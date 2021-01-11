Поставка медикаментов для обеспечения подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ФЕН 88072)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Метамизол натрия Обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием, для в/м иньекций,1 мл раствора для инъекций содержит метамизола натрия 250 или 500 мг; ампулах по 1 или 2 мл, в картонной коробке 10 шт." Кол-во: 96.0

"Позиция 2" "Пропранолол Гипотензивное, антиаритмическое действие,для приема внутрь, в 1 таблетке содержится 10 мг пропранолола,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок или в банках оранжевого стекла 50 шт.; в пачке картонной 1 банка" Кол-во: 30.0

"Позиция 3" "Метамизол натрия Обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием, для приема внутрь,в 1 таблетке 0,5 г метамизола натрия,в контурной безъячейковой или ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 1, 2, 3 или 5 упаковок" Кол-во: 330.0

"Позиция 4" "Аммиак Антисептическое, местнораздражающее средство,для наружного применения,1 мл раствора содержит аммиака 100 мг" Кол-во: 350.0

"Позиция 5" "Бендазол+метамизол натрия+папаверин+фенобарбитал Гипотензивное, антиаритмическое действие,для приема внутрь, в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок или в банках оранжевого стекла 50 шт.; в пачке картонной 1 банка" Кол-во: 5.0

"Позиция 6" "Хлоргексидина диацетат+аскорбиновая кислота+тетракаина г/хл Антибактериальное, местноанестезирующее действие, пастилки для рассасывания,в 1 пастилке 2 мг хлоргексидина диацетат,0,2 мг тетракаина гидрохлорид,50 мг аскорбиновой кислоты,По 2, 4, 6, 8, 10, 12 пастилок в блистере ПВХ/алюминий. По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 бл. в картонной пачке" Кол-во: 460.0

"Позиция 7" "Хлорфенамина малеат+парацетамол+аскорбиновая к-та Жаропонижающее, анальгезирующее, сосудосуживающее действие, для приема внутрь,в 1 таблетке 500 мг парацетамола, 200 мг аскорбиновой кислоты и 10 мг хлорфенамина малеата.По 10 табл. в пластиковом пенале; по 1, 2, 4 или 6 табл. в стрипе из алюминий/алюминий. По 1, 3, 5, 6, 10, 15, 20 стрипов в картонной пачке." Кол-во: 273.0

"Позиция 8" "Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные Иммуномодулирующее и противовирусное действие, для приема внутрь, в 1 таблетке 0,003 г антител к гамма интерферону человека аффинно очищенных. По 20 табл. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок помещают в пачку из картона" Кол-во: 74.0

"Позиция 9" "Гидроксизин Транквилизатор, табл.25 мг №25, пачки картонные" Кол-во: 7.0

"Позиция 10" "Амлодипин Для лечения артериальной гипертензии, для приема внутрь,в 1 таблетке 10 мг амлодипина бензилата,по 10 табл. в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок помещают в пачку картонную." Кол-во: 20.0

"Позиция 11" "Амброксол Отхаркивающее действие,для приема внутрь,в 1 таблетке амброксола гидрохлорида 30 мг,по 10 табл. в контурной ячейковойупаковке ПВХ/алюминий или ПП/алюминий. По 2, 3, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок в картонной пачке." Кол-во: 194.0

"Позиция 12" "Рифаксимин Антибиотик широкого спектра действия,для приема внутрь, в таблетке 200 мг рифаксимина,в блистере 12 шт.; в пачке картонной 1 блистер" Кол-во: 47.0

"Позиция 13" "Актовегин концентрат (в пересчете на сухой депротеинизированный гемодериват крови телят)метаболическое действие, для в/в, в/м иньекций. Раствор для инъекций, в 1 ампуле 200 мг актовегина концентрата (в пересчете на сухой депротеинизированный гемодериват крови телят); по 5, 10 мл препарата в бесцветных стеклянных ампулах с точкой разлома. По 5 амп. в пластиковой контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона. На пачку наклеивают прозрачные защитные наклейкикруглой формы с голографическими надписями и контролем первого вскрытия." Кол-во: 93.0

"Позиция 14" "Натуральная морская вода Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых.В металлическом баллоне под давлением с анатомической насадкой для носа и пластиковым колпачком, 50 мл. Внутрь баллона помещен четырехслойный пакет с содержимым, снабженный специальным односторонним клапаном, который сохраняет стерильность содержимого в течение всего периода использования путем предупреждения обратного тока содержимого и предотвращения попадания окружающего воздуха внутрь пакета. 1 баллон в картонной пачке." Кол-во: 118.0

"Позиция 15" "Азитромицин Антибактериальное действие широкого спектра, для приема внутрь; в 1 капсуле 500мг азитромицина, в контурной ячейковой упаковке 6 или 10 шт.; в пачке картонной 1 упаковка;" Кол-во: 162.0

"Позиция 16" "Эпинефрин сосудосуживающее, противоаллергическое, гипертензивное, бронхолитическое, гипергликемическое; для подкожных иньекций 1 мл в упаковке 5 ампул по 1 мл." Кол-во: 50.0

"Позиция 17" "Ланцеты Одноразовые скарификаторы автоматические медицинские - применяемые для безболезненного взятия капиллярной крови у пациентов, № 200 шт в пачке картонной." Кол-во: 8.0

"Позиция 18" "Система для капельного вливания стерильная, одноразовая, в составе одноразовая стерильная игла, в герметичной п/э упаковке" Кол-во: 5000.0

"Позиция 19" "Игла для иньекций, стерильная,одноразовая , с диаметром 0,8х40, в герметичной упаковке" Кол-во: 620.0

"Позиция 20" "Атенолол Гипотензивное, антиаритмическое действие,для приема внутрь, в 1 таблетке содержится 50 мг атенолола,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 3,5 упаковок ; в пачке картонной 1 банка" Кол-во: 9.0

"Позиция 21" "Атропин Снижает тонус гладкомышечных органов ,для п/к, в/м и в/в введения,1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит атропина сульфата 1 мг; в картонной коробке 10 шт." Кол-во: 16.0

"Позиция 22" "Амоксициллина тригидрат Антибиотик широкого спектра действия,для приема внутрь, в таблетке 875 мг амоксициллина тригидрата и 125мг клавуланата калия ,в алюминий/ПВХ блистере 7 шт. 1 блистер с пакетиком с силикагелем в упаковке из ламинированной алюминиевой фольги. 2 упаковки из фольги в картонной пачке." Кол-во: 90.0

"Позиция 23" "Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид Регулятор водно-электролитного баланса, для в/в введения,во флаконе содержится раствор калия хлорид ,натрия ацетат и натрия хлорид , в бутылках по 200 мл, в пачке картонной 1 бутылка; в ящиках картонных 24 пачки или в бутылках по 400 мл, в пачке картонной 1 бутылка; в ящиках картонных 12 пачек." Кол-во: 21.0

"Позиция 24" "Ацикловир Противовирусный препарат, для наружного применения, в виде крема- с 5% ацикловира,в алюминиевых тубах по 5 г; в пачкекартонной 1 туба" Кол-во: 152.0

"Позиция 25" "Ацикловир Противовирусный препарат, для внутреннего применения, в виде таблеток- с 5% ацикловира, по 20 шт; в пачке картонной" Кол-во: 30.0

"Позиция 26" "Ацетилцистеин Средство разжижающее мокроту, для приема внутрь, в 1 таблетке 200 мг ацетилцистеина, В пластиковой тубе 20 шипучихтаблеток, в картонной упаковке." Кол-во: 186.0

"Позиция 27" "Бацитрацин+неомицин Антибактериальный препарат, предназначенный для местного применения.Порошок для наружного применения. По 10г порошка в ПЭ банках с ПЭ дозатором; по 1 банке в картонной пачке.Порошок с содержанием бацитрацина 250 МЕ и неомицина 5000 МЕ" Кол-во: 27.0

"Позиция 28" "Бацитрацин+неомицинАнтибактериальный препарат, предназначенный для местного применения,мазь для наружного применения, 250 МЕ/г + 5000 МЕ/г. По 5 г или 20 г мази для наружного применения в алюминиевых тубах; по 1 тубе в картонной пачке." Кол-во: 36.0

"Позиция 29" "Метамизол натрия Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, спазмолитическое действие, для в/м,в/в введения,1 мл раствора для инъекций содержит метамизола натрия 500 мг; в ампулах по 5 мл, коробке 5 ампул" Кол-во: 32.0

"Позиция 30" "Метамизол натрия Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, спазмолитическое действие, для приема внутрь,1 таблетка-500 мг; в блистере 10 шт., в коробке 2 блистера." Кол-во: 91.0

"Позиция 31" "Ипратропия бромид+фенотерола гидробромид Бронхолитическое и спазмолитическое действие на мышцы бронхов, для приема внутрь,аэрозоль ингаляционный дозированный с ипратропия бромидом 0,021 мг и фенотерола гидробромидом 0,05 мг в 1 дозе,в баллонах аэрозольных с мундштуком по 10 мл (200 доз); в коробке 1 баллон" Кол-во: 27.0

"Позиция 32" "Ипратропия бромид+фенотерола гидробромид Бронхолитическое и спазмолитическое действие на мышцы бронхов, для проведение ингаляций, раствор для ингаляций с ипратропия бромидом 0,261 мг и фенотерола гидробромидом 0,5 мг в 1 мл,во флаконах-капельницах по 20 мл (1 мл = 20 капель); в коробке 1 флакон" Кол-во: 16.0

"Позиция 33" "Метопролол сукцинат Антиаритмическое действие,для приема внутрь, в 1 таблетке содержится 50 мг метопролола,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 3 упаковки или в банках оранжевого стекла 30 шт.; в пачке картонной 1 банка" Кол-во: 5.0

"Позиция 34" "Бетагистин Ангиопротектор, аналог гистамина,таблетки для приема внутрь, 24 мг, блистеры, пачки картонные" Кол-во: 17.0

"Позиция 35" "Бинт Бинт,марлевые , для перевязки, не стерильный, размер 5х10, в упаковке" Кол-во: 845.0

"Позиция 36" "Бинт Бинт, марлевые, для перевязки, не стерильный, размер 5х5, в упаковке" Кол-во: 909.0

