 634 907,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
32.50.21.110
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 96.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 330.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 460.0
Кол-во: 273.0
Кол-во: 74.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 194.0
Кол-во: 47.0
Кол-во: 93.0
Кол-во: 118.0
Кол-во: 162.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 620.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 152.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 186.0
Кол-во: 27.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 91.0
Кол-во: 27.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 845.0
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Кол-во: 928.0
Кол-во: 1163.0
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Кол-во: 59.0
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Кол-во: 62.0
Кол-во: 71.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 37.0
Кол-во: 178.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 142.0
Кол-во: 721.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 115.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 57.0
Кол-во: 50.0
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Кол-во: 59.0
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Кол-во: 377.0
Кол-во: 57.0
Кол-во: 149.0
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Кол-во: 10.0
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Кол-во: 10.0
Кол-во: 157.0
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Кол-во: 38.0
Кол-во: 138.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 66.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 261.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 25.0
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Кол-во: 5.0
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Кол-во: 142.0
Кол-во: 407.0
Кол-во: 30.0
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Кол-во: 342.0
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Кол-во: 207.0
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Кол-во: 38.0
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Кол-во: 10.0
Кол-во: 25.0
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Кол-во: 17.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 333.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 69.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 48.0
Кол-во: 61.0
Кол-во: 113.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 276.0
Кол-во: 8710.0
Кол-во: 2291.0
Кол-во: 175.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 28.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 278.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 92.0
Кол-во: 86.0
Кол-во: 68.0
Кол-во: 261.0
Кол-во: 208.0
Кол-во: 137.0
Кол-во: 67.0
Кол-во: 144.0
Кол-во: 28.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 101.0
Кол-во: 327.0
Кол-во: 590.0
Кол-во: 188.0
Кол-во: 275.0
Кол-во: 135.0
Кол-во: 90.0
Кол-во: 137.0
Кол-во: 73.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 7336.0
Кол-во: 113.0
Кол-во: 242.0
Кол-во: 360.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 83.0
Кол-во: 34.0
Кол-во: 28.0
Кол-во: 49.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 53.0
Кол-во: 267.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 175.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1064.0
Кол-во: 158.0
Кол-во: 57.0
Кол-во: 53.0
Кол-во: 167.0
Кол-во: 46.0
Кол-во: 691.0
Кол-во: 254.0
Кол-во: 361.0
Кол-во: 622.0
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Кол-во: 8036.0
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Кол-во: 50.0
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Кол-во: 83.0
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Кол-во: 396.0
Кол-во: 709.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 99.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 175.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 46.0
Кол-во: 226.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 218.0
Кол-во: 114.0
Кол-во: 103.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 114.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 123.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 561.0
Кол-во: 978.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 247.0
Кол-во: 39.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 19.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 56.0
Кол-во: 51.0
Кол-во: 15.0
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Кол-во: 251.0
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Кол-во: 22.0
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Кол-во: 123.0
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Кол-во: 7.0
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Кол-во: 50.0
Кол-во: 70.0
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Кол-во: 17.0
Кол-во: 58.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 8.0
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Кол-во: 62.0
Кол-во: 424.0
Кол-во: 458.0
Кол-во: 166.0
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Кол-во: 91.0
Кол-во: 278.0
Кол-во: 52.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 529.0
Кол-во: 211.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 65.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 69.0
Кол-во: 97.0
Кол-во: 225.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 512.0
Кол-во: 77.0
Кол-во: 1778.0
Кол-во: 92.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 280.0
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