83026_Поставка датчиков давления, манометров, расходомеров, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

83026_Поставка датчиков давления, манометров, расходомеров, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0-0,1МПа) 2G 2 1 A M5 EM D5 4 B1 K14 LT ML для системы автоматического контроля и управления.(Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Дачик давления Метран-150TG2(0...1 МПа) 2G 2 1 А М5 EM 2F 2 B4 K12 ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Датчик избыточного давления Метран-150TG1(0-1МПа) 2G 2 1 A M5 EM D5 4 B1 K14 LT ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Датчик избыточного давления Метран-150 TG3-(0..1,6МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K14 ML для системы автоматического контроля и управления.(Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Дачик давления Метран-150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 В М5 EM 2F 4 В1 K12 ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 9.0

"Позиция 6" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3 (0-0,6МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B4 K12 LT ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-4 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 5.0

"Позиция 8" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4 (0-1МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 LT ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 LT ML для системы автоматического контроля и управления (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 10.0

"Позиция 10" "Дачик давления Метран-150TG4(0...16 МПа) 2G 2 1 В М5 EM 2F 4 В1 K12 ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 10.0

"Позиция 11" "Датчик избыточного давления Основная приведенная погрешностьдо ± 0,065% 150TG4 (0-10МПа) 2G 2 1 A M5 IM 2F 2 B1 К12 Межповерочный интервал5 лет Диапазон измерения разности давлениядо 13,1789 МПа Диапазон измерения давлениядо 68,947 МПа Материалы разделительной мембранынерж. сталь 316L, сплав Hastelloy, тантал Материал корпусаалюминий, нерж. Сталь Самодиагностикастандартная Исполнениявзрывозащищенные ДисплейЖК-индикатор с возможностью использования локального интерфейса оператора Выходной сигнал4-20мА HART®, 0-5мА. для системы автоматического контроля и управления " Кол-во: 4.0

"Позиция 12" "Дачик давления Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 А М5 EM 2F 2 B4 K12 ML. для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 9.0

"Позиция 13" "Датчик избыточного давления Метран-150CG0 (-0,315 +0,315кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 C1 K12 ML. Для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 14" "Дачик давления Метран-150CD1(0...6,3 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 ML для системы автоматического контроля и управления. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Дачик давления Метран-150CD2(0...63 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 K12 ML. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Датчик разности давлений Метран 150CD3 (0-63 кПа) 2 2 1 1 L4 B M5 EM D5 4 B1 K12 LT ML. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 9.0

"Позиция 17" "Дачик давления Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 EM D5 4 B1 K12 ML для системы автоматического контроля и управления (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 18" "Дачик давления Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 BM5 EM D5 4 B1 K12 ML для системы автоматического контроля и управления (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Датчик разности давлений интеллектуальный Метран-150CD5(0-10МПа) 2 2 1 1 L3 A М5 IM D5 2 B1 Q4 К12 PA во взрывозащищенном исполнении (0ExiaIICT5X). Максимальный верхний предел измерения: 10 МПа; Диапазон измерения 0…10 МПа; Предельно допускаемое Pизб.=25 для системы автоматического контроля и управления (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Дифманометр-шкала Предельно допускаемые рабочие избыточные давления, кгс/см2 - 160 Температура окружающей среды, °С –40…+70 Относительная влажность, % - до 80 , тип -10кПа-16МПа-У2-IP55" Кол-во: 3.0

"Позиция 21" "Дифманометр-перепадомер Предельно допускаемые рабочие избыточные давления, кгс/см2 - 160 Температура окружающей среды, °С –40…+70 Относительная влажность, % - до 80, тип 63кПа-16МПа-У2-IP55" Кол-во: 4.0

"Позиция 22" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 25 кПа...6 МПа; избыточное давление (ДИ) — 4 кПа...60 МПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±30 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 10 кПа...2,5 МПа; Глубина перенастройки диапазонов — 4:1 (4 диапазона измерений); Выходной сигнал (опция) — 0...5, 0...20, 4...20 мА (по выбору из меню); Мощность коммутации электромеханического реле: переменного тока сетевой частоты: при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку; при напряжении 250 В до 1 А на индуктивную нагрузку (cos ≥ 0,4); постоянного тока: при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки; Конфигурирование — наружная клавиатура; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,25%, ±0,4%, ±0,6%; Климатические исполнения — С3* (–5...+50 °C), С3 (–25...+70 °C), С2 (–40...+70 °C), С2 (–50…+80 °C); Пылевлагозащита — IP65; Варианты исполнения — общепромышленное, «Для А" Кол-во: 5.0

"Позиция 23" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный 2005-Exd-ДД-ДМ100-100кПа-D-IV-А17И2-t0550-24Г-42-2хК-13-М20-11V-ГП-Г С Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 25 кПа...6 МПа; избыточное давление (ДИ) — 4 кПа...60 МПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±30 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 10 кПа...2,5 МПа; Глубина перенастройки диапазонов — 4:1 (4 диапазона измерений); Выходной сигнал (опция) — 0...5, 0...20, 4...20 мА (по выбору из меню); Мощность коммутации электромеханического реле: переменного тока сетевой частоты: при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку; при напряжении 250 В до 1 А на индуктивную нагрузку (cos ≥ 0,4); постоянного тока: при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки; Конфигурирование — наружная клавиатура; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,25%, ±0,4%, ±0,6%; Климатические исполнения — С3* (–5...+50 °C), С3 (–25...+70 °C), С2 (–40...+70 °C), С2 (–50…+80 °C); Пы" Кол-во: 4.0

"Позиция 24" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный 2005-Exd-ДИВ-ВН2,5-0,3кПа-4-D-IV-А17И2-t0550-24Г-42-2хК-13-12P-ГП-ГС Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 25 кПа...6 МПа; избыточное давление (ДИ) — 4 кПа...60 МПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±30 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 10 кПа...2,5 МПа; Глубина перенастройки диапазонов — 4:1 (4 диапазона измерений); Выходной сигнал (опция) — 0...5, 0...20, 4...20 мА (по выбору из меню); Мощность коммутации электромеханического реле: переменного тока сетевой частоты: при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку; при напряжении 250 В до 1 А на индуктивную нагрузку (cos ≥ 0,4); постоянного тока: при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки; Конфигурирование — наружная клавиатура; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,25%, ±0,4%, ±0,6%; Климатические исполнения — С3* (–5...+50 °C), С3 (–25...+70 °C), С2 (–40...+70 °C), С2 (–50…+80 °C); Пыле" Кол-во: 11.0

"Позиция 25" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный 2005-Exd-ДИ-ИМ1,6М-1МПа-D-IV-А17И2-t0550-24Г-42-2хК-13-М20-11P-ГП-ГС Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 25 кПа...6 МПа; избыточное давление (ДИ) — 4 кПа...60 МПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±30 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 10 кПа...2,5 МПа; Глубина перенастройки диапазонов — 4:1 (4 диапазона измерений); Выходной сигнал (опция) — 0...5, 0...20, 4...20 мА (по выбору из меню); Мощность коммутации электромеханического реле: переменного тока сетевой частоты: при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку; при напряжении 250 В до 1 А на индуктивную нагрузку (cos ≥ 0,4); постоянного тока: при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки; Конфигурирование — наружная клавиатура; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,25%, ±0,4%, ±0,6%; Климатические исполнения — С3* (–5...+50 °C), С3 (–25...+70 °C), С2 (–40...+70 °C), С2 (–50…+80 °C); Пыле" Кол-во: 10.0

