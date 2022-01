"Позиция 320" "Колпачок гибкий уплотнительный с центральным отверстием, для бокового отвода дистилляционной колбы аппарата Orbis BV PAMv, 10шт/уп.; Orbis flexible Stopper Cap for Side arm of distillation flask with center hole (10/pack), кат.№873."

"Позиция 574" "Газоанализатор X-am 5000. Сенсоры в комплекте: 1. Sensor CatEx 125 PR, CH4 (метан) / 0-100 % НПВ / 1 % НПВ 2. Sensor XXS O2 (кислород) / 0-25 об.% / 0,1 об.% 3. Sensor XXS NH3 (аммиак) (0-300 ppm) 4. Sensor XXS CO LC /H2S LC (CO 0-2000 ppm H2S 0-100 ppm) Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером - Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия)."

"Позиция 579" "Измеритель параметров цепей электропитания зданий переносной MZC-304 для расчета ожидаемого тока коротк. замыкания на основании полн. сопротивления петли коротк. замыкания. Класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557. Категория безопасности IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1, Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 - IP65, Питание - щелочные батарейки 4Δ1,5 В LR6 (C); аккум. батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C), Габаритные размеры - 220x98x58 мм, масса - около 1 кг. Температура хранения - –20...+70° C. Рабочая температура - 0...+50° C. Время до самовыключения (Auto-OFF) - устанавливается в меню прибора. Количество измерений Z (для щелочных батареек) - >5000 (2 измерения в минуту). Память результатов измерений - 990 ячеек, 10000 результатов. Интерфейс - радиоканал OR-1."

