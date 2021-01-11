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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 88072)

    Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 88072)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:3011.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009831698Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО Газпром трансгаз ЕкатеринбургРоссийская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009831698

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0088072/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0088072/ТГЕкатеринб/К/ГОС/Э/22.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 88072)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    88072_Документация КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО Газпром трансгаз Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009831698Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО Газпром трансгаз ЕкатеринбургРоссийская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО Газпром трансгаз Екатеринбург

    Начальная цена

    7 634 907,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    32.50.21.110

    Инструменты и оборудование терапевтические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метамизол натрия Обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием, для в/м иньекций,1 мл раствора для инъекций содержит метамизола натрия 250 или 500 мг; ампулах по 1 или 2 мл, в картонной коробке 10 шт."

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 2"

    "Пропранолол Гипотензивное, антиаритмическое действие,для приема внутрь, в 1 таблетке содержится 10 мг пропранолола,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок или в банках оранжевого стекла 50 шт.; в пачке картонной 1 банка"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 3"

    "Метамизол натрия Обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием, для приема внутрь,в 1 таблетке 0,5 г метамизола натрия,в контурной безъячейковой или ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 1, 2, 3 или 5 упаковок"

    Кол-во: 330.0

    "Позиция 4"

    "Аммиак Антисептическое, местнораздражающее средство,для наружного применения,1 мл раствора содержит аммиака 100 мг"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 5"

    "Бендазол+метамизол натрия+папаверин+фенобарбитал Гипотензивное, антиаритмическое действие,для приема внутрь, в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок или в банках оранжевого стекла 50 шт.; в пачке картонной 1 банка"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Хлоргексидина диацетат+аскорбиновая кислота+тетракаина г/хл Антибактериальное, местноанестезирующее действие, пастилки для рассасывания,в 1 пастилке 2 мг хлоргексидина диацетат,0,2 мг тетракаина гидрохлорид,50 мг аскорбиновой кислоты,По 2, 4, 6, 8, 10, 12 пастилок в блистере ПВХ/алюминий. По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 бл. в картонной пачке"

    Кол-во: 460.0

    "Позиция 7"

    "Хлорфенамина малеат+парацетамол+аскорбиновая к-та Жаропонижающее, анальгезирующее, сосудосуживающее действие, для приема внутрь,в 1 таблетке 500 мг парацетамола, 200 мг аскорбиновой кислоты и 10 мг хлорфенамина малеата.По 10 табл. в пластиковом пенале; по 1, 2, 4 или 6 табл. в стрипе из алюминий/алюминий. По 1, 3, 5, 6, 10, 15, 20 стрипов в картонной пачке."

    Кол-во: 273.0

    "Позиция 8"

    "Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные Иммуномодулирующее и противовирусное действие, для приема внутрь, в 1 таблетке 0,003 г антител к гамма интерферону человека аффинно очищенных. По 20 табл. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок помещают в пачку из картона"

    Кол-во: 74.0

    "Позиция 9"

    "Гидроксизин Транквилизатор, табл.25 мг №25, пачки картонные"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 10"

    "Амлодипин Для лечения артериальной гипертензии, для приема внутрь,в 1 таблетке 10 мг амлодипина бензилата,по 10 табл. в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок помещают в пачку картонную."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 11"

    "Амброксол Отхаркивающее действие,для приема внутрь,в 1 таблетке амброксола гидрохлорида 30 мг,по 10 табл. в контурной ячейковойупаковке ПВХ/алюминий или ПП/алюминий. По 2, 3, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок в картонной пачке."

    Кол-во: 194.0

    "Позиция 12"

    "Рифаксимин Антибиотик широкого спектра действия,для приема внутрь, в таблетке 200 мг рифаксимина,в блистере 12 шт.; в пачке картонной 1 блистер"

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 13"

    "Актовегин концентрат (в пересчете на сухой депротеинизированный гемодериват крови телят)метаболическое действие, для в/в, в/м иньекций. Раствор для инъекций, в 1 ампуле 200 мг актовегина концентрата (в пересчете на сухой депротеинизированный гемодериват крови телят); по 5, 10 мл препарата в бесцветных стеклянных ампулах с точкой разлома. По 5 амп. в пластиковой контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона. На пачку наклеивают прозрачные защитные наклейкикруглой формы с голографическими надписями и контролем первого вскрытия."

    Кол-во: 93.0

    "Позиция 14"

    "Натуральная морская вода Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых.В металлическом баллоне под давлением с анатомической насадкой для носа и пластиковым колпачком, 50 мл. Внутрь баллона помещен четырехслойный пакет с содержимым, снабженный специальным односторонним клапаном, который сохраняет стерильность содержимого в течение всего периода использования путем предупреждения обратного тока содержимого и предотвращения попадания окружающего воздуха внутрь пакета. 1 баллон в картонной пачке."

    Кол-во: 118.0

    "Позиция 15"

    "Азитромицин Антибактериальное действие широкого спектра, для приема внутрь; в 1 капсуле 500мг азитромицина, в контурной ячейковой упаковке 6 или 10 шт.; в пачке картонной 1 упаковка;"

    Кол-во: 162.0

    "Позиция 16"

    "Эпинефрин сосудосуживающее, противоаллергическое, гипертензивное, бронхолитическое, гипергликемическое; для подкожных иньекций 1 мл в упаковке 5 ампул по 1 мл."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 17"

    "Ланцеты Одноразовые скарификаторы автоматические медицинские - применяемые для безболезненного взятия капиллярной крови у пациентов, № 200 шт в пачке картонной."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 18"

    "Система для капельного вливания стерильная, одноразовая, в составе одноразовая стерильная игла, в герметичной п/э упаковке"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 19"

    "Игла для иньекций, стерильная,одноразовая , с диаметром 0,8х40, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 620.0

    "Позиция 20"

    "Атенолол Гипотензивное, антиаритмическое действие,для приема внутрь, в 1 таблетке содержится 50 мг атенолола,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 3,5 упаковок ; в пачке картонной 1 банка"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 21"

    "Атропин Снижает тонус гладкомышечных органов ,для п/к, в/м и в/в введения,1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит атропина сульфата 1 мг; в картонной коробке 10 шт."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 22"

    "Амоксициллина тригидрат Антибиотик широкого спектра действия,для приема внутрь, в таблетке 875 мг амоксициллина тригидрата и 125мг клавуланата калия ,в алюминий/ПВХ блистере 7 шт. 1 блистер с пакетиком с силикагелем в упаковке из ламинированной алюминиевой фольги. 2 упаковки из фольги в картонной пачке."

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 23"

    "Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид Регулятор водно-электролитного баланса, для в/в введения,во флаконе содержится раствор калия хлорид ,натрия ацетат и натрия хлорид , в бутылках по 200 мл, в пачке картонной 1 бутылка; в ящиках картонных 24 пачки или в бутылках по 400 мл, в пачке картонной 1 бутылка; в ящиках картонных 12 пачек."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 24"

    "Ацикловир Противовирусный препарат, для наружного применения, в виде крема- с 5% ацикловира,в алюминиевых тубах по 5 г; в пачкекартонной 1 туба"

    Кол-во: 152.0

    "Позиция 25"

    "Ацикловир Противовирусный препарат, для внутреннего применения, в виде таблеток- с 5% ацикловира, по 20 шт; в пачке картонной"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 26"

    "Ацетилцистеин Средство разжижающее мокроту, для приема внутрь, в 1 таблетке 200 мг ацетилцистеина, В пластиковой тубе 20 шипучихтаблеток, в картонной упаковке."

    Кол-во: 186.0

    "Позиция 27"

    "Бацитрацин+неомицин Антибактериальный препарат, предназначенный для местного применения.Порошок для наружного применения. По 10г порошка в ПЭ банках с ПЭ дозатором; по 1 банке в картонной пачке.Порошок с содержанием бацитрацина 250 МЕ и неомицина 5000 МЕ"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 28"

    "Бацитрацин+неомицинАнтибактериальный препарат, предназначенный для местного применения,мазь для наружного применения, 250 МЕ/г + 5000 МЕ/г. По 5 г или 20 г мази для наружного применения в алюминиевых тубах; по 1 тубе в картонной пачке."

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 29"

    "Метамизол натрия Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, спазмолитическое действие, для в/м,в/в введения,1 мл раствора для инъекций содержит метамизола натрия 500 мг; в ампулах по 5 мл, коробке 5 ампул"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 30"

    "Метамизол натрия Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, спазмолитическое действие, для приема внутрь,1 таблетка-500 мг; в блистере 10 шт., в коробке 2 блистера."