"Позиция 26" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный 2005-Exd-ДИ-ИМ250-250кПа-D-IV-А17И2-t0550-24Г-42-2хК-13-М20-11P-ГП-Г С Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 25 кПа...6 МПа; избыточное давление (ДИ) — 4 кПа...60 МПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±30 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 10 кПа...2,5 МПа; Глубина перенастройки диапазонов — 4:1 (4 диапазона измерений); Выходной сигнал (опция) — 0...5, 0...20, 4...20 мА (по выбору из меню); Мощность коммутации электромеханического реле: переменного тока сетевой частоты: при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку; при напряжении 250 В до 1 А на индуктивную нагрузку (cos ≥ 0,4); постоянного тока: при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки; Конфигурирование — наружная клавиатура; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,25%, ±0,4%, ±0,6%; Климатические исполнения — С3* (–5...+50 °C), С3 (–25...+70 °C), С2 (–40...+70 °C), С2 (–50…+80 °C); Пы" Кол-во: 5.0

"Позиция 27" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный 2005-Exd-ДИВ-ВН2,5-0,3кПа-4-D-IV-А17И2-t0550-220Г-2хК-13-12P-ГП-ГС Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 25 кПа...6 МПа; избыточное давление (ДИ) — 4 кПа...60 МПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±30 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 10 кПа...2,5 МПа; Глубина перенастройки диапазонов — 4:1 (4 диапазона измерений); Выходной сигнал (опция) — 0...5, 0...20, 4...20 мА (по выбору из меню); Мощность коммутации электромеханического реле: переменного тока сетевой частоты: при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку; при напряжении 250 В до 1 А на индуктивную нагрузку (cos ≥ 0,4); постоянного тока: при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки; Конфигурирование — наружная клавиатура; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,25%, ±0,4%, ±0,6%; Климатические исполнения — С3* (–5...+50 °C), С3 (–25...+70 °C), С2 (–40...+70 °C), С2 (–50…+80 °C); Пылевл" Кол-во: 4.0

"Позиция 28" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный 5010Сг0Ex-У2-1,6МПа-1,5-V-IP54-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса (мм) 100 Степень пылеводозащиты IP54 Класс точности 1.5 (база); 1.0 — по заказу Вид взрывозащиты (взрывозащищенное исполнение) «0ExiaIICT5X» искробезопасная электрическая цепь Климатическое исполнение (климатика) У2 (база); Т2 Тип электроконтактного (сигнализирующего) устройства Прямые контакты , V (5исп. — базовое исполнение) (см.подробнее об электроконтактном устройстве) Температура окружающей среды, Тос от минус 50 до плюс 60 °С Фланец Отсутствует (без фланца) Демпфер с диапазоном свыше 25 кгс/см2 — присутствует по умолчанию Расположение присоединительного штуцера Радиальное (Р) Резьба присоединительного штуцера М20*1,5-8g (базовое исполнение); R1/2; G1/2-B Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) Корпус Сталь; Алюминиевый сплав Стекло Литое Трубчатая пружина Медный сплав; Железоникелевый сплав Держатель Медный сплав Механизм Медный сплав; " Кол-во: 4.0

"Позиция 29" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный 5010Сг0Ex-У2-16МПа-1,5-V-IP54-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса (мм) 100 Степень пылеводозащиты IP54 Класс точности 1.5 (база); 1.0 — по заказу Вид взрывозащиты (взрывозащищенное исполнение) «0ExiaIICT5X» искробезопасная электрическая цепь Климатическое исполнение (климатика) У2 (база); Т2 Тип электроконтактного (сигнализирующего) устройства Прямые контакты , V (5исп. — базовое исполнение) (см.подробнее об электроконтактном устройстве) Температура окружающей среды, Тос от минус 50 до плюс 60 °С Фланец Отсутствует (без фланца) Демпфер с диапазоном свыше 25 кгс/см2 — присутствует по умолчанию Расположение присоединительного штуцера Радиальное (Р) Резьба присоединительного штуцера М20*1,5-8g (базовое исполнение); R1/2; G1/2-B Виброзащита L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) Корпус Сталь; Алюминиевый сплав Стекло Литое Трубчатая пружина Медный сплав; Железоникелевый сплав Держатель Медный сплав Механизм Медный сплав; Н" Кол-во: 4.0

"Позиция 30" "Манометр технический 210-Р-0-0-0,6МПа-М12х1,5-2,5-IP40-пропан-кожухДиаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 10.0

"Позиция 31" "Манометр технический 210-Р-0-0-2,5МПа-М12х1,5-2,5-IP40-кислород-кожух Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 10.0

"Позиция 32" "Манометр технический 210-Р-0-0-25МПа-М12х1,5-2,5-IP40-кислород-кожух Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 10.0

"Позиция 33" "Манометр виброустойчивый 320-ТКП-0-0-0,4МПа-М12х1,5-1,5 Класс точности Ø100, 150 1 Ø63 1,5 Ø50* 2,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон ПМС-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: до +150 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) Корпус IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Ø100, 150 — байонетное Ø50*, 63 — завальцованное Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стрелка Опционально: с корректором нуля (Ø 100, 150) Стекло Органическое Опционально: минеральное многослойное безопасное (Ø 100, 150) Присоединение Радиальное — Ø все; Осевое — Ø50*, 63, 100; Эксцентрическое — Ø100 Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Ø63 G¼, M12×1,5 " Кол-во: 3.0

"Позиция 34" "Манометр виброустойчивый 320-ТКП-0-0-0,6МПа-C371:C391М12х1,5-1,5 Класс точности Ø100, 150 1 Ø63 1,5 Ø50* 2,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон ПМС-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: до +150 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) Корпус IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Ø100, 150 — байонетное Ø50*, 63 — завальцованное Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стрелка Опционально: с корректором нуля (Ø 100, 150) Стекло Органическое Опционально: минеральное многослойное безопасное (Ø 100, 150) Присоединение Радиальное — Ø все; Осевое — Ø50*, 63, 100; Эксцентрическое — Ø100 Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Ø63 G¼, M" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Манометр виброустойчивый 320-ТКП-0-0-1МПа-М12х1,5-150С-1,5 Класс точности Ø100, 150 1 Ø63 1,5 Ø50* 2,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон ПМС-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: до +150 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) Корпус IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Ø100, 150 — байонетное Ø50*, 63 — завальцованное Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стрелка Опционально: с корректором нуля (Ø 100, 150) Стекло Органическое Опционально: минеральное многослойное безопасное (Ø 100, 150) Присоединение Радиальное — Ø все; Осевое — Ø50*, 63, 100; Эксцентрическое — Ø100 Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Ø63 G¼, M12×1," Кол-во: 4.0

"Позиция 36" "Манометр виброустойчивый 320-ТКП-0-0-6МПа-М12х1,5-150С-1,5 Класс точности Ø100, 150 1 Ø63 1,5 Ø50* 2,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон ПМС-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: до +150 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) Корпус IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Ø100, 150 — байонетное Ø50*, 63 — завальцованное Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стрелка Опционально: с корректором нуля (Ø 100, 150) Стекло Органическое Опционально: минеральное многослойное безопасное (Ø 100, 150) Присоединение Радиальное — Ø все; Осевое — Ø50*, 63, 100; Эксцентрическое — Ø100 Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Ø63 G¼, M12×1," Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Манометр виброустойчивый 320-ТКП-2-0-10МПа-М12х1,5-1,5 Класс точности Ø100, 150 1 Ø63 1,5 Ø50* 2,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон ПМС-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: до +150 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) Корпус IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х18Н10 Ø100, 150 — байонетное Ø50*, 63 — завальцованное Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стрелка Опционально: с корректором нуля (Ø 100, 150) Стекло Органическое Опционально: минеральное многослойное безопасное (Ø 100, 150) Присоединение Радиальное — Ø все; Осевое — Ø50*, 63, 100; Эксцентрическое — Ø100 Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Ø63 G¼, M12×1,5 " Кол-во: 3.0