"Позиция 37" "Бинт Бинт, марлевые , для перевязки, не стерильный, размер 7х14, в упаковке" Кол-во: 928.0

"Позиция 38" "Бинт Бинт,марлевые , для перевязки, стерильный, размер 5х10, в упаковке" Кол-во: 1163.0

"Позиция 39" "Бинт Бинт, марлевые , для перевязки, стерильный, размер 7х14, в упаковке" Кол-во: 1277.0

"Позиция 40" "Бинт Бинт, марлевые , для перевязки, стерильный, размер 5х7 в упаковке" Кол-во: 89.0

"Позиция 41" "Бинт Бинт, сетчатые, для фиксирования повязки, не стерильный, размер №4, в бумажной упаковке" Кол-во: 59.0

"Позиция 42" "Бинт Бинт, для наружного употребления , для фиксации растяжений, не стерильный,3,5мх8см эластичный" Кол-во: 123.0

"Позиция 43" "Бинт Бинт, сетчатые , для фиксирования повязки, не стерильный, размер №2, в бумажной упаковке" Кол-во: 62.0

"Позиция 44" "Бинт Бинт, сетчатые , для фиксирования повязки, не стерильный, размер №6, в бумажной упаковке" Кол-во: 71.0

"Позиция 45" "Бис-(п-диэтиламино)трифенил-ангидрокарбинола оксалата Антисептическое и дезинфицирующее действие для наружного применения, флакон темного стекла,10 мл, 1% спиртовый раствор бис-(п-диэтиламино)трифенил-ангидрокарбинола оксалата." Кол-во: 360.0

"Позиция 46" "Бромгексина гидрохлорида Отхаркивающее средство, капли для приема внутрь 8 мг/мл. По 20, 60 или 100 мл препарата помещают во флаконы коричневого стекла с вертикальной встроенной капельницей. На каждый флакон наклеивают этикетку и помещают в пачку картонную" Кол-во: 37.0

"Позиция 47" "Бромгексина гидрохлорида Отхаркивающее средство,для приема внутрь, 1 таблетка содержит бромгексина гидрохлорида 0,008 г; в контурной ячейковой упаковке 10 шт., в пачке 2упаковки." Кол-во: 178.0

"Позиция 48" "Вазелин Смягчающее средство, для наружного применения, в банке темного стекла 30,0" Кол-во: 50.0

"Позиция 49" "Валерианы лекарственной корневища с корнями Седативное действие,для приема внутрь таблетки покрытые оболочкой, в 1 таблетке 20 мг экстракта валерианы лекарственной корневища с корнями, в контурной ячейковой упаковке 25 или 50 шт.; в пачке картонной 1 упаковка." Кол-во: 142.0

"Позиция 50" "Раствора ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты Сосудорасширяющее, седативное действие, для приема внутрь,1 таблеткасодержит 0,06 г раствора ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты; в контурной ячейковой упаковке 6 или 10 шт" Кол-во: 721.0

"Позиция 51" "Фенобарбитал+этилбромизовалерианат Седативное действие, капли для приема внутрь, в 1 мл фенобарбитала 18,4 мг и этилбромизовалерианата 18,4 мг, по 20 или 50 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей. Каждый флакон-капельницу помещают в пачку картонную." Кол-во: 90.0

"Позиция 52" "Вата для проведения медицинских манипуляций, не стерильная, 250 г, в бумажной упаковке." Кол-во: 115.0

"Позиция 53" "Верапамила гидрохлорид Антиаритмическое действие,для в/в, струйного применения, 1 ампула с 2 мл инъекционного раствора содержитверапамила гидрохлорида 5 мг, 10 ампул в картонной упаковке." Кол-во: 16.0

"Позиция 54" "Спиронолактон Диуретическое средство. Таблетки 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные." Кол-во: 10.0

"Позиция 55" "Тетризолина гидрохлорид Средство для снятия отека и покраснения глаз, глазные капли,в 1 мл 0,5 мг тетризолина гидрохлорида,во флаконах-капельницах пластиковых по 15 мл; в пачке картонной 1 флакон." Кол-во: 57.0

"Позиция 56" "Винпоцетин Средство улучшающее мозговой кровоток, р-р для в/м прим.2 мл№10 амп." Кол-во: 50.0

"Позиция 57" "Вода дистиллированная Растворитель для приготовления лекарственных форм д/и,500 мл ." Кол-во: 46.0

"Позиция 58" "Вода дистиллированная Растворитель для приготовления лекарственных форм д/и,2 мл - ампулы (10) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 59.0

"Позиция 59" "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Раствор для в/м введения от бесцветного до светло-желтого цвета. р-р д/в/м введения 25 мг/1 мл: амп. 5 шт. 3 мл - ампулы бесцветного стекла с точкой надлома или кольцом излома (5) - пачки картонные с вклейкой с ячейками для ампул" Кол-во: 92.0

"Позиция 60" "Ксилометазолина г/хл Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике. 10 мл - флаконы полиэтиленовые (1), укупоренные алюминиевым колпачком с насосом, с дозатором и аппликатором с предохранительной насадкой - пачки картонные." Кол-во: 377.0

"Позиция 61" "Натрия альгинат+натрия гидрокарбонат+кальция карбонат Антацидный препарат. Сусп. д/приема внутрь (мятная) 500 мг+267 мг+160 мг/10 мл: №12 пак." Кол-во: 57.0

"Позиция 62" "Гексэтидин Антисептическое средство. Аэрозоль д/местн. прим. 0.2%: баллон 40 мл в компл. с 1 насадкой-распылителем или 4 насадками-распылителями разного цвета" Кол-во: 149.0

"Позиция 63" "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие. Гель для наружного употребления, 25 мг/мл: туба 30 г." Кол-во: 205.0

"Позиция 64" "Йодовидон+анилокаин Противоожоговое средство, гель для наружного применения, туба 20 г, пачка картонная" Кол-во: 265.0

"Позиция 65" "Растительные компоненты Для лечения желчевыводящих путей,табл.п/оболочкой №30, картон.коробка" Кол-во: 10.0

"Позиция 66" "Гидрокортизона ацетат Глюкокортикостероид для местного применения в офтальмологии. Мазь глазная 10 мг/1 г: туба 10 г" Кол-во: 204.0

"Позиция 67" "Гидрокортизона ацетат Глюкокортикостероид для местного применения в офтальмологии. Мазь глазная 5 мг/1 г: туба 3 г" Кол-во: 42.0

"Позиция 68" "Гидрохлортиазид Диуретическое средство. Таблетки 20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные." Кол-во: 61.0

"Позиция 69" "Глицерол Слабительное средство, для приема внутрь, флаконы 25 мл, в пачке картонной" Кол-во: 10.0

"Позиция 70" "Глицин Препарат, улучшающий метаболизм головного мозга. Таблетки 50 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 157.0

"Позиция 71" "Декстроза Средство углеводного питания. Р-р д/в/в введения 40%: амп. 5 мл или 10 мл 5 шт., 5 мл или 10 мл 10 шт." Кол-во: 37.0

"Позиция 72" "Декстроза Средство углеводного питания. Р-р д/инф. 5%: 200 мл контейнеры 1 или 30 шт., 250 мл контейнеры 1 или 24 шт., 400 мл контейнеры 1 или 15 шт., 500 мл контейнеры 1 или 12 шт." Кол-во: 38.0

"Позиция 73" "Борная к-та+нитрофурал+коллаген Гемостатическое средство, пластины размером 50х50 мм, приготовленные из раствора коллагена, полученного из кожи или сухожилий крупного рогатого скота; в стерильной упаковке, в коробке 10 шт. 1 г сухой губки содержит борной кислоты 0,0125 г и фурацилина 0,0075 г" Кол-во: 138.0

"Позиция 74" "Растительные компоненты Слабительное средство, растительные компоненты, для приема внутрь, флаконы 15 мл, в пачке картонной" Кол-во: 10.0

"Позиция 75" "Дексаметазона натрия фосфат Глюкокортикостероид для местного применения. 10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные." Кол-во: 66.0

"Позиция 76" "Дексаметазона натрия фосфат Глюкокортикостероид для местного применения. р-р д/инъекц. 4 мг/мл: 1 мл амп. 5 или 25 шт." Кол-во: 22.0

"Позиция 77" "Бендазол Вазодилатирующее средство. р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: 1 мл амп. 10 шт.; 5 мл амп. 10 шт" Кол-во: 15.0

"Позиция 78" "Бендазол Вазодилатирующее средство. Таблетки 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные." Кол-во: 20.0

"Позиция 79" "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие. р-р д/в/м введения 25 мг/мл: амп.3 мл 5 или 10 шт." Кол-во: 261.0

"Позиция 80" "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие, таб. пролонгир. действия для внутреннего применения, покр. кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250,300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 или 2000 шт." Кол-во: 45.0

"Позиция 81" "Диклофенак натрия Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие, суппозитории рект.100 мг: 6 или 10шт." Кол-во: 25.0

"Позиция 82" "Дифенгидрамин Противоаллергический препарат. р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт." Кол-во: 48.0

"Позиция 83" "Диметилсульфоксид Противовоспалительное средство для местного применения,флакон объемом 100 мл раствора диметилсульфоксида . Картонная пачка содержит один флакон с раствором." Кол-во: 31.0

"Позиция 84" "Гидроксиметилхиноксалиндиоксид Антибактериальный бактерицидный препарат широкого спектра действия.Раствор для в/в введения местного и наружного применения прозрачный, зеленовато-желтый,в 1 мл 10 мг гидроксиметилхиноксалиндиоксида,10 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные." Кол-во: 5.0

"Позиция 85" "Торасемид Гипотензивное действие, таблетки для приема внутрь, в составе 1 таблетки- 5 мгторасемида , в блистере (контурная ячейковая упаковка) из комбинированного материала полиамид/алюминиевая фольга/ПВХ-алюминиевая фольга, 10 шт. 2, 3, 6 или 9 бл.в пачке картонной" Кол-во: 10.0

"Позиция 86" "Этамзилат Гемостатическое средство, р-р д/в/в и в/м введения 250 мг/2 мл: амп. 50 шт, в 1 мл 125 мг этамзилата,2 мл - ампулы бесцветного стекла (10) - блистеры (5) - пачки картонные" Кол-во: 13.0