    Кол-во: 91.0

    "Позиция 31"

    "Ипратропия бромид+фенотерола гидробромид Бронхолитическое и спазмолитическое действие на мышцы бронхов, для приема внутрь,аэрозоль ингаляционный дозированный с ипратропия бромидом 0,021 мг и фенотерола гидробромидом 0,05 мг в 1 дозе,в баллонах аэрозольных с мундштуком по 10 мл (200 доз); в коробке 1 баллон"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 32"

    "Ипратропия бромид+фенотерола гидробромид Бронхолитическое и спазмолитическое действие на мышцы бронхов, для проведение ингаляций, раствор для ингаляций с ипратропия бромидом 0,261 мг и фенотерола гидробромидом 0,5 мг в 1 мл,во флаконах-капельницах по 20 мл (1 мл = 20 капель); в коробке 1 флакон"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 33"

    "Метопролол сукцинат Антиаритмическое действие,для приема внутрь, в 1 таблетке содержится 50 мг метопролола,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 3 упаковки или в банках оранжевого стекла 30 шт.; в пачке картонной 1 банка"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 34"

    "Бетагистин Ангиопротектор, аналог гистамина,таблетки для приема внутрь, 24 мг, блистеры, пачки картонные"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 35"

    "Бинт Бинт,марлевые , для перевязки, не стерильный, размер 5х10, в упаковке"

    Кол-во: 845.0

    "Позиция 36"

    "Бинт Бинт, марлевые, для перевязки, не стерильный, размер 5х5, в упаковке"

    Кол-во: 909.0

    "Позиция 37"

    "Бинт Бинт, марлевые , для перевязки, не стерильный, размер 7х14, в упаковке"

    Кол-во: 928.0

    "Позиция 38"

    "Бинт Бинт,марлевые , для перевязки, стерильный, размер 5х10, в упаковке"

    Кол-во: 1163.0

    "Позиция 39"

    "Бинт Бинт, марлевые , для перевязки, стерильный, размер 7х14, в упаковке"

    Кол-во: 1277.0

    "Позиция 40"

    "Бинт Бинт, марлевые , для перевязки, стерильный, размер 5х7 в упаковке"

    Кол-во: 89.0

    "Позиция 41"

    "Бинт Бинт, сетчатые, для фиксирования повязки, не стерильный, размер №4, в бумажной упаковке"

    Кол-во: 59.0

    "Позиция 42"

    "Бинт Бинт, для наружного употребления , для фиксации растяжений, не стерильный,3,5мх8см эластичный"

    Кол-во: 123.0

    "Позиция 43"

    "Бинт Бинт, сетчатые , для фиксирования повязки, не стерильный, размер №2, в бумажной упаковке"

    Кол-во: 62.0

    "Позиция 44"

    "Бинт Бинт, сетчатые , для фиксирования повязки, не стерильный, размер №6, в бумажной упаковке"

    Кол-во: 71.0

    "Позиция 45"

    "Бис-(п-диэтиламино)трифенил-ангидрокарбинола оксалата Антисептическое и дезинфицирующее действие для наружного применения, флакон темного стекла,10 мл, 1% спиртовый раствор бис-(п-диэтиламино)трифенил-ангидрокарбинола оксалата."

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 46"

    "Бромгексина гидрохлорида Отхаркивающее средство, капли для приема внутрь 8 мг/мл. По 20, 60 или 100 мл препарата помещают во флаконы коричневого стекла с вертикальной встроенной капельницей. На каждый флакон наклеивают этикетку и помещают в пачку картонную"

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 47"

    "Бромгексина гидрохлорида Отхаркивающее средство,для приема внутрь, 1 таблетка содержит бромгексина гидрохлорида 0,008 г; в контурной ячейковой упаковке 10 шт., в пачке 2упаковки."

    Кол-во: 178.0

    "Позиция 48"

    "Вазелин Смягчающее средство, для наружного применения, в банке темного стекла 30,0"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 49"

    "Валерианы лекарственной корневища с корнями Седативное действие,для приема внутрь таблетки покрытые оболочкой, в 1 таблетке 20 мг экстракта валерианы лекарственной корневища с корнями, в контурной ячейковой упаковке 25 или 50 шт.; в пачке картонной 1 упаковка."

    Кол-во: 142.0

    "Позиция 50"

    "Раствора ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты Сосудорасширяющее, седативное действие, для приема внутрь,1 таблеткасодержит 0,06 г раствора ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты; в контурной ячейковой упаковке 6 или 10 шт"

    Кол-во: 721.0

    "Позиция 51"

    "Фенобарбитал+этилбромизовалерианат Седативное действие, капли для приема внутрь, в 1 мл фенобарбитала 18,4 мг и этилбромизовалерианата 18,4 мг, по 20 или 50 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей. Каждый флакон-капельницу помещают в пачку картонную."

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 52"

    "Вата для проведения медицинских манипуляций, не стерильная, 250 г, в бумажной упаковке."

    Кол-во: 115.0

    "Позиция 53"

    "Верапамила гидрохлорид Антиаритмическое действие,для в/в, струйного применения, 1 ампула с 2 мл инъекционного раствора содержитверапамила гидрохлорида 5 мг, 10 ампул в картонной упаковке."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 54"

    "Спиронолактон Диуретическое средство. Таблетки 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 55"

    "Тетризолина гидрохлорид Средство для снятия отека и покраснения глаз, глазные капли,в 1 мл 0,5 мг тетризолина гидрохлорида,во флаконах-капельницах пластиковых по 15 мл; в пачке картонной 1 флакон."

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 56"

    "Винпоцетин Средство улучшающее мозговой кровоток, р-р для в/м прим.2 мл№10 амп."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 57"

    "Вода дистиллированная Растворитель для приготовления лекарственных форм д/и,500 мл ."

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 58"

    "Вода дистиллированная Растворитель для приготовления лекарственных форм д/и,2 мл - ампулы (10) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 59.0

    "Позиция 59"

    "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Раствор для в/м введения от бесцветного до светло-желтого цвета. р-р д/в/м введения 25 мг/1 мл: амп. 5 шт. 3 мл - ампулы бесцветного стекла с точкой надлома или кольцом излома (5) - пачки картонные с вклейкой с ячейками для ампул"

    Кол-во: 92.0

    "Позиция 60"

    "Ксилометазолина г/хл Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике. 10 мл - флаконы полиэтиленовые (1), укупоренные алюминиевым колпачком с насосом, с дозатором и аппликатором с предохранительной насадкой - пачки картонные."

    Кол-во: 377.0

    "Позиция 61"

    "Натрия альгинат+натрия гидрокарбонат+кальция карбонат Антацидный препарат. Сусп. д/приема внутрь (мятная) 500 мг+267 мг+160 мг/10 мл: №12 пак."

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 62"

    "Гексэтидин Антисептическое средство. Аэрозоль д/местн. прим. 0.2%: баллон 40 мл в компл. с 1 насадкой-распылителем или 4 насадками-распылителями разного цвета"

    Кол-во: 149.0

    "Позиция 63"

    "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие. Гель для наружного употребления, 25 мг/мл: туба 30 г."

    Кол-во: 205.0

    "Позиция 64"

    "Йодовидон+анилокаин Противоожоговое средство, гель для наружного применения, туба 20 г, пачка картонная"

    Кол-во: 265.0

    "Позиция 65"

    "Растительные компоненты Для лечения желчевыводящих путей,табл.п/оболочкой №30, картон.коробка"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 66"

    "Гидрокортизона ацетат Глюкокортикостероид для местного применения в офтальмологии. Мазь глазная 10 мг/1 г: туба 10 г"

    Кол-во: 204.0

    "Позиция 67"

    "Гидрокортизона ацетат Глюкокортикостероид для местного применения в офтальмологии. Мазь глазная 5 мг/1 г: туба 3 г"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 68"

    "Гидрохлортиазид Диуретическое средство. Таблетки 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 61.0

    "Позиция 69"

    "Глицерол Слабительное средство, для приема внутрь, флаконы 25 мл, в пачке картонной"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 70"

    "Глицин Препарат, улучшающий метаболизм головного мозга. Таблетки 50 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 157.0

    "Позиция 71"

    "Декстроза Средство углеводного питания. Р-р д/в/в введения 40%: амп. 5 мл или 10 мл 5 шт., 5 мл или 10 мл 10 шт."

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 72"

    "Декстроза Средство углеводного питания. Р-р д/инф. 5%: 200 мл контейнеры 1 или 30 шт., 250 мл контейнеры 1 или 24 шт., 400 мл контейнеры 1 или 15 шт., 500 мл контейнеры 1 или 12 шт."

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 73"

    "Борная к-та+нитрофурал+коллаген Гемостатическое средство, пластины размером 50х50 мм, приготовленные из раствора коллагена, полученного из кожи или сухожилий крупного рогатого скота; в стерильной упаковке, в коробке 10 шт. 1 г сухой губки содержит борной кислоты 0,0125 г и фурацилина 0,0075 г"

    Кол-во: 138.0

    "Позиция 74"

    "Растительные компоненты Слабительное средство, растительные компоненты, для приема внутрь, флаконы 15 мл, в пачке картонной"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 75"

    "Дексаметазона натрия фосфат Глюкокортикостероид для местного применения. 10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 66.0

    "Позиция 76"

    "Дексаметазона натрия фосфат Глюкокортикостероид для местного применения. р-р д/инъекц. 4 мг/мл: 1 мл амп. 5 или 25 шт."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 77"

    "Бендазол Вазодилатирующее средство. р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: 1 мл амп. 10 шт.; 5 мл амп. 10 шт"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 78"

    "Бендазол Вазодилатирующее средство. Таблетки 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 79"

    "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие. р-р д/в/м введения 25 мг/мл: амп.3 мл 5 или 10 шт."

    Кол-во: 261.0

    "Позиция 80"

    "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие, таб. пролонгир. действия для внутреннего применения, покр. кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250,300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 или 2000 шт."

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 81"

    "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие, суппозитории рект.100 мг: 6 или 10шт."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 82"

    "Дифенгидрамин Противоаллергический препарат. р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт."

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 83"

    "Диметилсульфоксид Противовоспалительное средство для местного применения,флакон объемом 100 мл раствора диметилсульфоксида . Картонная пачка содержит один флакон с раствором."