"Позиция 38" "Манометр точных измерений 100-М1-ДИ-ИМ2,5М-1,6МПа-Б1-D06-t0550(С3)-11-М20-3Б-ГП-ГС Диапазон измерения давления (Mрa)* -0,1 … 160 Температурный диапазон Климатическое исполнение стандартное (°C) — 50…+ 60 Относительная влажность окружающего воздуха (% при 35°C) 95 Технические характеристики ** *** Технические условия (ТУ) 25.05.1481-77 Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40 Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм (Гц) 5…25 Исполнение для тропицеского климата (маркировка) О4.2 Конструкционные материалы (сталь)**** 12Х18Н10Т; 14Х17Н2; 36НХТЮ Механическое подсоединение М20х1,5" Кол-во: 20.0

"Позиция 39" "Манометр электронный точных измерений 100-М3-ДИ-ИМ 2,5М-1,6 МПа-Б3-D06-t0550(С3)-11-М20-3Б--ГП-ГС Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 9.0

"Позиция 40" "Манометр электронный точных измерений 100-М3-ДИВ-ВМ500-100...500 кПа-Б3-D06-t0550(С3)-11-М20-3Б--ГП-ГС Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Манометр технический 2018-У2-1,6МПа-2,5-IP40-ОШ-М10х1 Диаметр корпуса 40 Класс точности 4; 2,5 Диапазон давления от 0 до 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250 кгс/см2 Присоединительная резьба М10*1; G1/8; К1/8 Расположение штуцера Осевой Степень пылевлагозащиты IP40 Фланец Отсутствует Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L1 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Литое Температура измеряемой среды от -50 до +60 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С " Кол-во: 7.0

"Позиция 42" "Устройство демпфирующее типа ДВ для уменьшения пульсации измеряемой среды, применяется совместно с манометрами, резьба внутренняя М20х1,5, наружняя резьба М20х1,5; максимальное давление среды 160кгс/см2, исполнение У.(Комплектующее изделие к используемому оборудованию)." Кол-во: 32.0

"Позиция 43" "Указатель предельного давления для установки на манометры типа МП3-У, МП4-У, ДМ8008Вy, МП3А-Кс, М-3ВyКс, материал нержавеющая сталь 08Х18Н10 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1050.0

"Позиция 44" "Комплекс учета газа 2230 в составе: преобразователь расхода вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200 (1шт.); датчик давления Метран 150 (1шт.); термопреобразователь сопротивления ТСПТ (1шт.); преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН 19-05М (1шт.) Опросный лист ГП-9-2019-ОЛ1-ЭМИС" Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Расходомер массовый 260. Измеряемая среда жидкости газ, сжиженный газ Погрешность, % При измерении расхода жидких сред: ±0,1, ±0,15, ±0,2; ±0,25, ±0,5 При измерении расхода газа: ±0,35, ±0,4, ±0,45; ±0,5, ±0,75 При измерении температуры: ±1 При измерении плотности, кг/м3: ±0,3, ±0,5, ±1,0 Типоразмеры от 10 до 200 мм Давление измеряемой среды до 6,3 МПа, до 25 МПа (спец.заказ) Температура измеряемой среды от -60°С до +200°С Выходные сигналы аналоговый токовый 4-20 мА импульсный RS-485 Modbus HART Взрывозащита 1Exdb [ib] IIA/IIB/IIC T6 Gb X (электронный блок) 1Ex ib IIA/IIB/IIC T6…T1 Gb X (датчик) Температура окружающей среды от -60°С до +70° Пылевлагозащита IP67 Интервал между поверками 5 лет" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Расходомер массовый 260. Измеряемая среда жидкости газ, сжиженный газ Погрешность, % При измерении расхода жидких сред: ±0,1, ±0,15, ±0,2; ±0,25, ±0,5 При измерении расхода газа: ±0,35, ±0,4, ±0,45; ±0,5, ±0,75 При измерении температуры: ±1 При измерении плотности, кг/м3: ±0,3, ±0,5, ±1,0 Типоразмеры от 10 до 200 мм Давление измеряемой среды до 6,3 МПа, до 25 МПа (спец.заказ) Температура измеряемой среды от -60°С до +200°С Выходные сигналы аналоговый токовый 4-20 мА импульсный RS-485 Modbus HART Взрывозащита 1Exdb [ib] IIA/IIB/IIC T6 Gb X (электронный блок) 1Ex ib IIA/IIB/IIC T6…T1 Gb X (датчик) Температура окружающей среды от -60°С до +70° Пылевлагозащита IP67 Интервал между поверками 5 лет" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Дачик давления Метран-150TG4(0...25 МПа) 2G 2 1 А М5 IM 2F 2 В1 K12 ML. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 6.0

"Позиция 48" "Датчик избыточного давления Метран-150TG5(0...60 МПа) 2G 2 1 А M5 IM2F 2 В1 K12 ML. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Датчик давления микропроцессорный точность 0 25выходной сигнал 4 20 мА 150TG2(0-1МПа) 2G 2 1 A M5 EM S5 SC РА Основная приведенная погрешностьдо ± 0,065% Межповерочный интервал5 лет Диапазон измерения разности давлениядо 13,1789 МПа Диапазон измерения давлениядо 68,947 МПа Материалы разделительной мембранынерж. сталь 316L, сплав Hastelloy, тантал Материал корпусаалюминий, нерж. Сталь Самодиагностикастандартная Исполнениявзрывозащищенные ДисплейЖК-индикатор с возможностью использования локального интерфейса оператора Выходной сигнал4-20мА HART®, 0-5мА " Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Датчик перепада давления Метран-150CD2 (0-63кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 IM S5 К12 ML с клапанным блоком 0104 М Т 3 2 С 1 1 VC D0 2 L4. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Дачик давления Метран-150CD3(0...250 кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 B1 K12 LT ML / 0104 M T 3 2 C 1 1 VC D0 2 L4. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 52" "Расходомер газа массовый СУРГ 1.000-Ех-010-685-Ф1. Диапазон измерения скоростей потока газа: от 0,1 м/с до 30 м/с в стандартных условиях, что соответствует для трубы диаметром 300мм расходам от 25 м3/час до 7500 м3/час. Погрешность измерения: ±3%, ±5% (в зависимости от диапазона) Для измерения распределения скоростей потока по сечению модуль измерительный выполняется в многосенсорном варианте, количество сенсоров: от одного до четырех. Температура рабочей среды: от -30°С до +150°С Температура окружающей среды: от -40°С до +50°С (для модуля измерительного) Максимальное рабочее давление газа в трубопроводе: до 16 кгс/см2 (1.6МПа) Площадь перекрытия внутреннего сечения трубы чувствительным элементом датчика: не более 10 см2 , для многосенсорного модуля площадь перекрытия зависит от количества установленных сенсоров. Прибор позволяет отображать на дисплее: текущий объемный и массовый расход, температуру газа, а также архив суммарного учета данных (объем суточного сброса (до 32 су" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Манометр технический 310-Р-0-0-6МПа-М12х1,5-2,5-IP40-красная черта на циферблате 2,5 МПа Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 50.0

