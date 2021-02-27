83025_Поставка контрольно-измерительных приборов и расходных материалов для производственно-эксплуатационных нужд и аварийного запаса для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

83025_Поставка контрольно-измерительных приборов и расходных материалов для производственно-эксплуатационных нужд и аварийного запаса для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Тонометр механический со встроенным стетоскопом Встроенный в манжету металлический фонендоскоп для удобства самостоятельного измерения. Нейлоновая манжета с металлическим фиксирующим кольцом для окружности плеча 22-38 см; Манометр в металлическом корпусе; Пылезащитный фильтр в груше Мягкие ушные оливы (насадки)" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Газоанализатор переносной 4-х канальный, для определения довзрывных концентраций паров бензина и дизельного топлива, климатическое исполнение УХЛ3.1, диапазон рабочих температур -20+50С, степень защиты IP54, взрывозащита: 1Ех ib db IIB T4 Gb X. Время срабатывания аварийной сигнализации не более 10 сек. Время выхода на рабочий режим не более 30 сек ." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Газосигнализатор стационарный модульный для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей и их смесей категории IIA, IIB, IIC групп Т1, Т2, Т3, Т4 согласно ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99. Количество точек контроля - 1; тип блока сигнализатора - Phoenix Contact/OKW/Наличие токового выхода; без интерфейсного блока, без источника питания,Тип дискретных выходов порогового устройства - переключающиеся. Диапазон температур контролируемой среды -60 до +50 °С. Датчик термокаталитический. Блок детекторный имеет взрывозащищённое исполнение с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT4." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Индикатор ёмкости свинцовых аккумуляторов 12/6t для оценки емкости 12- и 6- вольтовых кислотных свинцовых аккумуляторов. Рекомендуемый диапазон номинальных емкостей аккумулятора 0,9 - 350 А*час для 12В, 0.9-600 А*час для 6В. Память для измерений: 500 тестов, 26 групп. Диапазон напряжений аккумулятора, обеспечивающий возможность определения емкости: 6,3 - 6,9 В, 12,6 - 13,9 В. Рабочий диапазон напряжений 5-14 В. Максимальное допустимое напряжение 400 В. Время анализа аккумулятора - 4с. Длина проводов - 0.6 м. Питание от проверяемого аккумулятора. Требования к окружающей среде: температура: +10...+35°С, влажность: до 95% без конденсации." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Термопреобразователь универсальный ТПУ 0304-Exd-М1-Н-ВР12Exd+КБ17-(t5570 Д1)-(-50+100)-Б + ТС-1388/11БГ-Pt100-60-4-ГП-ГС взрывозащищенный, модификация М1Н, тип корпуса, кабельный ввод ВР12Exd+КБ17, климатическое исполнение t5570 диапазон температур -50+100. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Поплавки датчиков уровня D48x50xd21 для ПМП , материал изготовления: вспененный эбонит комплектующее изделие к используемому оборудованию.Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 8.0

"Позиция 7" "Тестер емкости АКБ быстрая оценка ёмкости АКБ (около 15 сек);цифровой дисплей; тестер полностью автоматический;не требует калибровки или выбора диапазона измерений. Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) Диапазон напряжений АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния, В 12,6…13,9 Диапазон остаточной ёмкости АКБ, обеспечивающий возможность оценки его технического состояния, Ач 0,1…120, 4 Длительность процесса оценки технического состояния, сек, не более 15, Габаритные размеры корпуса тестера, мм 210х110х41, Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО) 0,2 (0,3) " Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Указатель высокого напряжения со встроенным устройством самопроверки и трубкой фазировки. Диапазон напряжения: 6-10кВ, напряжение зажигания, ,5 кВ. предназначен для проверки совпадения фаз кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц при температуре от -45°С до 40°С и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°С)." Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Амперметр переменного тока предел измерения-(0-400) А, кл точн-2,5, через трансф-р-5 А, частота F=50 Гц. Габаритные размеры: 80х80х70 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Вольтметр переменного тока диапазон измерения от 0 до 550 В 500, кл точн 2,5, включение непосредственно, частота 50 Гц 50, Габаритные размеры: 80х80х70 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Вольтметр переменного тока поверка ЦСМ 1, диапазон измерений от 0 до 500В, класс точности 1,5, включение непосредственно, Э-365-1-500-1,5-непоср." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Ареометр для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 5.0

"Позиция 13" "Вискозиметр. Постоянная вискозиметра время истечения - 500 +-5 см3 дистиллиров. воды (ГОСТ 9709-72) при температуре +20 +- 5 С — 15 секунд, Абсолютная погрешность постоянной прибора - +- 0,5 секунд, диапазон измерения: от 15 до 100 секунд. Объем кружки вискозиметра 500±5 см.куб." Кол-во: 4.0

"Позиция 14" "Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-06-Exia-100М-400/120-0,5-Н10-(0+180)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП. Взрывозащита - искробезопасная электрическая цепь, НСХ - 100М, длина монтажной части 400/120, основная погрешность 0,5, материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, диапазон преобразуемых температур (0+180), выходной сигнал 4-20, температурный класс T5. климатическое исполнение У 1.1" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Ареометр АБР-1М для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Счетчик моточасов для учёта суммарной наработки и количества включений оборудования во время его эксплуатации.Шестиразрядный индикатор времени наработки; индикация часов, минут, секунд; индикация количества часов наработки и количества включений; щитовое исполнение. Материал корпуса – ударопрочный полистирол. Крепление осуществляется на ровную поверхность, с помощью 4 болтов(саморезов). Конструкция клемм питания обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 1,5 мм2. Напряжение питания 230В, климатическое исполнение - УХЛ4. Степень защиты IP54. Максимальное потребление датчиков: 90 мА.Максимальная суммарная наработка до 999999 ч. Габаритные размеры: 82х80х56 мм. Масса не более 0,35 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Ареометр для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Вискозиметр стеклянный капиллярный с поверкой; Диапазон измерения вязкости, мм2/c - 20…100;Значение постоянной К, мм2/с2 -0,1;Диаметр капилляра, мм -0,99.Вязкость прозрачных жидкостей определяется по ГОСТ 33-200 (ИСО 3108-84)" Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Термогигрометр портативный. Интерфейс micro-USB; Измерение атмосф. давл. 840...1060 гПа (абс. погрешность ±3 гПа); регистрация данных в энергонезавис. памяти +microSD; пересчёт результ. измерений в различные единицы: % относит. влажн., г/м3; Одновр. индикация измеряемых значений; Диапазон измерения относит. влажности, % 0…99 (Основная погрешность измерения не более ±2,0%). Измеряемая температура °С -45…+60 (абс. погреш. изм-ия ±0,2 °С). Кол-во точек ручн. статистики 64, кол-во точек автоматич. статистики от 2097152. Питание от 3,7 до 4,2 В. Потребл. мощн. не более 0,25 Вт. Длина кабеля для подключ. первичн. преобр-ля к блоку измерения не более 10 м. Интерфейс связи с компьютером micro-USB. Раб. усл. применения блока измерения температура воздуха -40…+50 °С. относит.влажность 2…95 % (без конденсации влаги). атмосф. давл. 84…106 кПа. Раб. усл. применения первичн.преобр-ля темп. воздуха -40…+60 °С. Относит. влажность 2…95 % (без конденсации влаги). атмосферное давление 84…106 кПа." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Уровнемер электрический скважинный максимальная глубина измерения 200 м. Световая и звуковая сигнализация при достижении датчиком уровня воды. Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал от нанесенной, не более - 2,0 см. Условияя эксплуатации: -при температуре окружающей среды: рабочая, мин./макс. минус 10 °С/плюс 50 °С; предельная минус 10 °С/плюс 60 °С. при относительной влажности до 100 % при температуре плюс 35 °С. Источник питания - два элемента типа ААА. Максимальный диаметр датчика, мм - 11. Габаритные размеры, не более: 270х200х370 мм. Масса не более: 4,5 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Блок клапанный одновентильный Элемер-БК Е12/5Ф/3Ф/02/М20Ф комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 22" "Ротаметр для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный, максимальная глубина измерения 500 метров. Диаметр датчика от 6 мм. Размер: 300х230х450, трос черный, цена деления 5 м. Вид метки латунная. Нагрузка на разрыв - 130 кГс" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Секундомер механический 2-кнопочный с противоударным устройством 2 класса точности 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Термогигрометр с регистрацией измеренных значений и каналом измерения атмосферного давления (со встроенным преобразователем) с поверкой - измеритель температуры и влажности + атмосферного давления + карта памяти. Сенсор жёстко закреплён на корпусе индикаторного блока. Диапазон измерений относительной влажности 0...98 %. Диапазон измерений температуры - 0...50 °С. Диапазон измерений атмосферного давления - 700…1100 гПа. Масса, не более 0,4 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Ротаметр для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Гигрометр-психрометр диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40гр.С . Используемая термическая жидкость – толуол; Шаг деления – 0,2 градуса по Цельсию; Размеры – 2,9 х 1,2 см, толщина – 0,5 см;" Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Ротаметр для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Измеритель-регулятор температуры двухканальный , настенный, 130х105х65 мм, IP44. Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков. Выход: 2-а э/м реле 8 А, 220В. Диапазон рабочих температур от –20 до +50 °С." Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Генератор унифицированного сигнала тока. Диапазон задания тока 025 мА, позволяет генерировать сигнал 420 мА/ Диапазон допустимых внешних напряжений питания контура 12…30 В,Диапазон напряжений питания контура, формируемый прибором 22…24 В, Максимальная основная погрешность +/-0.1%,Форма токового сигнала в режиме функционального задания меандр, пила, треугольник, синусоида, Меандр, пила, треугольник, синусоида 0,5…30 В, Входное сопротивление в режиме измерения напряжения не менее 50 кОм,Диапазон напряжений питания от 3-х элементов питания размера АА 3,3…4,8 В" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Термогигрометр -измеритель температуры и влажности окружающей среды. Диапазоны измерений: относит. влажности: 0-98%; температуры с преобразователем: исполнение 1Т 0…+60 °С, исполнение 2Т -20…+60 °С, исполнение 3Т 0…+60 °С. Комплект поставки прибора: термогигрометр, карта памяти, паспорт с заводской поверкой." Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Ротаметр для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Ротаметр для измерения и регулирования расхода жидкостей и газов; Температура измеряемой среды, (°С) +5...+50;* Температура окружающего воздуха, (°С) +5...+50;* Раб. давление. (кгс/см2) - 6;* Qmax 0,63 м3/ч (630 л/ч);* Qmin, (м3/час) не более 20% от верхнего фактического предела измерения.* Диаметр - 6 мм. Погрешность измерения - ±4 от верхнего предела измерения Вид присоединения - ниппельное под шланг 11,5 штуцер с резьбой М10х1-6е * Габаритные размеры - 370х27,7 х27,7 мм* Масса - 0,4 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Ротаметр для измерения и регулирования расхода жидкостей и газов; Верхний предел измерения по воздуху, м3/час: 0.1;Нижний предел измерения: не более 20% от верхнего фактического предела измерения;Диаметр условного прохода, мм: 3;Рабочее давление, кг*с/см2: 6" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Гигрометр-психрометр диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40гр.С . Используемая термическая жидкость – толуол; Шаг деления – 0,2 градуса по Цельсию; Размеры – 2,9 х 1,2 см, толщина – 0,5 см;" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Датчик избыточного давления , взрывозащитная оболочка 1ExdIIBT4, предел измер 10 МПа, погрешн 0,15, климатич исп УХЛ1.1 (-50+70) гр С, доп t погрешн 0,100, вых сигн 4-20 мА, степень защиты IP65.возможность перенастройки пределов измерений. Модель ТЖИУ406-1Ех-23-1-3-1-2. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Датчик давления ТЖИУ 406А-1Ex-A-2-3-2-2 (80)…(120)кПа 0,25вызрывозащита 1ExdIIBT4, выходной сигнал 4-20, основная погрешность +/- 0,2, дополнительная погрешность +/-0,125 возможность перенастройки пределов измерений. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Гильза защитная 2002-03-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 39" "Соединитель цилиндрический низкочастотный 2РМДТ18КУН4Г5В1В, серия 2РМДТ. зап.часть. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 9.0

"Позиция 40" "Ареометр для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Секундомер механический 2-кнопочный с противоударным устройством 2 класса точности 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1мин" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Ареометр для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Пирометр. Диапазон измерения температуры: -10 -+1200 С, Показатель визирования датчика: 1:175. погрешность измерения 1%, диапазон рабочих температур: -40°…+70°С, Время измерения: 1 сек, разрешение: 1°С, показатель визирования: 1 : 175, диапазон установки излучательной способности: 0,01 … 1,00, спектральный диапазон: 8 — 14 мкм, выходной цифровой интерфейс : RS232 9600 бод, Степень защиты от пыли и влаги : IP65. габаритные размеры мм: 122х145х43, поверенный." Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Мегаомметр номинальное напряжение 50-1000 В, диапазон измерения 0 Ом-19,9ГОм, точность 5 проц., разрешение измерения напряжения 1,0 В" Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Гигрометр-психрометр диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40гр.С . Используемая термическая жидкость – толуол; Шаг деления – 0,2 градуса по Цельсию; Размеры – 2,9 х 1,2 см, толщина – 0,5 см;" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399/М2/RS232/ПО/360П/ГП/ 1 входной канал, 2 выходных канала (0...5, 0...20, 4...20 мА),3 уставки, 3 реле, Напряжение питания-24 В,с комплектом для настройки. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Вискозиметр стеклянный капиллярный с поверкой; Диапазон измерения вязкости, мм2/c - 20…100;Значение постоянной К, мм2/с2 -0,1;Диаметр капилляра, мм -0,99.Вязкость прозрачных жидкостей определяется по ГОСТ 33-200 (ИСО 3108-84)" Кол-во: 2.0

"Позиция 48" "Блок двухвентильный 0106MТ2 2 D В 1 1, резьбовое соединение с процессом К1/2, максимальное рабочее давление 30 Мпа, для прямого подключения к датчику через накидную гайку М20х1,5. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 8.0

"Позиция 49" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 50" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н13-630-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 51" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 52" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-250-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 53" "Нож-адгезиметр Количество резаков 3 Шаг между рабочими лезвиями, мм 1, 2, 3; Количество рабочих лезвий 6;Толщина покрытия, мкм <60 шаг 1 мм; 60–120 шаг 2 мм; 120–200 шаг 3 мм; Баллы определения адгезии 1–3 (по ГОСТ 15140 метод параллельных надрезов); 1–4 (по ГОСТ 15140 метод решетчатых надрезов); 0–5 (по ISO 2409, ISO 162762 и ГОСТ 31149); 5–0 (по ASTM D 3359); Габаритные размеры, мм не более 160 × 50 × 50" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Регулятор давления баллонный Количество ступеней регулирования -2, Условная пропускная способность, куб.м./час (л/час), не менее 0,6(600). Материал корпуса – латунь. Инертная металлическая мембрана." Кол-во: 2.0

