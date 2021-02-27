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Номер извещения
32009828318
Уникальный номер закупки
20/4.3/0083025/ГПК
Наименование закупки
83025_Поставка контрольно-измерительных приборов и расходных материалов для производственно-эксплуатационных нужд и аварийного запаса для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
21.12.2020 18:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов К. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
83025_Поставка контрольно-измерительных приборов и расходных материалов для производственно-эксплуатационных нужд и аварийного запаса для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.03.202103.03.2021 14:0003.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828318Подведение итогов не позднее 83025_Поставка контрольно-измерительных приборов и расходных материалов для производственно-эксплуатационных нужд и аварийного запаса для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
83025_Поставка контрольно-измерительных приборов и расходных материалов для производственно-эксплуатационных нужд и аварийного запаса для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
65 769 145,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
26.30.30.000
26.40.33.190
27.12.40.000
26.51.43.150
24.20.40.000
27.90.13.129
27.12.24.110
26.20.30.000
26.51.51.120
27.33.13.120
29.31.22.190
27.33.11.150
26.51.53.120
26.30.50.129
26.51.66
29.32.30.390
25.30.12.110
27.51.15.110
29.32.30.269
26.51.70.110
26.51.41.120
31.09.11.120
26.51.66.133
27.12.23.000
26.20.40.190
26.20.40.110
27.12.31.000
27.33.13.160
26.51.65.000
26.20.40.120
26.30.11.120
26.51.51.110
26.51.66.130
26.51.66.131
26.51.66.135
26.51.63.130
26.30.50.114
28.25.12.190
28.29.31.119
26.51.63.110
27.90.33.110
26.51.64.150
26.51.53.160
26.70.19.000
28.99.31
26.51.51.130
26.51.66.121
26.51.52.190
26.30.50.110
27.33.13.130
32.99.59.000
26.51.52.130
26.51.82.190
26.51.51.140
26.52.12.140
26.51.52.110
28.14.11.120
26.51.52.120
26.52.22.000
26.51.53.190
26.51.41.110
26.51.45.190
27.90.40.190
26.51.70.190
26.51.66.190
26.51.53.110
26.51.12.190
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 11.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 11.0
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Кол-во: 3.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1000.0
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Кол-во: 2.0
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Кол-во: 4.0
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Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 4.0
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Кол-во: 3.0
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Кол-во: 2.0
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Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 64.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 5.0
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Кол-во: 1.0
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Кол-во: 7.0
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Кол-во: 1.0
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Кол-во: 5.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
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Кол-во: 2.0
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Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 1.0
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