"Позиция 87" "Доксициклин Антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия,для приема внутрь, капсулы 100 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт,в 1 капсуле 100 мг доксициклина,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные" Кол-во: 79.0

"Позиция 88" "Допамин Антигипертензивное действие,раствор для в/в введения,в ампулах по 5 мл; в коробке 10 амп, в 1 мл 50 мг допамина." Кол-во: 10.0

"Позиция 89" "Дименгидринат Антигистаминный препарат системного действия,таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке 50 мг дименгидрината. По 5 или 10 табл. в ПВХ/алюминиевом блистере. 1 бл. помещают в картонную пачку." Кол-во: 19.0

"Позиция 90" "Дроперидол Антипсихотическое, противошоковое, противорвотное, седативное действие. Для в/в, в/м введения.В 1 мл препарата содержится 2,5 мл дроперидола,в ампулах по 5 или 12,5 мл. В картонных коробках по 10 ампул, в картонных пачках по 5 контурных пластиковых упаковок." Кол-во: 11.0

"Позиция 91" "Дротаверин Спазмолитическое сосудорасширяющее действие, таблетки для приема внутрь,в 1 таблетке содержится 40 или 80 мг данного вещества,в упаковке 10, 30, 40 или 50 шт, картонная пачка." Кол-во: 142.0

"Позиция 92" "Поливитамины+минералы Поливитаминный препарат,для внутреннего употребления,драже. По 10 драже в блистере (в 1 блистере 5 дражесвитаминами # красного цвета и 5 драже с минералами # голубого цвета). 4 блистера упакованы в картонную пачку." Кол-во: 407.0

"Позиция 93" "Мебеверин Спазмолитическое средство,для приема внутрь, 1 капсула содержит 200 мг мебеверина,в блистере 30 шт.; в пачке картонной 1,2или 4 блистера" Кол-во: 30.0

"Позиция 94" "Норсульфазола натрия и стрептоцида растворимого Противовоспалительное, противомикробное средство , спрей местного применения,1баллон (30 мл) с аэрозолем содержит норсульфазола натрия и стрептоцида растворимого по 0,75 г, тимола, эвкалиптового маслаи масла мяты перечной по 0,015 г, спирта этилового 1,8 г; в картонной пачке 1 баллон." Кол-во: 364.0

"Позиция 95" "Индапамид Диуретик, табл 25 мг №30, упаковка картонная" Кол-во: 30.0

"Позиция 96" "Йод+калия иодид+этанол Антисептический препарат, для наружного применения, 1 мл спиртового раствора содержит йода 50 мг; флаконы темного стекла по 10 мл" Кол-во: 357.0

"Позиция 97" "Винпоцетин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для приема внутрь, в 1 ампуле 5 мг винпоцетина,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок; в пачке картонной 1 банка" Кол-во: 111.0

"Позиция 98" "Винпоцетин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для приема внутрь, в 1 таблетке 5 мг винпоцетина,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 5 упаковок или в банках оранжевого стекла 50 шт.; в пачке картонной 1 банка" Кол-во: 32.0

"Позиция 99" "Кагоцел Противовирусный препарат,для внутреннего употребления,таблетки, 12 мг. По 10 табл. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой с термосвариваемым покрытием. 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки помещают в пачку." Кол-во: 342.0

"Позиция 100" "Календула цветки Противовоспалительное, антисептическое, желчегонное действие, спиртовый раствор ( настойка) цветков календулы,наружно, в виде полосканий (1 ч.ложка на стакан воды) и внутрь (как желчегонное средство) по 10-20 капель на прием,спиртовая настойка на 70% спирте (1:10) цветов и цветочных корзинок ноготков; во флаконах по 40 мл." Кол-во: 82.0

"Позиция 101" "Калия перманганат Антисептическое средство,порошок для приготовления раствора для наружного и местного применения. По 3, 5 или15 г во флаконах стеклянных с винтовой горловиной, укупоренных пластмассовыми крышками с лопатками или без лопаток. По 3 или 5 г в пакетах из пленки ПЭ. На флаконы, пакеты наклеивают этикетки самоклеящиеся. Каждый флакон, пакет помещают в пачку из картона." Кол-во: 48.0

"Позиция 102" "Калия хлорид Средство восполняющее дефицит калия, раствор для иньеккий,в/в капельно, со скоростью 20#30 капель в минуту, 4% раствор для инъекций; в ампулах по 10 мл, в упаковке 10 шт" Кол-во: 15.0

"Позиция 103" "Кальций хлористый Противовоспалительное, противоаллергическое, гемостатическое, дезинтоксикационное действие, снижающее проницаемость капилляров, раствор для в/в иньекций, ампулы по 5 мл по 10 шт в пачке картонной." Кол-во: 21.0

"Позиция 104" "Нонивамид+диметилсульфоксид+камфора+скипидар+бензилникотинат Местнораздражающее, обезболивающее местное действие, мазь для наружного употребления,мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом камфоры и скипидара, в 1 г мази 2 мг нонивамида, 50 мг диметилсульфоксида, 30 мг камфоры, 30 мг скипидара и 20 мг бензилникотината, по 30 или 50 г в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы. Тубу помещают в пачку из картона коробочного." Кол-во: 75.0

"Позиция 105" "Каптоприл Гипотензивное средство , таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке 25 мг каптоприла ,в блистерной упаковке 20 шт.; впачке картонной 2 блистера" Кол-во: 224.0

"Позиция 106" "Кеторолак трометамин Анальгезирующие действие, таблетки покрытые оболочкой для внутреннего применения, 10 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные." Кол-во: 207.0

"Позиция 107" "Кеторолак трометамин Анальгезирующие действие, раствор для внутривенного введения, 10 мг 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 121.0

"Позиция 108" "Аскорбиновая кислота Витаминное средство,раствор для в/в и в/м введения прозрачный, окрашенный, в 1 мл 50 мг аскорбиновой кислоты,2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные." Кол-во: 34.0

"Позиция 109" "Аскорбиновая кислота Витаминное средство.драже для приема внутрь,в 1 драже 50 мг аскорбиновой кислоты , 200 шт. - банки полимерные." Кол-во: 1151.0

"Позиция 110" "Ацетилсалициловая кислота Противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие, таблетки для внутреннегоприменения, в 1 таблетке 500 мг ацетилсалициловой кислоты,10 шт. - упаковки ячейковые контурные." Кол-во: 232.0

"Позиция 111" "Кислота борная Антисептическое средство для применения в ЛОР-практике, дерматологии, офтальмологии,раствор для местного применения спиртовой 3% прозрачный, бесцветный, с запахом спирта,25 мл - флаконы (1) - коробки картонные." Кол-во: 27.0

"Позиция 112" "Кислота никотиновая Витаминное и гиполипидемическое средство,раствор для инъекций, в 1 мл 10 мг никотиновой кислоты,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 12.0

"Позиция 113" "Фенолформальдегидная смола+поливинилбутирал Антисептический препарат,раствор для наружного применения спиртовой в виде жидкости от светло-желтого до красноватого цвета, прозрачной или слегка мутной,на 100 г раствора 1,65 г фенолформальдегидная смолы, 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные." Кол-во: 147.0

"Позиция 114" "Парацетамол+фенилэфрин+хлорфенамин Оказывает жаропонижающее, анальгезирующее, сосудосуживающее действие, устраняет симптомы простуды, порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь, в 1 пакете 650 мг парацетамола,10 мг фенилэфрина гидрохлорида,50 мг аскорбиновой кислоты,4,8 г - пакеты многослойные (5) - пачки картонные." Кол-во: 207.0

"Позиция 115" "Парацетамол+фенилэфрин+хлорфенамин Комбинированный препарат для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний,таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке 500 мг парацетамола, 25 мг кофеина, 5 мг фенилэфрина гидрохлорида, 20 мг терпингидрата и 30 мг аскорбиновая кислоты, 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные." Кол-во: 278.0

"Позиция 116" "Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин+лидокаин Комбинированный поливитаминный препарат, раствор для иньекций, в 1 ампуле 100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридоксина гидрохлорида, 1 мг цианокобаламина и 20 мг лидокаина гидрохлорида,2 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 166.0

"Позиция 117" "Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин+лидокаин Комбинированный препарат витаминов группы B. Таблетки для внутреннего применения, покр. пленочной оболочкой, 100 мг тиамина гидрохлорида (вит. B1)+200 мг пиридоксина гидрохлорида (вит. B6) +200 мкг цианокобаламин (вит. B12), 30 шт. - блистеры (1) - пачки картонные." Кол-во: 56.0

"Позиция 118" "Бисопролол При ишемической болезни сердца, антигипотензивное средство,таблетки для приема внутрь, покрытые пленочной оболочкойсветло-оранжевого цвета, сердцевидные, двояковыпуклые, с риской на обеих сторонах, в 1 таблетке 10 мг бисопролола фумарата,10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные." Кол-во: 38.0

"Позиция 119" "Мяты перечной масло+этилбромизовалерианат+фенобарбитал Оказывает седативное и спазмолитическое действие, капли для приема внутрь, в 1 мл 20 мг этиловый эфир -бромизовалериановой кислоты и 18,26 мг фенобарбитала,25 мл - флакон-капельницы (1) - пачкикартонные." Кол-во: 213.0

"Позиция 120" "Ландыша листьев гликозид В составе комплексной терапии хронической сердечной недостаточности , антиаритмическое средство, р-р д/в/в введения 600 мкг коргликона (гликозид листьев ландыша майского)в 1 мл: амп. 10 шт.1 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 6.0

"Позиция 121" "Амиодарон Антиаритмический препарат,для внутреннего применения,таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета, круглые, с линией разлома с одной стороны, скосом от краев к линии разлома и с фаской с двух сторон, с гравировкой символа в виде сердца над линией разлома и цифры "200" под линией разлома, в 1 таблетке 200 мг амиодарона,10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные." Кол-во: 5.0

"Позиция 122" "Никетамид Стимуляторы дыхания, р-р д/инъекц. 250 мг/1 мл: амп. 10 шт, в 1 мл 250 мг никетамида,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 20.0