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 84"

    "Гидроксиметилхиноксалиндиоксид Антибактериальный бактерицидный препарат широкого спектра действия.Раствор для в/в введения местного и наружного применения прозрачный, зеленовато-желтый,в 1 мл 10 мг гидроксиметилхиноксалиндиоксида,10 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 85"

    "Торасемид Гипотензивное действие, таблетки для приема внутрь, в составе 1 таблетки- 5 мгторасемида , в блистере (контурная ячейковая упаковка) из комбинированного материала полиамид/алюминиевая фольга/ПВХ-алюминиевая фольга, 10 шт. 2, 3, 6 или 9 бл.в пачке картонной"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 86"

    "Этамзилат Гемостатическое средство, р-р д/в/в и в/м введения 250 мг/2 мл: амп. 50 шт, в 1 мл 125 мг этамзилата,2 мл - ампулы бесцветного стекла (10) - блистеры (5) - пачки картонные"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 87"

    "Доксициклин Антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия,для приема внутрь, капсулы 100 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт,в 1 капсуле 100 мг доксициклина,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные"

    Кол-во: 79.0

    "Позиция 88"

    "Допамин Антигипертензивное действие,раствор для в/в введения,в ампулах по 5 мл; в коробке 10 амп, в 1 мл 50 мг допамина."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 89"

    "Дименгидринат Антигистаминный препарат системного действия,таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке 50 мг дименгидрината. По 5 или 10 табл. в ПВХ/алюминиевом блистере. 1 бл. помещают в картонную пачку."

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 90"

    "Дроперидол Антипсихотическое, противошоковое, противорвотное, седативное действие. Для в/в, в/м введения.В 1 мл препарата содержится 2,5 мл дроперидола,в ампулах по 5 или 12,5 мл. В картонных коробках по 10 ампул, в картонных пачках по 5 контурных пластиковых упаковок."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 91"

    "Дротаверин Спазмолитическое сосудорасширяющее действие, таблетки для приема внутрь,в 1 таблетке содержится 40 или 80 мг данного вещества,в упаковке 10, 30, 40 или 50 шт, картонная пачка."

    Кол-во: 142.0

    "Позиция 92"

    "Поливитамины+минералы Поливитаминный препарат,для внутреннего употребления,драже. По 10 драже в блистере (в 1 блистере 5 дражесвитаминами # красного цвета и 5 драже с минералами # голубого цвета). 4 блистера упакованы в картонную пачку."

    Кол-во: 407.0

    "Позиция 93"

    "Мебеверин Спазмолитическое средство,для приема внутрь, 1 капсула содержит 200 мг мебеверина,в блистере 30 шт.; в пачке картонной 1,2или 4 блистера"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 94"

    "Норсульфазола натрия и стрептоцида растворимого Противовоспалительное, противомикробное средство , спрей местного применения,1баллон (30 мл) с аэрозолем содержит норсульфазола натрия и стрептоцида растворимого по 0,75 г, тимола, эвкалиптового маслаи масла мяты перечной по 0,015 г, спирта этилового 1,8 г; в картонной пачке 1 баллон."

    Кол-во: 364.0

    "Позиция 95"

    "Индапамид Диуретик, табл 25 мг №30, упаковка картонная"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 96"

    "Йод+калия иодид+этанол Антисептический препарат, для наружного применения, 1 мл спиртового раствора содержит йода 50 мг; флаконы темного стекла по 10 мл"

    Кол-во: 357.0

    "Позиция 97"

    "Винпоцетин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для приема внутрь, в 1 ампуле 5 мг винпоцетина,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок; в пачке картонной 1 банка"

    Кол-во: 111.0

    "Позиция 98"

    "Винпоцетин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для приема внутрь, в 1 таблетке 5 мг винпоцетина,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок или в банках оранжевого стекла 50 шт.; в пачке картонной 1 банка"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 99"

    "Кагоцел Противовирусный препарат,для внутреннего употребления,таблетки, 12 мг. По 10 табл. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой с термосвариваемым покрытием. 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки помещают в пачку."

    Кол-во: 342.0

    "Позиция 100"

    "Календула цветки Противовоспалительное, антисептическое, желчегонное действие, спиртовый раствор ( настойка) цветков календулы,наружно, в виде полосканий (1 ч.ложка на стакан воды) и внутрь (как желчегонное средство) по 10-20 капель на прием,спиртовая настойка на 70% спирте (1:10) цветов и цветочных корзинок ноготков; во флаконах по 40 мл."

    Кол-во: 82.0

    "Позиция 101"

    "Калия перманганат Антисептическое средство,порошок для приготовления раствора для наружного и местного применения. По 3, 5 или15 г во флаконах стеклянных с винтовой горловиной, укупоренных пластмассовыми крышками с лопатками или без лопаток. По 3 или 5 г в пакетах из пленки ПЭ. На флаконы, пакеты наклеивают этикетки самоклеящиеся. Каждый флакон, пакет помещают в пачку из картона."

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 102"

    "Калия хлорид Средство восполняющее дефицит калия, раствор для иньеккий,в/в капельно, со скоростью 20#30 капель в минуту, 4% раствор для инъекций; в ампулах по 10 мл, в упаковке 10 шт"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 103"

    "Кальций хлористый Противовоспалительное, противоаллергическое, гемостатическое, дезинтоксикационное действие, снижающее проницаемость капилляров, раствор для в/в иньекций, ампулы по 5 мл по 10 шт в пачке картонной."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 104"

    "Нонивамид+диметилсульфоксид+камфора+скипидар+бензилникотинат Местнораздражающее, обезболивающее местное действие, мазь для наружного употребления,мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом камфоры и скипидара, в 1 г мази 2 мг нонивамида, 50 мг диметилсульфоксида, 30 мг камфоры, 30 мг скипидара и 20 мг бензилникотината, по 30 или 50 г в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы. Тубу помещают в пачку из картона коробочного."

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 105"

    "Каптоприл Гипотензивное средство , таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке 25 мг каптоприла ,в блистерной упаковке 20 шт.; впачке картонной 2 блистера"

    Кол-во: 224.0

    "Позиция 106"

    "Кеторолак трометамин Анальгезирующие действие, таблетки покрытые оболочкой для внутреннего применения, 10 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 207.0

    "Позиция 107"

    "Кеторолак трометамин Анальгезирующие действие, раствор для внутривенного введения, 10 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 121.0

    "Позиция 108"

    "Аскорбиновая кислота Витаминное средство,раствор для в/в и в/м введения прозрачный, окрашенный, в 1 мл 50 мг аскорбиновой кислоты,2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 109"

    "Аскорбиновая кислота Витаминное средство.драже для приема внутрь,в 1 драже 50 мг аскорбиновой кислоты , 200 шт. - банки полимерные."

    Кол-во: 1151.0

    "Позиция 110"

    "Ацетилсалициловая кислота Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие, таблетки для внутреннегоприменения, в 1 таблетке 500 мг ацетилсалициловой кислоты,10 шт. - упаковки ячейковые контурные."

    Кол-во: 232.0

    "Позиция 111"

    "Кислота борная Антисептическое средство для применения в ЛОР-практике, дерматологии, офтальмологии,раствор для местного применения спиртовой 3% прозрачный, бесцветный, с запахом спирта,25 мл - флаконы (1) - коробки картонные."

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 112"

    "Кислота никотиновая Витаминное и гиполипидемическое средство,раствор для инъекций, в 1 мл 10 мг никотиновой кислоты,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 113"

    "Фенолформальдегидная смола+поливинилбутирал Антисептический препарат,раствор для наружного применения спиртовой в виде жидкости от светло-желтого до красноватого цвета, прозрачной или слегка мутной,на 100 г раствора 1,65 г фенолформальдегидная смолы, 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 147.0

    "Позиция 114"

    "Парацетамол+фенилэфрин+хлорфенамин Оказывает жаропонижающее, анальгезирующее, сосудосуживающее действие, устраняет симптомы простуды, порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь, в 1 пакете 650 мг парацетамола,10 мг фенилэфрина гидрохлорида,50 мг аскорбиновой кислоты,4,8 г - пакеты многослойные (5) - пачки картонные."

    Кол-во: 207.0

    "Позиция 115"

    "Парацетамол+фенилэфрин+хлорфенамин Комбинированный препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний,таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке 500 мг парацетамола, 25 мг кофеина, 5 мг фенилэфрина гидрохлорида, 20 мг терпингидрата и 30 мг аскорбиновая кислоты, 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 278.0

    "Позиция 116"

    "Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин+лидокаин Комбинированный поливитаминный препарат, раствор для иньекций, в 1 ампуле 100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридоксина гидрохлорида, 1 мг цианокобаламина и 20 мг лидокаина гидрохлорида,2 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 166.0

    "Позиция 117"

    "Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин+лидокаин Комбинированный препарат витаминов группы B. Таблетки для внутреннего применения, покр. пленочной оболочкой, 100 мг тиамина гидрохлорида (вит. B1)+200 мг пиридоксина гидрохлорида (вит. B6) +200 мкг цианокобаламин (вит. B12), 30 шт. - блистеры (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 118"

    "Бисопролол При ишемической болезни сердца, антигипотензивное средство,таблетки для приема внутрь, покрытые пленочной оболочкойсветло-оранжевого цвета, сердцевидные, двояковыпуклые, с риской на обеих сторонах, в 1 таблетке 10 мг бисопролола фумарата,10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные."

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 119"

    "Мяты перечной масло+этилбромизовалерианат+фенобарбитал Оказывает седативное и спазмолитическое действие, капли для приема внутрь, в 1 мл 20 мг этиловый эфир -бромизовалериановой кислоты и 18,26 мг фенобарбитала,25 мл - флакон-капельницы (1) - пачкикартонные."

