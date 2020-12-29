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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:5929.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009828474

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0084795/МежрегионГ

    Номер закупки

    0076/20/4.3/0084795/МежрегионГ/ПР/ГОС/Э/21.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    21.12.2020 19:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    04_Документация (ред1).rar

    Извещение ЭТП.pdf

    Документация_0084795_Канц товары.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Контактный телефон

    +7 812 609-54-03

    Факс

    +7 812 609-57-90

    Адрес электронной почты

    Zakupki@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова В. А.

    Место рассмотрения предложений

    197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828474Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"

    Начальная цена

    2 991 979,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Классификатор ОКПД2

    47.1

    Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим для бумаг 51мм 12шт/уп Attache, европодвес"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 2"

    "Стержень микрографический 0,5 PILOT PPL-5 12 грифелей"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 3"

    "Лупа Maped, увеличение х3, диаметр 75мм, блистер"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 4"

    "Подушка для смачивания пальцев гелевая BIC 897178 20мл"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 5"

    "Нить прошивная лавсан белая (1000 м)"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 6"

    "Подушка штемпельная настольная Micro 2 син. 11х7см (аналог 9052) Colop"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 7"

    "Ручка гелевая PILOT BL-G1-5T синяя 0,3мм Япония"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 8"

    "Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 авт.резин.манжет.синяя 0,3мм Япония"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 9"

    "Ручка шариковая Attache Aqua, маслян, синий стерж"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 10"

    "Роллер PENTEL Document Pen 0,3мм метал.клип, синий ст. Япония"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 11"

    "Роллер SCHNEIDER TOPBALL 845/3 синий, 0,3 мм Германия"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 12"

    "Роллер Uni-Ball AIR 0,28-0,45мм синий UBA-188M"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 13"

    "Карандаш механический PILOT H-185 0,5мм Япония"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 14"

    "Ластик KOH-I-NOOR 300/40 каучуковый Чехия"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 15"

    "Карандаш чернографитный KOH-I-NOOR 1372 ORIENTAL HB с ластиком Чехия"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 16"

    "Краска штемпельная KORES синяя 71304"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 17"

    "Блок бумаги для флипчартов белый 67.5х96.5 20 лист. Комус 80гр."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 18"

    "Этикетки самоклеящиеся Promega label 105х48 мм/12 шт. на листе А4 (100 лист"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 19"

    "Клейкие закладки пласт. 1цв.по 100л. 25мм голуб Post-it '680-BB2"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 20"

    "Клейкие закладки пласт. 5цв.по 25л. 12ммх45 Attache' PET-01"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 21"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 10мм черные 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 22"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 10мм белые 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 23"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 8мм белые 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 8мм черные 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 25"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 12мм черные 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 26"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 12мм белые 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 27"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 14мм белые 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 28"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 14мм черные 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 19мм черные 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 30"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 19мм белые 100шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 31"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 25мм черные 50шт/уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 32"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 25мм белые 50 шт. /уп."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 33"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 32мм белые 50шт/уп."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 34"

    "Пружины для переплета пластиковые Promega office 32мм черные 50шт/уп."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "Jura в банке (25 шт.) 62535 для чистки гидросистемы"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 36"

    "Блок-кубик Post-it Z-блок R330 76х76 100 л."

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 37"

    "Клейкие закладки пласт. 4цв.по 35л. 12мм(1/2 ) асс Post-it '683-4"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 38"

    "Разделитель листов из сер.пласт. с индексами Attache, А4, цифровой 1-12"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 39"

    "Скрепочница магнитная круглая открытая 200104, цвет ассорти"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 40"

    "Блок-кубик Post-it диспенсер Компактный + 1 бл цв.ассорт. OL-33"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 41"

    "Корректирующая лента"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 42"

    "Корректирующая жидкость"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 43"

    "Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп Attache, европодвес"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 44"

    "Короб Архивный ATTACHE"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 45"

    "Папка уголок Комус"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 46"

    "Папка уголок Комус А4 180мкм (зеленый)"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 47"

    "Папка-регистратор BANTEX ECONOMY PLUS, 1447-01, 50мм, синий"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 48"

    "Папка-регистратор Комус Экономи 75мм синяя"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 49"

    "Папка файловая 10 ATTACHE 055-10Е синий"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 50"