"Позиция 123" "Нифедипин Оказывает антиангинальное и гипотензивное действие,таблетки для внутреннего употребления,таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые; на изломе - однородная масса желтого цвета, в 1 таблетке 20 мг нифедипина,30 шт. - флаконы коричневого стекла (1) - пачки картонные." Кол-во: 13.0

"Позиция 124" "Декспантенол Протектор роговицы. Препарат стимулирует процессы регенерации, гель глазной 5% , 10 г, в 1 г 50 мг декспантенола,10 г - тубы (1) - пачки картонные." Кол-во: 21.0

"Позиция 125" "Полипептиды коры головного мозга скота Ноотропный препарат, р-р для в/м введения , полипептиды коры головного мозга1 фл безцветного стекла/5 мл- упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные ." Кол-во: 10.0

"Позиция 126" "Кофеин бензоат натрия Стимуляторы дыхания,психостимулирующее действие,раствор для п/к введения,в 1 мл 100 мг кофеин бензоата натрия,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 25.0

"Позиция 127" "Кофеин бензоат натрия Стимуляторы дыхания, психостимулирующее действие,таблетки для внутреннего применения, в 1 таблетке 100 мг кофеин бензоат натрия,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 57.0

"Позиция 128" "Лорноксикам Оказывает выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие,лиофилизат для приготовления раствора для в/вив/м введения в виде плотной массы желтого цвета, в 1 фл 8 мг лорноксикама,флаконы темного стекла (5) - поддоны пластиковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 17.0

"Позиция 129" "Лорноксикам Оказывает выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие,таблетки, покрытые пленочной оболочкой от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, продолговатые, с надписью вдавлением "LO8", для внутреннего применения,в 1 таблетке 8 мг лорноксикама,10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные." Кол-во: 12.0

"Позиция 130" "Ксилометазолина г/хл Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике,спрей назальный 0.1% в виде бесцветной,прозрачной жидкости,в 1 мл 1 мг ксилометазолина,10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные." Кол-во: 333.0

"Позиция 131" "Фуросемид Быстродействующий диуретик,раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный,в 1 мл 10 мг фуросемида,2 мл - ампулытемного стекла с точкой разлома (10) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 32.0

"Позиция 132" "Амброксол Увеличивает секрецию в дыхательных путях ,раствор для приема внутрь и ингаляций прозрачный, бесцветный или слегка коричневатого цвет,в 1 мл 7,5 мг амброксола гидрохлорида,100 мл - флаконы янтарного стекла (1) c капельницей из полиэтилена и навинчиваемой крышкой из полипропилена с контролем первого вскрытия в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные." Кол-во: 69.0

"Позиция 133" "Амброксол Увеличивает секрецию в дыхательных путях сироп для приема внутрь бесцветный или слегка коричневатого цвет,в 5 мл 15 мг амброксола гидрохлорида,100 мл - флаконы янтарного стекла (1) c капельницей из полиэтилена и навинчиваемой крышкой из полипропилена с контролем первого вскрытия в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные." Кол-во: 25.0

"Позиция 134" "Лактулоза+лигнин гидролизный Энтеросорбент, обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием. таблетки для внутреннего применения: 10, 20, 30 или 60 шт; в 1 таблетке 355 мг лигнина гидролизного и 120 мг лактулозы, 60 шт. - флаконы полимерные (1) - пачки картонные." Кол-во: 48.0

"Позиция 135" "Диоксометилтетрагидрапиримидин+хлорамфеникол Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное(дегидратирующее) и противомикробное действие , мазь д/наружн. прим.: тубы 30 г, 40 г или 50 г, в 1 г 7,5 мг хлорамфеникола и 40 мг диоксометилтетрагидропиримидина (метилурацил), 40 г - тубы полиэтиленовые ламинатные (1) - пачки картонные." Кол-во: 61.0

"Позиция 136" "Хлорамфеникол Для местного применения в офтальмологии: воспалительные заболевания глаз , капли глазные 0.25%: фл-капельн. 5 млили 10 мл, 10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные." Кол-во: 113.0

"Позиция 137" "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 1х250 см в рулоне, пачка картонная." Кол-во: 600.0

"Позиция 138" "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 3х500 см в рулоне, пачка картонная." Кол-во: 276.0

"Позиция 139" "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 2,3х7,2см , бумажная упаковка." Кол-во: 8710.0

"Позиция 140" "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, размер 4х10см, упаковка бумажная герметичная." Кол-во: 2291.0

"Позиция 141" "Лейкопластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал, мозольный , пачка картонная." Кол-во: 175.0

"Позиция 142" "Лидокаин Местноанестезирующее, антиаритмическое средство,р-р д/инъекц. 100 мг лидокаина гидрохлорида /мл: 2 мл амп. 10 шт. 2 мл - ампулы (10) - коробки картонные." Кол-во: 20.0

"Позиция 143" "Лидокаин Местноанестезирующее, антиаритмическое средство , спрей д/местн. прим. дозированный 10%: фл. 25 мл или 38 г, в 38 г3,8 г лидокаина гидрохлорида, 38 г - баллоны аэрозольные с механическим дозирующим насосом (1) в комплекте с распылителем для орального применения и насадкой стоматологической - пачки картонные." Кол-во: 25.0

"Позиция 144" "Микроорганизмы, продуцирующие молочную кислоту Эубиотик, капсулы 25 мг №16, № 32, упаковка картонная" Кол-во: 20.0

"Позиция 145" "Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат Антикоагулянт, гель для наружного применения ,50 г, туба в картонной упаковке" Кол-во: 10.0

"Позиция 146" "Липы цветки Растительное средство оказывает противовоспалительное действие,сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10,20, 24 или 30 шт.1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные." Кол-во: 28.0

"Позиция 147" "Лозартан+гидрохлортиазид Антигипертензивный препарат+диуретик, таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг лозартана калия+12.5 мг гидрохлоротиазида: 10, 28, 30, 60 или 90 шт. 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные." Кол-во: 30.0

"Позиция 148" "Лоперамид Противодиарейное средство, капсулы 2 мг лоперамида в 1 шт: 10 или 20 шт.10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные." Кол-во: 278.0

"Позиция 149" "Йод+калия иодид+глицерол Антисептический препарат, обладает выраженными противомикробными свойствами,р-р д/местн. прим. 1 г йода/100 г: фл. 25 г 1 или 90 шт, 25 г - флаконы (1) - пачки картонные." Кол-во: 16.0

"Позиция 150" "Магния цитрат+пиридоксин Препарат, восполняющий дефицит магния, таблетки , покр. оболочкой 470 мг магния лактата+5 мг пиридоксина гидрохлорида: 30, 50, 60 или 90 шт. 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные." Кол-во: 92.0

"Позиция 151" "Магния сульфат Оказывает гипотензивное, успокаивающее и противосудорожное действие , р-р д/в/в и в/м введения 1.25 г магния сульфата/5 мл: амп. 10 шт. 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 86.0

"Позиция 152" "Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат При наружном применении оказывает местное антитромботическое, антиэкссудативное, умеренное противовоспалительное действие, мазь д/наружн. прим. 1000 МЕ гепарин натрия/1 г: тубы 15 г или 30 г, 25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные." Кол-во: 68.0

"Позиция 153" "Оксолин Противовирусное средство для наружного применения, мазь назальная 0.25%: тубы 10 г, 10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные." Кол-во: 261.0

"Позиция 154" "Панкреатин Ферментный препарат, компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, таблетки, покр. оболочкой: 20, 40, 80 или 100 шт, в 1 таблетке панкреатин* с минимальной общей протеолитической активностью 250 ЕД, 20 шт.- блистеры (1) - пачки картонные." Кол-во: 208.0

"Позиция 155" "Этилметилгидроксипиридина сукцинат Ноотропный препарат, р-р д/в/в и в/м введения 250 мг этилметилгидроксипиридина сукцината/5 мл: амп. 5, 20, 50 . 2 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные ." Кол-во: 137.0

"Позиция 156" "Мелоксикам Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие,таб. 7.5 мг,15 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт. 10шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные." Кол-во: 67.0

"Позиция 157" "Мелоксикам Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие,р-р д/в/м введения 15 мг мелоксикама /1.5 мл: амп. 3 шт. 1.5 мл - ампулы (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 144.0

"Позиция 158" "Метоклопрамида гидрохлорид Противорвотное средство, способствует уменьшению тошноты, икоты , таблетки 10 мг: 10, 20 или 50 шт. 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные." Кол-во: 28.0

"Позиция 159" "Метопролола тартрат Оказывает гипотензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие, таб. 50,100 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 210, 240, 270 или 300 шт. 30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 14.0

"Позиция 160" "Толперизона гидрохлорид Обладает мембраностабилизирующим, местноанестезирующим действием , таблетки, покр. пленочной оболочкой, 150 мг: 30 шт. 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные." Кол-во: 101.0

"Позиция 161" "Мельдония дигидрат Средство, улучшающее метаболизм, для лечения различных нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, кровоснабжения мозга, а также для повышения физической и умственной работоспособности, р-р д/в/м, в/в и парабульбарного введения 500 мг мельдония/5 мл, 5 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые пластиковые (2) - пачки картонные." Кол-во: 327.0

"Позиция 162" "Сухой экстракт корня алтея лекарственного Оказывает обволакивающее, смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие,таблетки 50 мг сухого экстракта корня алтея лекарственного в 1 шт: 10, 20, 30 или 50 шт. 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 590.0

"Позиция 163" "Оксиметазолина гидрохлорид Сосудосуживающий препарат для местного применения, капли назальные 0.05%: фл. 10 мл с крышкой-пипеткой, 10 мл - флаконы темного стекла с крышкой-пипеткой (1) - пачки картонные." Кол-во: 188.0

"Позиция 164" "Цветки гибискуса, плоды шиповника, плоды яблони, плоды аниса, корка померанцаРастительное витаминное средство,сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 20,1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные." Кол-во: 275.0

"Позиция 165" "Корневища с корнями валерианы лекарственной Средство растительного происхождения. Вызывает умеренно выраженный седативный эффект, настойка 200 г корневищ с корнями валерианы лекарственной/1 л: фл. 25 мл, 50 ил или 100 мл 1 шт,25 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные." Кол-во: 135.0