    Кол-во: 213.0

    "Позиция 120"

    "Ландыша листьев гликозид В составе комплексной терапии хронической сердечной недостаточности , антиаритмическое средство, р-р д/в/в введения 600 мкг коргликона (гликозид листьев ландыша майского)в 1 мл: амп. 10 шт.1 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 121"

    "Амиодарон Антиаритмический препарат,для внутреннего применения,таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, круглые, с линией разлома с одной стороны, скосом от краев к линии разлома и с фаской с двух сторон, с гравировкой символа в виде сердца над линией разлома и цифры "200" под линией разлома, в 1 таблетке 200 мг амиодарона,10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 122"

    "Никетамид Стимуляторы дыхания, р-р д/инъекц. 250 мг/1 мл: амп. 10 шт, в 1 мл 250 мг никетамида,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 123"

    "Нифедипин Оказывает антиангинальное и гипотензивное действие,таблетки для внутреннего употребления,таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые; на изломе - однородная масса желтого цвета, в 1 таблетке 20 мг нифедипина,30 шт. - флаконы коричневого стекла (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 124"

    "Декспантенол Протектор роговицы. Препарат стимулирует процессы регенерации, гель глазной 5% , 10 г, в 1 г 50 мг декспантенола,10 г - тубы (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 125"

    "Полипептиды коры головного мозга скота Ноотропный препарат, р-р для в/м введения , полипептиды коры головного мозга1 фл безцветного стекла/5 мл- упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные ."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 126"

    "Кофеин бензоат натрия Стимуляторы дыхания,психостимулирующее действие,раствор для п/к введения,в 1 мл 100 мг кофеин бензоата натрия,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 127"

    "Кофеин бензоат натрия Стимуляторы дыхания, психостимулирующее действие,таблетки для внутреннего применения, в 1 таблетке 100 мг кофеин бензоат натрия,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 128"

    "Лорноксикам Оказывает выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие,лиофилизат для приготовления раствора для в/вив/м введения в виде плотной массы желтого цвета, в 1 фл 8 мг лорноксикама,флаконы темного стекла (5) - поддоны пластиковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 129"

    "Лорноксикам Оказывает выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие,таблетки, покрытые пленочной оболочкой от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, продолговатые, с надписью вдавлением "LO8", для внутреннего применения,в 1 таблетке 8 мг лорноксикама,10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 130"

    "Ксилометазолина г/хл Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике,спрей назальный 0.1% в виде бесцветной,прозрачной жидкости,в 1 мл 1 мг ксилометазолина,10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 333.0

    "Позиция 131"

    "Фуросемид Быстродействующий диуретик,раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный,в 1 мл 10 мг фуросемида,2 мл - ампулытемного стекла с точкой разлома (10) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 132"

    "Амброксол Увеличивает секрецию в дыхательных путях ,раствор для приема внутрь и ингаляций прозрачный, бесцветный или слегка коричневатого цвет,в 1 мл 7,5 мг амброксола гидрохлорида,100 мл - флаконы янтарного стекла (1) c капельницей из полиэтилена и навинчиваемой крышкой из полипропилена с контролем первого вскрытия в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные."

    Кол-во: 69.0

    "Позиция 133"

    "Амброксол Увеличивает секрецию в дыхательных путях сироп для приема внутрь бесцветный или слегка коричневатого цвет,в 5 мл 15 мг амброксола гидрохлорида,100 мл - флаконы янтарного стекла (1) c капельницей из полиэтилена и навинчиваемой крышкой из полипропилена с контролем первого вскрытия в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 134"

    "Лактулоза+лигнин гидролизный Энтеросорбент, обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием. таблетки для внутреннего применения: 10, 20, 30 или 60 шт; в 1 таблетке 355 мг лигнина гидролизного и 120 мг лактулозы, 60 шт. - флаконы полимерные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 135"

    "Диоксометилтетрагидрапиримидин+хлорамфеникол Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное(дегидратирующее) и противомикробное действие , мазь д/наружн. прим.: тубы 30 г, 40 г или 50 г, в 1 г 7,5 мг хлорамфеникола и 40 мг диоксометилтетрагидропиримидина (метилурацил), 40 г - тубы полиэтиленовые ламинатные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 61.0

    "Позиция 136"

    "Хлорамфеникол Для местного применения в офтальмологии: воспалительные заболевания глаз , капли глазные 0.25%: фл-капельн. 5 млили 10 мл, 10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 113.0

    "Позиция 137"

    "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 1х250 см в рулоне, пачка картонная."

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 138"

    "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 3х500 см в рулоне, пачка картонная."

    Кол-во: 276.0

    "Позиция 139"

    "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 2,3х7,2см , бумажная упаковка."

    Кол-во: 8710.0

    "Позиция 140"

    "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 4х10см, упаковка бумажная герметичная."

    Кол-во: 2291.0

    "Позиция 141"

    "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, мозольный , пачка картонная."

    Кол-во: 175.0

    "Позиция 142"

    "Лидокаин Местноанестезирующее, антиаритмическое средство,р-р д/инъекц. 100 мг лидокаина гидрохлорида /мл: 2 мл амп. 10 шт. 2 мл - ампулы (10) - коробки картонные."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 143"

    "Лидокаин Местноанестезирующее, антиаритмическое средство , спрей д/местн. прим. дозированный 10%: фл. 25 мл или 38 г, в 38 г3,8 г лидокаина гидрохлорида, 38 г - баллоны аэрозольные с механическим дозирующим насосом (1) в комплекте с распылителем для орального применения и насадкой стоматологической - пачки картонные."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 144"

    "Микроорганизмы, продуцирующие молочную кислоту Эубиотик, капсулы 25 мг №16, № 32, упаковка картонная"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 145"

    "Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат Антикоагулянт, гель для наружного применения ,50 г, туба в картонной упаковке"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 146"

    "Липы цветки Растительное средство оказывает противовоспалительное действие,сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10,20, 24 или 30 шт.1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 147"

    "Лозартан+гидрохлортиазид Антигипертензивный препарат+диуретик, таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг лозартана калия+12.5 мг гидрохлоротиазида: 10, 28, 30, 60 или 90 шт. 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 148"

    "Лоперамид Противодиарейное средство, капсулы 2 мг лоперамида в 1 шт: 10 или 20 шт.10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 278.0

    "Позиция 149"

    "Йод+калия иодид+глицерол Антисептический препарат, обладает выраженными противомикробными свойствами,р-р д/местн. прим. 1 г йода/100 г: фл. 25 г 1 или 90 шт, 25 г - флаконы (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 150"

    "Магния цитрат+пиридоксин Препарат, восполняющий дефицит магния, таблетки , покр. оболочкой 470 мг магния лактата+5 мг пиридоксина гидрохлорида: 30, 50, 60 или 90 шт. 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные."

    Кол-во: 92.0

    "Позиция 151"

    "Магния сульфат Оказывает гипотензивное, успокаивающее и противосудорожное действие , р-р д/в/в и в/м введения 1.25 г магния сульфата/5 мл: амп. 10 шт. 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 86.0

    "Позиция 152"

    "Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат При наружном применении оказывает местное антитромботическое, антиэкссудативное, умеренное противовоспалительное действие, мазь д/наружн. прим. 1000 МЕ гепарин натрия/1 г: тубы 15 г или 30 г, 25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 153"

    "Оксолин Противовирусное средство для наружного применения, мазь назальная 0.25%: тубы 10 г, 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 261.0

    "Позиция 154"

    "Панкреатин Ферментный препарат, компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, таблетки, покр. оболочкой: 20, 40, 80 или 100 шт, в 1 таблетке панкреатин* с минимальной общей протеолитической активностью 250 ЕД, 20 шт.- блистеры (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 208.0

    "Позиция 155"

    "Этилметилгидроксипиридина сукцинат Ноотропный препарат, р-р д/в/в и в/м введения 250 мг этилметилгидроксипиридина сукцината/5 мл: амп. 5, 20, 50 . 2 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные ."

    Кол-во: 137.0

    "Позиция 156"

    "Мелоксикам Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие,таб. 7.5 мг,15 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт. 10шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 67.0

    "Позиция 157"

    "Мелоксикам Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие,р-р д/в/м введения 15 мг мелоксикама /1.5 мл: амп. 3 шт. 1.5 мл - ампулы (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 144.0

    "Позиция 158"

    "Метоклопрамида гидрохлорид Противорвотное средство, способствует уменьшению тошноты, икоты , таблетки 10 мг: 10, 20 или 50 шт. 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 159"

    "Метопролола тартрат Оказывает гипотензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие, таб. 50,100 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 210, 240, 270 или 300 шт. 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 160"

    "Толперизона гидрохлорид Обладает мембраностабилизирующим, местноанестезирующим действием , таблетки, покр. пленочной оболочкой, 150 мг: 30 шт. 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные."

    Кол-во: 101.0

    "Позиция 161"

    "Мельдония дигидрат Средство, улучшающее метаболизм, для лечения различных нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, кровоснабжения мозга, а также для повышения физической и умственной работоспособности, р-р д/в/м, в/в и парабульбарного введения 500 мг мельдония/5 мл, 5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые пластиковые (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 327.0

    "Позиция 162"

    "Сухой экстракт корня алтея лекарственного Оказывает обволакивающее, смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие,таблетки 50 мг сухого экстракта корня алтея лекарственного в 1 шт: 10, 20, 30 или 50 шт. 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 590.0

    "Позиция 163"

    "Оксиметазолина гидрохлорид Сосудосуживающий препарат для местного применения, капли назальные 0.05%: фл. 10 мл с крышкой-пипеткой, 10 мл - флаконы темного стекла с крышкой-пипеткой (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 188.0

    "Позиция 164"

    "Цветки гибискуса, плоды шиповника, плоды яблони, плоды аниса, корка померанцаРастительное витаминное средство,сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 20,1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные."