"Позиция 54" "Манометр технический коррозионностойкий 22-Р-4кПа-М20х1,5-1,5-IP40 Диаметр корпуса: 100мм; Резьба присоединения: М20*1,5, G1/2; Диапазон показаний давлений, кПа: 0...10; Класс точности: 1,5 Рабочие диапазоны: постоянная нагрузка - 3/4 шкалы; переменная нагрузка - 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: не более 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя; Диапазон рабочих температур: окружающая среда - -30...+60°С измеряемая среда - до 100°С Корпус: IP40, нержавеющая сталь; Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное; Чувствительный элемент(металлическая мембранная коробка): медный сплав; Циферблат: алюминий, шкала чёрная на белом фоне; Стекло: минеральное; Штуцер: медный сплав; Тип присоединения: радиальное или осевое(под заказ); Марка стали: 08Х18Н10(корпус, кольцо)." Кол-во: 3.0

"Позиция 55" "Манометр технический коррозионностойкий 22-Р-16кПа-М20х1,5-1,5-IP40Диаметр корпуса: 100мм; Резьба присоединения: М20*1,5, G1/2; Диапазон показаний давлений, кПа: 0...10; Класс точности: 1,5 Рабочие диапазоны: постоянная нагрузка - 3/4 шкалы; переменная нагрузка - 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: не более 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя; Диапазон рабочих температур: окружающая среда - -30...+60°С измеряемая среда - до 100°С Корпус: IP40, нержавеющая сталь; Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное; Чувствительный элемент(металлическая мембранная коробка): медный сплав; Циферблат: алюминий, шкала чёрная на белом фоне; Стекло: минеральное; Штуцер: медный сплав; Тип присоединения: радиальное или осевое(под заказ); Марка стали: 08Х18Н10(корпус, кольцо)." Кол-во: 5.0

"Позиция 56" "Газоанализатор промышленный для обнаружения углеводородных газов и их паров. Напряжение питания: 24В (от 18 до 32 В). Потребляемая мощность: не более 4,5 Вт. Выходные сигналы: аналоговый 4-20 мА, цифровой RS-485 Modbus RTU, релейный. Реле "сухие контакты": "Порог I" - нормально-разомкнутые контакты, "Порог II" - нормально-разомкнутые контакты, "Неисправность" - нормально-замкнутые контакты. Тип сенсора газоанализатора: Инфракрасный. Газы: Метан (CH4), пропан (C3H8), бутан (C4H10), изобутан (CH(CH3)3), пентан(C5H12), циклопентан (C5H10), гексан (C6H14), пропилен (C3H6), пары нефтепродуктов. Диапазон измерений: от 0 до 100% НКПР. Погрешность газоанализатора: ±5% НКПР при 0-100% НКПР. Влажность: 98%. Время отклика: 1 сек. Диапазон рабочих температур: от -60°С до +90°С. Вид взрывозащиты газового датчика: Взрывонепроницаемая оболочка. Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb X. Степень защиты оболочки: IP 67. Обогрев оптики. Контроль загрязнения оптического сенсора. Само" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Датчик абсолютного давления Метран-150TA3(0-1,6МПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-5-B1-K12. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Датчик избыточного давления Метран-150ТG1(0...160кПа)2G 2 1 A M5 EM S5 B1 K14 PA ML, в комплекте с клапанным блоком 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 2H 2. Опросный лист 1001204РД/8.7-36-АК.ОЛ4. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Дачик давления Метран-150TA3(0...1 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 5 B1 K12 ML. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Дачик давления Метран-150TG3(0...6 МПа) 2G 2 1 А М5 EM 2F 4 В1 K03. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Датчик Метран-150CG2(0..6кПА) 2 2 1 1 L3 A M5 EM S5 K02/ 0104 M T 2 2 D 1 1 D0 3 L4. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ-515-МП-t10-050-1,6МПа-42-С(КБуст)/0106 М Т 2 2 С В 1 1 2F 2. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Преобразователь расхода электромагнитный Метран-370-050-Ф-Ф4-03Х-3-С20-40-32Е-И-А-2-ЖКИ-К1 ОЛ 1660Р-ДКС-124-АВК.ОЛ3. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Преобразователь расхода вихреакустический Метран-305ПР-50/50-20-0,01-42-Н-Mod-И-С-КМЧ-П Ду50, предел измерений 50м3, исполнение А, выходной сигнал 4-20мА, RS485, Hart, Modbus, индикация, поверка, с комплектом монтажных частей К3. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 65" "Манометр технический 210-Р-0-0-0,6МПа-М12х1,5-2,5-IP40-пропан-корпус красный Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование (см. таблицу 1) Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 25.0

"Позиция 66" "Манометр технический 510-Р-0-0-1МПа-М20х1,5-1,5-IP40-корпус красный Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) Чувствительный элемент Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Присоединение Радиальное или осевое Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 15.0

"Позиция 67" "Датчик разности давления Метран 150CD2(0...63кПа) 2 2 1 1 L3 А М5 ЕМ D5 2 В1 К14. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Датчик разности давлений фланцевого исполнения Метран 150CD2(0...6,3кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D8 2 K12. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 69" "Датчик разности давлений фланцевого исполнения Метран 150CD2(0...6,3кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D8 2 K12. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Датчик давления Метран 150CD4(0...400кПа) 2 2 1 1 L3 AM5 IM D5 2 B1. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Датчик давления Метран 150TG1(0-160 кПа) 2G 2 1 A M5 IM S5 B1 LT K12/0106M T 2 2 CB 1 1 2F 5. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(01,0 МПа) 2G 2 1 A M5 IM 2F 2 B1 K02. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 73" "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(01,0 МПа) 2G 2 1 A M5 IM 2F 2 B1 K02. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 3.0