"Позиция 166" "Трава уклоняющегося пионаСедативное средство растительного происхождения, настойка 25 мл: фл.-капельницы или бут.-капельницы, 25 мл: фл.-капельницы или бут.-капельницы" Кол-во: 90.0

"Позиция 167" "Пустырника пятилопастного экстракт Седативные препараты . Оказывает седативное, гипотензивное, отрицательное хронотропное и кардиотоническое действие.Настойка для внутреннего применения.настойка (1:5): фл. 25,50 мл 1, 108, 120 или 136 шт.25 мл - флаконы темного стекла (108) - коробки картонные." Кол-во: 137.0

"Позиция 168" "Листья эвкалипта прутовидного Бактерицидный, противовирусный, фунгицидный, противопротозойный и противовоспалительный эффект, настойка (200 г/1 л): фл. 25 мл, 25 мл - флаконы темного стекла." Кол-во: 73.0

"Позиция 169" "Натрия тиосульфатАнтидот. При отравлении соединениями мышьяка, ртути, свинца , р-р д/в/в введения 300 мг натрия тиосульфата/мл:5 мл или 10 мл амп. 5 мл - ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные." Кол-во: 25.0

"Позиция 170" "Натрия хлорид Дезинтоксикационное и регидратирующее действие, для в/в введения,в пакетах по100 мл, в пачке картонной 1 пакет; вящиках картонных 24 пачки или в бутылках по 400 мл, в пачке картонной 1 бутылка; в ящиках картонных 12 пачек." Кол-во: 7336.0

"Позиция 171" "Натрия хлорид Дезинтоксикационное и регидратирующее действие, для в/м введения, в ампулах по 10 мл, в картонной пачке 10 шт." Кол-во: 113.0

"Позиция 172" "Нимесулид Оказывает выраженное противовоспалительное, а также анальгетическое и в меньшей степени жаропонижающее действие,таблетки для внутреннего применения 100 мг нимесулида в 1 шт: 10, 20 или 30 шт. 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные." Кол-во: 242.0

"Позиция 173" "Нитроглицерин Для сублингвального и буккального применения: купирование и профилактика приступов стенокардии; как средство скорой помощи при остром инфаркте миокарда , таблетки подъязычные 500 мкг нитроглицерина в 1 шт: 40 шт. 40 шт. - пробирки полимерные (1) - пачки картонные." Кол-во: 360.0

"Позиция 174" "Нитроглицерин Сосудорасширяющее действие , при инфаркте миокарда, при шоке, , спрей подъязычный дозированный 400 мкг/1 доза: фл.10 мл (200 доз) с дозир. насосом в компл. с насадкой-распылителем, препарат применяют сублингвально. При каждом нажатии на дозирующий насос высвобождается 1 доза (400 мкг нитроглицерина) в виде аэрозоля. 10 мл (200 доз) - флаконы полипропиленовые (1) с механическим дозирующим насосом в комплекте с насадкой-распылителем - пачки картонные." Кол-во: 72.0

"Позиция 175" "Прокаин Местноанестезирующее средство , инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинномозговая анестезия , р-р д/инъекц.0.5% (50 мг прокаина/10 мл): амп. 10 шт. 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 83.0

"Позиция 176" "Прокаин Местноанестезирующее средство , инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинномозговая анестезия , р-р д/инъекц.0.5% (50 мг прокаина/10 мл),2%: амп. 10 шт. 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 34.0

"Позиция 177" "Календулы лекарственной цветкиРастительное антисептическое средство,фильтр-пакет для заваривания, для приема внутрь, в 1 фильтр-пакетике 1.5 г цветков календулы(ноготков) измельченных, по 20 фильтр-пакетов, картонные пачки." Кол-во: 28.0

"Позиция 178" "Норфлоксацин Противомикробное средство.Оказывает бактерицидное действие , таблетки, покр. оболочкой, 400 мг норфлоксацина в 1 шт: 10 шт ,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 49.0

"Позиция 179" "Дротаверина гидрохлоридСпазмолитик, мощное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру , р-р д/в/в и в/м введения 20 мг дротаверина гидрохлорида/1 мл: амп. 2 мл 1 или 5 , 2 мл - ампулы темного стекла (гидролитического класса, тип I) с нанесенной точкой разлома (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 21.0

"Позиция 180" "Дротаверина гидрохлоридСпазмолитик, мощное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру , таблетки для внутреннего применения 40 мг дротаверина гидрохлорида в 1 шт: 6, 12, 20, 24, 30, 60, 64 или 100 шт.100 шт. - флаконы полипропиленовые (1) с пробкой полиэтиленовой - пачки картонные." Кол-во: 53.0

"Позиция 181" "Ибупрофен Оказывает быстрое направленное действие против боли (анальгезирующее), жаропонижающее и противовоспалительное действие, таблетки для внутреннего приема , покр. оболочкой, 200 мг ибупрофена в 1 таблетке: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30 шт, 12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные." Кол-во: 267.0

"Позиция 182" "Ибупрофен Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие, сусп. д/приема внутрь (клубничная) 100 мг/5 мл: фл. 100 мл, в 5 мл 100мг ибупрофена,100 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) в комплекте со шприцем-дозатором - коробки картонные." Кол-во: 31.0

"Позиция 183" "Тиоктовая (-липоевая) кислотаАнтиоксидант , оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, гипогликемическое действие ,концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 300 мг тиоктовая (-липоевая) кислоты/10 мл: амп. 5 или 10, 10 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные." Кол-во: 60.0

"Позиция 184" "Омепразол Антисекреторный прапарат при заболеваниях желудка, таблетки для внутреннего приема, кишечнорастворимые 20 мг: 30 шт. 5шт. - блистеры из (ПВХ/АЛ/ПА) фольги/алюминиевой фольги (6) - пачки картонные." Кол-во: 175.0

"Позиция 185" "Феназон+лидокаина гидрохлорид Противовоспалительное, обезболивающее средство в ЛОР-практике, капли ушные 40 мг+10 мг/1 г: фл. 16 г с капельницей , 16 г - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельницей (в блистере) - коробки картонные." Кол-во: 50.0

"Позиция 186" "Пакет Гипотермический , для оказания первой помощи , местного охлаждения тканей организма. Состав пакета:азотнокислый аммоний,г 90+-10 - вода, г 50+-10 Габаритные размеры: - наружный пакет,мм 150+-10 х 120+-10 - внутренний пакет, мм 75+-5 х 75+-5 .Масса, г 145+-20" Кол-во: 1064.0

"Позиция 187" "Пакет Пакет перевязочный индивидуальный, для оказания первой помощи, медицинский стерильный в герметической прорезиненой оболочке." Кол-во: 158.0

"Позиция 188" "Калия аспарагината гемигидрат+магния аспарагината тетрагидрат Заместительная терапия при недостатке магния/калия, р-р д/в/в введения 452 мг калия аспарагината (в форме гемигидрата)+400 мг магния аспарагинат (в форме тетрагидрата)/10 мл: амп. 5 шт. 10 мл - ампулы бесцветного стекла (5) - поддоны пластиковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 57.0

"Позиция 189" "Калия аспарагината гемигидрат+магния аспарагината тетрагидрат Заместительная терапия при недостатке магния/калия, таблетки для внутреннего применения, покр. пленочной оболочкой, 158 мг+140 мг: 50 шт. 50 шт. - флаконы полипропиленовые (1) - пачки картонные." Кол-во: 53.0

"Позиция 190" "Панкреатин Ферментный препарат для улучшения переваривания пищи,таблетки для внутреннего применения, покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД панкреатина в 1 таблетке: 60 шт. 60 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные." Кол-во: 167.0

"Позиция 191" "Папаверина гидрохлорид,Спазмолитическое средство,Папаверина г/х 2% 2мл №10 амп.р-р д/ин." Кол-во: 46.0

"Позиция 192" "Парацетамол Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее, спазмолитическое средство , таблетки для внутреннего приема,500 мг парацетамола в 1 таблетке ,10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 691.0

"Позиция 193" "Парацетамол+напроксен+кофеин+дротаверина гидрохлорид+фенирамина малеат Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее,спазмолитическое средство, таблетки для внутреннего приема, покр. пленочной оболочкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 или 30 шт.10шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 254.0

"Позиция 194" "Парацетамол+напроксен+кофеин+дротаверина гидрохлорид+фенирамина малеат Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее,спазмолитическое средство, таблетки для внутреннего приема, покр. пленочной оболочкой: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 или 30 шт.10шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 361.0

"Позиция 195" "Перекись водорода Антисептический препарат с гемостатическим эффектом, р-р д/местного и наружного прим. 3%: фл. 25 мл, 40 мл,50 мл ,100 мл- флаконы (1) - пачки картонные." Кол-во: 622.0

"Позиция 196" "Перчатки Расходный материал, необходимый при проведении медицинских освидетельствований, первичных обследований.Перчатки смотровые латексные н/опудренные стерильные №8, в индивидуальной герметической упаковке, по 40-50 шт в пачке картонной." Кол-во: 1410.0

"Позиция 197" "Перчатки Расходный материал, необходимый при проведении медицинских освидетельствований, первичных обследований.Перчатки смотровые латексные н/опудренные не стер.гладкие р-р М. По 50 пар в пачке картонной." Кол-во: 8036.0

"Позиция 198" "Перчатки Расходный материал, необходимый при проведении медицинских освидетельствований, первичных обследований.Перчатки смотровые латексные н/опудренные стерильные №8, в индивидуальной герметической упаковке, по 40-50 шт в пачке картонной." Кол-во: 3340.0

"Позиция 199" "Поливитамины Поливитаминный препарат,для внутреннего употребления,драже. По 10 драже в блистере (в 1 блистере 5 драже с витаминами # красного цвета и 5 драже с минералами # голубого цвета). 4 блистера упакованы в картонную пачку." Кол-во: 73.0

"Позиция 200" "Инозин, Метаболическое средство,антигипоксическое,антиаритмическое средство р-р для внутривенного введения 2%- 10 мл амп. 10 мл" Кол-во: 50.0