"Позиция 55" "Прибор pH-метр лабораторный для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала, температуры водных растворов диапазон измерения рН -1+14 диапазон измерения температуры -10+100С диапазон измерения ЭДС -1999+1999мВ" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Гигрометр-психрометр диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40гр.С . Используемая термическая жидкость – толуол; Шаг деления – 0,2 градуса по Цельсию; Размеры – 2,9 х 1,2 см, толщина – 0,5 см;" Кол-во: 3.0

"Позиция 57" "Счетчик горячей воды с присоединителями крыльчатый, одноструйный, сухого типа. Диапазон температуры воды от +5 до +95 0С; диаметр условного прохода (DN) 20; давление до 1,6 МПа; максимальный расход 5,0 м3/час, 63 м3/сутки; диаметр водопроводных труб до 3/4 дюйма." Кол-во: 5.0

"Позиция 58" "Уровнемер электрический скважинный . Глубина измерений до 200 м. Световая и звуковая сигнализация при достижении датчиком уровня воды. Условия эксплуатации: при температуре окружающей среды: рабочая, мин./макс. минус 10 °С/плюс 50 °С; предельная минус 10 °С/плюс 60 °С. при относительной влажности до 100 % при температуре плюс 35 °С.Источник питания - два элемента типа ААА. Максимальный диаметр датчика, мм - 11. Габаритные размеры, мм., не более: 270х200х370. Масса, кг., не более: 4,5." Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Барометр-анероид метеорологический измерение давления 80-106кПа, предел допускаемой погрешности основной 0,2/дополнительной 0,5кПа, цена деления 0,1кПа рабочее положение-горизонтальное, шкалой вверх. Масса барометра с футляром 1 кг. Применяется при условиях: при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80%." Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Пирометр. Диапазон измерения температуры: -10 -+1200 С, Показатель визирования датчика: 1:175. погрешность измерения 1%, диапазон рабочих температур: -40°…+70°С, Время измерения: 1 сек, разрешение: 1°С, показатель визирования: 1 : 175, диапазон установки излучательной способности: 0,01 … 1,00, спектральный диапазон: 8 — 14 мкм, выходной цифровой интерфейс : RS232 9600 бод, Степень защиты от пыли и влаги : IP65. габаритные размеры мм: 122х145х43, поверенный." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Ротаметр для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Счетчик воды универсальный Ду40 с импульсным выходoм может использоваться в составе теплосчетчиков и в тепловых сетях систем теплоснабжения для измерения объема теплоносителя; с возможностью интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных: счетчик воды оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД; либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ)." Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Гильза защитная 2001-02-М27х2-М20х1,5-Н10-100-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Гильза защитная 2001-02-М27х2-М20х1,5-Н10-400-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 65" "Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-Н10-200. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 66" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-250-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Гильза защитная 2001-02-М27х2-М20х1,5-Н10-80-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 68" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 69" "Реле давления РД-2Р-1,0 МПа-G1/4 для жидких и газообразных неагрессивных сред Диапазон показаний МПа: 0,1...1,0 Дифференциал (настраиваемый) МПа0,1...0,3 Однополюсный перекидной контакт.8А 220В (переменный)16-110В (переменный) IP42. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 70" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-250-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 12.0

"Позиция 71" "Реле потока для сигнализации снижения расхода жидкости с условным проходом 15мм, исполнение II. Усилие на заслонке 0,6 (60) Н(гс). Значение расхода (прямое срабатывание) не более - 19,6 л/мин, значение уставки - 14,5 л/мин. Параметры контролируемой жидкости:температура 0...100 °С, вязкость не более 8 × 10⁻⁵ м2/с, давление не более 10 кгс/см2. Напряжение не более 250 В, мощность не более 30 В·А. Температура окружающей среды –40…+60 °С. Относительная влажность не более 80%. Степень защиты IP40. Габаритные размеры: Ø 82х257 мм. Масса, не более 1,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Измеритель регулятор технологический ИРТ 5920Н–ПВИ–RS232–360П–ГП, цвет индикации - белый, с токовым выходом 0…5 / 4…20 мА, дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч." Кол-во: 2.0

"Позиция 73" "Блок двухвентильный 0106MТ2 2 D В 1 1, резьбовое соединение с процессом К1/2, максимальное рабочее давление 30 Мпа, для прямого подключения к датчику через накидную гайку М20х1,5. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 15.0

"Позиция 74" "Индикатор часового типа 10 класс 1 для измерения геометрических перемещений И параметров деталей" Кол-во: 2.0

"Позиция 75" "Определитель качества воды PH-метр с комбинированным электродом и встроеннымтермодатчиком. предназначен для измерений активности ионов водорода (рН диапазон -2,00..16,00), окислительно-восстановительного потенциала (Eh в диапазоне -500..500 мВ) и температуры (T в диапазоне от 0 до 100°С) в водных растворах и взвесях. ЖКИ-дисплей. Термокомпенсация ручная или автоматическая. Питание Автономное от двух элементов типа А316(2x1,5В). Потребляемая мощность 1,5 мВт, габаритные размеры 147x70x23 мм, масса преобразователя не более 0,1 кг (без элементов питания)." Кол-во: 2.0

"Позиция 76" "Вискозиметр для определения вязкости прозрачных жидкостей, номинальное значение постоянной К, мм2/с2 0,1, из стекла группы ТС, диапазон измерения вязкости 20-100мм2/с, внутренний диаметр капилляра 1,12мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Ареометр для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 5.0

"Позиция 78" "Вискозиметр. Постоянная вискозиметра время истечения - 500 +-5 см3 дистиллиров. воды (ГОСТ 9709-72) при температуре +20 +- 5 С — 15 секунд, Абсолютная погрешность постоянной прибора - +- 0,5 секунд, диапазон измерения: от 15 до 100 секунд" Кол-во: 2.0

"Позиция 79" "Датчик нагрузки трос диаметр 25 мм для измерений силы натяжения (механических нагрузок) на канатах (тросах) грузоподъемных механизмов. Диапазон измерений силы натяжения (нагрузки) на канате - от 5 (0,5) до 400 (40) кН (тс). - Диапазон рабочих температур, от -45 до +65ºС. Маркировка взрывозащиты 1 Ех ib IIA T3 Gb. Пределы допускаемой приведенной погрешности к ВПИ ± 3,0 % . Цена деления выдаваемого в цифровом коде для индикации величины силы натяжения - 1 (0,1) кН (тс). Напряжение питания от 12 до 18 В. Максимальная потребляемая мощность,не более 0,75 Вт. Габаритные размеры (не более): 420х83х124 мм. Масса, не более 8 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 80" "Мегаомметр , номинальное напряжение 50-1000 В, диапазон измерения 0 Ом-19,9ГОм, точность 5 проц., разрешение измерения напряжения 1,0 В" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Барометр-анероид метеорологический, измерение давления 80-106кПа, предел допускаемой погрешности основной 0,2/дополнительной 0,5кПа, цена деления 0,1кПа рабочее положение-горизонтальное, шкалой вверх" Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Ареометр для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 5.0

"Позиция 83" "Вискозиметр. Постоянная вискозиметра время истечения - 500 +-5 см3 дистиллиров. воды (ГОСТ 9709-72) при температуре +20 +- 5 С — 15 секунд, Абсолютная погрешность постоянной прибора - +- 0,5 секунд, диапазон измерения: от 15 до 100 секунд" Кол-во: 5.0

"Позиция 84" "Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01 - чувствительный элемент – фотоприемник, длина волны м=1,5мкм. В407.014.000.000 комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 85" "Блок двухвентильный 0106MТ2 2 D В 1 1, резьбовое соединение с процессом К1/2, максимальное рабочее давление 30 Мпа, для прямого подключения к датчику через накидную гайку М20х1,5. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 86" "Ротаметр для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Толщиномер ультразвуковой Диапазон измерений толщины, мкм- 0,5...300. Диапазоны измерений скорости ультразвука, м/с- 100...9984. Пределы регулировки коэффициента усиления- 10...800. Погрешность показаний прибора не более, мм- 0,05. Время одного измерения, не более, сек- 3. Число измерений, запоминаемых прибором- 100. Рабочий диапазон температур, °С- от -20 до +60. Время непрерывной работы прибора без подсветки. на 2-х элементах типа АА (по 1,5В) не менее, час- 400 с постоянной подсветкой, час- 80. Регулируемое время подсветки ЖКИ после измерения или нажатия любой кнопки, сек- от 0 до 9 или постоянно. Шероховатость контролируемой поверхности не более, Rz 100. Время до автоматического отключения, сек- 70. Габаритные размеры, мм- 30х65х135. Масса прибора в пластмассовом корпусе, не более, кг- 0,2" Кол-во: 1.0

"Позиция 88" "Предусилитель Р 200 к шумомеру-анализатору спектра Экофизика-110А, ОКТАВА-101А, 110А. Диапазон частот (емкость капсюля 18 пФ) 2,4 Гц200кГц; максимальная скорость нарастания выходного сигнала 10 В/мкс.. Комплектующее к уже используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 89" "Прибор комбинированный: люксметр, пульсметр, яркомер с выводом информации на ПК (через USB).Диапазон измерений освещенности: от 10 до 200 000 лк. Диапазон измерений яркости: от 10 до 200 000 кд/м2. Диапазон измерений коэффициента пульсаций: от 1 до 100 %. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения освещенности, не более: ±8,0%. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения яркости, не более: ±10,0%. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента пульсации, не более: ±10,0%. Время непрерывной работы прибора, ч (не менее): 8,0. Габаритные размеры индикаторного блока, мм, не более: 160х86х31. Рабочая температура, °С:- от 0 до 40. Габаритные размеры фотоголовки, мм, не более: Ø50 х 30 мм. Масса ТКА-ПКМ 09, кг, не более: 0,34." Кол-во: 1.0

"Позиция 90" "Прибор для измерения климатических параметров. Температура, °С -10…+50, Давление, кПа 80… 106 Относительная влажность, % 10…96, Абсолютная погрешность измерений: Температура, °С ± 0,5;Давление, кПа ±1,0;Относительная влажность, % ± 5,0" Кол-во: 1.0

"Позиция 91" "Тахометр цифровой комбинированный, измерение (в режиме контактного тахометра) скорости вращения валов в диапазоне 0,5...19999 об/мин и линейной скорости перемещения деталей в диапазоне 0,05...1999,9 м/мин. диапазон измерений (в режиме фототахометра) 5... 99999 об/мин погрешность измерений ±(0,05%+1). Диапазон измерения 5 об /мин &hellip, 99 ,999 об /мин (бесконтактный тахометр) 0.5 об /мин &hellip, 19 ,999 об /мин (контактный тахометр) 0.5 м /мин &hellip, 1 ,999,9 м /мин (измерение линейной скорости) Точность ±,0.05% + 1 знач. Разрешение (бесконтактный тахометр) 0.1 об /мин (<, 1000 об /мин) 1.0 об /мин (>,1000 об /мин).Разрешение (контактный тахометр) 0.1 об /мин (<, 1000 об /мин) 1.0 об /мин (>,1000 об /мин).Разрешение (измерение линейной скорости) 0.01 об /мин (<, 100 м /мин) 0.1 об /мин (>,100 м /мин) Память минимальное, максимальное, последнее измеренное значение. Питание: тип ААА х 3 батареи 1.5 В ▪, Габаритные размеры: 220х76х30 мм ▪, Вес: 0.2 к" Кол-во: 1.0

"Позиция 92" "Измеритель давления газа переносной для измерения избыточного абсолютного давления и разности давлений (дифференциального давления) газов в газовом оборудовании газопроводов низкого, среднего или высокого давления. Диапазон измеряемого давления, кПа,(мм.вод.ст.) от 0 до 20,00 (от 0 до 2000). Предельное подаваемое давление, кПа (мм.вод.ст) 40,00 (4000). Время работы без подзарядки, ч., не менее 80. вид исполнения: взрывозащищенный. Напряжение холостого хода АКБ, не более 6,0 В. Ток короткого замыкания АКБ, не более 0,8 А. Условия эксплуатации: -20 - +50°С. Класс защиты: - для электронного блока - IP20, - для блока аккум.батареи - IP54 (категория 2). Вид и маркировка взрывозащиты:1ExibIICT5, Тип аккумуляторной батареи 4/5А Ni-MH 2100 mAH. Интерфейс USB. " Кол-во: 1.0

"Позиция 93" "Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 для измерения сопротивления элементов, заземления с использованием измерительных клещей, переменный ток без разрыва цепи. Диапазоны измерения сопротивления контура заземления: 1- 999 мОм, 1,00-9,99 Ом, 10,0 - 99,9 Ом, 100 - 999 Ом, 1кОм - 9,99 кОм. Максимальный тестовый ток 250мА / 128Гц. Погрешность 3%. Фильтрация помехи до 24В. Измерение напряжения (амплитудное значение) - 300 В. Рабочая температура От -15°С до +55°С. Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов типа АА. Габаритные размеры 120х250х80 мм. Вес 800 г. " Кол-во: 1.0

"Позиция 94" "Измеритель давления многофункциональный (избыточное давление), предел измерений 1: +6кПа, предел измерений 2: +4 кПа, предел измерений 3: +2,5 кПа, предел измерений 4: +1,6 кПа , Перегрузка +20 кПа. Рабочая среда - газ. Тип конструктивного исполнения по корпусу - щитовой, иполнение по функционалу - измеритель один цифровой 4-х разрядный индикатор. Электрическое питание: - от сети переменного тока напряжением, В, частотой 50 Гц от 187 до 242, - от источника питания постоянного тока напряжением, В от 21,6 до 26,4." Кол-во: 6.0

"Позиция 95" "Гильза защитная ГЗ.16.2.1.100" Кол-во: 5.0

"Позиция 96" "Гильза защитная 2001-02-М33х2-М20х1,5-Н10-200-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 3.0

"Позиция 97" "Гильза защитная 2001-02-М27х2-М20х1,5-Н10-120-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 7.0

"Позиция 98" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-120-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 99" "Гильза защитная 2001-02-М27х2-М20х1,5-Н10-80-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 4.0

