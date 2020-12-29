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Номер извещения
32009828474
Уникальный номер закупки
20/4.3/0084795/МежрегионГ
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
21.12.2020 19:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-54-03
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова В. А.
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828474Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз"
Начальная цена
2 991 979,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 150.0
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Кол-во: 500.0
Кол-во: 3000.0
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Кол-во: 5.0
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Кол-во: 1000.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 3000.0
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Кол-во: 300.0
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Кол-во: 3000.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
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Кол-во: 100.0
Кол-во: 10.0
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Кол-во: 500.0
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Кол-во: 100.0
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Кол-во: 200.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 50.0
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