    "Папка файловая 30 ATTACHE 055-30Е синий"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 51"

    "Папка скорос-тель с пруж.мех.ATTACHE F612/07 17мм синий"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 52"

    "Папка с зажимом ATTACHE F611/07 17мм синяя Россия"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 53"

    "Папка файл-вкладыш А4 50мкм Attache 50шт./уп.с перфорац, СПБ"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 54"

    "Папка-конверт на кнопке КНК 180 синий прз. 10шт/уп"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 55"

    "Дырокол SAX 325 до 25л., пластик, с лин., синий, Австрия-Венгрия"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 56"

    "Степлер SAX 219 (N10) до 10 лис. синий Австрия/Венгрия"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 57"

    "Маркер выделитель текста ATTACHE желтый 1-3мм."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 58"

    "Маркер выделитель текста Attache Palette 1-5мм набор 4цв."

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 59"

    "Маркер перманентный EDDING ECO E-21/001 черный 1,5-3мм кругл.након."

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 60"

    "Клей ПВА 40г Attache"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 61"

    "Клей силикатный 110г (75 мл) Polipax Россия"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 62"

    "Клей-карандаш 20г KORES 12203"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 63"

    "Клейкая лента упаковочная Комус 50мм х 100м 50мкм прозрачная"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 64"

    "Клейкая лента двусторонняя Комус 48мм х 25м, полипропилен"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 65"

    "Клейкая лента канцелярская Attache 19х33 п/в"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 66"

    "Фломастеры CARIOCA BRAVO 12 цветов, картон. короб. с е/п, 42755"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 67"

    "Ножницы Kores Softgrip 170 мм с пласт.прорезин.анатом.руч.цв.вассорт. Остр"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 68"

    "Шпагат п/п 1,6 ктекс крученый боб. 1кг 625п/м (1кг/б"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 69"

    "Линейка 30см Комус 2 шт/уп черная"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 70"

    "Скобы для степлера N10/5 SAX оцинкованные (2-20 лист.) 1000 шт вупаковке"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 71"

    "Скобы для степлера N24/6 SAX оцинкованные (2-30 лист.) 1000 шт в упаковке"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 72"

    "Скрепки КОМУС, 50 мм, оцинкованные, гофрированные,30 шт.в карт.уп"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 73"

    "Скрепки Attache треугольные 25 мм, никелированные 100 шт.в карт.уп."

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 74"

    "Точилка MAPED Shaker 1 отв. с конт. '534753"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 75"

    "Точилка механическая KW-trio 305A цвет ассорти"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 76"

    "Разделитель листов из сер.пласт. с индексами Attache, А4,цифровой 1-31"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 77"

    "Разделитель листов 12л. цифровые пластик.Комус"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 78"

    "Разделитель листов из сер.пласт. алфавит А-Я Attache, А4, 20 разделов"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 79"

    "Лоток для бумаг ATTAСHE, тонированный 4шт/уп"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 80"

    "Вертикальный накопитель Attache 90мм черный"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 81"

    "Блок для записей в подставке ATTACHE 9х9х9 белый блок 80 г/90"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 82"

    "Блок-кубик Post-it 653-TF 38х51 Тепл.неон.радуга,12бл."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 83"

    "Зажим для бумаг 15мм 12шт/уп Attache, европодвес"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 84"

    "Зажим для бумаг 19мм 12шт./уп. Комус, в картонной коробке"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 85"

    "Зажим для бумаг 32мм 12шт/уп Attache, европодвес"

    Кол-во: 100.0

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201016
    17/11.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию, подготовке к поверке и поверке гигрометра эталонного S4000, генератора влажности DG-4
    17/11.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию, подготовке к поверке и поверке...
    176255
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    669 489
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «Газпром трансгаз Саратов»
    Конкурентный отбор № 32211085217
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг. (№0037/22/4.3/0000324/ТГСаратов/К/ГОС/Э/31.01.2022)
    Поставка бакалейной продукции для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022-2023 гг....
    177156
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 048 273
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201014
    16/11.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов серы моделей RX-360Н, FX-700
    16/11.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов серы моделей...
    176253
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 825 795
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Конкурентный отбор № 32211085141
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению системы КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению системы КонсультантПлюс для нужд ООО "Газпром...
    177154
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 426 632
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
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