"Позиция 100" "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-06-Exia-Pt100-200/120-0,5-Н10-(0+500)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП. Взрывозащита - искробезопасная электрическая цепь, номинальная статическая характеристика- Pt100, длина монтажной части 200/120, основная погрешность 0,5, материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, диапазон преобразуемых температур (0+500), выходной сигнал 4-20, климатическое исполнение У 1.1" Кол-во: 2.0

"Позиция 101" "Термопреобразователь ТСМУ 274-05-Exia-100М-120/120-0,5-Н10-(-50+50)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП Взрывозащита - искробезопасная электрическая цепь, НСХ - 100М, длина монтажной части 120/120, основная погрешность 0,5, материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, диапазон преобразуемых температур (-50 + 50), выходной сигнал 4-20, температурный класс T5. климатическое исполнение У 1.1. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 3.0

"Позиция 102" "Преобразователь фотоэлектрический ФЭП-Р для преобразования инфракрасных пульсаций пламени в электрические импульсы той же частоты и сигнализации о наличии факела (пламени) в топках котлов, печах, камерах сгорания других теплоагрегатов.Напряжение питания постоянного тока 24В, габаритные размеры 100х106х120, масса, кг, не более 0,55. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 103" "Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-Н10-200. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 3.0

"Позиция 104" "Гильза защитная 2002-03-М20х1,5-М20х1,5-Н10-400-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-83 (ИБЯЛ.418425.035-105) на СО для газоанализатора СОУ1" Кол-во: 3.0

"Позиция 106" "Метеометр с щупом измерительным базовым для измерений параметров воздуха рабочей зоны, микроклимата и аттестации рабочих мест на промышленных предприятиях, рабочие температуры прибора находятся в диапазоне -20-60ºС; время непрерывной работы от 5 ч (измерение скорости воздушного потока) до 12 ч. Диапазон измерения давления: от 80 до 110 кПа, диапазон измерения относительной влажности: от 10 до 98 %, температура от -40 до 85 °C, Скорость воздушного потока от 0,1 до 20 м/с" Кол-во: 1.0

"Позиция 107" "Ареометр для измерения плотности буровых и любых других растворов, а также жидкостей и пульп, нейтральных к полиэтилену.Диапазон измерения плотности с грузом 0,8-1,7г/см3, без груза 1,7-2,6г/см3, цена деления шкалы ареометра (основной и поправочной) 0,01 г/см3. Рабочая среда: вода плотностью от 0,96 до 1,039 г/см3 при температуре от 5 до 50 °С. Вместимость стакана ареометра, 78,5 ±0,3 см. Предел допускаемой абсолютной погрешности при температуре исследуемого раствора, окружающей среды и воды (20 ± 2) °С, г/см3 0,01. Масса калиброванного груза, 81,58 ± 0,1 г. Габаритные размеры, мм (диаметр) 66×454. Масса ареометра с футляром 1,450 кг." Кол-во: 9.0

"Позиция 108" "Вискозиметр. Постоянная вискозиметра время истечения - 500 +-5 см3 дистиллиров. воды (ГОСТ 9709-72) при температуре +20 +- 5 С — 15 секунд, Абсолютная погрешность постоянной прибора - +- 0,5 секунд, диапазон измерения: от 15 до 100 секунд" Кол-во: 8.0

"Позиция 109" "Ротаметр (Qmax=63 л/час) для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 110" "Гильза защитная ГЗ.16.2.1.160" Кол-во: 5.0

"Позиция 111" "Гильза защитная ГЗ.25.2.1.250" Кол-во: 5.0

"Позиция 112" "Гигрометр психрометрический, диапазон измерения относительной влажности 20-90%, температурный диапазон измерения влажности 5-25C, диапазон измерения температуры 0-25C, цена деления шкалы 0,2C, габаритные размеры не более 325х120х50мм, термометрическая жидкость Толуол или метилкарбитол" Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Гигрометр-психрометр диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40гр.С . Используемая термическая жидкость – толуол; Шаг деления – 0,2 градуса по Цельсию; Размеры – 2,9 х 1,2 см, толщина – 0,5 см;" Кол-во: 2.0

"Позиция 114" "Счетчик газа турбинный типоразмер G250 условный диаметр - Ду 100мм, Pmax=1,6МПа, Qmin/Qmax=1:20, Минимальный расход - Qmin=20м3/ч, Максимальный расход - Qmax=400м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Весы товарные, промышленные. Максимальная нагрузка - 200 кг, минимальная нагрузка 0,4 кг,Дискретность отсчета, г 20/50, Диапазон тарирования, кг 60" Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Разделитель сред BW-1M12-A1A; для защиты чувствительного элемента измерительного датчика.материал сильфона (мембраны) - нержавеющая сталь, типоразмер разделительного элемента - средний, материал корпуса и крышки - нержавеющая сталь, с промывочным отверстием. комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 117" "Сигнализатор уровня для КНС и сточных вод с кабелем 20 метров. Диапазон коммутируемого переменного напряжения 150…250 В Коммутируемый ток, не более 10 А;Максимальная коммутируемая мощность 2 кВт;Угол включения/выключения 50 (± 10)°;Степень защиты по ГОСТ 14254 IP68; Давление рабочей среды, не более 0,4 МПа;Средняя наработка на отказ, не менее 50000 срабатываний " Кол-во: 2.0

"Позиция 118" "Уровнемер скважинный на катушке троссовый электроконтактный двухжильный. Глубина измерений до 250 м. Размеры уровнемера: 300х230х450 мм. Цена деления 1 м. Тросс черный" Кол-во: 2.0

"Позиция 119" "Термогигрометр с поверкой - измеритель температуры и влажности + атмосферного давления + карта памяти. Сенсор жёстко закреплён на корпусе индикаторного блока. Диапазон измерений относительной влажности 0...98 %. Диапазон измерений температуры - 0...50 °С. Диапазон измерений атмосферного давления - 700…1100 гПа. Масса, не более 0,4 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 120" "Прибор комбинированный еЛайт 04, адаптированный для подключения к индикаторному блоку ЭКОФИЗИКА, поверка. Комплектующее изделие к уже используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 121" "Приставка ПДСВ Ритм ВВУ-01-1500Ток потребления от телефонной линии, мА, не более: - в режиме ожидания вызова 0,1; - в режиме вызова 8.Питания ПДСВ -от сети переменного тока 220В, 50Гц.Максимальная суммарная мощность сигнальных устройств, подключаемых ксет. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Пробоотборник двухвентильный безосколочный металлокомпозитный БМК-300В-2-1-1-2 для сжатых газов. Объем 2л, Ру 29,4 Мпа, резьба М 18х1,5, материал силовой оболочки-стеклоровинг, с чехлом" Кол-во: 1.0

"Позиция 123" "Гигрометр-психрометр ВИТ-2 диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40гр.С . Используемая термическая жидкость – толуол; Шаг деления – 0,2 градуса по Цельсию; Размеры – 2,9 х 1,2 см, толщина – 0,5 см;" Кол-во: 2.0

"Позиция 124" "Вискозиметр стеклянный капиллярный с поверкой; Диапазон измерения вязкости, мм2/c - 20…100;Значение постоянной К, мм2/с2 -0,1;Диаметр капилляра, мм -0,99.Вязкость прозрачных жидкостей определяется по ГОСТ 33-200 (ИСО 3108-84)" Кол-во: 2.0

"Позиция 125" "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-83 (ИБЯЛ.418425.035-105) на СО для СОУ1" Кол-во: 5.0

"Позиция 126" "Кислородомер портативный АЖА-101.1М предназначен для оперативного измерения концентрации растворенного кислорода в технических растворах, природных и сточных водах,цифровая индикация измеряемой величины,прибор состоит из преобразователя и измерительного" Кол-во: 1.0

"Позиция 127" "Оповещатель светозвуковой ВС-3-220В взрывозащищенный 1EXSIIT3,IP67,климатическое исполнение УТМ,питание 220в,6вт,уровень звука 105дба,частотой 1500-4000гц,сила света 500mcd, цвет светодиодов красный, максимальная потребляемая мощность 6В" Кол-во: 1.0

"Позиция 128" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 129" "Датчик давления ТЖИУ 406А-1Ex-A-2-3-2-2 (80)…(120)кПа 0,25, вызрывозащита 1ExdIIBT4, выходной сигнал 4-20, основная погрешность +/- 0,2, дополнительная погрешность +/-0,125 возможность перенастройки пределов измерений . Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 130" "Измеритель-сигнализатор уровня, ИСУ 100АИ-Е25АИ-6,0 С, исполнение-взрывозащищенное с датчиком Е25АИ-6,0 штуцер М27х1,5.Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 131" "Секундомер механический СОПпр-1в-3-000 30-ти секундная шкала с ценой деления 0,1с и 15-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин.Кл асс точности 3 Допустимая погрешность за 30 мин, с ±1,6 Диапазон рабочих температур, С -20...+40" Кол-во: 1.0

"Позиция 132" "Напоромер НМП-52-М2-2,5kPa-1,5-У3-IP53 верхний предел измерения 2,5 кПа, класс точности 1,5, Степень защиты от воздействий окружающей среды IP 53" Кол-во: 1.0

"Позиция 133" "Напоромер НМП-52-М2-25kPa-1,5-У3-IP53 верхний предел измерения 2,5 кПа, класс точности 1,5, Степень защиты от воздействий окружающей среды IP 53" Кол-во: 1.0

"Позиция 134" "Счетчик времени наработки СВН-2-02 (для ППУ-1600/100) Напряжение питания DC, В - 27+3-5,4; Потребляемая мощность, Вт 0,5" Кол-во: 3.0

"Позиция 135" "Мегаомметр Е6-36/1, номинальное напряжение 50-1000 В, диапазон измерения 0 Ом-19,9ГОм, точность 5 проц., разрешение измерения напряжения 1,0 В" Кол-во: 1.0

"Позиция 136" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 137" "Блок двухвентильный 0106MТ2 2 D В 1 1, резьбовое соединение с процессом К1/2, максимальное рабочее давление 30 Мпа, для прямого подключения к датчику через накидную гайку М20х1,5" Кол-во: 10.0

"Позиция 138" "Измеритель-регулятор микропроцессорный двухканальный 2ТРМ1-Н.У.КК с универсальным входом двумя выходами оптопара транзисторная n-p-n 400мА 60В настенного монтажа размерами 130х105х65мм степени защиты IP44 напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц потребляемой мощностью не более 7ВА с встроенным источником питания для активных датчиков напряжением 24+/-2,4В постоянного тока температурой эксплуатации -20+50С" Кол-во: 3.0

"Позиция 139" "Ротаметр РМА-0,063 ГУЗ для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Блок клапанный одновентильный БК Е12/5Ф/3Ф/02/М20Ф; материал корпуса 02 – сталь 12Х18Н10Т Рр 25 МПа , монтажная часть - ниппель и накидная гайка М20х1,5 из 12Х18Н10Т для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм (прокладка ниппеля из фторопласта)" Кол-во: 10.0

"Позиция 141" "Гигрометр-психрометр ВИТ-2 диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40гр.С . Используемая термическая жидкость – толуол; Шаг деления – 0,2 градуса по Цельсию; Размеры – 2,9 х 1,2 см, толщина – 0,5 см;" Кол-во: 2.0

"Позиция 142" "Регулятор давления баллонный РДБ–2–0,6 (214.5.882.003) комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 143" "Реле потока для сигнализации снижения расхода жидкости с условным проходом 15мм, исполнение II. Усилие на заслонке 0,6 (60) Н(гс). Значение расхода (прямое срабатывание) не более - 19,6 л/мин, значение уставки - 14,5 л/мин. Параметры контролируемой жидкости:температура 0...100 °С, вязкость не более 8 × 10⁻⁵ м2/с, давление не более 10 кгс/см2. Напряжение не более 250 В, мощность не более 30 В·А. Температура окружающей среды –40…+60 °С. Относительная влажность не более 80%. Степень защиты IP40. Габаритные размеры: Ø 82х257 мм. Масса, не более 1,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 144" "Гильза защитная 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-Н10-200. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 145" "Термопреобразователь ТСМУ 274-04-Exia-100М-500-0,5-Н10-(-50+150)-4/20-БК-Т6-У1.1(-20+40)-ГП. Взрывозащита - искробезопасная электрическая цепь, НСХ - 100М, длина монтажной части 500, основная погрешность 0,5, материал защитной арматуры 12Х18Н10Т, диапазон преобразуемых температур (-50 +150), выходной сигнал 4-20, бронированный кабель, температурный класс T6. климатическое исполнение У 1.1. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 146" "Сигнализатор уровня ультразвуковой микропроцессорный с корпусом со степенью защиты IP67, длиной сигнализатора 530мм, с присоединительной трубной наружной цилиндрической резьбой G1 по ГОСТ 6357 с уплотнительным кольцом, выходным токовым сигналом 14мА(сухой)/7мА(мокрый), с приварным кабельным вводом для кабеля диаметром 8-12мм, со стандартным диапазоном температуры контролируемой жидкости -55+100С, маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 X,напряжением питания 24(15-30)В постоянного тока с барьером искробезопасности 5420B-V2" Кол-во: 2.0

"Позиция 147" "Блок электронный БЭ-38-2М.3.1-01 (ЖЯИУ.421411.001-52) аппаратуры ИВ-Д-ПФ-2М.3.1-01 стеллажное исполнение. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 148" "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/0,2/0,35 с коэффициентом преобразования 2 пКл/с2/м (19,6 пКл/g) с кабельной сборкой длиной нагревостойкой/теплостойкой части 0,2/0,35м для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 149" "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/1,0/14 для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ преобразует механические колебания в электрический сигнал,пропорциональный виброускорению контролируемого объекта. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 150" "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/1,0/9,0 для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ преобразует механические колебания в электрический сигнал,пропорциональный виброускорению контролируемого объекта. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 151" "Вибропреобразователь МВ-44-2Г/1,0/10,0 (ЖЯИУ.433642.002-06) с коэффициентом преобразования 2 пКл*с2/м (19,6 пКл/g) для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 152" "Вибропреобразователь МВ-46Г/6,0 с коэффициентом преобразования 1 пКл/с2/м с кабелем 6,0м для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 153" "Вибропреобразователь МВ-47Г/1,0/5,0 с коэффициентом преобразования 1 пКл*с2/м (9,81 пКл/g) с кабельной сборкой длиной нагревостойкой/теплостойкой части 1,0/5,0м для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 154" "Генератор преобразователь ПЛП 1662-10-4,5-SC-В комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 155" "Генератор-преобразователь 1662-10-8-SB комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 6.0