"Позиция 201" "Парацетамол+кофеин+фенилэфрина гидрохлорид+хлорфенамина малеат Комбинированный препарат при простудных заболеваниях,таблеткидлявнутреннего применения,круглые, плоские, розового цвета с темно-розовыми и белыми вкраплениями, со скошенными краями и разделительной риской на одной стороне.10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные" Кол-во: 186.0

"Позиция 202" "Натрия хлорид+калия хлорид+натрия цитрата дигидрат+декстроза Антацидное действие,симптомы, связанные с повышенной кислотностьюжелудочного сока,таблетки жевательные (ментоловые) 680 мг кальция карбоната+80 мг магния карбоната основного: 12 или 24 шт,12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные." Кол-во: 136.0

"Позиция 203" "Ранитидин Противоязвенный препарат, таблетки покрытые оболочкой,оранжевого цвета, в 1 таблетке 150 мг ранитидина, №30,№60 шт,пачки картонные" Кол-во: 29.0

"Позиция 204" "Ромашки цветки Растительное средство оказывает противовоспалительное действие,сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10, 20, 24 или 30 шт.1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные." Кол-во: 83.0

"Позиция 205" "Салфетка Пpeднaзнaчeны для наружного, мecтнoгo пpимeнeния ,для oбpaбoтки инcтpумeнтoв и paзличныx пoвepxнocтeй, а также, как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи. В индивидуальной упаковке." Кол-во: 7436.0

"Позиция 206" "Салфетка Салфетка марлевая, стерильная, размер 7,5х7,5 , для проведения медицинских манипуляций, в герметичной упаковке" Кол-во: 396.0

"Позиция 207" "Салфетка Салфетка марлевая, стерильная, размер16х14 , для проведения медицинских манипуляций, в герметичной упаковке" Кол-во: 709.0

"Позиция 208" "Салфетка Салфетка спиртовая, для проведения медицинских манипуляций, в герметичной упаковке, В упаковке 400 шт." Кол-во: 130.0

"Позиция 209" "Будесонид (микронизированный) Глюкокортикостероид для ингаляционного применения,сусп. д/ингал. дозированная 1 мг/2 мл: контейнеры однодозовые 20 шт.В 1 мл 500 мкг будесонида (микронизированный),2 мл (1 доза) - контейнеры однодозовые полиэтиленовые(5) - конверты из ламинированной фольги (4) - пачки картонные." Кол-во: 5.0

"Позиция 210" "Преднизолон Глюкокортикостероид, р-р д/в/в и в/м введения 30 мг/1 мл: амп. 3 шт.В 1 мл 30 мг преднизолона фосфата,1 мл - ампулытемного стекла (3) - упаковки контурные пластиковые (1) - пачки картонные." Кол-во: 160.0

"Позиция 211" "Неомицина сульфат+полимиксина B сульфат+дексаметазона метасульфобензоат натрия Антибактериальный комбинированный препарат для местного применения в оториноларингологии , капли ушные 10 мг неомицина сульфат+10 тыс.EД полимиксина B сульфат+1 мг дексаметазона метасульфобензоат натрия/1 мл: фл. 10.5 мл в компл. с дозир. пипеткой,10.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной пипеткой - пачки картонные." Кол-во: 22.0

"Позиция 212" "Повязка Средство для оказания первой медицинской помощи при травмах и ожогах и для лечения гранулирующих ран, для наружного применения, в качестве мазевого покрытия применяется в виде мази или линимента левомеколь,повязка 7,5 х 5 см с мазью Левомеколь; упаковка 5" Кол-во: 20.0

"Позиция 213" "Хлорамфеникол+метилурацил Повязка гелевая для заживления ран , для наружного применения, размер 100х100мм, в герметичной упаковке." Кол-во: 99.0

"Позиция 214" "Платифиллина гидротартрат Вызывает расслабление гладкой мускулатуры. Оказывает прямое миотропное спазмолитическое действие, , р-р д/п/к введения 2 мг/1 мл: амп. 10 шт.В 1 мл 2 мг платифиллина гидротартрата,1 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 15.0

"Позиция 215" "Пластырь Средство для медицинских манипуляций, не стерильно, нетканый материал,перцовый 6х10см, в герметичной смешанной упаковке." Кол-во: 175.0

"Позиция 216" "Пироксикам Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие,30 г.гель д/наружн. прим. 0.5%: 30 или 50 г тубы; 10, 15, 20,30 г.В 1 г 0,5 г пироксикама.30 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные." Кол-во: 36.0

"Позиция 217" "Пиридоксина гидрохлоридВитамин B6. Играет важную роль в обмене веществ; необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, р-р д/инъекц. 50 мг/1 мл: амп. 10 шт.В 1 мл 50 мг пиридоксина гидрохлорида,1 мл - ампулы(10) - пачки картонные." Кол-во: 46.0

"Позиция 218" "Пирацетам Оказывает положительное влияние на обменные процессы и кровообращение мозга, р-р д/в/в и в/м введения 1 г/5 мл: амп.10 шт.В 1 мл 200 мг пирацетама,5 мл - ампулы (10) - пачки картонные." Кол-во: 226.0

"Позиция 219" "Сальбутамол Предупреждает и купирует бронхоспазм,аэрозоль д/ингал. дозированный 100 мкг/1 доза: баллон,в 1 дозе 100 мкг сальбутамола,12 мл - баллоны аэрозольные алюминиевые с клапаном дозирующего действия (1) - пачки картонные." Кол-во: 12.0

"Позиция 220" "Плоды шиповника+плоды рябины Растительное витаминное средство,настой сбора обладает витаминным эффектом, сбор растительный измельченный пачки: 25, 30, 35, 40,50 г,50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные." Кол-во: 218.0

"Позиция 221" "Побеги багульника +цветки календулы+цветки ромашки+корни солодки+трава фиалки Растительное отхаркивающее средство,настой, приготовленный из сбора, обладает отхаркивающим действиесбор растительный - порошок: фильтр-пак. 2 г 10 или 20,2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные." Кол-во: 114.0

"Позиция 222" "Корневища аира+листья мяты +цветки ромашки+корни солодки +плоды укропа Растительное спазмалитческое средство, настой сбора обладает спазмолитическим, противовоспалительным и желчегонным эффектами,сбор растительный измельченный пачки: 25, 30, 35, 40,50 г,50 г - Пакеты бумажные (1) - пачки картонные." Кол-во: 103.0

"Позиция 223" "Корневища с корнями валерианы+трава донника+трава душицы+трава пустырника+трава тимьяна Растительное седативное средство,настой, приготовленный из сбора, обладает седативным и спазмолитическим действием.сбор растительный - порошок: фильтр-пак. 2 г10 или 20,2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные." Кол-во: 13.0

"Позиция 224" "Хлорамфеникол Антибиотик ,оказывает бактериостатическое действие, линимент для наружного применения, в 1 г 100 мг хлорамфеникола,25 г - банки темного стекла." Кол-во: 16.0

"Позиция 225" "Экстракт корней солодки Отхаркивающий препарат растительного происхождения, сироп для внутреннего применения 4 г экстракт корней солодки (солодки голой и солодки уральской корни с подземными побегами)/100 г: 50 или 100 г фл.100 г - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные." Кол-во: 114.0

"Позиция 226" "декстран 70+динатрия эдетат+натрия хлорид+калия хлорид Средство для увлажнения роговицы, р-р-капли глазные: фл.-капельн. 15 мл,15 мл - флакон-капельницы пластиковые Drop Тainer (1) с дозатором - пачки картонные." Кол-во: 15.0

"Позиция 227" "Смектит диоктаэдрический Противодиарейное средство,порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь (ванильный) 3 г: пакетики 10 или 30 шт.В 1 пакетике 3 г смектита диоктаэдрического,3.76 г - пакетики бумажные ламинированные (10) - пачки картонные." Кол-во: 123.0

"Позиция 228" "Депротеинизированный диализат из крови телят ,Регенерирующее средство, мазь для наружного применения,слегка желтоватого цвета, 20 г.туба алюминевая,пачка картонная" Кол-во: 5.0

"Позиция 229" "Фрамицетина сульфат+грамицидин+дексаметазон Обладает широким спектром антибактериального действия, капли глазные и ушные 5 мг фрамицетина сульфата и 50 мкг+500 мкг грамицидина в 1 мл: фл,в виде прозрачного, почти бесцветного раствора, с запахом фенилэтилового спирта,5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельницей - пачки картонные." Кол-во: 20.0

"Позиция 230" "Этанол Антисептический препарат, р-р д/наружн. прим. спиртовой 70%: 50 мл или 100 мл,раствор для наружного применения спиртовой прозрачный, бесцветный, с характерным спиртовым запахом.100 мл - флаконы (1) - пачки картонные." Кол-во: 561.0

"Позиция 231" "Этанол Антисептический препарат, р-р д/наружн. прим. спиртовой 95%: 50 мл или 100 мл, раствор для наружного применения спиртовойпрозрачный, бесцветный, с характерным спиртовым запахом.100 мл - флаконы (1) - пачки картонные." Кол-во: 978.0

"Позиция 232" "Месульфамид натрия Антибактериальное средство широкого спектра действия,линимент для наружного применения, белого или белого скремоватым оттенком цвета, с характерным запахом, в 1 г месульфамида натрия (стрептоцида растворимого)30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные." Кол-во: 14.0

"Позиция 233" "Сульфацетамид Антибактериальный препарат , глазные капли,1 мл глазных капель содержит сульфацетамида 0,2 г; в полимерных флаконах-капельницах по 1,5 мл, в картонной пачке 2 флакона-капельницы." Кол-во: 247.0

"Позиция 234" "Азитромицина дигидрат Антибактериальное широкого спектра действие,таблетки для внутреннего применения, покрытые пленочной оболочкой: голубого цвета, круглые (125 мг) или овальные (500 мг), двояковыпуклые, с гравировкой #PLIVA# # на одной стороне и #125# или #500# # на другой. Вид в изломе # от белого до почти белого цвета,в блистере из ПВХ/алюминиевой фольги, 3 шт. 1 блистер в картонной пачке." Кол-во: 39.0