    Кол-во: 275.0

    "Позиция 165"

    "Корневища с корнями валерианы лекарственной Средство растительного происхождения. Вызывает умеренно выраженный седативный эффект, настойка 200 г корневищ с корнями валерианы лекарственной/1 л: фл. 25 мл, 50 ил или 100 мл 1 шт,25 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 135.0

    "Позиция 166"

    "Трава уклоняющегося пионаСедативное средство растительного происхождения, настойка 25 мл: фл.-капельницы или бут.-капельницы, 25 мл: фл.-капельницы или бут.-капельницы"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 167"

    "Пустырника пятилопастного экстракт Седативные препараты . Оказывает седативное, гипотензивное, отрицательное хронотропное и кардиотоническое действие.Настойка для внутреннего применения.настойка (1:5): фл. 25,50 мл 1, 108, 120 или 136 шт.25 мл - флаконы темного стекла (108) - коробки картонные."

    Кол-во: 137.0

    "Позиция 168"

    "Листья эвкалипта прутовидного Бактерицидный, противовирусный, фунгицидный, противопротозойный и противовоспалительный эффект, настойка (200 г/1 л): фл. 25 мл, 25 мл - флаконы темного стекла."

    Кол-во: 73.0

    "Позиция 169"

    "Натрия тиосульфатАнтидот. При отравлении соединениями мышьяка, ртути, свинца , р-р д/в/в введения 300 мг натрия тиосульфата/мл:5 мл или 10 мл амп. 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 170"

    "Натрия хлорид Дезинтоксикационное и регидратирующее действие, для в/в введения,в пакетах по100 мл, в пачке картонной 1 пакет; вящиках картонных 24 пачки или в бутылках по 400 мл, в пачке картонной 1 бутылка; в ящиках картонных 12 пачек."

    Кол-во: 7336.0

    "Позиция 171"

    "Натрия хлорид Дезинтоксикационное и регидратирующее действие, для в/м введения, в ампулах по 10 мл, в картонной пачке 10 шт."

    Кол-во: 113.0

    "Позиция 172"

    "Нимесулид Оказывает выраженное противовоспалительное, а также анальгетическое и в меньшей степени жаропонижающее действие,таблетки для внутреннего применения 100 мг нимесулида в 1 шт: 10, 20 или 30 шт. 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 242.0

    "Позиция 173"

    "Нитроглицерин Для сублингвального и буккального применения: купирование и профилактика приступов стенокардии; как средство скорой помощи при остром инфаркте миокарда , таблетки подъязычные 500 мкг нитроглицерина в 1 шт: 40 шт. 40 шт. - пробирки полимерные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 174"

    "Нитроглицерин Сосудорасширяющее действие , при инфаркте миокарда, при шоке, , спрей подъязычный дозированный 400 мкг/1 доза: фл.10 мл (200 доз) с дозир. насосом в компл. с насадкой-распылителем, препарат применяют сублингвально. При каждом нажатии на дозирующий насос высвобождается 1 доза (400 мкг нитроглицерина) в виде аэрозоля. 10 мл (200 доз) - флаконы полипропиленовые (1) с механическим дозирующим насосом в комплекте с насадкой-распылителем - пачки картонные."

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 175"

    "Прокаин Местноанестезирующее средство , инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинномозговая анестезия , р-р д/инъекц.0.5% (50 мг прокаина/10 мл): амп. 10 шт. 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 83.0

    "Позиция 176"

    "Прокаин Местноанестезирующее средство , инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинномозговая анестезия , р-р д/инъекц.0.5% (50 мг прокаина/10 мл),2%: амп. 10 шт. 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 177"

    "Календулы лекарственной цветкиРастительное антисептическое средство,фильтр-пакет для заваривания, для приема внутрь, в 1 фильтр-пакетике 1.5 г цветков календулы(ноготков) измельченных, по 20 фильтр-пакетов, картонные пачки."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 178"

    "Норфлоксацин Противомикробное средство.Оказывает бактерицидное действие  , таблетки, покр. оболочкой, 400 мг норфлоксацина в 1 шт: 10 шт ,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 179"

    "Дротаверина гидрохлоридСпазмолитик, мощное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру , р-р д/в/в и в/м введения 20 мг дротаверина гидрохлорида/1 мл: амп. 2 мл 1 или 5 , 2 мл - ампулы темного стекла (гидролитического класса, тип I) с нанесенной точкой разлома (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 180"

    "Дротаверина гидрохлоридСпазмолитик, мощное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру , таблетки для внутреннего применения 40 мг дротаверина гидрохлорида в 1 шт: 6, 12, 20, 24, 30, 60, 64 или 100 шт.100 шт. - флаконы полипропиленовые (1) с пробкой полиэтиленовой - пачки картонные."

    Кол-во: 53.0

    "Позиция 181"

    "Ибупрофен Оказывает быстрое направленное действие против боли (анальгезирующее), жаропонижающее и противовоспалительное действие, таблетки для внутреннего приема , покр. оболочкой, 200 мг ибупрофена в 1 таблетке: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30 шт, 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 267.0

    "Позиция 182"

    "Ибупрофен Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие, сусп. д/приема внутрь (клубничная) 100 мг/5 мл: фл. 100 мл, в 5 мл 100мг ибупрофена,100 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) в комплекте со шприцем-дозатором - коробки картонные."

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 183"

    "Тиоктовая (-липоевая) кислотаАнтиоксидант , оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, гипогликемическое действие ,концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 300 мг тиоктовая (-липоевая) кислоты/10 мл: амп. 5 или 10, 10 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 184"

    "Омепразол Антисекреторный прапарат при заболеваниях желудка, таблетки для внутреннего приема, кишечнорастворимые 20 мг: 30 шт. 5шт. - блистеры из (ПВХ/АЛ/ПА) фольги/алюминиевой фольги (6) - пачки картонные."

    Кол-во: 175.0

    "Позиция 185"

    "Феназон+лидокаина гидрохлорид Противовоспалительное, обезболивающее средство в ЛОР-практике, капли ушные 40 мг+10 мг/1 г: фл. 16 г с капельницей , 16 г - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельницей (в блистере) - коробки картонные."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 186"

    "Пакет Гипотермический , для оказания первой помощи , местного охлаждения тканей организма. Состав пакета:азотнокислый аммоний,г 90+-10 - вода, г 50+-10 Габаритные размеры: - наружный пакет,мм 150+-10 х 120+-10 - внутренний пакет, мм 75+-5 х 75+-5 .Масса, г 145+-20"

    Кол-во: 1064.0

    "Позиция 187"

    "Пакет Пакет перевязочный индивидуальный, для оказания первой помощи, медицинский стерильный в герметической прорезиненой оболочке."

    Кол-во: 158.0

    "Позиция 188"

    "Калия аспарагината гемигидрат+магния аспарагината тетрагидрат Заместительная терапия при недостатке магния/калия, р-р д/в/в введения 452 мг калия аспарагината (в форме гемигидрата)+400 мг магния аспарагинат (в форме тетрагидрата)/10 мл: амп. 5 шт. 10 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны пластиковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 189"

    "Калия аспарагината гемигидрат+магния аспарагината тетрагидрат Заместительная терапия при недостатке магния/калия, таблетки для внутреннего применения, покр. пленочной оболочкой, 158 мг+140 мг: 50 шт. 50 шт. - флаконы полипропиленовые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 53.0

    "Позиция 190"

    "Панкреатин Ферментный препарат для улучшения переваривания пищи,таблетки для внутреннего применения, покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД панкреатина в 1 таблетке: 60 шт. 60 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 167.0

    "Позиция 191"

    "Папаверина гидрохлорид,Спазмолитическое средство,Папаверина г/х 2% 2мл №10 амп.р-р д/ин."

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 192"

    "Парацетамол Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, спазмолитическое средство , таблетки для внутреннего приема,500 мг парацетамола в 1 таблетке ,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 691.0

    "Позиция 193"

    "Парацетамол+напроксен+кофеин+дротаверина гидрохлорид+фенирамина малеат Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее,спазмолитическое средство, таблетки для внутреннего приема, покр. пленочной оболочкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 или 30 шт.10шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 254.0

    "Позиция 194"

    "Парацетамол+напроксен+кофеин+дротаверина гидрохлорид+фенирамина малеат Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее,спазмолитическое средство, таблетки для внутреннего приема, покр. пленочной оболочкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 или 30 шт.10шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 361.0

    "Позиция 195"

    "Перекись водорода Антисептический препарат с гемостатическим эффектом, р-р д/местного и наружного прим. 3%: фл. 25 мл, 40 мл,50 мл ,100 мл- флаконы (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 622.0

    "Позиция 196"

    "Перчатки Расходный материал, необходимый при проведении медицинских освидетельствований, первичных обследований.Перчатки смотровые латексные н/опудренные стерильные №8, в индивидуальной герметической упаковке, по 40-50 шт в пачке картонной."

    Кол-во: 1410.0

    "Позиция 197"

    "Перчатки Расходный материал, необходимый при проведении медицинских освидетельствований, первичных обследований.Перчатки смотровые латексные н/опудренные не стер.гладкие р-р М. По 50 пар в пачке картонной."

    Кол-во: 8036.0

    "Позиция 198"

    "Перчатки Расходный материал, необходимый при проведении медицинских освидетельствований, первичных обследований.Перчатки смотровые латексные н/опудренные стерильные №8, в индивидуальной герметической упаковке, по 40-50 шт в пачке картонной."