"Позиция 156" "Вибропреобразователь пъезоэлектрический МВ-43-5Б/0,35 для виброаппаратуры комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 19.0

"Позиция 157" "Датчик виброскорости МВ-44-2Ж/1.0/2.0 для виброаппаратуры. комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 14.0

"Позиция 158" "Датчик избыточного давления ПД100И-ДИ0,6-111-0,5, верхний.предел измерения 60 кПа, штуцер М20х1,5 манометрический,класс точности 0,5. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 159" "Датчик избыточного давления ПД100-ДИ1.0-111-1.0 верхний предел измерений 1 Мпа, штуцер М20х1,5 манометрический, класс точности 1,0. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 160" "Датчик уровня жидкости, кондуктометрический, четырехэлектродный ДУ.4-1,95, Количество электродов - 4, длина электрода - 1, 95м.Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 6.0

"Позиция 161" "Датчик ОД1.1М наличия пламени для установки в камере сгорания на ГТК-10-4 комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 13.0

"Позиция 162" "Датчик уровня масла УМ-ВБ-600 Н/Н-2-2 взрывозащищенное, «1ExibllСT6, Верхний предел измеряемого параметра - 600 мм, материал корпуса, удлиняющей штанги - нержавеющая сталь, выходной сигнал 4-20 мА, кабельный ввод «Брно». Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 163" "Датчик уровня масла УМ-ВБ-1000-н/н-2-2 взрывозащищенное, «1ExibllСT6, Верхний предел измеряемого параметра - 1000 мм, материал корпуса, удлиняющей штанги - нержавеющая сталь, выходной сигнал 4-20 мА, кабельный ввод «Брно». Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 164" "Датчик токовихревой из состава преобразователя линейных перемещений 166Д-10-0,7Р/3,8РС2-45/60-В, комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 6.0

"Позиция 165" "Датчик вихретоковый (преобразователь линейных перемещений) 166Д-10-0, 7Р/3, 8РС-45/70-В, установочная резьба М10х1-код 10, с длиной кабеля 4,5м (длина до проходной втулки 0, 7 м) с защитным металлорукавом на обеих частях кабельной сборки-код Р, с уплотняющим сальником для крепления проходной втулки (установочная резьба М16х2) -код С2, длина корпуса датчика 70мм, длина резьбы 45мм-код 45/70, температура окружающей среды -40+120 C. комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 16.0

"Позиция 166" "Датчик вихретоковый (преобразователь линейных перемещений) 166Д-10- 0,8Р/7, 2РС2-25/40-В, установочная резьба М10х1-код 10, с длиной кабеля 8,0м (длина до проходной втулки 0,8мм) с защитным металлорукавом на обеих частях кабельной сборки-код Р, с уплотняющим сальником для крепления проходной втулки (установочная резьба М16х2) -код С2, длина корпуса датчика 40мм, длина резьбы 25мм-код 25/40, температура окружающей среды 0+120. Комплектующее изделие к спользуемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 167" "Датчик вихретоковый (преобразователь линейных перемещений) 166Д-10- 1.0Р/7, 0РС2-25/40-В, установочная резьба М10х1-код 10, с длиной кабеля 8м (длина до проходной втулки 1 мм) с защитным металлорукавом на обеих частях кабельной сборки-код Р, с уплотняющим сальником для крепления проходной втулки (установочная резьба М16х2) -код С2, длина корпуса датчика 40мм, длина резьбы 25мм-код 25/40, температура окружающей среды 0+120 C. Комплектующее изделие к спользуемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 168" "Датчик токовихревой 166Д-10-2,2/4,8РС-85/100-В, комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 6.0

"Позиция 169" "Датчик 166Д-10-2,2Р/4, 8РС-45/60-В вихретоковый (преобразователь линейных перемещений), комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 170" "Датчик температуры воды накладной ДТС3225-РТ100.В2 комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 171" "Датчик избыточного давления ТЖИУ 406-1Ех-21-3-1-2-2 диапазон измерений 4МПа, основная погрешность ±0,25, диапазон измеряемых температур -60...+50, дополнительная погрешность ±0,125, выходной сигнал 4-20. возможность перенастройки пределов измерений" Кол-во: 2.0

"Позиция 172" "Датчик избыточного давления взрывозащищенный с диапазоном измерений 0-100кгс/см2 основной погрешностью +-/0,25% диапазоном рабочей температуры -60+50С дополнительной температурной погрешностью +/-0,125%/10С диапазоном выходного сигнала 4-20мА напряжением питания 12-30В макрировкой взрывозащиты 1ExdllВТ4 степени защиты IP65 ТЖИУ406-1Ex-13-3-1-2-2" Кол-во: 1.0

"Позиция 173" "Датчик избыточного давления взрывозащищенный с диапазоном измерений 0-100кгс/см2 основной погрешностью +-/0,25% диапазоном рабочей температуры -50+70С дополнительной температурной погрешностью +/-0,25%/10С диапазоном выходного сигнала 4-20мА напряжением питания 12-30В макрировкой взрывозащиты 1ExdllВТ4 степени защиты IP65 ТЖИУ406-1Ex-13-3-3-5-2" Кол-во: 21.0

"Позиция 174" "Датчик избыточного давления ТЖИУ406-1Ех-18-3-3-3-2, взрывозащитная оболочка 1ExdIIBT4, предел измер 1 МПа, погрешн 0,25, климатич исп УХЛ1.1 (-50+70) гр С, доп t погрешн 0,150, вых сигн 4-20 мА, степень защиты IP65 возможность перенастройки пределов измерений" Кол-во: 2.0

"Позиция 175" "Датчик перепада давления ТЖИУ406Д-1Ех-20-1-1-1-2, взрывозащитная оболочка 1ExdIIBT4, предел измер 16 кПа, погрешн 0,25, климатич исп УХЛ1.1 (-50+70) гр С, доп t погрешн 0,125, вых сигн 4-20 мА, степень защиты IP65.возможность перенастройки пределов измерений" Кол-во: 1.0

"Позиция 176" "Датчик разности давлений ТЖИУ-406Д-1Ех-22-1-1-1-2 взрывозащитная оболочка 1ExdIIBT4, диапазон измерения 6,3кПа; основная погрешность ±0,25, диапазон рабочей температуры окружающей среды -50...+70, дополнительная погрешность ±0,125, выходной сигнал 4 -20мА, возможность перенастройки пределов измерений." Кол-во: 2.0

"Позиция 177" "Датчик уровня ПДУ-И.500, длина преобразования 500 мм, для измерения и контроля уровня жидкости" Кол-во: 1.0

"Позиция 178" "Погружной датчик уровня жидкости У-ОП-6,0-0,5-7,0-Н/Б-2, общепромышленное исполнение, верхний предел - 6 м; погрешность 0,5, длина «мокрой» части кабеля 7 - метров; корпус нержавеющая сталь,материал мокрой части кабеля - бензомаслостойкая резина, выходной сигнал 4-20 мА" Кол-во: 8.0

"Позиция 179" "Датчик уровня У ОП-8-0,5-10-Н-Н-2, общепромышленное исполнение, верхний предел - 8 м; погрешность 0,5, длина «мокрой» части кабеля:10 - метров; корпус нержавеющая сталь, выходной сигнал 4-20 мА" Кол-во: 1.0

"Позиция 180" "Датчик-газоанализатор ДАХ-М-01-RSX-5 меркаптан, цифровая индикация; Uпит=10-24 В; вид взрывозащиты – искробезопасная цепь; выходной сигнал – токовой, общий минус; для применения с БПС-21М (маркировка В – взрывозащищенный);" Кол-во: 8.0

"Позиция 181" "Датчик-реле контроля пламени СЛ-90-1/24Е электронная часть и фотоприемник размещены в одном корпусе (вид присоединения -разъем типа 2РМ22) степень защиты IP65. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 182" "Датчик токовихревой из состава преобразователя линейных перемещений 166Д-10-0,5Р/4РС2-45/60-В, установочная резьба М10х1; длина резьба 45мм, длина датчика 60" Кол-во: 12.0

"Позиция 183" "Датчик температуры канальный ДТС3015-PТ1000.В2.200 предназначены для систем отопления, кондиционирования и вентиляции, диапазон температур -50.. +120 (°С), комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 184" "Термопреобразователь ДТС 3225-Pt1000.B2. для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции,модель 3225, чувствительный элемент Pt1000, класс допуска В, двухпроводная схема соединений, Диапазон измеряемых температур -50.. +120 (°С). Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 185" "Жгут ЖЯИУ.685691.007-12 (13м) для соединения вибропреоб-разователя канала ЗО и блока электронного БЭ-38-2М.3.1-01 в аппаратуре ИВ-Д-ПФ-2М.3.1-01. Комплектующее к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 186" "Жгут ЖЯИУ.685691.007-14 (15м) для соединения вибропреоб-разователя канала ПО и блока электронного БЭ-38-2М.3.1-01 в аппаратуре ИВ-Д-ПФ-2М.3.1-01. Комплектующее к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 187" "Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ТРМ10-Щ2.У.РР тип корпуса щитовой (96х48х100, IP541); универсальный, тип выхода э/м реле 8(4) А 230 В. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 4.0

"Позиция 188" "Измеритель-регулятор давления Риц-1.2-Д-10-3-Щ-54-3 диапазон измерений 10МПа входной сигнал 4-20мА щитовой вариант исполнение корпуса IP54 плата связи ПСК работа в режиме токовой петли Риц-1.2-Д-10-3-Щ-54-3" Кол-во: 2.0

"Позиция 189" "Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ1.У.РР тип корпуса щитовой (96х96х65, IP541); универсальный, тип выхода э/м реле 8(4) А 230 В. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 190" "Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Н-У-РР Напряжение постоянного тока =20...375 В (номинальное 24 В),Напряжение питания переменного тока 90…245 В; Встроенный источник питания 24В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП)" Кол-во: 1.0

"Позиция 191" "Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1-Щ11.У.СР Напряжение постоянного тока =20...375 В (номинальное 24 В),Напряжение питания переменного тока 90…245 В; Встроенный источник питания 24В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП)" Кол-во: 7.0

"Позиция 192" "Комплект виброконтроля СИЭЛ-1600-НЦ16-А1 измерительной техники для нагнетателя СИЭЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 193" "Ремкомплект для регулятора давления РДУ-80-02.Состав: Мембрана АЯД7.010.025, Прокладка(седло)АЯД8.684.199, Кольцо АЯД8.684.198, Кольца по ГОСТ 9833-73:047-050-19-2,085-095-58-2. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 8.0

"Позиция 194" "Комплект зип к ЭПУУ-5-1 аса4.070.082 клапан - 1 шт; кольцо - 13 шт., манжета - 3 шт. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 140.0

"Позиция 195" "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-4 АСА4.070.076 клапан -1 шт; кольцо - 13 шт, манжета - 3 шт. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 660.0

"Позиция 196" "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-5 АСА4.070.082 клапан- 2шт;кольцо-12шт;манжета-3шт; ключ-3шт.диод-1шт. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 280.0

"Позиция 197" "Комплект для программирования прибора ПР-КП10 разъем СОМ DB9; температурный диапазон - 0..+50; эксплуатируется при относительной влажности -80% при 35° С (без конденсации влаги); скорость обмена -9600; кабели-1) КС5 (удлинительный); 2) КС8 (RJ12-RJ12 (1м); питание- внешний источник питания не требуется корпусна Din-рейку (36х90х58). Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 198" "Контроллер ПЛК154-220.A-M программируемый логический; Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм; Степень защиты корпуса -IР20; Напряжение питания ПЛК154-220;90… 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47… 63 Гц; Потребляемая мощность - 6 Вт" Кол-во: 1.0

"Позиция 199" "Контроллер приточной вентиляции ТРМ133-У.01 для управления температурой воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляции с водяным калорифером; рабочая температура 0°C ~ +50°C; Интерфейсы (порты) - RS485; Входное напряжение (U вх.), В; 90-245 В; Протокол передачи данных DI (дискретный ввод) – 6; DO (дискретный вывод) – 4; АО - аналоговый вывод) – 2; AI (аналоговый ввод) - 7." Кол-во: 2.0

"Позиция 200" "Контроллер систем отопления ТРМ32-Щ4.01 для регулирования температуры систем отопления и горячего водоснабжения Щ4-корпус для утопленного щитового монтажа с размерами 96×96×145 мм, количество дискретных входов - 1, диапазон контроля етмпературы от -50°С до +199,9°С, ля подключения датчиков типа ТСМ 100М ТСП 100П Pt100" Кол-во: 4.0

"Позиция 201" "Контроллер ТРМ32-Щ7.ТС для регулирования температуры в системах отопления и горячего водоснабжения,Щ7-корпус для утопленного щитового монтажа с размерами 144х169х50,5мм;ТС-вход для подключения датчиков типа ТС,без интерфейса связи с ПК" Кол-во: 4.0

"Позиция 202" "Контроллер управления логический САУ-МП Н.16; Номинальное напряжение питания прибора220 В частотой 50 Гц; Допустимые отклонения номинального напряжения -15...+10 %; Количество обслуживаемых насосов от 1 до 3; Диапазон установки временных параметров от 1 с до 63 суток ;Количество независимых входов- 4;Количество выходных э/м реле -3;Макс. допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле - 8 А при 220 В 50 Гц (cos > 0,4); Габаритные размеры и степень защиты корпуса - 130х105х65 мм, IP44. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 203" "Модуль дискретного элемента ДЭ-01 контроль состояния 8-ми датчиков; контроль цепей датчиков индикация состояния датчиков и их шлейфов. напряжение постоянного тока 24В гальванически разделённое от основной цепи питания +5В. Передача информации по RS-485." Кол-во: 3.0

"Позиция 204" "Модуль универ. измерит. 4х с групповой (2х2) гальванич. развязкой ИЭ-05-01 Аппаратно-программные средства комплекса линейной телемеханики Магистраль-2 телеизмерение, преобразование и нормирование текущих мгновенных (ТТ) и/или интегральных (ТИ) значений тех.параметров по внутр. алгоритму и по команде с ПУ; телесигнализац. положения, состояния и режимов работы технологич. оборудования и вспомогат. (ТС); телесигнализация аварийных ситуаций и режимов работы технологич. оборудования и вспомогат.объектов (ТСА); телеуправление технологич. объектами (ТУ); телерегулирование (ТР); формирование и передача на верхн. уровень телеметрич. информации о состоянии каналов связи и устройств комплекса, в т. ч. сигналов недостоверности информации по ТИ, ТС, ТСА и информации о невозможн. выполнения телеопераций ТР и ТУ; защита от ложн. срабат.; автоматическое переключение на резервные источники питания при необходимости." Кол-во: 12.0