"Позиция 74" "Датчик избыточного давления взрывозащищенный Метран-150 TG3(0-6МПа)-2G-2-1-A-EM-S5-B1-C1-ST-K14-LT. Комплектно: Интегральный клапанный 2-х вентильный блок 0106 М Т 2 2 С В 1 1. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...10МПа) 2G 2 1 А EM S5 B4 K12 PA. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Газоанализатор со сменными сенсорами, с преобразователем газовым универсальным электрохимическим - водород. Исполнение корпуса - нержавеющая сталь Материал корпуса Алюминий или нержавеющая сталь 316 Выходные сигналы: LED-дисплей с яркой подсветкой, Светодиодная индикация («норма», «порог 1», «порог 2», «неисправность»), унифицированный аналоговый выходной сигнал 4-20 мА, цифровой интерфейс RS-485 с протоколом ModBus RTU, цифровой сигнал HART с локальным разъемом, 3 реле, "сухой контакт" : "Порог 1", "Порог 2", "Неисправность" Вид взрывозащиты 1Exd ib [ib] IIC T6 Gb, Защита от пыли и влаги IP66 Диапазон рабочих температур от -40 до +75 оС Относительная влажность, % до 98% (без конденсации) при температуре 35 оС Диапазон атмосферного давления от 630 до 880 мм рт.ст. Время установления выходных аналогового и цифрового сигналов по уровню T0,9 не более 10 сек. Время прогрева не более 10 мин, Напряжение питания от 18 до 32 В, Максимальная потребляемая мощность не более 6 Вт Габари" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Дифманометр-тягонапоромер Диаметр корпуса 100 мм Класс точности 1,5; 2,5 Диапазон давления -0,2.. 0 .. +0,2 кПа Степень пылевлагозащиты IP53 Фланец Передний Климатическое исполнение У3 Расположение штуцера Осевой Межповерочный интервал 2 года Температура окружающей среды -50+60С Виброзащита L3 Материал корпуса Силумин АК12ПЧ Стекло Приборное стекло Трибко-секторный механизм Латунь Циферблат шкала черная на белом фоне Штуцер, трубчатая пружина Латунь" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Газоанализатор оксида углерода, Стандартная установка порогов, мг/м3 1-й 20, 2-й 100 Относительная погрешность срабатывания, %, не более ± 25 Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог - одна группа - —30 В; 2,5 А 2-й порог - одна группа - 220 В; 5 А Рабочий температурный диапазон, °С от -10 до +50 Степень защиты корпуса сигнализатора IP30 Напряжение питания, В от 150 до 253 частотой 50±1 Гц Потребляемая мощность, ВА, не более 5 Время срабатывания сигнализации, с, не более 45 Габаритные размеры, мм, не более 195х60х120 Масса, кг, не более 1" Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Устройство демпферное типа ДВ для уменьшения пульсации измеряемой среды и применяется совместно с манометрами при измерении давления неагрессивных жидкий и газообразных сред, верхнее значение диапазона показаний не более 16мПа(160кгс/см2)." Кол-во: 10.0

"Позиция 80" "Манометр технический 010-У2-1МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 160 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 Присоединительная резьба М20*1,5; G1/2; К1/2 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP54; IP53 Фланец Отсутствует; Задний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение УХЛ1 Виброзащита L3 Материал корпуса Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав; Материал штуцера Медный сплав; Сталь Стекло Силикатное; Безопасное Температура измеряемой среды от -50 до +60 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 4.0

"Позиция 81" "Манометр технический 510-Р-0-0-0,6МПа-G1/2-1,5-IP40 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) Чувствительный элемент Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Присоединение Радиальное или осевое Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 22.0

"Позиция 82" "Манометр точных измерений 610-Р.МТИ-0-0-0,6МПа-М20х1,5-0,6-IP40 Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 6.0

"Позиция 83" "Термоманометр .Диаметр корпуса100 ммКласс точности2,5Длина погружной части, мм46 мм / 64 мм / 100 ммТМТБ-4-1-Р-1-(0+120)-0,6МПа-G1/2-2,5 Степень пылевлагозащитыIP40Присоединительная резьба штуцераG1/2Устойчивость к климатическим воздействиямисполнение У2Расположение штуцераосевое / радиальноеМатериал, контактирующий с изм. средоймедный сплав. (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)." Кол-во: 10.0

"Позиция 84" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный 1005-Exd-ДИ-ИМ1,6М-1,6МПа-D-V-t0550-42-К13-М20-12V-Т1Ф-ГП Верхние пределы измерений: абсолютное давление (ДА) — 25 кПа...6 МПа; избыточное давление (ДИ) — 4 кПа...60 МПа; избыточное давление-разрежение (ДИВ) — ±30 кПа...(–0,1...2,4) МПа; дифференциальное давление (ДД) — 10 кПа...2,5 МПа; Глубина перенастройки диапазонов — 4:1 (4 диапазона измерений); Выходной сигнал (опция) — 4...20 мА; Мощность коммутации оптореле — напряжение ~/=220 В, ток 300 мА; Конфигурирование — наружная сенсорная 3-х кнопочная клавиатура на панели индикатора; Функция извлечения квадратного корня; Погрешность — от ±0,25%, ±0,4%, ±0,6%; Климатические исполнения — С3* (–5...+50 °C), С3 (–25...+70 °C), С2 (–40...+70 °C); Пылевлагозащита — IP65; Варианты исполнения — общепромышленное, «Ex» (ExiaIICT6 X), «Exd» (1ExdIICT6 Х); Индикация — 5-разрядный ЖК-индикатор с подсветкой и графической шкалой; вращение индикатора на 180°; Сенсоры — металлические по технолог" Кол-во: 1.0

"Позиция 85" "Манометр точных измерений кислотостойкий 1511-160-600кПа-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 160 мм Класс точности 1,0; 0,6 Диапазон давления от -1 до 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | от 0 до 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кгс/см2 Степень пылевлагозащиты IP40 Фланец Отсутствует Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Расположение штуцера Радиальный Межповерочный интервал 1 год Температура окружающей среды -50 до +60 °С Виброзащита L3 Присоединительная резьба M20x1,5 Материал корпуса Алюминиевый сплав Стекло оконное Трибко-секторный механизм бронза, нержавеющая сталь, сталь 08 кп Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Штуцер, трубчатая пружина Нержавеющая сталь" Кол-во: 1.0

"Позиция 86" "Манометр точных измерений 1216-160-1000кПа-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5 класс точности 0,6 и 1,0 Диапазон измерения давления (Mрa) от -0,1 до 160 Климатическое исполнение стандартное (°C) от - 5 до + 60 Относительная влажность окружающего воздуха ( при 35°C 95 % Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40 Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм (Гц 5…25 Механическое подсоединение М20х1,5 Масса, кг 1,8" Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Манометр технический 210-Р-0-0-4МПа-М12х1,5-2,5-IP40-ацетилен Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 6.0

"Позиция 88" "Манометр технический Диапазон измерений: Диаметр корпуса, мм: 50 мм Класс точности: 2,5 Расположение штуцера: радиальный Температура рабочей среды, °С: до 120 Резьбовое присоединение: М12х1,5 Межповерочный интервал: 2 года Степень защиты: IP 40 Масса: 0,09 кг" Кол-во: 5.0

"Позиция 89" "Манометр технический 210-Р-0-0-1,6МПа-М12х1,5-2,5-IP40 Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 4.0

"Позиция 90" "Манометр 214 Диапазон показаний - от 0,5 кгс/см (50 кПа) до 3 кгс/см (300 кПа). Основная погрешность - ±0,1 кгс/см (10 кПа). Диапазон рабочих температур окружающего воздуха - от -50° С до +60° С. Дополнительная погрешность от влияния температуры окружающей среды в рабочем диапазоне - ±1%/10° С. Габаритные размеры - 100×55×30 мм. Масса - 0,085 кг." Кол-во: 10.0

"Позиция 91" "Манометр технический 510-Р-0-0-1МПа-G1/2-1,5-IP40 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) Чувствительный элемент Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Присоединение Радиальное или осевое Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 2.0

"Позиция 92" "Манометр виброустойчивый 8008-ВУ-У2-10кгс/см2-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл-Ном Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 Присоединительная резьба М20*1,5; G1/2 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP54 Фланец Отсутствует Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2; Т2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита V4 Материал корпуса Алюминиевый сплав Материал штуцера Медный сплав; Сталь Стекло Силикатное Температура измеряемой среды от -50 до +60 С Температура окружающей среды от -45 до +60 С" Кол-во: 10.0

"Позиция 93" "Манометр виброустойчивый 8008-ВУ-У2-16кгс/см2-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-Пл Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 Присоединительная резьба М20*1,5; G1/2 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP54 Фланец Отсутствует Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2; Т2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита V4 Материал корпуса Алюминиевый сплав Материал штуцера Медный сплав; Сталь Стекло Силикатное Температура измеряемой среды от -50 до +60 С Температура окружающей среды от -45 до +60 С" Кол-во: 10.0