    Кол-во: 3340.0

    "Позиция 199"

    "Поливитамины Поливитаминный препарат,для внутреннего употребления,драже. По 10 драже в блистере (в 1 блистере 5 драже с витаминами # красного цвета и 5 драже с минералами # голубого цвета). 4 блистера упакованы в картонную пачку."

    Кол-во: 73.0

    "Позиция 200"

    "Инозин, Метаболическое средство,антигипоксическое,антиаритмическое средство р-р для внутривенного введения 2%- 10 мл амп. 10 мл"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 201"

    "Парацетамол+кофеин+фенилэфрина гидрохлорид+хлорфенамина малеат Комбинированный препарат при простудных заболеваниях,таблеткидлявнутреннего применения,круглые, плоские, розового цвета с темно-розовыми и белыми вкраплениями, со скошенными краями и разделительной риской на одной стороне.10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные"

    Кол-во: 186.0

    "Позиция 202"

    "Натрия хлорид+калия хлорид+натрия цитрата дигидрат+декстроза Антацидное действие,симптомы, связанные с повышенной кислотностьюжелудочного сока,таблетки жевательные (ментоловые) 680 мг кальция карбоната+80 мг магния карбоната основного: 12 или 24 шт,12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 136.0

    "Позиция 203"

    "Ранитидин Противоязвенный препарат, таблетки покрытые оболочкой,оранжевого цвета, в 1 таблетке 150 мг ранитидина, №30,№60 шт,пачки картонные"

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 204"

    "Ромашки цветки Растительное средство оказывает противовоспалительное действие,сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10, 20, 24 или 30 шт.1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные."

    Кол-во: 83.0

    "Позиция 205"

    "Салфетка Пpeднaзнaчeны для наружного, мecтнoгo пpимeнeния ,для oбpaбoтки инcтpумeнтoв и paзличныx пoвepxнocтeй, а также, как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи. В индивидуальной упаковке."

    Кол-во: 7436.0

    "Позиция 206"

    "Салфетка Салфетка марлевая, стерильная, размер 7,5х7,5 , для проведения медицинских манипуляций, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 396.0

    "Позиция 207"

    "Салфетка Салфетка марлевая, стерильная, размер16х14 , для проведения медицинских манипуляций, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 709.0

    "Позиция 208"

    "Салфетка Салфетка спиртовая, для проведения медицинских манипуляций, в герметичной упаковке, В упаковке 400 шт."

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 209"

    "Будесонид (микронизированный) Глюкокортикостероид для ингаляционного применения,сусп. д/ингал. дозированная 1 мг/2 мл: контейнеры однодозовые 20 шт.В 1 мл 500 мкг будесонида (микронизированный),2 мл (1 доза) - контейнеры однодозовые полиэтиленовые(5) - конверты из ламинированной фольги (4) - пачки картонные."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 210"

    "Преднизолон Глюкокортикостероид, р-р д/в/в и в/м введения 30 мг/1 мл: амп. 3 шт.В 1 мл 30 мг преднизолона фосфата,1 мл - ампулытемного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 211"

    "Неомицина сульфат+полимиксина B сульфат+дексаметазона метасульфобензоат натрия Антибактериальный комбинированный препарат для местного применения в оториноларингологии , капли ушные 10 мг неомицина сульфат+10 тыс.EД полимиксина B сульфат+1 мг дексаметазона метасульфобензоат натрия/1 мл: фл. 10.5 мл в компл. с дозир. пипеткой,10.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной пипеткой - пачки картонные."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 212"

    "Повязка Средство для оказания первой медицинской помощи при травмах и ожогах и для лечения гранулирующих ран, для наружного применения, в качестве мазевого покрытия применяется в виде мази или линимента левомеколь,повязка 7,5 х 5 см с мазью Левомеколь; упаковка 5"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 213"

    "Хлорамфеникол+метилурацил Повязка гелевая для заживления ран , для наружного применения, размер 100х100мм, в герметичной упаковке."

    Кол-во: 99.0

    "Позиция 214"

    "Платифиллина гидротартрат Вызывает расслабление гладкой мускулатуры. Оказывает прямое миотропное спазмолитическое действие, , р-р д/п/к введения 2 мг/1 мл: амп. 10 шт.В 1 мл 2 мг платифиллина гидротартрата,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 215"

    "Пластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал,перцовый 6х10см, в герметичной смешанной упаковке."

    Кол-во: 175.0

    "Позиция 216"

    "Пироксикам Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие,30 г.гель д/наружн. прим. 0.5%: 30 или 50 г тубы; 10, 15, 20,30 г.В 1 г 0,5 г пироксикама.30 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 217"

    "Пиридоксина гидрохлоридВитамин B6. Играет важную роль в обмене веществ; необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, р-р д/инъекц. 50 мг/1 мл: амп. 10 шт.В 1 мл 50 мг пиридоксина гидрохлорида,1 мл - ампулы(10) - пачки картонные."

    Кол-во: 46.0

    "Позиция 218"

    "Пирацетам Оказывает положительное влияние на обменные процессы и кровообращение мозга, р-р д/в/в и в/м введения 1 г/5 мл: амп.10 шт.В 1 мл 200 мг пирацетама,5 мл - ампулы (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 226.0

    "Позиция 219"

    "Сальбутамол Предупреждает и купирует бронхоспазм,аэрозоль д/ингал. дозированный 100 мкг/1 доза: баллон,в 1 дозе 100 мкг сальбутамола,12 мл - баллоны аэрозольные алюминиевые с клапаном дозирующего действия (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 220"

    "Плоды шиповника+плоды рябины Растительное витаминное средство,настой сбора обладает витаминным эффектом, сбор растительный измельченный пачки: 25, 30, 35, 40,50 г,50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 218.0

    "Позиция 221"

    "Побеги багульника +цветки календулы+цветки ромашки+корни солодки+трава фиалки Растительное отхаркивающее средство,настой, приготовленный из сбора, обладает отхаркивающим действиесбор растительный - порошок: фильтр-пак. 2 г 10 или 20,2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные."

    Кол-во: 114.0

    "Позиция 222"

    "Корневища аира+листья мяты +цветки ромашки+корни солодки +плоды укропа Растительное спазмалитческое средство, настой сбора обладает спазмолитическим, противовоспалительным и желчегонным эффектами,сбор растительный измельченный пачки: 25, 30, 35, 40,50 г,50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 103.0

    "Позиция 223"

    "Корневища с корнями валерианы+трава донника+трава душицы+трава пустырника+трава тимьяна  Растительное седативное средство,настой, приготовленный из сбора, обладает седативным и спазмолитическим действием.сбор растительный - порошок: фильтр-пак. 2 г10 или 20,2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные."

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 224"

    "Хлорамфеникол Антибиотик ,оказывает бактериостатическое действие, линимент для наружного применения, в 1 г 100 мг хлорамфеникола,25 г - банки темного стекла."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 225"

    "Экстракт корней солодки Отхаркивающий препарат растительного происхождения, сироп для внутреннего применения 4 г экстракт корней солодки (солодки голой и солодки уральской корни с подземными побегами)/100 г: 50 или 100 г фл.100 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 114.0

    "Позиция 226"

    "декстран 70+динатрия эдетат+натрия хлорид+калия хлорид Средство для увлажнения роговицы, р-р-капли глазные: фл.-капельн. 15 мл,15 мл - флакон-капельницы пластиковые Drop Тainer (1) с дозатором - пачки картонные."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 227"

    "Смектит диоктаэдрический Противодиарейное средство,порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь (ванильный) 3 г: пакетики 10 или 30 шт.В 1 пакетике 3 г смектита диоктаэдрического,3.76 г - пакетики бумажные ламинированные (10) - пачки картонные."

    Кол-во: 123.0

    "Позиция 228"

    "Депротеинизированный диализат из крови телят ,Регенерирующее средство, мазь для наружного применения,слегка желтоватого цвета, 20 г.туба алюминевая,пачка картонная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 229"

    "Фрамицетина сульфат+грамицидин+дексаметазон Обладает широким спектром антибактериального действия, капли глазные и ушные 5 мг фрамицетина сульфата и 50 мкг+500 мкг грамицидина в 1 мл: фл,в виде прозрачного, почти бесцветного раствора, с запахом фенилэтилового спирта,5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельницей - пачки картонные."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 230"

    "Этанол Антисептический препарат, р-р д/наружн. прим. спиртовой 70%: 50 мл или 100 мл,раствор для наружного применения спиртовой прозрачный, бесцветный, с характерным спиртовым запахом.100 мл - флаконы (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 561.0

    "Позиция 231"

    "Этанол Антисептический препарат, р-р д/наружн. прим. спиртовой 95%: 50 мл или 100 мл, раствор для наружного применения спиртовойпрозрачный, бесцветный, с характерным спиртовым запахом.100 мл - флаконы (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 978.0

    "Позиция 232"

    "Месульфамид натрия Антибактериальное средство широкого спектра действия,линимент для наружного применения, белого или белого скремоватым оттенком цвета, с характерным запахом, в 1 г месульфамида натрия (стрептоцида растворимого)30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 233"

    "Сульфацетамид Антибактериальный препарат , глазные капли,1 мл глазных капель содержит сульфацетамида 0,2 г; в полимерных флаконах-капельницах по 1,5 мл, в картонной пачке 2 флакона-капельницы."

    Кол-во: 247.0

    "Позиция 234"

    "Азитромицина дигидрат Антибактериальное широкого спектра действие,таблетки для внутреннего применения, покрытые пленочной оболочкой: голубого цвета, круглые (125 мг) или овальные (500 мг), двояковыпуклые, с гравировкой #PLIVA# # на одной стороне и #125# или #500# # на другой. Вид в изломе # от белого до почти белого цвета,в блистере из ПВХ/алюминиевой фольги, 3 шт. 1 блистер в картонной пачке."