"Позиция 205" "Модуль интерфейсный ПР-МИ485 Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и UART Поддержка протокола передачи данных в сети RS-485: Modbus (ASCII и RTU) Автоматическое определение направления передачи данных Гальваническая изоляция портов RS-485 и ПР110/ПР114 Питание от ПР110/ПР114. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 206" "Модуль 32 дискретных входа МВ110-32ДН 32 канала дискретного ввода, типы входных сигналов: сигналы =24 В, транзисторные ключи p-n-p, n-p-n типа, частота измерений: до 1 кГц, минимальная длительность импульса 0.5 мс, счетчик импульсов для каждого канала, 90..264В переменного тока (номинальное напряжение 220В) частотой 47..63Гц. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 6.0

"Позиция 207" "Модуль 32 дискретных входа МВУ110-220-32Р 32 канала дискретного вывода, 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц, групповая развязка, типы выходных элементов: Р – э/м реле 3 А ~250 В или =30 В, возможность выдачи ШИМ-сигнала с любого выхода" Кол-во: 2.0

"Позиция 208" "Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК107 Панель оператора и программируемый логический контроллер в одном корпусе Графический экран с диагональю 7 дюймов Количество цветов 65535 (16 бит) Сенсорное управление экраном Два независимых последовательных интерфейса RS-232/RS-485 Встроенная операционная система Linux Поддержка протоколов Modbus/OWEN" Кол-во: 1.0

"Позиция 209" "Преобразователь температуры НПТ1.00.1.1 универсальный нормирующий, питание =24В, выход 0(4)-20 мА/ Преобразование сигналов термодатчиков в унифицированный сигнал 0(4)...20мА, Универсальный вход, Поддержка большинства известных типов термодатчиков, Высокая точность преобразования, Высокая разрешающая способность, Настройка по интерфейсу USB 2.0, Рабочий диапазон температур «-40...+85 С»" Кол-во: 50.0

"Позиция 210" "Преобразователь 1662-10-8-SC рабочий диапазон 0,3-2,5мм выходной сигнал-ток 4-20мА установочная резьба датчика М10х1 длина кабеля 8м с шагом 0,5м квазистатический зазор медленно изменяющийся для измерения осевого сдвига." Кол-во: 3.0

"Позиция 211" "Генератор-преобразователь 1663-10-4,5-160-В генератор-преобразователь, комплектный датчик имеет установочную резьбу М10х1 и кабель длиной 10 м, преобразующий размах относительного виброперемещения в диапазоне до 160 мкм, напряжение питания от 14-32 В" Кол-во: 11.0

"Позиция 212" "Термопара РГАЖ 5.182.002-13 на основе термопарного кабеля в стекловолокне и экране с НСХ ХА(К), класс 2, кол-во ЧЭ-1 шт., длина 1600 мм, верхний предел +700 гр.С с метрологической приемкой калибровка (К)" Кол-во: 6.0

"Позиция 213" "Регулятор ПИД ТРМ210-Щ2.РР с интерфейсом RS-487 исполнение щитовое, класс точности 0,5/0,25, тип выходного сигнала - релейный выход. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 9.0

"Позиция 214" "Сигнализатор уровня ультразвуковой 67-0300-A24-C1-P13-L-I высокое давление; с барьером- источником искробезопасного питания 5420 В2-V2; ответный фланец 7-50-100 ст.09Г2С, прокладка овального сечения 1-1-50-100-08х18Н10(AISI 304), комплект крепежа из стали 09Г2С, ОЛ № 1-2433" Кол-во: 6.0

"Позиция 215" "Сигнализатор уровня ультразвуковой 67-0300-A25-С1-Р13-L-I -высокое давление, -задержка на срабатывание 3 сек. АТЛМ.407730.003ТУ-2008, барьер- источником искробезопасного питания 5420 В2-V2, ОЛ № 1-2437-2017" Кол-во: 2.0

"Позиция 216" "Сигнализатор уровня ультразвуковой, высокое давление, задержка 3 сек, барьер-источник искробезопасного питания 5420В2-V2 по опросному листу № 3-2432-2018" Кол-во: 2.0

"Позиция 217" "Сигнализатор уровня ультразвуковой 67-0700-M27-C1-P13-L-I. барьер- источник искробезопасного питания 5420В2-V2 Опросный лист № 1-2434-2018" Кол-во: 1.0

"Позиция 218" "Сигнализатор уровня ультразвуковой 67-0700-М27-С1-Р13-L-I высокое давление; -барьер- источник искробезопасного питания 5420В2-V2; опросный лист №4-2060-2015" Кол-во: 1.0

"Позиция 219" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0910-H50-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420 В2-V2 Опросный лист №1-2450-2018" Кол-во: 1.0

"Позиция 220" "Сигнализатор уровня ультразвуковой, высокое давление; -барьер- источник искробезопасного питания 5420В2-V2;опросный лист №1-2060-2015" Кол-во: 1.0

"Позиция 221" "Сигнализатор давления дифференциальный ССК Измеряемая среда воздух, Напряжение постоянного тока, 27В, Погрешность срабатывания, кгс/см2 не должна превышать ± 0,004 кгс/см2, Ток через контакты при индуктивно-омической нагрузке, 0,1…0,5А" Кол-во: 1.0

"Позиция 222" "Сигнализатор давления тип МСТВ-1А ТУ МСТВ-70 (система смазки). ЗИП групповой для ГТУ-25НУ80.10.810108000 ЗИ38 выдача электрического сигнала (замыкание электрической цепи) при повышении избыточного давления рабочей среды в системе до определенной величины. Особенность сигнализатора - устойчив к большим перегрузочным давлениям. Условия эксплуатации: температура окружающей среды –60 ... +180°С, вибрация в диапазоне частот 10…5000 Гц. Величина срабатывания – 1,0 кгс/см2. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 223" "Сигнализатор давления МСТВ-2,3 ГПА-Ц-16 ыдача электрического сигнала (замыкание электрической цепи) при повышении избыточного давления рабочей среды в системе до определенной величины. Особенность сигнализатора - устойчив к большим перегрузочным давлениям. Условия эксплуатации: температура окружающей среды –60 ... +180°С, вибрация в диапазоне частот 10…5000 Гц. Величина срабатывания – 1,0 кгс/см2. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 224" "Сигнализатор давления МСТВ-2А ТУ МСТВ-70 (система смазки). ЗИП групповой для ГТУ-25НУ80.10.810108000 ЗИ39 ыдача электрического сигнала (замыкание электрической цепи) при повышении избыточного давления рабочей среды в системе до определенной величины. Особенность сигнализатора - устойчив к большим перегрузочным давлениям. Условия эксплуатации: температура окружающей среды –60 ... +180°С, вибрация в диапазоне частот 10…5000 Гц. Величина срабатывания – 1,0 кгс/см2. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 225" "Сигнализатор давления теплостойкий виброустойчивый типа МСТВ-А с выдачей электрического сигнала при повышении избыточного давления рабочей среды до 0,2кгс/см2 погрешностью срабатывания 0,05кгс/см2 рабочими давлением 6кгс/см2 температурой -60+180С напряжением питания 27В постоянного тока" Кол-во: 2.0

"Позиция 226" "Сигнализатор давления теплостойкий виброустойчивый типа МСТВ-А-0,4А с выдачей электрического сигнала при повышении избыточного давления рабочей среды до 0,4кгс/см2 погрешностью срабатывания 0,2кгс/см2 рабочими давлением 6кгс/см2 температурой -60+180С напряжением питания 27В постоянного тока" Кол-во: 3.0

"Позиция 227" "Сигнализатор давления теплостойкий виброустойчивый МСТВ-1.1 Х4 с выдачей электрического сигнала при понижении избыточного давления рабочей среды до 1,1кгс/см2 погрешностью срабатывания 0,3кгс/см2 рабочими давлением 12кгс/см2 температурой -60+180С напряжением питания 27В постоянного тока" Кол-во: 2.0

"Позиция 228" "Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред САУ-М7Е-Н настенный с дистанционным управлением IP44 220В/50Гц" Кол-во: 4.0

"Позиция 229" "Сигнализатор пламени СП-2М. Электропитание прибора - двухфидерное(основное и резервное). Фидер 1-переменное напряжение(90..260) В с частотой (47440) ГЦ; Фидер 2-постоянное напряжение(2436) В. Электрическая прочность изоляции: Фидер 1- 4000В переменного тока в течение 3 сек, Фидер2-1500В постоянного тока в течение 3 сек. Потребляемая мощность не более 5Вт. Число каналов контроля пламени - 3. Инертность сигнализатора не более 2 сек. Длина линии связи не более 200м. Масса: преобразователь первичный не более 0,5 кг, прибор вторичный не более 3 кг." Кол-во: 3.0

"Позиция 230" "Сигнализатор давления 107-ТЖИУ.406423.004, уставка-0,09 МПа, взрывозащищенная оболочка-1ExdIIBT4-Вн, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1.1**(-50+70) С, погрешность-1,5." Кол-во: 6.0

"Позиция 231" "Сигнализатор избыточного давления взрывозащищенный: 107-ТЖИУ.406423.005-Руст0,4МПа-УХЛ1.1(-50+70)-1,5 уставка-1,5 МПа, взрывозащ обол-1ExdIIBT4-Вн, степ защ IP65, климат исп УХЛ1.1**(-50+70) гр С, погрешн-1,5." Кол-во: 4.0

"Позиция 232" "Сигнализатор давления-107-ТЖИУ.406423.006, уставка-1,5 МПа, взрывозащ обол-1ExdIIBT4-Вн, степ защ IP65, климат исп УХЛ1.1**(-50+70) гр С, погрешн-1,5." Кол-во: 1.0

"Позиция 233" "Сигнализатор перепада давления 44 ТЖИУ.406422.004.01 взрывозащищенный 1ExdllB4, исп.2, диапазон установок 0,04-0,15 МПа, макс. раб. давление 12 МПа, вых. сигнал сухой контакт" Кол-во: 6.0

"Позиция 234" "Сигнализатор давления-107-ТЖИУ.406423.004.01, уставка-0,09 МПа, взрывозащ обол-1ExdIIBT4-Вн, степ защ IP65, климат исп УХЛ1.1**(-50+70) гр С, погрешн-1,5." Кол-во: 9.0

"Позиция 235" "Сигнализатор перепада давления -44 ТЖИУ.406422.004 установка срабатывания 0.05 МПа, Рmax=10 МПа, степ защ IP65, климат исп УХЛ1.1**(-50+70) гр С, погрешн-1,5." Кол-во: 3.0

"Позиция 236" "Сигнализатор перепада давления -44 ТЖИУ.406422.005 взрывозащищенный 1ExdllB4, исп.2, диапазон установок 0,04-0,15 МПа, макс. раб. давление 12 МПа, вых. сигнал сухой контакт" Кол-во: 4.0

"Позиция 237" "Датчик перепада давлений 44 ТЖИУ.406 422.008.01 взрывозащищенный 1ExdllB4, исп.2, диапазон установок 0,04-0,15 МПа, макс. раб. давление 12 МПа, вых. сигнал сухой контакт" Кол-во: 2.0

"Позиция 238" "Сигнализатор давления взрывозащищенный 107 с выдачей электрического сигнала при понижении давления (второе исполнение) с диапазоном уставки срабатывания 10-40кПа с регулируемым дифференциалом (0,3-0,5)Руст приведенной погрешностью +/-2,5% максимальным рабочим давлением 10МПа для природного газа, нефти и нефтепродуктов, углеводородного конденсата, масла, воды, воздуха с температурой -50+70С маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4 степени защиты IP65 климатического исполнения УХЛ1.1 напряжением питания 20-30В постоянного тока ТЖИУ.406423.009.01" Кол-во: 2.0

"Позиция 239" "Термометр сопротивления ТСМ 320М.08-50М-В-3-8/30-3000-П-Ксп-К исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-50М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 шт., арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный кабель: длина- 3000 мм, усиленный пружинный вывод (П), с КМЧ (Ксп), метрологическая приемка-калибровка (К). Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 82.0

"Позиция 240" "Термометр сопротивления ТСМ 320М.06, исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-100М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 шт., арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный кабель: длина- 500 мм, усиленный пружинный вывод (П), КМЧ-отсутствует (О), метрологическая приемка-калибровка (К). Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 50.0

"Позиция 241" "Термопреобразователь сопротивления платинового ТСП/1-8040-001-01, с НСХ 100П, исполнение по рис. 1, длина монтажной части 60мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 12.0

"Позиция 242" "Термопреобразователь ТСМ 012.00В-Оп-100М-B-4-1-80-10-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, виброустойчивый, с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 80 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 243" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-50М-B-3-1-100-5-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, с НСХ преобразования 50М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 100 мм и d5 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 70.0

"Позиция 244" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-50М-B-3-1-160-10-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, с НСХ преобразования 50М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 160 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 245" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-50М-B-3-1-200-10-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, с НСХ преобразования 50М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 200 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 246" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-50М-B-4-1-120-10-Н-М20х1,5-1-П-П общепромышленный, с НСХ преобразования 50М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 20.0

"Позиция 247" "Термопреобразователь ТСМ 012.06-Оп-100М-B-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-М-К общепромышленный, с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 21.0

"Позиция 248" "Термопреобразователь ТСМ 012.07-Оп-100М-B-2-2-120-10-Н-М20х1,5-1-М-К общепромышленный, с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с 2-мя ЧЭ, с 2-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 40.0

"Позиция 249" "Термопреобразователь ТСМ 012.51-Exd-100М-B-2-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-П взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с 2-мя ЧЭ, с 2-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию. " Кол-во: 6.0

"Позиция 250" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-B-3-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 36.0

"Позиция 251" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-B-4-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 24.0

"Позиция 252" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-50М-B-3-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 50М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 25.0

"Позиция 253" "Термопреобразователь ТСМ 012.55-Exd-100М-B-3-2-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с двумя ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 97.0

"Позиция 254" "Термопреобразователь ТСМ 012.58-Exd-100М-B-3-1-60-8-Н-М20х1,5-1-К-К взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 60 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 15.0