"Позиция 94" "Манометр виброустойчивый 8008-ВУ-У2-2,5МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 Присоединительная резьба М20*1,5; G1/2 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP54 Фланец Отсутствует Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2; Т2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита V4 Материал корпуса Алюминиевый сплав Материал штуцера Медный сплав; Сталь Стекло Силикатное Температура измеряемой среды от -50 до +60 С Температура окружающей среды от -45 до +60 С" Кол-во: 10.0

"Позиция 95" "Манометр виброустойчивый 8008-ВУ-У2-4МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 Присоединительная резьба М20*1,5; G1/2 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP54 Фланец Отсутствует Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2; Т2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита V4 Материал корпуса Алюминиевый сплав Материал штуцера Медный сплав; Сталь Стекло Силикатное Температура измеряемой среды от -50 до +60 С Температура окружающей среды от -45 до +60 С" Кол-во: 8.0

"Позиция 96" "Манометр виброустойчивый коррозионностойкий 521-Р-2-0-1,6МПа-М20х1,5-1-IP65 Диаметр корпуса ТМ 40, 50, 63, 100, 150 мм ТВ, ТМВ 63, 100, 150 мм Класс точности Ø100, 150 1 Ø63 1,5 Ø40, 50 2,5 Диапазон показаний давлений ТМ (Ø40, 50) 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 МПа ТМ (Ø63, 100, 150) 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100** МПа ТВ*** −0,1…0 МПа ТМВ*** −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * — только для радиальных Ø100, 150 мм ** — только для Ø100, 150 мм *** — кроме Ø40, 50 мм Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон ПМС-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: −30…+200 °C (без заполнения) −30…+100 °C (с заполнением) Корпус IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Ø100, 150 — бай" Кол-во: 5.0

"Позиция 97" "Манометр виброустойчивый коррозионностойкий 521-Р-2-0-2,5МПа-М20х1,5-1-IP65 Диаметр корпуса ТМ 40, 50, 63, 100, 150 мм ТВ, ТМВ 63, 100, 150 мм Класс точности Ø100, 150 1 Ø63 1,5 Ø40, 50 2,5 Диапазон показаний давлений ТМ (Ø40, 50) 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 МПа ТМ (Ø63, 100, 150) 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100** МПа ТВ*** −0,1…0 МПа ТМВ*** −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * — только для радиальных Ø100, 150 мм ** — только для Ø100, 150 мм *** — кроме Ø40, 50 мм Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон ПМС-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: −30…+200 °C (без заполнения) −30…+100 °C (с заполнением) Корпус IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Кольцо Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Ø100, 150" Кол-во: 5.0

"Позиция 98" "Манометр электроконтактный сигнализирующий 2010Сг-Т2-16кгс/см2-1,5-IV-IP53-ФРШ-М20х1,5 Диаметр корпуса100 мм Класс точности1,5 Степень пылевлагозащитыIP40 / IP53 Присоединительная резьба штуцераМ20х1,5 / G1/2 / К1/2 Устойчивость к климатическим воздействиямисполнение У3 / исполнение Т3 Расположение штуцераосевое / радиальное Материал, контактирующий с изм. средоймедный сплав Циферблаталюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Диапазон температуры окружающей среды, оСот -50 до +60 оС Материал корпусастальИсполнение с фланцемпо умолчанию Виброзащищенностьгруппа L1 Средний срок службы10 лет Масса не более1,0 кг Стекло органическое" Кол-во: 5.0

"Позиция 99" "Манометр электроконтактный сигнализирующий 2010С гисполнение Т2 диапазин измерений 2,5МПакласс точности 1,5исполнение Vстепень защиты IP53исполнение штуцера ФРШ-М резьба 20х1,5" Кол-во: 4.0

"Позиция 100" "Газоанализатор портативный СО (оксид углерода). Маркировка взрывозащиты 1Ех ib IIB T4 Gb X Рабочий диапазон температур °С -20°С…+50°С Степень защиты корпуса IP54 Габаритные размеры, мм 220х91х38 мм (220х81х30мм) Масса, кг, не более 0,32 Время срабатывания аварийной сигнализации, сек не более 10 Время выхода на рабочий режим, сек не более 30 Используемые чувствительные элементы в датчике (сенсоры) электрохимический" Кол-во: 1.0

"Позиция 101" "Манометр технический 210-Р-0-0-25МПа-М12х1,5-2,5-IP40-кислород-корпус голубой Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 30.0

"Позиция 102" "Термоманометр ТМТБ-3-1-Т-1-(0+120)-0,6МПа-G1/2-2,5 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 5.0

"Позиция 103" "Дифманометр цифровой Диапазон измерений 0…2000 Па (0…200 мм вод. ст.) Максимальное давление 15000 Па (1500 мм вод. ст.) Погрешность ±1,5 Па / ±(1+0,005 Р) Па Цена деления шкалы 0,1 Па (0,01 мм вод. ст.) Вес 1 кг Размеры (Д x Ш x В) 165 х 85 х 35 мм Атмосферное давление 84...106,7 кПа (630...800 мм рт. ст.) Влажность воздуха до 80% Рабочая температура 0…40 °С Температура хранения −10…50 °С" Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Манометр образцовый цифровой 05-ДИВ-(-6+6)кПа-0,1-Х1-IP65-РШ-М20х1,5-БП, свидетельство о поверке Диаметр корпуса 108 Класс точности 0,05; 0,025; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 Диапазон давления от 0 до 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP65 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует Межповерочный интервал 1 год для класса точности 0,025; 0,05 / 2 года для для класса точности 0,1; 0,15 / 3 года для класса точности 0,25; 0,4; 0,5 Климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 Материал корпуса Алюминиевый сплав Д16Т Материал штуцера Нержавеющая сталь AISI 304 Питание Три литиевые батарейки формата АА / От внешнего источника питания Температура измеряемой среды до +120 С Температура окружающей среды от -5 до +50 С" Кол-во: 1.0

"Позиция 105" "Манометр образцовый цифровой 05-ДИ-100МПа-0,25-Х1-IP65-РШ-М20х1,5, свидетельство о поверке Диаметр корпуса 108 Класс точности 0,05; 0,025; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 Диапазон давления от 0 до 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP65 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует Межповерочный интервал 1 год для класса точности 0,025; 0,05 / 2 года для для класса точности 0,1; 0,15 / 3 года для класса точности 0,25; 0,4; 0,5 Климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 Материал корпуса Алюминиевый сплав Д16Т Материал штуцера Нержавеющая сталь AISI 304 Питание Три литиевые батарейки формата АА / От внешнего источника питания Температура измеряемой среды до +120 С Температура окружающей среды от -5 до +50 С" Кол-во: 1.0

"Позиция 106" "Манометр технический 4-У-У2-100МПа-1-IP40-ФОШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 4.0

"Позиция 107" "Манометр технический 4-У-Т2-160МПа-1,5-IP53-ФОШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 4.0

"Позиция 108" "Манометр технический 210-Р-0-0-0,6МПа-М12х1,5-2,5-IP40-пропан-корпус красный Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлени" Кол-во: 30.0

"Позиция 109" "Манометр технический 210-Р-0-0-2,5МПа-М12х1,5-2,5-IP40-кислород-корпус голубой Диаметр корпуса 50 мм Класс точности 2,5 Диапазон показаний давлений 0…40 МПа Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +80 °C Корпус IP40, сталь 10, цветовое кодирование Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий Стекло Органическое Присоединение Радиальное Резьба присоединения M12×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 30.0