    Кол-во: 39.0

    "Позиция 235"

    "Хлоропирамина гидрохлорид Противоаллергическое действие,раствор для внутривенного и внутримышечного введения, в 1 мл раствора 20мг хлоропирамина гидрохлорида,раствор: прозрачный, бесцветный водный, со слабым характерным запахом,ампула 1 мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная ."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 236"

    "Хлоропирамина гидрохлорид Противоаллергическое действие,табл.20 мг хлоропирамина гидрохлорида,упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная ."

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 237"

    "Атенолол+хлорталидон Антигипертензивный препарат, таблетки для приема внутрь,в 1таблетке, покрытой пленочной оболочкой 100 мг атенолола и 25 мг хлорталидона; упаковка контурная безъячейковая 14(2), пачка картонная"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 238"

    "Тест-полоски Для оценки содержания сахара в организме человека к глюкометру ONE Touch Select №50, в пластиковой тубе, в пачкекартонной."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 239"

    "Тест-полоски Для оценки содержания сахара в организме человека к глюкометру Акку-чек №50, в пластиковой тубе, в пачке картонной."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 240"

    "Тест-полоски Для оценки содержания сахара в организме человека к глюкометру ONE TOUCH ULTRA №50, в пластиковой тубе, в пачке картонной."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 241"

    "Тест-полоски для определения алкоголя в биологических жидкостях ( слюна, кровь, моча),25 тестов расположены в пластиковой тубе,в картонной упаковке"

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 242"

    "Тертациклина гидрохлорид Антибиотик для наружного применения, мазь глазная,применяют при бактериальных (в том числе хламидийных)инфекциях глаз, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами,мазь глазная 1%: желтоватого или желтовато-коричневого цвета, однородная (по 2, 3, 5 или 10 г в тубах алюминиевых, в картонной пачке одна туба)."

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 243"

    "Тертациклина гидрохлорид Антибиотик для наружного применения, таблетки покрытые оболочкой,100 мг ,20 шт,пачки картонные"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 244"

    "Тиамина гидрохлорид Витамин группы В, р-р д/в/м введения 50 мг/1 мл: 5 или 10 шт,1в 1 мл ампулы 50 мг тиамина гидрохлорида,1 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 245"

    "Пентоксифиллин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для в/в введения, в 1 амп 5 мг ,в контурной ячейковой упаковке 5шт.;в пачке картонной10 ; в пачке картонной 1 упаковка"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 246"

    "Ацетилсалициловая кислота Профилактика тромбоэмболии, инфаркта,инсульта,таблетки для приема внутрь,таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой,в 1 таблетке 100 мг ацетилсалициловой кислоты,28 шт. - блистеры (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 55.0

    "Позиция 247"

    "Уголь активированный Энтеросорбирующее средство,таблетки для приема внутрь 250 мг: 10 или 20 шт,в 1 таблетке 250 мг активированного угля,10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 1321.0

    "Позиция 248"

    "Амбазона моногидрат Антисептическое действие,таблетки для рассасывания 10 мг: 10 или 20 шт, в 1 таблетке 10 мг амбазона моногидрата,10 или 20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 251.0

    "Позиция 249"

    "Диметиндена малеат Противоаллергическое средство. Гель для наружного применения гомогенный, бесцветный, прозрачный или слабо опалесцирующий, практически без запаха.В 30 г геля 30 мг деметиндена малеата,30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 250"

    "Моксонидин Антигипертензивный препарат,таблетки для приема внутрь, покрытые пленочной оболочкой бледно-розового цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой "0,2" с одной стороны; на изломе - белого цвета,в 1 таблетке 200 мг моксонидина,14 шт. - блистеры (2) - пачки картонные."

    Кол-во: 67.0

    "Позиция 251"

    "Амоксициллина тригидрат Антибиотик широкого спектра действия,таблетки диспергируемые для приема внутрь,в 1 таблетке 500 мг ампициллина,5 шт. - блистеры (4) - пачки картонные."

    Кол-во: 107.0

    "Позиция 252"

    "Нитрофурал Противомикробное действие, таблетки для наружного применения,1 таблетка для наружного употребления содержит нитрофурала 0,02 г; в упаковке 10 шт, упаковка контурная ячейковая 10"

    Кол-во: 199.0

    "Позиция 253"

    "Фуросемид Диуретическое действие,ампулы для иньекций,1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит фуросемида 500 мкг; в картонной коробке 10 шт."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 254"

    "Хлоргексидина биглюконат Кожный антисептик, для наружного применения, во флаконах темного стекла, 100 мл."

    Кол-во: 793.0

    "Позиция 255"

    "Церебролизин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для в/в введения, в 1 амп 5 мг церебролизина,в контурной ячейковой упаковке 5шт.; в пачке картонной 5 упаковок ; в пачке картонной 1 упаковка"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 256"

    "Метоклопрамида гидрохлорида моногидрат Противорвотное, противоикотное действие, таблетки для приема внутрь,в 1 таблетке 10 мг метоклопрамида. По 50 табл. во флаконе коричневого стекла, с пробкой белого цвета из ПЭНП с рельефной надписью #AWD#; по 1фл. в картонной пачке"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 257"

    "Метоклопрамида гидрохлорида моногидрат Противорвотное, противоикотное действие, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, в 1 ампуле 5 мг/мл метоклопрамида. По 2 мл препарата в ампулах прозрачного стекла (тип I), с нанесенными цветными кольцами (верхнее # зеленого цвета, нижнее # синего) на головку ампулы и кольцом белого цвета на шейку ампулы или в ампулах прозрачного стекла (тип I), с нанесенными цветными кольцами (верхнее # зеленого цвета, нижнее # синего) на головку ампулы и насечкой на шейку ампулы и белой точкой над ней. По 5 ампул в открытой контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 258"

    "Цетиризина дигидрохлорид Для облегчения аллергического ринита и аллергического конъюнктивита , таблетки для приема внутрь, в 1таблетке 10 мг цетиризина дигидрохлорида,блистер 20, пачка картонная"

    Кол-во: 161.0

    "Позиция 259"

    "Цианокобаламин Гемопоэтическое, метаболическое, восполняющее дефицит витамина B12 действие, ампулы для в/м иньекций, 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит цианокобаламина (витамина B12) 30, 100, 200 или 500 мкг; в картонной коробке 10 шт."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 260"

    "Ципрофлоксацина гидрохлорид Лечение язв роговицы и инфекций переднего отрезка глазного яблока и его придатков, 3 мг/мл ципрофлоксацина ,капли глазные,флакон-капельница пластиковая 5 мл, пачка картонная 1"

    Кол-во: 49.0

    "Позиция 261"

    "Ацетилсалициловая кислота+парацетамол+кофеин Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее дейтвие, таблетки для приема внутрь,1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 0,24 г, парацетамола 0,18 г, кофеина 0,03 г, какао 0,0225 г и лимонной кислоты 0,005 г; в контурной безъячейковой упаковке 6 шт. или в контурной ячейковой упаковке или блистере 6 и 10 шт."

    Кол-во: 514.0

    "Позиция 262"

    "Ципрофлоксацин Действие бактерицидное, антибактериальное широкого спектра,таблетки для приема внутрь,в 1 таблетке покрытой оболочкой 500 мг ципрофлоксацина,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 1 упаковка"

    Кол-во: 123.0

    "Позиция 263"

    "Растительное сырье,плоды шиповника Восполняющее дефицит витаминов средство, для приема внутрь,плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту, витамин К, рибофлавин, каротиноиды, флавоноиды, органические кислоты, пектиновые вещества,плоды цельные. По50, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из ПЭ или внутренним бумажным пакетом, или внутренним пакетом из полипропилена"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 264"

    "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 10 мл, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 6719.0

    "Позиция 265"

    "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 2 мл, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 7495.0

    "Позиция 266"

    "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 20 мл, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 730.0

    "Позиция 267"

    "Шприц Шприц , для проведения Лор-манипуляций , стерильный, 150 мл, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 268"

    "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, туберкулиновый, одноразовый, стерильный, 1мл, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 269"

    "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 5 мл, в герметичной упаковке"

    Кол-во: 9777.0

    "Позиция 270"

    "Урапидила гидрохлорид Гипотензивное действие,ампулы для в/в инъекций, в 1 ампуле 5,47 мг в 1 мл урапидила гидрохлорида, раствор для в/в введения, 5 мг/мл: в ампулах нейтрального бесцветного стекла (тип I, Европейская фармакопея) с точкой разлома и двумя маркирующими полосками, по 5 мл; в ампулах нейтрального бесцветного стекла (тип I, Европейская фармакопея) с точкой разлома и одной маркирующей полоской, по 10 мл; в упаковках контурных ячейковых пластиковых по 5 шт.; в пачке картонной 1 упаковка."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 271"

    "Метопролола сукцинат Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое действие, таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке - 50 мг метопролола тартрата, По 30 табл. во флаконе коричневого стекла с ПЭ-крышкой с амортизатором-гармошкой, с контролем первого вскрытия. 1 фл. в картонной пачке. Или по 15 табл. в блистере из ПВХ/ПВДХ//алюминиевая фольга. 4 блистера в картонной пачке."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 272"

    "Экспресс-тест для определения алкоголя в биологических жидкостях(слюна),25 тестов расположены в пластиковой тубе, в картонной упаковке"

    Кол-во: 85.0

    "Позиция 273"

    "Эналаприла малеат+гидрохлоротиазид Диуретическое, гипотензивное действие, таблетки для приема внутрь, в составе 1 таблетки- 25мг гидрохлоротиазид и 10 мг эналаприла малеат, в блистере (контурная ячейковая упаковка) из комбинированного материала полиамид/алюминиевая фольга/ПВХ-алюминиевая фольга, 10 шт. 2, 3, 6 или 9 бл. в пачке картонной"

    Кол-во: 63.0

    "Позиция 274"

    "Повидон Адсорбирующее действие, порошок для приема внутрь, в 1 пакете -5 г поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон), в пакетах из комбинированного материала по 5 г"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 275"

    "Лиофилизированные Saccharomyces boulardii Средство нормализующее микрофлору кишечника, антидиарейное, противомикробное. Капсулы для внутреннего применетия,1 капсула содержит лиофилизированных Saccharomyces boulardii 250 мг; во флаконе 10 шт., в коробке 1 флакон."

