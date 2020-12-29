www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009828314
Уникальный номер закупки
20/4.3/0083026/ГПК
Наименование закупки
83026_Поставка датчиков давления, манометров, расходомеров, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
21.12.2020 18:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов К. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
83026_Поставка датчиков давления, манометров, расходомеров, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828314Подведение итогов не позднее 83026_Поставка датчиков давления, манометров, расходомеров, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
83026_Поставка датчиков давления, манометров, расходомеров, газоанализаторов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
24 096 984,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
32.99.59.000
27.90.33.110
26.51.53.110
26.51.12.190
26.51.52.110
26.51.52.130
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 32.0
Кол-во: 1050.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 87.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 65.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.