"Позиция 255" "Термометр сопротивления ТСМ012.83В-Ехd-100М-В-2-2-100-8-Н-М20х1,5-2у-К-К. ТСМ 012.83, виброустойчивостью, с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с 2 ЧЭ, с 2-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 100 мм и ∅8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с неподвижным штуцером , с кабельным вводом с со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 256" "Термопреобразователь ТСМ 319М.02-50М-B-3-5/20-800-О-Ксп-К термопреобразователь сопротивления, общепромышленный, с НСХ преобразования 50М, класса В по ГОСТ 6651, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом ∅5 мм и длиной 20 мм, без усиленного пружинного выхода, с соединительным кабелем длиной 800 мм , с КМЧ под спецключ с видом метрологической приемки «Калибровка». Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 48.0

"Позиция 257" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-1600-П-О-К термопреобразователь сопротивления, общепромышленный, с НСХ преобразования 50М, класса В по ГОСТ 6651, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом ∅5 мм и длиной 20 мм, с соединительным кабелем длиной 1600 мм ,без усиленного пружинного выхода, с видом метрологической приемки «Калибровка». Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 105.0

"Позиция 258" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-500-П-О-К термопреобразователь сопротивления, общепромышленный, с НСХ преобразования 50М, класса В по ГОСТ 6651, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом ∅5 мм и длиной 20 мм, с соединительным кабелем длиной 500 мм ,без усиленного пружинного выхода, с видом метрологической приемки «Калибровка». Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 60.0

"Позиция 259" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-800-П-О-К термопреобразователь сопротивления, общепромышленный, с НСХ преобразования 50М, класса В по ГОСТ 6651, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом ∅5 мм и длиной 20 мм, с соединительным кабелем длиной 800 мм ,без усиленного пружинного выхода, с видом метрологической приемки «Калибровка». Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 36.0

"Позиция 260" "Термопреобразователь ТСМ 320М.02-50М-B-3-8/30-1000-О-Ксп-П термопреобразователь сопротивления, общепромышленный, с НСХ преобразования 50М, класса В по ГОСТ 6651, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом ∅8 мм и длиной 30 мм, без усиленного пружинного выхода, с соединительным кабелем длиной 1000 мм , с КМЧ под спецключ с видом метрологической приемки «Калибровка». Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 261" "Термопреобразователь ТСМ 320М.06-50М-B-3-8/30-1500-П-О-К термопреобразователь сопротивления, общепромышленный, с НСХ преобразования 50М, класса В по ГОСТ 6651, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом ∅8 мм и длиной 30 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, со штуцером с резьбой М20х1,5, с соединительным кабелем длиной 1500 мм на основе медных проводов в двойной фторопластовой изоляции в нержавеющем металлорукаве, с видом метрологической приемки «Калибровка». Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 246.0

"Позиция 262" "Термометр сопротивления ТСМ 320М.06-53М-В-3-8/30-1000-П-О-К исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-53М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 шт., арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный кабель: длина- 1000 мм, усиленный пружинный вывод (П), КМЧ-отсутствует (О), метрологическая приемка-калибровка (К). Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 136.0

"Позиция 263" "Термопреобразователь ТСМ 322М.00В-Оп-100М-B-3-1-100-6-Н-М20х1,5--2500-К Термопреобразователь сопротивления, общепромышленный, с НСХ преобразования 100М, класса В по ГОСТ 6651, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом ∅6 мм и длиной 100 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, со штуцером с резьбой М20х1,5, с соединительным кабелем длиной 2500 мм на основе медных проводов в двойной фторопластовой изоляции в нержавеющем металлорукаве, с видом метрологической приемки «Калибровка». Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 16.0

"Позиция 264" "Термопреобразователь Термопреобразователь погружаемый код ТСПУ 014.11, общепромышленный, со стандартной виброустойчивостью, , с выходным токовым сигналом 4–20 мА, с диапазоном измеряемых температур от минус 50 до 100 оС, с основной приведенной погрешностью ±0,5%, , с 2-хпроводной схемой подключения, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, без соединительного кабеля, с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх», с калибровкой. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 7.0

"Позиция 265" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-400-8-Н-М20х1,5-1-К-К Термопреобразователь погружаемый тип ТСМУ 014.51, взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» по ТР ТС 012/2011, с обычной виброустойчивостью, с выходным токовым сигналом 4–20 мА, с диапазоном измеряемых температур от минус 50 до 100 оС, с основной приведенной погрешностью ±0,5%, с 2-хпроводной схемой подключения, с защитным корпусом с длиной монтажной части 400 мм и d8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, со стандартным кабельным вводом, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 266" "Термопреобразователь тип ТСМУ 274 код исполнения 24. взывозащита-Exd. НСХ 100М, длина монтажной части-120/80, погрешность -0,25, исполнение защитной арматуры Н10, диапазон температур (-50+150). Вх 4-20мА, бронированный кабель. температурный класс Т5, климатическое исполнение У1.1(-45+70). госповерка. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 4.0

"Позиция 267" "Термопреобразователь ТСП 012.02-Оп(F3)-100П-A-4-1-100-5-Н-М20х1,5-1-ПА(SF)-П общепромышленный (невзрывозащищенный) платиновый со стандартной виброустойчивостью по группе F3 ГОСТ Р 52931;, с НСХ преобразования 100П класса А по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 100 мм и d5 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, ,тип клемной головки ПА(SF) с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с поверкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 268" "Термопреобразователь ТСП 012.02-Оп(F3)-100П-B-4-1-100-6-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный (невзрывозащищенный) платиновый со стандартной виброустойчивостью по группе F3 ГОСТ Р 52931;, с НСХ преобразования 100П класса А по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 100 мм и d6 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, , с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 20.0

"Позиция 269" "Термопреобразователь ТСП 012.08-Оп(F3)-100П-B-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-М-К общепромышленный (невзрывозащищенный) платиновый со стандартной виброустойчивостью по группе F3 ГОСТ Р 52931;, с НСХ преобразования 100П класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 33-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, , с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 270" "Термопреобразователь ТСП 012.14В.Сп-100П-B-3-1-215-5-Н-К1/2-2-П-К виброустойчивый, с НСХ преобразования 100П класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 215 мм и d5 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, тип К1/2 , с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 271" "Термопреобразователь ТСП 012.18В-Оп-50П-B-2-2-60-10/8-Н-М27х2-1-П-К общепромышленный, виброустойчивый, с НСХ преобразования 50П класса В по ГОСТ 6651, с 2-мя ЧЭ, с 2-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 60 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М27х1, , с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 272" "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031С-МП-Exi-С-4/20-(-50+200)-0.25-200-10/8-Н-Г1-М20х1,5-1-К-П Преобразователь температуры программируемый погружаемый ТСПУ 031С с микропроцессором, взрывозащищённый с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» по ТР ТС 012/2011, со стандартной виброустойчивостью, с выходным токовым сигналом 4 ... 20 мА, с настроенным диапазоном измерений температуры от минус 50 до плюс 200 С, с основной приведенной погрешностью ±0,25 %, с защитным корпусом с длиной монтажной части 260 мм и диаметром 10/8мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с головкой типа «Г1», с подвижным штуцером М20х1,5, с кабельным вводом типа «К» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с видом метрологической приёмки «Поверка»:" Кол-во: 1.0

"Позиция 273" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.01-ХА(K)-2-И-1,5-320-10-К1/2-КГ-К НСХ -ХА(К), класс 2, изолированный, диаметр ЧЗ 1,5, длина 320 мм, диаметр 10, тип штуцера К1/2, калибровка" Кол-во: 6.0

"Позиция 274" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-05Сп-ХА(К)-2-И-1223/20-(ф до упора 6мм-штуцер-5/16UNF-Lпр=500мм)-3-900гр-К НСХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 1223мм, защитного корпуса 20, диаметр до упора 6мм-штуцер-5/16UNF-Lпр=500мм, калибровка" Кол-во: 4.0

"Позиция 275" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-05Сп-ХА(К)-2-И-1923/20-(ф до упора 6мм-штуцер-5/16UNF-Lпр=500мм)-3-900гр-К НСХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 1923 мм. Защитного корпуса 20, диаметр до упора 6мм-штуцер-5/16UNF-Lпр=500мм. калибровка" Кол-во: 4.0

"Позиция 276" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-05Сп-ХА(К)-2-И-4000/28-(ф до упора 6мм-штуцер-5/16UNF-Lпр=500мм)-3-900гр-К К НСХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 4000 мм. защитного корпуса 28, диаметр до упора 6мм-штуцер-5/16UNF-Lпр=500мм, калибровка" Кол-во: 4.0

"Позиция 277" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-05Сп-ХА(К)-2-И-445/36-(O5/O8/O6-(пружина-O5-3/8UNF)-2-L=500мм)-3-900 гр-К, НСХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 445 мм, защитного корпуса 36, диаметр O5/O8/O6-(пружина-O5-3/8UNF)-2-L=500мм, калибровка" Кол-во: 8.0

"Позиция 278" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05-ХА(K)-2-И-1270/80-3-К , НСХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 1270 мм, защитного корпуса 80, диаметр 3, калибровка" Кол-во: 11.0

"Позиция 279" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05-ХА(K)-2-И-1570/38-3-К СХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 1570 мм, защитного корпуса 38, диаметр 3, калибровка" Кол-во: 7.0

"Позиция 280" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05-ХА(K)-2-И-2300/30-3-К СХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 2300мм, защитного корпуса 30, диаметр 3, калибровка" Кол-во: 7.0

"Позиция 281" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.06Сп-ХА(K)-2-И-3720/25-d2/d3-1/4-20UNC-К1/8-500-900C-К НСХ- ХА(K). Класс 2. изолированный. Длины монтажной части 3720, защитного корпуса 25, ф3, штуцер ф6, 2-20нит/дюйм, штуцер К1/8, Lпр=500, калибровка" Кол-во: 10.0

"Позиция 282" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.06Сп-ХА(K)-2-И-3885/25-d2/d3-1/4-20UNC-К1/8-500-900C-К (ф3, штуцер ф6, 2-20нит/дюйм, штуцер К1/8, Lпр=500); взамен TC-FB1, TC-FB2 (RTO 42890)" Кол-во: 6.0

"Позиция 283" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-06Сп-ХА(К)-2-И-4400/26-(ф до упора3мм-штуцер-K1/8-Lпр=500мм)-2-900гр-К НСХ- ХА(K). Класс 2. изолированный. Длины монтажной части 4400, защитного корпуса 26, ф до упора3мм-штуцер-K1/8-Lпр=500мм, калибровка" Кол-во: 25.0

"Позиция 284" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09-ХА(K)-2-И-12/23/2480-К взамен TE1345-TE1349 (RTO 42915) НСХ-ХА(К), класс 2, изолированный, длины монтажной части 12мм, защитного корпуса 23мм, внешних выводов 2480 мм. Калибровка" Кол-во: 34.0

"Позиция 285" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-06-ХА(K)-2-И-1,5-430-10-К1/2-К-К НСХ- ХА(K). Класс 2, изолированный,дДлины монтажной части 430, диаметр 10, тип К1/2 калибровка" Кол-во: 59.0

"Позиция 286" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-400/160-М33х2-900-К НСХ- ХА(К). Класс 2, ЧЭ - 2 шт, рабочий спай изолированный, длина монтажной части 400, диаметр 160, тип штуцера М33х2, диапазон температур -40+900С, калибровка" Кол-во: 33.0

"Позиция 287" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-800/160-М33х2-900-К НСХ- ХА(К). Класс 2, ЧЭ - 2 шт, рабочий спай изолированный, длина монтажной части 800, диаметр 160, тип штуцера М33х2, диапазон температур -40+900С, калибровка" Кол-во: 66.0

"Позиция 288" "Узел управления ЭПУУ-15, устанавливается на привод крана в вертикальном положении, КМЧ БКРА4.075.029, Напряжение постоянного тока управляющего сигнала 24 В" Кол-во: 1.0

"Позиция 289" "Узел управления электропнематический ЭПУУ-15-1 +-110 В, диапазон рабочих температур минус 60 гр.С +55 гр.С" Кол-во: 19.0

"Позиция 290" "Электропневматическое устройство управления, напряжение управляющего сигнала = 110 В, Pу = 110 МПа, маркировка взрывозащиты 1ExdIIAT3 ЭПУУ-4-1, устанавливается на привод крана в вертикальном положении, КМЧ БКРА4.075.029, Напряжение постоянного тока управляющего сигнала 110 В" Кол-во: 19.0

"Позиция 291" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-5-1-110В без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ АСА4.070.082 в составе узла , Напряжение постоянного тока управляющего сигнала 110 В" Кол-во: 62.0

"Позиция 292" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-1 без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ АСА4.075.033, Напряжение постоянного тока управляющего сигнала 110В" Кол-во: 6.0

"Позиция 293" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-8-1 напряжение постоянного тока управляющего сигнала 110 В, питание узла-сжатый воздух от 1 до 16 МПа, вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка-1ExdIIAT3, степень защиты-IP54, присоединительные размеры-225х3" Кол-во: 6.0

"Позиция 294" "Указатель конечного положения кранов УКП-03-01 является двухканальным, однофункциональным изделием вида 1, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, обслуживаемым, конструктивные особенности изделия позволяют осуществлять его установку на ось привода крана, обеспечивает визуальный контроль крайних положений пробки крана «Открыто» и «Закрыто»." Кол-во: 17.0

"Позиция 295" "Устройство для преобразования частоты вращения вала газотурбинной установки в электрические импульсы температурой окружающей среды -50+180С УмЭ-42-01" Кол-во: 15.0

"Позиция 296" "Шкаф Бокс-С-4(А)1-ТХВЗ-НТ-З-к/ш.СТК термошкаф утеплённый, обогреватель взрывозащищённый ТЕРМ-М-100-Exd-Т4-230-0,5-0-ТБ-П (А); комплектация по опросному листу № 1-2446-2019" Кол-во: 6.0

"Позиция 297" "Преобразователь измерительный ТМК-371 вторичный комплектующее изделие к используемой аппаратуре виброконроля Вектор. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 298" "Термопреобразователь ТСП 012.03-Оп-Pt100-B-2-2-100-6-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, с НСХ преобразования Pt100-класса В по ГОСТ 6651, с 2-мя ЧЭ, с 2-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 100 мм и d6 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5 с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 3.0

"Позиция 299" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05-ХА(K)-2-И-1570/38-3-К НСХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 1570 мм, защитного корпуса 38, диаметр 3, калибровка" Кол-во: 3.0