"Позиция 110" "Манометр устьевой автономный тип 207-25МПа-85C-0,25/0,5. В комплекте: кабель МК107/207-ПК, программа обработки на компакт-диске или Flash ,аккумуляторы (АА)-2шт.,устройство зарядное." Кол-во: 2.0

"Позиция 111" "Манометр точных измерений 100-М2-ДИ-ИМ600-600кПа-4-А01-t0550-0D-М20-Т1Ф Диапазон измерения давления (Mрa)* -0,1 … 160 Температурный диапазон Климатическое исполнение стандартное (°C) — 50…+ 60 Относительная влажность окружающего воздуха (% при 35°C) 95 Технические характеристики ** *** Технические условия (ТУ) 25.05.1481-77 Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40 Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм (Гц) 5…25 Исполнение для тропицеского климата (маркировка) О4.2 Конструкционные материалы (сталь)**** 12Х18Н10Т; 14Х17Н2; 36НХТЮ Механическое подсоединение М20х1,5 Масса (не более кг.) 1,8" Кол-во: 1.0

"Позиция 112" "Манометр точных измерений 100-М2-ДИ-ИМ60М-60МПа-4-А-t0550-0D-М20-Т1Ф Диаметр корпуса 100 мм Материал корпуса алюминиевый сплав или нержавеющая сталь Индикация данных ЖК-индикатор (позитив) с дополнительными полями для отображения выбранных параметров Архивация данных, USB-Flash отсутствует Выносной сенсор в наличии Электропитание (батарейное) 3×АА Li/SOCl2 Степень пылевлагозащиты IР65 Основная приведенная погрешность 0,1%, 0,2% 0,4%, 0,6% Варианты исполнения ОП, Ех, А" Кол-во: 2.0

"Позиция 113" "Манометр точных измерений 100-М2-ДИ-ИМ6М-6МПа-4-А-t0550-0D-М20-Т1Ф Диапазон измерения давления (Mрa)* -0,1 … 160 Температурный диапазон Климатическое исполнение стандартное (°C) — 50…+ 60 Относительная влажность окружающего воздуха (% при 35°C) 95 Технические характеристики ** *** Технические условия (ТУ) 25.05.1481-77 Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40 Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм (Гц) 5…25 Исполнение для тропицеского климата (маркировка) О4.2 Конструкционные материалы (сталь)**** 12Х18Н10Т; 14Х17Н2; 36НХТЮ Механическое подсоединение М20х1,5" Кол-во: 1.0

"Позиция 114" "Манометр скважинный автономный 107, Диапазон измерений избыточного давления 25МПа Диапазон измерений избыточного давления МПа 0…16, 25, 40, 60 Предел основной приведенной погрешности измерения давления % 0,15 Разрешающая способность по давлению МПа 0,001 Минимальный период измерения сек 1 Рабочий диапазон температур °C -25…+100 Нормированный диапазон температур °C +20…+100 Предел основной приведенной погрешности измерения температуры °C 0,5 Объем памяти, измерения давления и температуры (пар точек) 130000 Время работы до полного заполнения памяти, при дискретности 1с суток 1,5 Количество элементов питания AA 3,6 В шт 1 Максимальная потребляемая мощность (в момент замера) Вт 0,15 Габаритные размеры: Длина мм 860 Диаметр мм 25 Масса манометра (без груза) кг 2 Масса дополнительного груза кг 2,9 Длина дополнительного груза мм 700 Степень защиты от внешних воздействий IP67" Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Манометр технический 4-У-Т2-1МПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 20.0

"Позиция 116" "Манометр технический 100М-1,6МПа-1,5-У2-IP40-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5; G1/2 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40; IP54 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Латунь Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 30.0

"Позиция 117" "Манометр технический 4-У-Т2-4МПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 8.0

"Позиция 118" "Манометр технический 4-У-Т2-6МПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 7.0

"Позиция 119" "Манометр технический 4-У-Т2-10МПа-1-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 10.0

"Позиция 120" "Манометр технический 610-Р-0-0-0,4МПа-М20х1,5-1,5-IP54 Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 17.0

"Позиция 121" "Манометр технический 610-Р-0-0-0,6МПа-М20х1,5-1,5-IP54 Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 17.0

"Позиция 122" "Манометр технический 610-Р-0-0-1МПа-М20х1,5-1,5-IP54-указатель рабочего давления Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 87.0

"Позиция 123" "Манометр технический 610-Р-0-0-2,5МПа-М20х1,5-1,5-IP54 Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 200.0

"Позиция 124" "Манометр технический 610-Р-0-0-10МПа-М20х1,5-1,5-IP54-указатель рабочего давления Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 16.0

"Позиция 125" "Манометр технический 610-Р-0-0-25МПа-М20х1,5-1,5-IP54-указатель рабочего давления Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 25.0

"Позиция 126" "Манометр технический 610-Р-0-0-40МПа-М20х1,5-1,5-IP54 Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 40.0

"Позиция 127" "Манометр технический 610-Р-0-0-60МПа-М20х1,5-1,5-IP54-указатель рабочего давления Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 30.0

"Позиция 128" "Манометр технический 610-Р-0-0-100МПа-М20х1,5-1,5-IP54 Диаметр корпуса 150 мм Класс точности 0,4 / 0,6 / 1,0 Диапазон показаний давлений ТМ 0…0,06* / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа * - под заказ Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 105% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +100 °C При поверке: +23±2 °C Корпус IP40, силумин, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав Чувствительный элемент Медный сплав (ВПИ до 6 МПа) Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Корректор нуля На стекле Приесоединение Радиальное Резьба присоединения M20×1,5 (под заказ G1/2) Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 20.0

"Позиция 129" "Манометр точных измерений кислотостойкий 1511-160-10кгс/см2-1-У2-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 160 мм Класс точности 1,0; 0,6 Диапазон давления от -1 до 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | от 0 до 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кгс/см2 Степень пылевлагозащиты IP40 Фланец Отсутствует Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Расположение штуцера Радиальный Межповерочный интервал 1 год Температура окружающей среды -50 до +60 °С Виброзащита L3 Присоединительная резьба M20x1,5 Материал корпуса Алюминиевый сплав Стекло оконное Трибко-секторный механизм бронза, нержавеющая сталь, сталь 08 кп Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Штуцер, трубчатая пружина Нержавеющая сталь" Кол-во: 1.0

"Позиция 130" "Манометр точных измерений кислотостойкий 1512-160-100кгс/см2-1-У2-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 160 мм Класс точности 1,0; 0,6 Диапазон давления от -1 до 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | от 0 до 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кгс/см2 Степень пылевлагозащиты IP40 Фланец Отсутствует Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Расположение штуцера Радиальный Межповерочный интервал 1 год Температура окружающей среды -50 до +60 °С Виброзащита L3 Присоединительная резьба M20x1,5 Материал корпуса Алюминиевый сплав Стекло оконное Трибко-секторный механизм бронза, нержавеющая сталь, сталь 08 кп Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Штуцер, трубчатая пружина Нержавеющая сталь" Кол-во: 5.0