"Позиция 235" "Хлоропирамина гидрохлорид Противоаллергическое действие,раствор для внутривенного и внутримышечного введения, в 1 мл раствора 20мг хлоропирамина гидрохлорида,раствор: прозрачный, бесцветный водный, со слабым характерным запахом,ампула 1 мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная ." Кол-во: 50.0

"Позиция 236" "Хлоропирамина гидрохлорид Противоаллергическое действие,табл.20 мг хлоропирамина гидрохлорида,упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная ." Кол-во: 19.0

"Позиция 237" "Атенолол+хлорталидон Антигипертензивный препарат, таблетки для приема внутрь,в 1таблетке, покрытой пленочной оболочкой 100 мг атенолола и 25 мг хлорталидона; упаковка контурная безъячейковая 14(2), пачка картонная" Кол-во: 3.0

"Позиция 238" "Тест-полоски Для оценки содержания сахара в организме человека к глюкометру ONE Touch Select №50, в пластиковой тубе, в пачкекартонной." Кол-во: 50.0

"Позиция 239" "Тест-полоски Для оценки содержания сахара в организме человека к глюкометру Акку-чек №50, в пластиковой тубе, в пачке картонной." Кол-во: 8.0

"Позиция 240" "Тест-полоски Для оценки содержания сахара в организме человека к глюкометру ONE TOUCH ULTRA №50, в пластиковой тубе, в пачке картонной." Кол-во: 2.0

"Позиция 241" "Тест-полоски для определения алкоголя в биологических жидкостях ( слюна, кровь, моча),25 тестов расположены в пластиковой тубе,в картонной упаковке" Кол-во: 56.0

"Позиция 242" "Тертациклина гидрохлорид Антибиотик для наружного применения, мазь глазная,применяют при бактериальных (в том числе хламидийных)инфекциях глаз, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами,мазь глазная 1%: желтоватого или желтовато-коричневого цвета, однородная (по 2, 3, 5 или 10 г в тубах алюминиевых, в картонной пачке одна туба)." Кол-во: 51.0

"Позиция 243" "Тертациклина гидрохлорид Антибиотик для наружного применения, таблетки покрытые оболочкой,100 мг ,20 шт,пачки картонные" Кол-во: 15.0

"Позиция 244" "Тиамина гидрохлорид Витамин группы В, р-р д/в/м введения 50 мг/1 мл: 5 или 10 шт,1в 1 мл ампулы 50 мг тиамина гидрохлорида,1 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 7.0

"Позиция 245" "Пентоксифиллин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для в/в введения, в 1 амп 5 мг ,в контурной ячейковой упаковке 5шт.;в пачке картонной10 ; в пачке картонной 1 упаковка" Кол-во: 40.0

"Позиция 246" "Ацетилсалициловая кислота Профилактика тромбоэмболии, инфаркта,инсульта,таблетки для приема внутрь,таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой,в 1 таблетке 100 мг ацетилсалициловой кислоты,28 шт. - блистеры (2) - пачки картонные." Кол-во: 55.0

"Позиция 247" "Уголь активированный Энтеросорбирующее средство,таблетки для приема внутрь 250 мг: 10 или 20 шт,в 1 таблетке 250 мг активированного угля,10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - пачки картонные." Кол-во: 1321.0

"Позиция 248" "Амбазона моногидрат Антисептическое действие,таблетки для рассасывания 10 мг: 10 или 20 шт, в 1 таблетке 10 мг амбазона моногидрата,10 или 20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные." Кол-во: 251.0

"Позиция 249" "Диметиндена малеат Противоаллергическое средство. Гель для наружного применения гомогенный, бесцветный, прозрачный или слабо опалесцирующий, практически без запаха.В 30 г геля 30 мг деметиндена малеата,30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные." Кол-во: 44.0

"Позиция 250" "Моксонидин Антигипертензивный препарат,таблетки для приема внутрь, покрытые пленочной оболочкой бледно-розового цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой "0,2" с одной стороны; на изломе - белого цвета,в 1 таблетке 200 мг моксонидина,14 шт. - блистеры (2) - пачки картонные." Кол-во: 67.0

"Позиция 251" "Амоксициллина тригидрат Антибиотик широкого спектра действия,таблетки диспергируемые для приема внутрь,в 1 таблетке 500 мг ампициллина,5 шт. - блистеры (4) - пачки картонные." Кол-во: 107.0

"Позиция 252" "Нитрофурал Противомикробное действие, таблетки для наружного применения,1 таблетка для наружного употребления содержит нитрофурала 0,02 г; в упаковке 10 шт, упаковка контурная ячейковая 10" Кол-во: 199.0

"Позиция 253" "Фуросемид Диуретическое действие,ампулы для иньекций,1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит фуросемида 500 мкг; в картонной коробке 10 шт." Кол-во: 5.0

"Позиция 254" "Хлоргексидина биглюконат Кожный антисептик, для наружного применения, во флаконах темного стекла, 100 мл." Кол-во: 793.0

"Позиция 255" "Церебролизин Препарат улучшающий мозговое кровообращение, для в/в введения, в 1 амп 5 мг церебролизина,в контурной ячейковой упаковке 5шт.; в пачке картонной 5 упаковок ; в пачке картонной 1 упаковка" Кол-во: 8.0

"Позиция 256" "Метоклопрамида гидрохлорида моногидрат Противорвотное, противоикотное действие, таблетки для приема внутрь,в 1 таблетке 10 мг метоклопрамида. По 50 табл. во флаконе коричневого стекла, с пробкой белого цвета из ПЭНП с рельефной надписью #AWD#; по 1фл. в картонной пачке" Кол-во: 45.0

"Позиция 257" "Метоклопрамида гидрохлорида моногидрат Противорвотное, противоикотное действие, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, в 1 ампуле 5 мг/мл метоклопрамида. По 2 мл препарата в ампулах прозрачного стекла (тип I), с нанесенными цветными кольцами (верхнее # зеленого цвета, нижнее # синего) на головку ампулы и кольцом белого цвета на шейку ампулы или в ампулах прозрачного стекла (тип I), с нанесенными цветными кольцами (верхнее # зеленого цвета, нижнее # синего) на головку ампулы и насечкой на шейку ампулы и белой точкой над ней. По 5 ампул в открытой контурной ячейковой упаковке. По 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке." Кол-во: 12.0

"Позиция 258" "Цетиризина дигидрохлорид Для облегчения аллергического ринита и аллергического конъюнктивита , таблетки для приема внутрь, в 1таблетке 10 мг цетиризина дигидрохлорида,блистер 20, пачка картонная" Кол-во: 161.0

"Позиция 259" "Цианокобаламин Гемопоэтическое, метаболическое, восполняющее дефицит витамина B12 действие, ампулы для в/м иньекций, 1 ампула с 1 мл раствора для инъекций содержит цианокобаламина (витамина B12) 30, 100, 200 или 500 мкг; в картонной коробке 10 шт." Кол-во: 22.0

"Позиция 260" "Ципрофлоксацина гидрохлорид Лечение язв роговицы и инфекций переднего отрезка глазного яблока и его придатков, 3 мг/мл ципрофлоксацина ,капли глазные,флакон-капельница пластиковая 5 мл, пачка картонная 1" Кол-во: 49.0

"Позиция 261" "Ацетилсалициловая кислота+парацетамол+кофеин Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее дейтвие, таблетки для приема внутрь,1 таблетка содержит ацетилсалициловой кислоты 0,24 г, парацетамола 0,18 г, кофеина 0,03 г, какао 0,0225 г и лимонной кислоты 0,005 г; в контурной безъячейковой упаковке 6 шт. или в контурной ячейковой упаковке или блистере 6 и 10 шт." Кол-во: 514.0

"Позиция 262" "Ципрофлоксацин Действие бактерицидное, антибактериальное широкого спектра,таблетки для приема внутрь,в 1 таблетке покрытой оболочкой 500 мг ципрофлоксацина,в контурной ячейковой упаковке 10 шт.; в пачке картонной 1 упаковка" Кол-во: 123.0

"Позиция 263" "Растительное сырье,плоды шиповника Восполняющее дефицит витаминов средство, для приема внутрь,плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту, витамин К, рибофлавин, каротиноиды, флавоноиды, органические кислоты, пектиновые вещества,плоды цельные. По50, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из ПЭ или внутренним бумажным пакетом, или внутренним пакетом из полипропилена" Кол-во: 200.0

"Позиция 264" "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 10 мл, в герметичной упаковке" Кол-во: 6719.0

"Позиция 265" "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 2 мл, в герметичной упаковке" Кол-во: 7495.0

"Позиция 266" "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 20 мл, в герметичной упаковке" Кол-во: 730.0

"Позиция 267" "Шприц Шприц , для проведения Лор-манипуляций , стерильный, 150 мл, в герметичной упаковке" Кол-во: 9.0

"Позиция 268" "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, туберкулиновый, одноразовый, стерильный, 1мл, в герметичной упаковке" Кол-во: 90.0

"Позиция 269" "Шприц Шприц , с иглой, для иньекций, одноразовый, стерильный, 5 мл, в герметичной упаковке" Кол-во: 9777.0

"Позиция 270" "Урапидила гидрохлорид Гипотензивное действие,ампулы для в/в инъекций, в 1 ампуле 5,47 мг в 1 мл урапидила гидрохлорида, раствор для в/в введения, 5 мг/мл: в ампулах нейтрального бесцветного стекла (тип I, Европейская фармакопея) с точкой разлома и двумя маркирующими полосками, по 5 мл; в ампулах нейтрального бесцветного стекла (тип I, Европейская фармакопея) с точкой разлома и одной маркирующей полоской, по 10 мл; в упаковках контурных ячейковых пластиковых по 5 шт.; в пачке картонной 1 упаковка." Кол-во: 3.0

"Позиция 271" "Метопролола сукцинат Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое действие, таблетки для приема внутрь, в 1 таблетке - 50 мг метопролола тартрата, По 30 табл. во флаконе коричневого стекла с ПЭ-крышкой с амортизатором-гармошкой, с контролем первого вскрытия. 1 фл. в картонной пачке. Или по 15 табл. в блистере из ПВХ/ПВДХ//алюминиевая фольга. 4 блистера в картонной пачке." Кол-во: 20.0

"Позиция 272" "Экспресс-тест для определения алкоголя в биологических жидкостях(слюна),25 тестов расположены в пластиковой тубе, в картонной упаковке" Кол-во: 85.0