"Позиция 300" "Термопреобразователь ДТС 3005-50М.B2 Датчик температуры воздуха с типом сенсора 50М, модель 3005, классом допуска В, двухпроводной схемой соединений. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 301" "Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А напряжение питания 220 В и 24 В (универсальный источник питания), 8 универсальных каналов аналогового ввода, унифицированные сигналы: (4-20)мА, (0-20)мА, (0-5)мА, +/-50 мВ, (0-1)В, потребляемая мощность 6 ВА, интерфейс связи RS-485, скорость обмена по RS-485 115200 бит/с, степень защиты IP20, крепление на DIN-рейку или стену. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 302" "Сигнализатор избыточного давления 107-ТЖИУ.406423.005, Давление уст 0,4МПа-погрешность 0,4, диапазон рабочих температур -50+70С" Кол-во: 1.0

"Позиция 303" "Сигнализатор перепада давления 44 ТЖИУ.406422.004 огрешность 0,4, диапазон рабочих температур -50+70С , Руст.=0,04МПа" Кол-во: 4.0

"Позиция 304" "Сигнализатор перепада давления 44 ТЖИУ.406422.004.01 взрывозащищенный 1ExdllB4, исп.2, диапазон установок 0,04-0,15 МПа, макс. раб. давление 12 МПа, вых. сигнал сухой контакт" Кол-во: 1.0

"Позиция 305" "Сигнализатор перепада давления 44. ТЖИУ.406422.008 взровозащищенный 1ExdllB4, Давление уст 0,4МПа-климатическое исполнение УХЛ1.1(-50+70)-1,5" Кол-во: 1.0

"Позиция 306" "Термопреобразователь ДТС 035-100П.B3.80 ермометр сопротивления платиновый 100П, модель 035, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длина монтажной части 80 мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 307" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-50М-B-3-1-320-10-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 320 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 20.0

"Позиция 308" "Термопреобразователь ТСМ 012.55-Exd-100М-B-3-2-160-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с 2-мя ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 160 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 4.0

"Позиция 309" "Термопреобразователь ТСМ 012.00В-Оп-100М-B-3-1-200-10-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, виброустойчивый, с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 200 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 310" "Термопреобразователь ТСМ 012.00-Оп-100М-B-3-1-120-8-Н-М20х1,5-1-П-К общепромышленный, с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 4-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 120 мм и d8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с головкой типа «М», с кабельным вводом с защитой от проворачивания и выдергивания типа «КЕх» со стандартным набором уплотнительных резиновых колец, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 9.0

"Позиция 311" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-B-3-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка», с НСХ преобразования 100М класса В по ГОСТ 6651, с одним ЧЭ, с 3-хпроводной схемой соединения внутренних проводов с ЧЭ, с защитным корпусом с длиной монтажной части 60 мм и d10/8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 30.0

"Позиция 312" "Термопреобразователь ТСМУ 014.52-Exd-4/20-(-50+150)-0,5-2-160-10-Н-М20х1,5-1-К-К Термопреобразователь погружаемый код ТСМУ 014.52, взрывозащищенный с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» по ТР ТС 012/2011, с обычной виброустойчивостью, с выходным токовым сигналом 4–20 мА, с диапазоном измеряемых температур от минус 50 до 150 оС, с основной приведенной погрешностью ±0,5%, с 2-хпроводной схемой подключения, с защитным корпусом с длиной монтажной части 160 мм и d10 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, со стандартным кабельным вводом, с калибровкой, со степенью защиты от воздействия воды (пыли) IP68. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 313" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05Сп-ХА(К)-2-И-865/38-(упор ф6мм, штуцер 5/16UN- Lпр=1500мм)-3-900гр-К, взамен TT WSFI-1, TT WSFI-2 (RTO 65751) НСХ ХА(К), класс 2, изолированный, длины момнтажной части 1270 мм, защитного корпуса 380. диаметр упор ф6мм, штуцер 5/16UN- Lпр=1500мм, калибровка" Кол-во: 4.0

"Позиция 314" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.10-ХА(K)-2-И-79-К1/2-К НСХ- ХА(K). Класс 2, изолированный,длины монтажной части 79, тип К1/2 калибровка" Кол-во: 1.0

"Позиция 315" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-06-ХА(K)-2-И-1,5-430-10-К1/2-К-К НСХ- ХА(K). Класс 2, изолированный, длины монтажной части 430, диаметр 10, тип К1/2 калибровка" Кол-во: 1.0

"Позиция 316" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.17-ХА(K)-2-2-Н-320/160-М33х2-900-К НСХ- ХА(К). Класс 2, ЧЭ - 2 шт, рабочий спай изолированный, длина монтажной части 800, диаметр 160, тип штуцера М33х2, диапазон температур -40+900С, калибровка" Кол-во: 1.0

"Позиция 317" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.65К3-ХА(K)-2-И-3-8-О-d2/d3-Кл1-К ХА(К). Класс 2, ЧЭ - 2 шт, рабочий спай изолированный, закрытый рабочий спай, диаметр 8, упорная шайба отсутствует, диаметр защитного корпуса ЧЭ d2/d3. клемы типа К1, калибровка." Кол-во: 5.0

"Позиция 318" "Указатель конечного положения УКП-04 Обеспечивает регистрацию двух крайних положений запорного органа крана в диапазоне угла поворота вала (90±5) Может коммутировать электрические цепи постоянного тока при активной нагрузке с параметрами: мощность, 20 Вт, не более напряжение, 220 В, не более ток,1,0 А, не более Число кабельных вводов 1, Наружный диаметр соединительного кабеля для подключения внешних цепей (со снятой броней), 6,0 – 12,0 мм, Максимально допустимая длина линии связи между УКП-04 и блоком управления, 2000 м, Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» 1ExdIIBT4, Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 IP66 Рабочий диапазон температур от -60°С до +55°С Масса, кг, не более 1,5Ю, Габаритные размеры, мм, не более 222х153х123 " Кол-во: 24.0

"Позиция 319" "Указатель высокого напряжения УВНК-10Б, Время от момента прикосновения до начала индикации, сек. 0,1-0,5, Расстояние на котором четко видна индикация при ярком солнце, м 10-12, Материал корпуса Стеклопластик, Напряжение, кВ 10" Кол-во: 20.0

"Позиция 320" "Колпачок гибкий уплотнительный с центральным отверстием, для бокового отвода дистилляционной колбы аппарата Orbis BV PAMv, 10шт/уп.; Orbis flexible Stopper Cap for Side arm of distillation flask with center hole (10/pack), кат.№873." Кол-во: 5.0

"Позиция 321" "Регулятор давления газа РДП 50-Н Ду50 входное давление (0,05-1,2)МПа, выходное давление (0,5-60)кПа; пропускная способность (550-7000)м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 322" "Регулятор давления газа РДГ-50Н регулируемая среда природный газ, максимальное входное давление 1,2 МПа, диапазон настройки выходного давления 0,0015-0,06 МПа, соединение фланцевое, размеры 530х530х360 мм, масса 40кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 323" "Запасные части ЗИП для пилота регулятора давления РД 802-01" Кол-во: 6.0

"Позиция 324" "Преобразователь температуры тип 286 код исполнения защитной арматуры 02, вид взрывозащиты Exia, с гальванической развязкой, для монтажной части-60/120, исполнение Н10, диапазон температур(-50+100), температурной класс Т5, климатическое исполненеи У1.1, госповерка" Кол-во: 2.0

"Позиция 325" "Преобразователь температуры тип286 исполнение защитной арматуры 02, вид взывозащты Exia, с гальванической развязкой, длина монтажной части 120/120, исполнение-Н10. диапазон температур (0+120)тепературный класс Т5,. Климатическое исполнение -У1.1 гасповерка" Кол-во: 2.0

"Позиция 326" "Сигнализатор светозвуковой ВС-3-24В 115 дБ Напряжение питания 24В, Уровень звука 115 дБА/м, Один светоизлучатель. Один звукоизлучатель. Возможность программирования" Кол-во: 5.0

"Позиция 327" "Метеокомплект МК-3 ЭМ предназначен для ведения метеорологических наблюдений за ветром, температурой воздуха и почвы, а также для разведки особенностей ветрового режима на местности, входит цифровой компактный термоанемометр анемометр со встроенным термометром" Кол-во: 1.0

"Позиция 328" "РН-метр/иономер/кондуктометр/солемер/кислородомер 4151 комбинированный многоканальный, измеряет: активности ионов (рХ); ЭДС электродных систем; окислительно-восстановительного потенциала (Eh); молярной и массовой концентрации ионов; удельной электрической проводимости (УЭП), солесодержания в пересчете на СNaCl; концентрации растворенного кислорода; температуры водных растворов." Кол-во: 1.0

"Позиция 329" "Мегаомметр цифровой Е6-32 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, и измерения переменного напряжения до 700 В. Величина сопротивления отображается на дисплее. Диапазоны измерения переключаются автоматически. Модель Е6-32 с расширенными функциональными возможностями измеряет также малые сопротивления постоянному току (металлосвязь), классификационное напряжение ограничителей перенапряжения, напряжение пробоя разрядников и имеет память, расширенную до 10000 результатов измерений, которые могут быть выведены на дисплей или внешнее устройство по беспроводному интерфейсу Bluetooth." Кол-во: 1.0

"Позиция 330" "Радиометр ультрофиолетовый 06/1 для измерения параметров ультрафиолетового излучения Диапазон энергетической освещенности 0,01– 20 Вт/м2 Диапазон дозы ультрафиолетового облучения 1,0 - 200 Дж/м2 Погрешность измерения 10% Спектральный диапазон 0,200 - 0,280 мкм Время работы без замены элементов питания 300 ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 331" "Акселерометр низкочастотный АНС-066-02Н с преобразователем П120 акселерометр низкочастотный общего назначения используется в качестве датчика для комплексов измерения абсолютной вибрации. Частотный диапазон - от 1 Гц до 3000 Гц. Предел вибрационных ускорений - 3000 м/с2. Предел ударных ускорений - 6000 м/с2. Технические характеристики приборов акселерометры: Чувствительность - 4 пКл·с2/м, Тип разъема - 2РМ14КПН4Г1В. Тип крепления - фланцевое.Температурный диапазон - от -60° С до +200° С." Кол-во: 1.0

"Позиция 332" "Акселерометр низкочастотный АНС-260-01-10 с преобразователем П120 2М-06 Частотный диапазон АНС 260-01-10 - от 10 Гц до 3000 Гц. Предел вибрационных ускорений - 3000 м/с2. Предел ударных ускорений - 5000 м/с2. Технические характеристики приборов акселерометры: Чувствительность - 1 пКл·с2/м. Тип разъема - 2РМ14КПН4Г1В. Тип крепления - фланцевое. Температурный диапазон - от -60° С до +400° С. Масса акселерометров АНС 260-01-10 - 100 г." Кол-во: 1.0

"Позиция 333" "Термопреобразователь тип ТСМУ 274, код исполнения 08, взрывозащита Exd, НСХ 100М, длина монтажной части-80/80, погрешность 0,5, исполнение защитной арматуры Н10, диапазон температур (-50+50, вх 4...20мА, трубный монтаж, температурный класс Т5, климатическое исполнение У1.1(-45+70), госповерка. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 334" "Рулетка геодезическая 50м 13мм 42 W (10711) проф. 10711 Корпус рулетки из ударопрочного пластика. Двухкомпонентная ручка обеспечивает удобный захват. Имеет заострённый наконечник для фиксации рулетки в почве при проведении длинномерных измерений. Измерительная лента защищена полимерным покрытием, стойким к абразивному воздействию. Цена деления – 1 мм. Класс точности – 2" Кол-во: 1.0

"Позиция 335" "Блок сигнализации положения БСПТ-10М комплектующее Комплектующее изделие к используемому МЭОФ" Кол-во: 4.0

"Позиция 336" "Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ-420. Диапазон задания тока 025 мА, позволяет генерировать сигнал 420 мА предназначен для задания унифицированных сигналов тока 4…20 мА в процессе испытания систем автоматики, а также для контроля величины тока и напряжения. Питание токового контура может осуществляться как от испытываемой системы, так и от прибора." Кол-во: 1.0

"Позиция 337" "Комплект запасных частей для насоса Н-2,5У кат. № 2057.000.00-02. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 338" "Киловольтметр Э8030-М1 12кВ Габариты - 80х80х70мм. Класс точности - 2,5. Вибропрочный, тряскопрочный, ударопрочный. Температурный диапазон надежной эксплуатации от -50ºС до +60°С, относительная влажность 95% (при температуре 35°С)" Кол-во: 16.0

"Позиция 339" "Люксметр ТКА-ПКМ(31) Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, в 10-20 000Лк" Кол-во: 1.0

"Позиция 340" "Механизм измерительный для манометра ДМ 2010 Cr. Комплектующее к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 341" "Датчик избыточного давления тип СДВ, не взрывозащищенное исполнение, предел измерений 1,Мпа. Вх. Сигнал -4-20мА, микропроцессорная обработка сигнала D3222-0605-3//БКН2-10/СК(ДИ)" Кол-во: 4.0

"Позиция 342" "Преобразователь избыточного давления тип СДВ, не взрывозащищенное исполнение, диапазон измерений 1,60МПа, вх сигнал-4-20мА. микропроцессорный-D322206053, 0-1,6 МПа, кл.т. 0,15%" Кол-во: 4.0

"Позиция 343" "Термогигрометр портативный микропроцессорный с функцией регистрации редназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов. ИВТМ-7 М 1 Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 (Основная погрешность измерения относит. влажности не более ±2,0 %, доп. погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур не более 0,2 %/°С). Диапазон измеряемых температур, °С -45...+60 Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ±0,5 от -45 до -20; ±0,2 св. -20 до +60 Количество точек ручной статистики 64 Количество точек автоматической статистики 10000 Питание прибора, В 3,0±0,3 Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 0,25 Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м до 10 Интерфейс связи с компьютером micro-USB Наличие съемной SD карты нет" Кол-во: 1.0

"Позиция 344" "Реле-регулятор с таймером ТРМ501-С щитовом корпусе типа Щ3, степень защиты IP54., змерение и регулирование температуры или другой физической величины Универсальный вход для подключения первичных преобразователей широкого спектра Управление «НАГРЕВАТЕЛЕМ» ИЛИ «ХОЛОДИЛЬНИКОМ» по двухпозиционному закону Дистанционное управление запуском/остановкой Встроенный таймер для обратного отсчета времени 1….999 минут (модификация ТРМ501), 1….999 секунд (модификация ТРМ501-С) или 0,1…99,9 секунд (модификация ТРМ501-Д) Три режима работы регулятора и таймера Дополнительное реле для сигнализации об аварийной ситуации Программирование кнопками на лицевой панели прибора Сохранение заданных параметров при отключении питания Защита уставок регулятора и таймера от несанкционированных изменений. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 345" "Сигнализатор оксида углерода СОУ1, контроль СО (пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3) Относительная погрешность срабатывания ± 25 % Рабочий температурный диапазон от -10 до + 50 °С Степень защиты корпуса IP30 Напряжение питания, В от 150 до 253 В (частота 50 Гц) Потребляемая мощность не более 5 ВА" Кол-во: 9.0