"Позиция 131" "Манометр точных измерений кислотостойкий 1512-160-160кгс/см2-1-У2-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 160 мм Класс точности 1,0; 0,6 Диапазон давления от -1 до 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | от 0 до 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кгс/см2 Степень пылевлагозащиты IP40 Фланец Отсутствует Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Расположение штуцера Радиальный Межповерочный интервал 1 год Температура окружающей среды -50 до +60 °С Виброзащита L3 Присоединительная резьба M20x1,5 Материал корпуса Алюминиевый сплав Стекло оконное Трибко-секторный механизм бронза, нержавеющая сталь, сталь 08 кп Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Штуцер, трубчатая пружина Нержавеющая сталь" Кол-во: 5.0

"Позиция 132" "Манометр технический 4-У-Т2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 5.0

"Позиция 133" "Манометр технический 4-У-Т2-100кгс/см2-1,5-IP53-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 65.0

"Позиция 134" "Манометр технический 4-У-Т2-2,5МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 8.0

"Позиция 135" "Манометр технический 510-Р-0-0-1МПа-М20х1,5-1,5-IP40 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) Чувствительный элемент Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Присоединение Радиальное или осевое Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 7.0

"Позиция 136" "Манометр технический 510-Р-0-0-0,6МПа-М20х1,5-1,5-IP40 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5 Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы Рабочая температура Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C Корпус IP40, сталь 10, цвет черный Кольцо Сталь 10, цвет черный Штуцер Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) Чувствительный элемент Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) Трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Присоединение Радиальное или осевое Резьба присоединения Ø100, 150 G½, M20×1,5 Межповерочный интервал 2 года" Кол-во: 11.0

"Позиция 137" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный коррозионностойкий 2005Сг1ExКс-Т3-10МПа-1,5-IV-IP40-ФРШ-М20х1,5 Диаметр корпуса160 мм Класс точности1,5 Степень пылевлагозащитыIP4Х (вводного отделения приборов IP54) Присоединительная резьба штуцераМ20х1,5 / G1/2 / К1/2 Устойчивость к климатическим воздействиямисполнение У3 / исполнение Т3 Расположение штуцерарадиальное Материал, контактирующий с изм. средойнержавеющая сталь Циферблаталюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Максимальная температура измеряемой среды, оС*до +150 оС Диапазон температуры окружающей среды, оСот -50 до +60 оС Материал корпусаалюминиевый сплав, окрашенный в красный цветИсполнение с фланцемзадний фланец по умолчаниюВиброзащищенностьгруппа L1 Средний срок службы6 лет Масса не более5,5 кг Стекло органическое" Кол-во: 1.0

"Позиция 138" "Манометр технический 3-Уф-У2-1,6МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5 Диаметр корпуса 100 Класс точности 1,5; 1,0 Диапазон давления от 0 до 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа / от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа Присоединительная резьба М20*1,5 Расположение штуцера Радиальный Степень пылевлагозащиты IP40 по ГОСТ 14254-96 Фланец Отсутствует; Задний; Передний Межповерочный интервал 2 года Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Виброзащита L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Материал корпуса Сталь Материал штуцера Медный сплав Стекло Техническое Температура измеряемой среды от -50 до +150 С Температура окружающей среды от -50 до +60 С" Кол-во: 3.0

"Позиция 139" "Манометр технический коррозионностойкий 22-Р-6кПа-G1/2-1,5-IP40 Диаметр корпуса: 100мм; Резьба присоединения: М20*1,5, G1/2; Диапазон показаний давлений, кПа: 0...10; Класс точности: 1,5 Рабочие диапазоны: постоянная нагрузка - 3/4 шкалы; переменная нагрузка - 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: не более 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя; Диапазон рабочих температур: окружающая среда - -30...+60°С измеряемая среда - до 100°С Корпус: IP40, нержавеющая сталь; Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное; Чувствительный элемент(металлическая мембранная коробка): медный сплав; Циферблат: алюминий, шкала чёрная на белом фоне; Стекло: минеральное; Штуцер: медный сплав; Тип присоединения: радиальное или осевое(под заказ); Марка стали: 08Х18Н10(корпус, кольцо)." Кол-во: 10.0

"Позиция 140" "Манометр технический коррозионностойкий 22-Р-10kPa-G1/2-1,5-IP40 Диаметр корпуса: 100мм; Резьба присоединения: М20*1,5, G1/2; Диапазон показаний давлений, кПа: 0...10; Класс точности: 1,5 Рабочие диапазоны: постоянная нагрузка - 3/4 шкалы; переменная нагрузка - 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: не более 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя; Диапазон рабочих температур: окружающая среда - -30...+60°С измеряемая среда - до 100°С Корпус: IP40, нержавеющая сталь; Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное; Чувствительный элемент(металлическая мембранная коробка): медный сплав; Циферблат: алюминий, шкала чёрная на белом фоне; Стекло: минеральное; Штуцер: медный сплав; Тип присоединения: радиальное или осевое(под заказ); Марка стали: 08Х18Н10(корпус, кольцо)." Кол-во: 2.0

"Позиция 141" "Манометр технический коррозионностойкий 22-Р-16kPa-G1/2-1,5-IP40 Диаметр корпуса: 100мм; Резьба присоединения: М20*1,5, G1/2; Диапазон показаний давлений, кПа: 0...10; Класс точности: 1,5 Рабочие диапазоны: постоянная нагрузка - 3/4 шкалы; переменная нагрузка - 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: не более 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя; Диапазон рабочих температур: окружающая среда - -30...+60°С измеряемая среда - до 100°С Корпус: IP40, нержавеющая сталь; Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное; Чувствительный элемент(металлическая мембранная коробка): медный сплав; Циферблат: алюминий, шкала чёрная на белом фоне; Стекло: минеральное; Штуцер: медный сплав; Тип присоединения: радиальное или осевое(под заказ); Марка стали: 08Х18Н10(корпус, кольцо)." Кол-во: 16.0

"Позиция 142" "Манометр технический коррозионностойкий 22-Р-2,5kPa-G1/2-1,5-IP40 Диаметр корпуса: 100мм; Резьба присоединения: М20*1,5, G1/2; Диапазон показаний давлений, кПа: 0...10; Класс точности: 1,5 Рабочие диапазоны: постоянная нагрузка - 3/4 шкалы; переменная нагрузка - 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: не более 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя; Диапазон рабочих температур: окружающая среда - -30...+60°С измеряемая среда - до 100°С Корпус: IP40, нержавеющая сталь; Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное; Чувствительный элемент(металлическая мембранная коробка): медный сплав; Циферблат: алюминий, шкала чёрная на белом фоне; Стекло: минеральное; Штуцер: медный сплав; Тип присоединения: радиальное или осевое(под заказ); Марка стали: 08Х18Н10(корпус, кольцо)." Кол-во: 1.0

"Позиция 143" "Манометр технический коррозионностойкий 22-Р-4кПа-М20х1,5-1,5-IP40 Диаметр корпуса: 100мм; Резьба присоединения: М20*1,5, G1/2; Диапазон показаний давлений, кПа: 0...10; Класс точности: 1,5 Рабочие диапазоны: постоянная нагрузка - 3/4 шкалы; переменная нагрузка - 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка: не более 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя; Диапазон рабочих температур: окружающая среда - -30...+60°С измеряемая среда - до 100°С Корпус: IP40, нержавеющая сталь; Кольцо: нержавеющая сталь, байонетное; Чувствительный элемент(металлическая мембранная коробка): медный сплав; Циферблат: алюминий, шкала чёрная на белом фоне; Стекло: минеральное; Штуцер: медный сплав; Тип присоединения: радиальное или осевое(под заказ); Марка стали: 08Х18Н10(корпус, кольцо)." Кол-во: 4.0