"Позиция 273" "Эналаприла малеат+гидрохлоротиазид Диуретическое, гипотензивное действие, таблетки для приема внутрь, в составе 1 таблетки- 25мг гидрохлоротиазид и 10 мг эналаприла малеат, в блистере (контурная ячейковая упаковка) из комбинированного материала полиамид/алюминиевая фольга/ПВХ-алюминиевая фольга, 10 шт. 2, 3, 6 или 9 бл. в пачке картонной" Кол-во: 63.0

"Позиция 274" "Повидон Адсорбирующее действие, порошок для приема внутрь, в 1 пакете -5 г поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон), в пакетах из комбинированного материала по 5 г" Кол-во: 72.0

"Позиция 275" "Лиофилизированные Saccharomyces boulardii Средство нормализующее микрофлору кишечника, антидиарейное, противомикробное. Капсулы для внутреннего применетия,1 капсула содержит лиофилизированных Saccharomyces boulardii 250 мг; во флаконе 10 шт., в коробке 1 флакон." Кол-во: 44.0

"Позиция 276" "Симетикон Ветрогонное действие,для приема внутрь, 1 капсула содержит 40 мг симетикона,в блистере 25 шт.; в пачке картонной 1, 2 или 4 блистера" Кол-во: 45.0

"Позиция 277" "Фосфолипиды из соевых бобов, содержащие 76% (3-sn-фосфатидил)холинаГепатопротектор, ампулы 5 мл, для внутривенного введения,пластиковые ячейки,пачка картонная" Кол-во: 10.0

"Позиция 278" "Аминофиллин Бронходилатирующее, диуретическое, спазмолитическое, вазодилатирующее средство,ампулы для в/м инъекций, 1 ампула с 10 мл раствора для внутривенных инъекций содержит аминофиллина 0,24 г; в пачке 10 шт" Кол-во: 52.0

"Позиция 279" "Аминофиллин Бронходилатирующее, диуретическое, спазмолитическое, вазодилатирующее средство, таблетки для приема внутрь, 1 таблетка содержит аминофиллина 0,15 г; в банках по 30 шт., в коробке 1 банка или в контурной ячейковой упаковке 10 шт., в пачке 3 упаковки" Кол-во: 7.0

"Позиция 280" "Гематоген Препараты железа, в виде плитки,40 г,упаковка бумажная" Кол-во: 40.0

"Позиция 281" "Экстракт плодов шиповника Поливитаминный препарат,для внутреннего употребления,сироп, 100,250 мл. Флаконы темного стекла,пачки картлнные" Кол-во: 50.0

"Позиция 282" "Природные высокоактивные эфирные масла, витаминные комплексы, облепиховое масло, биологически активные компоненты пчелиного воска, минеральный компонент нафталана в микродозахРегенерирующее действие, для наружного употребления, в металлической тубе бальзам из природных высокоактивных эфирных масел 30 г, туба в картонной упаковке." Кол-во: 70.0

"Позиция 283" "Вакцина для собак противочумная, ветеринарное средство" Кол-во: 96.0

"Позиция 284" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак" Кол-во: 17.0

"Позиция 285" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с иммунным компонентом" Кол-во: 58.0

"Позиция 286" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с морской капустой" Кол-во: 72.0

"Позиция 287" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак,свитаминной добавкой" Кол-во: 8.0

"Позиция 288" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с пивными дрожжами" Кол-во: 2.0

"Позиция 289" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, с янтарной кислотой" Кол-во: 62.0

"Позиция 290" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак, плюс 8 витаминов, 100 таб." Кол-во: 424.0

"Позиция 291" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак" Кол-во: 458.0

"Позиция 292" "Диски ватные Продукция для медицинских манипуляций, 100% целлюлоза, № 50,100,120 шт в упаковке, не стерильно, в п/э пакете." Кол-во: 166.0

"Позиция 293" "Рыбий жир из печени тресковых рыб Антиагрегационное, гиполипидемическое средство, для внутреннего употребления, в 1 капсуле 500 мг рыбьего жира из печени тресковых пород. По 10 капс. в блистере (алюминий/ПВХ); по 7 или 10 блистеров в картонной пачке." Кол-во: 126.0

"Позиция 294" "Кальций, фосфор, витамины, микроэлементы Минерально-витаминная кормовая добавка для собак" Кол-во: 198.0

"Позиция 295" "Капли против блох Профилактическое средство против блох для собак любого размера" Кол-во: 91.0

"Позиция 296" "Капли против блох Профилактическое и лечебное средство против клещей для применения у собак любого размера" Кол-во: 278.0

"Позиция 297" "Аскорбиновая кислота Витаминное средство,порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь 2.5 г,2.5 г - пакеты термосвариваемые из комбинированного материала (1) .№50" Кол-во: 52.0

"Позиция 298" "Экстракт из трав для массажа, тубы , в пачке картонной." Кол-во: 40.0

"Позиция 299" "Экстракт из цедры лимона Является отличным болеутоляющим и антисептиком, масло для для ингаляций, флаконы 10 мл в пачке картонной." Кол-во: 10.0

"Позиция 300" "Экстракт из ягод можжевельника Обладает антивирусной активностью, укрепляющее действует на организм, масло для для ингаляций,флаконы 10 мл в пачке картонной." Кол-во: 10.0

"Позиция 301" "Экстракт из листьев чайного дерева Обладает антисептическим действием, укрепляющее действует на организм, масло для для ингаляций, флаконы 10 мл в пачке картонной." Кол-во: 20.0

"Позиция 302" "Алкилдиметилбензиламмоний хлорид Мыло жидкое - кожный антисептик рН средства: 5,0-7,0 (от кислотного до нейтрального), для наружного применения, раствор триклозана, в пластиковых флаконах по 1 л. без дозатора" Кол-во: 529.0

"Позиция 303" "Палочки ватные Ватные палочки в размере 100 шт., не стерильные, для различных манипуляций, в п/э упаковке." Кол-во: 211.0

"Позиция 304" "Твердые насыщенные высокомолекулярные углеводороды (церезины, парафины), минеральные масла, смолистые вещества Физиотерапевтическое средство,оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиспастическое, рассасывающее, болеутоляющее, сосудорасширяющее, зудоуспокаивающее действие, стимулирует восстановительные (репаративные) процессы в тканях, средство для наружного применения,состав твердые насыщенные высокомолекулярные углеводороды (церезины, парафины), минеральные масла, смолистые вещества, в упаковках по 600 г." Кол-во: 50.0

"Позиция 305" "Декспантенол Регенерирующий препарат для наружного применения: раны и ожоги; аэрозоль д/наружн. прим. 5%: контейнеры 58 г или 130 г,в 1 г 50 мг декспантенола, 130 г - контейнеры алюминиевые (1) в комплекте с насадкой-распылителем и предохранительным колпачком - пачки картонные." Кол-во: 65.0

"Позиция 306" "Водорода пероксид Средство дезинфицирующее для обработке поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор перекиси водорода,ПЭТ бутыль,4.3л., 4.7кг., по 4 бутыли в ПЭТ упаковке." Кол-во: 30.0

"Позиция 307" "Магния цитрат, пустырника пятилопастного экстракт, пиридоксина гидрохлорид Седативные препараты.Оказывает седативное, гипотензивное, отрицательное хронотропное и кардиотоническое действие.Таблетки для внутреннего применения. В 1 таблетке 28 мг экстракта пустырника сухой с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутозид и абсолютно сухое вещество 0.5% .40 шт. - банки (1) - пачки картонные." Кол-во: 32.0

"Позиция 308" "Салфетка+Клатрат ЧАС с карбамидом+Этиловый спирт Средство дезинфицирующее для обеззараживания поверхностей в медицинских помещениях, в пластиковой упаковке.По 150, 200, 220 шт в упаковке." Кол-во: 69.0

"Позиция 309" "Клатрат ЧАС с карбамидом+Этиловый спирт Кожный антисептик для гигиенической обработки рук персонала, для наружного применения,состав-клатрат ЧАС с карбамидом и этиловый спирт , в пластиковых флаконах, 1 л." Кол-во: 97.0

"Позиция 310" "Пропанол-2 +дидецилдиметиламмоний хлорид Кожный антисептик для гигиенической обработки рук персонала, для наружного применения,состав-пропанол-1, пропанол-2, бензалкониумхлорид и ухаживающий комплекс фирмы #Лизоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ#, во пластиковых флаконах, 1 л." Кол-во: 225.0

"Позиция 311" "Алкилдиметилбензиламмоний хлорид+Глиоксаль+Глутаровый альдегид Средство предназначено для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения , для наружного применения, раствор синего цвета содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), глутаровый альдегид и глиоксаль,пластиковые флаконы по 1 л и канистры по 3 л." Кол-во: 16.0

"Позиция 312" "Гидроокись натрия+алкилдиметилбензиламмоний хлорид Средство дезинфицирующее для обработки всех поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор гидроокиси натрия и алкилдиметилбензиламмония хлорида, в пластиковых канистрах по1 л." Кол-во: 512.0

"Позиция 313" "Гидроокись натрия+алкилдиметилбензиламмоний хлорид Средство дезинфицирующее для обработки всех поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор гидроокиси натрия и алкилдиметилбензиламмония хлорида, в пластиковых канистрах по 5 л." Кол-во: 77.0

"Позиция 314" "Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты Средство дезинфицирующее для обеззараживания поверхностей в медицинских помещениях, таблетки для наружного применения, состав-натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты,в пластиковой упаковке.По 300 шт в упаковке." Кол-во: 1778.0

"Позиция 315" "Дидецилдиметиламмоний хлорид 4.5 %Средство дезинфицирующее для обработки всех поверхностей в медицинских помещениях, для наружного применения, раствор дидецилдиметиламмоний хлорида 4.5 %, в пластиковых флаконах по 1 л." Кол-во: 92.0

"Позиция 316" "Клатрат ЧАС с карбамидом Кожный антисептик для гигиенической обработки рук персонала, для наружного применения,состав-пропанол-1, пропанол-2, бензалкониумхлорид и ухаживающий комплекс в пластиковых флаконах,1 л." Кол-во: 24.0