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 276"

    "Симетикон Ветрогонное действие,для приема внутрь, 1 капсула содержит 40 мг симетикона,в блистере 25 шт.; в пачке картонной 1, 2 или 4 блистера"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 277"

    "Фосфолипиды из соевых бобов, содержащие 76% (3-sn-фосфатидил)холинаГепатопротектор, ампулы 5 мл, для внутривенного введения,пластиковые ячейки,пачка картонная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 278"

    "Аминофиллин Бронходилатирующее, диуретическое, спазмолитическое, вазодилатирующее средство,ампулы для в/м инъекций, 1 ампула с 10 мл раствора для внутривенных инъекций содержит аминофиллина 0,24 г; в пачке 10 шт"

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 279"

    "Аминофиллин Бронходилатирующее, диуретическое, спазмолитическое, вазодилатирующее средство, таблетки для приема внутрь, 1 таблетка содержит аминофиллина 0,15 г; в банках по 30 шт., в коробке 1 банка или в контурной ячейковой упаковке 10 шт., в пачке 3 упаковки"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 280"

    "Гематоген Препараты железа, в виде плитки,40 г,упаковка бумажная"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 281"

    "Экстракт плодов шиповника Поливитаминный препарат,для внутреннего употребления,сироп, 100,250 мл. Флаконы темного стекла,пачки картлнные"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 282"

    "Природные высокоактивные эфирные масла, витаминные комплексы, облепиховое масло, биологически активные компоненты пчелиного воска, минеральный компонент нафталана в микродозахРегенерирующее действие, для наружного употребления, в металлической тубе бальзам из природных высокоактивных эфирных масел 30 г, туба в картонной упаковке."

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 283"

    "Вакцина для собак противочумная, ветеринарное средство"

    Кол-во: 96.0

    "Позиция 284"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 285"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с иммунным компонентом"

    Кол-во: 58.0

    "Позиция 286"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с морской капустой"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 287"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак,свитаминной добавкой"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 288"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с пивными дрожжами"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 289"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с янтарной кислотой"

    Кол-во: 62.0

    "Позиция 290"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, плюс 8 витаминов, 100 таб."

    Кол-во: 424.0

    "Позиция 291"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак"

    Кол-во: 458.0

    "Позиция 292"

    "Диски ватные Продукция для медицинских манипуляций, 100% целлюлоза, № 50,100,120 шт в упаковке, не стерильно, в п/э пакете."

    Кол-во: 166.0

    "Позиция 293"

    "Рыбий жир из печени тресковых рыб Антиагрегационное, гиполипидемическое средство, для внутреннего употребления, в 1 капсуле 500 мг рыбьего жира из печени тресковых пород. По 10 капс. в блистере (алюминий/ПВХ); по 7 или 10 блистеров в картонной пачке."

    Кол-во: 126.0

    "Позиция 294"

    "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак"

    Кол-во: 198.0

    "Позиция 295"

    "Капли против блох Профилактическое средство против блох для собак любого размера"

    Кол-во: 91.0

    "Позиция 296"

    "Капли против блох Профилактическое и лечебное средство против клещей для применения у собак любого размера"

    Кол-во: 278.0

    "Позиция 297"

    "Аскорбиновая кислота Витаминное средство,порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь 2.5 г,2.5 г - пакеты термосвариваемые из комбинированного материала (1) .№50"

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 298"

    "Экстракт из трав для массажа, тубы , в пачке картонной."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 299"

    "Экстракт из цедры лимона Является отличным болеутоляющим и антисептиком, масло для для ингаляций, флаконы 10 мл в пачке картонной."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 300"

    "Экстракт из ягод можжевельника Обладает антивирусной активностью, укрепляющее действует на организм, масло для для ингаляций,флаконы 10 мл в пачке картонной."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 301"

    "Экстракт из листьев чайного дерева Обладает антисептическим действием, укрепляющее действует на организм, масло для для ингаляций, флаконы 10 мл в пачке картонной."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 302"

    "Алкилдиметилбензиламмоний хлорид Мыло жидкое - кожный антисептик рН средства: 5,0-7,0 (от кислотного до нейтрального), для наружного применения, раствор триклозана, в пластиковых флаконах по 1 л. без дозатора"

    Кол-во: 529.0

    "Позиция 303"

    "Палочки ватные Ватные палочки в размере 100 шт., не стерильные, для различных манипуляций, в п/э упаковке."

    Кол-во: 211.0

    "Позиция 304"

    "Твердые насыщенные высокомолекулярные углеводороды (церезины, парафины), минеральные масла, смолистые вещества Физиотерапевтическое средство,оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиспастическое, рассасывающее, болеутоляющее, сосудорасширяющее, зудоуспокаивающее действие, стимулирует восстановительные (репаративные) процессы в тканях, средство для наружного применения,состав твердые насыщенные высокомолекулярные углеводороды (церезины, парафины), минеральные масла, смолистые вещества, в упаковках по 600 г."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 305"

    "Декспантенол Регенерирующий препарат для наружного применения: раны и ожоги; аэрозоль д/наружн. прим. 5%: контейнеры 58 г или 130 г,в 1 г 50 мг декспантенола, 130 г - контейнеры алюминиевые (1) в комплекте с насадкой-распылителем и предохранительным колпачком - пачки картонные."

    Кол-во: 65.0

    "Позиция 306"

    "Водорода пероксид Средство дезинфицирующее для обработке поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор перекиси водорода,ПЭТ бутыль,4.3л., 4.7кг., по 4 бутыли в ПЭТ упаковке."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 307"

    "Магния цитрат, пустырника пятилопастного экстракт, пиридоксина гидрохлорид Седативные препараты.Оказывает седативное, гипотензивное, отрицательное хронотропное и кардиотоническое действие.Таблетки для внутреннего применения. В 1 таблетке 28 мг экстракта пустырника сухой с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутозид и абсолютно сухое вещество 0.5% .40 шт. - банки (1) - пачки картонные."

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 308"

    "Салфетка+Клатрат ЧАС с карбамидом+Этиловый спирт Средство дезинфицирующее для обеззараживания поверхностей в медицинских помещениях, в пластиковой упаковке.По 150, 200, 220 шт в упаковке."

    Кол-во: 69.0

    "Позиция 309"

    "Клатрат ЧАС с карбамидом+Этиловый спирт Кожный антисептик для гигиенической обработки рук персонала, для наружного применения,состав-клатрат ЧАС с карбамидом и этиловый спирт , в пластиковых флаконах, 1 л."

    Кол-во: 97.0

    "Позиция 310"

    "Пропанол-2 +дидецилдиметиламмоний хлорид Кожный антисептик для гигиенической обработки рук персонала, для наружного применения,состав-пропанол-1, пропанол-2, бензалкониумхлорид и ухаживающий комплекс фирмы #Лизоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ#, во пластиковых флаконах, 1 л."

    Кол-во: 225.0

    "Позиция 311"

    "Алкилдиметилбензиламмоний хлорид+Глиоксаль+Глутаровый альдегид Средство предназначено для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения , для наружного применения, раствор синего цвета содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), глутаровый альдегид и глиоксаль,пластиковые флаконы по 1 л и канистры по 3 л."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 312"

    "Гидроокись натрия+алкилдиметилбензиламмоний хлорид Средство дезинфицирующее для обработки всех поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор гидроокиси натрия и алкилдиметилбензиламмония хлорида, в пластиковых канистрах по1 л."

    Кол-во: 512.0

    "Позиция 313"

    "Гидроокись натрия+алкилдиметилбензиламмоний хлорид Средство дезинфицирующее для обработки всех поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор гидроокиси натрия и алкилдиметилбензиламмония хлорида, в пластиковых канистрах по 5 л."

    Кол-во: 77.0

    "Позиция 314"

    "Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты Средство дезинфицирующее для обеззараживания поверхностей в медицинских помещениях, таблетки для наружного применения, состав-натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты,в пластиковой упаковке.По 300 шт в упаковке."

    Кол-во: 1778.0

    "Позиция 315"

    "Дидецилдиметиламмоний хлорид 4.5 %Средство дезинфицирующее для обработки всех поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор дидецилдиметиламмоний хлорида 4.5 %, в пластиковых флаконах по 1 л."

    Кол-во: 92.0

    "Позиция 316"

    "Клатрат ЧАС с карбамидом Кожный антисептик для гигиенической обработки рук персонала, для наружного применения,состав-пропанол-1, пропанол-2, бензалкониумхлорид и ухаживающий комплекс в пластиковых флаконах,1 л."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 317"

    "Трихлоро-s-триазинэтрион Средство дезинфицирующее,таблетки для дезинфекции,медленнорастворимые таблетки по 20 г стабилизированного хлора для дезинфекции воды.Форма выпуска пластиковая емкость по 1 кг."

    Кол-во: 280.0

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