"Позиция 346" "Счетчик электроэнергии трехфазный активно/реактивный, многофункциональный, Трансформаторного подключения серии 234 ARTM-03 PB.G 5(10)А/400В трехфазный многотарифный 3*230/400 5(10)А класс точности 0,5S/1,0 ЖКИ оптопорт GSM 1*RS-485" Кол-во: 6.0

"Позиция 347" "Счетчик воды турбинный универсальный СТВУ-80 Ду 80" Кол-во: 3.0

"Позиция 348" "Счётчик электрический трехфазный многофункциональный электронный СЭТ-4ТМ.03М.01, номинальный ток 5А, максимальный ток 10А, номинальное напряжение (57,7-115)/(100-200)В, частота сети 50Гц, класс точности при измерении активной/реактивной энергии 0,5 S/1,0," Кол-во: 3.0

"Позиция 349" "Узел механизма для манометров МП3(4)-УУ2 ТД 6.0-60.0. Комплектующее к использумому оборудованию." Кол-во: 20.0

"Позиция 350" "Шумомер SL-401, диапазон частот 31,5Гц - 8 кГц, диапазон измерения 40- 125dB, разрешающая способность 0,1dB, класс точности 3" Кол-во: 1.0

"Позиция 351" "Сигнализатор напряжения касочный СНИК-6-10 ЭНЗА, напряжение питания 3В, ток потребления в дежурном режиме 0,04мкА, в режиме сигнализации 0,4мА, рабочий диапазон температур -45+45С" Кол-во: 10.0

"Позиция 352" "Термостат комнатный TA2n-S(6010) Shuft Восприятие воздействующей величины осуществляется через чувствительный элемент – сильфон, содержащий внутри себя газ; - Материал корпуса – пластик." Кол-во: 20.0

"Позиция 353" "Счетчик учета электроэнергии 230В, 5(60)А, кл.т. 1,0, многотарифный, тип учитываемой энергии активная, GSM, оптопорт Меркурий 203.2Т" Кол-во: 40.0

"Позиция 354" "Решетка впускная с вентилятором KIPVENT-200.01.230 для шкафов управления или электрощитов. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 355" "Вентилятор фильтрующий FA 12.230 F, Provento для электрошкафа. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 356" "Таймер механический РВ-1-60Н Диапазон выдержки времени (мин): 1..60 Длительность звукового сигнала при полной заводке пружины, не менее (с): 5 Относительная погрешность подачи сигнала от установленной выдержки времени (%): ±8 Диапазон рабочих температур (°C): 5..40 Допустимая относительная влажность при 25 °C, не более (%): 80 Габаритные размеры, ВхШхГ, не более (мм): 86х86х70" Кол-во: 1.0

"Позиция 357" "Электромагнит блокировочный NWR 01-01 220V 100%ED (ЗИП) для привода. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 358" "Терморегулятор TS 6.230 NO. Шкала регулирования -10...+80 гр.С, контакт НО, максимальный ток 6А (230 В)" Кол-во: 2.0

"Позиция 359" "Контроллер ПЛК160-24.У-L (программируемый логический контроллер) Контроллер имеет 16 дискретных входов и 12 дискретных выходов (электромагнитных реле) , 8 аналоговых входов и 4 аналоговых выхода, оснащен интерфейсами Ethernet, RS-232, RS-485, USB. Питание - постоянное напряжение 24 В. Объем памяти ввода/вывода 360 байт. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 360" "Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-224.16ДН, номинальное напряжение 220 В и 24 В (универсальный источник питания), 16 каналов дискретного ввода, без изоляции, потребляемая мощность 6 ВА, интерфейс связи с компьютером RS-485, скорость обмена по RS-485 115200 бит/с, степень защиты IP20, крепление на DIN-рейку" Кол-во: 1.0

"Позиция 361" "Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-24.32ДН 32 канала дискретного ввода, типы входных сигналов: сигналы =24 В, транзисторные ключи p-n-p, n-p-n типа, частота измерений: до 1 кГц, минимальная длительность импульса 0.5 мс, счетчик импульсов для каждого канала, 18..29В постоянного тока (номинальное напряжение 24В)" Кол-во: 1.0

"Позиция 362" "Модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р 16 каналов дискретного вывода (электромагнитное реле на 3А и 250 В переменного или 24 В постоянного тока). Питание 220 переменного или 24 В постоянного тока. Комплектующее изделие к используемомоу оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 363" "Модуль МВ110-224.2А 2 универсальных канала аналоговоых входа: 4(0)-20 мА, -50 - +50 мВ, 0-1В, 0-5 В, 0-10В, сигналы от термопар и термометров сопротивления. Питание 220 переменного или 24 В постоянного тока. " Кол-во: 1.0

"Позиция 364" "Модуль МВ110-224.8А 8 универсальных каналов аналогового ввода: 4(0)-20 мА, -50 - +50 мВ, 0-1В, 0-5 В, 0-10В, сигналы от термопар и термометров сопротивления. Питание 220 переменного или 24 В постоянного тока." Кол-во: 1.0

"Позиция 365" "Электронный измеритель низкого давления для котельных и вентиляции тип ПД150-ДИВ предел измерений1,25К. Тип корпуса-899, класс точности-0,5, -1-Р-тип выходног сигнала RS-485" Кол-во: 2.0

"Позиция 366" "Датчик расхода ДРГ.М-1600Вн (пар),конденсатоустойчивый с индикацией, кабельный ввод Exd с креплением металлорукава МРПИ-20, ф подсоединения трубопровода 89/80 Опросный лист 2367-2696-7601-01-АТХ.ОЛF21 FT 420" Кол-во: 1.0

"Позиция 367" "Термогигрометр цифровой переносной компактный 6Н Диапазон измерений температуры: 0...+50С. Диапазон измерений относительной влажности 0...98 %. Сенсор жёстко закреплён на корпусе индикаторного блока. Масса не более 0,4 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 368" "Комплект монтажных частей КМЧ для датчика расхода газа ДРГ.М-1600 Pmax=2,5МПа Ду80 (пар)" Кол-во: 1.0

"Позиция 369" "Ротаметр РМ-02-0,25 ГУЗ Верхний предел измерения по воздуху, м3/час: 0.25, Нижний предел измерения: не более 20% от верхнего фактического предела измерения, Диаметр условного прохода, мм: 6, Погрешность измерения, %: ±2,5 от верхнего предела измерения, Рабочее давление, кг*с/см2: 6, Температура измеряемой жидкости, °С: от +5 до +50, Температура окружающего воздуха, °С: от +5 до +50" Кол-во: 1.0

"Позиция 370" "Шумомер 92130 Измерение максимального и минимального значений, Функция удержания показаний, ЖК дисплей с крупными цифрами оснащен функцией подсветки, Настраиваемая функция автоматического отключения, Установка порога предупредительного сигнала, диапазоне от 30 до 130 дБ." Кол-во: 1.0

"Позиция 371" "Фотодатчик низкочастотный ФДЧ монтаж на визирной трубе горелочного устройства, температура окружающей среды (воздуха)- от 5 до 50С, Входной сигнал низкочастотная пульсация видимого и инфракрасного ИК света с частотой 6-12Гц; Длина волны – от 1 до 3.2мкм." Кол-во: 3.0

"Позиция 372" "Датчик расхода газа тип ДРГ.М размер 160, Ду 50 изм. среда природный газ, погрешность 1,5. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 373" "Датчик температуры ТС-5008Ex, климатическое исполнение-У2, диапазон измерений -6+200C, предел погрешности-0,5, степень защиты IP65, выходной сигнал 4-20мА, длина -L50, тип штуцера М20х1,5, отметка о первичной поверке в паспорте-П.П.Пас" Кол-во: 7.0

"Позиция 374" "Датчик избыточного давления взрывозащищенный тип ДМ5007Ех-ДИ-диапазон (0…6,0)Мпа, вх сигнал(4…20)мА, класс точности 0,25. климатическое исполнение У2, исполнение М20х1,5 вид взрывозащиты -1ExdllBT5X" Кол-во: 7.0

"Позиция 375" "Счетчик холодной воды Ду15 ВСХ-15 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа; Присоединение: резьбовое; Температура воды: +5...+95С; Диапазон расхода: 0,03...3 м3/час; Номинальный расход: 1,5 м3/ч; Монтажная длина: 110 мм; Монтаж: горизонтальное и вертикальное положение; Прямые участки 5ДУ перед и 1ДУ после счетчика" Кол-во: 2.0

"Позиция 376" "Счетчик холодной воды ВСХН-50 Диаметр номинальный, DN, мм 50 Тип: турбинный, сухого типа Температура, °С: +5...+50, Расход воды, м3/ч: - наименьший Q min 0,45, - переходный Qt 0,9 - номинальный Qn- 50, - наибольший Qmax 90, Порог чувствительности, м3 /ч, не боле 0,15, Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа, Наибольшее значение роликового указателя: 999 999, Наименьшая цена деления, м3 0,0005, Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015" Кол-во: 5.0

"Позиция 377" "Счетчик холодной воды ВСХН-80 Диаметр номинальный, DN, мм 80 Тип: турбинный, сухого типа Температура, °С: +5...+50, Расход воды, м3/ч: - наименьший Q min 0,45, - переходный Qt 0,9 - номинальный Qn- 50, - наибольший Qmax 90, Порог чувствительности, м3 /ч, не боле 0,15, Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа, Наибольшее значение роликового указателя: 999 999, Наименьшая цена деления, м3 0,0005, Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015" Кол-во: 3.0

"Позиция 378" "Счетчик холодной воды ВСХН-100 с присоединителями Диаметр номинальный, DN, мм 100 Тип: турбинный, сухого типа Температура, °С: +5...+50, Расход воды, м3/ч: - наименьший Q min 0,45, - переходный Qt 0,9 - номинальный Qn- 50, - наибольший Qmax 90, Порог чувствительности, м3 /ч, не боле 0,15, Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа, Наибольшее значение роликового указателя: 999 999, Наименьшая цена деления, м3 0,0005, Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015" Кол-во: 3.0

"Позиция 379" "Течеискатель мест утечек горючих газов ТИГ-2М Сенсор полупроводниковый ЧЭ Диапазон измерений 0 - 10 000 ppm Время прогрева <= 30 гр Время отклика <= 10 гр Сигнализация цифровой извуковой индикаторы Условия эксплуатации температура: -20 +55 гр относительная влажность: <= 95%, без росы Питание 3.6 В, Ni-MH батарея, 600 mAh Время неприрывной работы 8 часов Время зарядки 4-6 часов Срок службы датчика 2 года Класс защиты IP54, взрывозащита 1ExibsIICT3 X" Кол-во: 1.0

"Позиция 380" "Мультиметр ИМС-Ф1.Щ1 2 входа, потребляемая мощность 6ВА, ток ~ 0,02...5 А, напряжение ~ 40... 400 В. Измерение напряжения, тока, мощности полной/активной, частоты сети, коэффициента мощности." Кол-во: 2.0

"Позиция 381" "Источник питания импульсный виброустойчивый ИПИВ-10-ОПТИ/1АС/24В корпусное исполнение IP20 для установки на DIN рейку Источник питания импульсный виброустойчивый Диапазон входного напряжения перем. тока 85…277 V AC Диапазон входного напряжения пост. тока 80...370 В DC, Диапазон частот перем. тока 45…65 Hz, Номинальное входное напряжение 100...240 В AC (универсальный вход), Потребляемый ток, перем. ток 1.5 A @ 230 V AC / 3 A @ 115 V AC, Потребляемый ток, пост. ток 1,5A @ 370 VDC / 3A @ 120 VDC, Пусковой ток макс. 15 A, Технология соединения Винтовое соединение Выходное напряжение 22.5...29.5 V (регулируется с помощью потенциометра) 24 V, Выходная мощность 240 W, Рабочая температура -25 °C...70 °C, Температура хранения -40 °C...85 °C, Номинальное выходное напряжение 24 В (DC) ±1 %" Кол-во: 1.0

"Позиция 382" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой , 95 дБ, U-пит. 9...13,8 В, I-потр.75 мА, t-раб. -30…+50 °С, 94х71х64 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 383" "Сигнализатор оксида углерода, контроль СО Стандартная установка порогов, 1-й 20 мг/м3 2-й 100 мг/м3 Относительная погрешность срабатывания, %, не более ± 25 Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог одна группа, 2-й порог одна группа параметры «сухих» контактов реле:—30 В; 2,5 А ˜220 В; 5 А Рабочий температурный диапазон, °С от -10 до +50 Степень защиты корпуса сигнализатора IP30 Напряжение питания, В от 150 до 253 частотой 50±1 Гц Потребляемая мощность, ВА, не более 5 Время срабатывания сигнализации, с, не более 45 Габаритные размеры, мм, не более 195х60х120 Масса, кг, не более 1" Кол-во: 4.0

"Позиция 384" "Сигнализатор оксида углерода и горючих газов стационарный автоматический трехканальный прибор непрерывного действия. Количество датчиков: — по горючему газу (выносные) 2, — по оксиду углерода (СО) (встроенный) -1, Стандартная установка порогов, % НКПР* (по метану) по оксиду углерода (СО), мг/м3 — по метану (СН4): 10 или 20 %, — по оксиду углерода (СО): 1-й — 20 мг/м³/ 2-й — 100 мг/м³, Рабочий температурный диапазон от -10 до + 50 °С, Степень защиты корпуса IP30, Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м 200 м (сечение жили 0,75 мм), Напряжение питания 150…253 В частота 50Гц), Потребляемая мощность 10 ВА, Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог (по СО) напряжение постоянного тока — 30 В, 2,5А, 2-й порог (по СО) напряжение переменного тока — 220 В, 5 А авария (по горючим газам) одна группа, Время срабатывания сигнализации — по горючему газу 15 с, — по оксиду углерода СО 45 с, — по горючему газу: термохимический Ре" Кол-во: 2.0

"Позиция 385" "Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.004 для сигнализатора горючих газов СГГ-20Микро. Комплектующее к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 386" "Модупь основного питания (МОП) ИБЯЛ.426479.035 для БПС-21М. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 4.0

"Позиция 387" "Вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002-03 нержавеющая сталь, с ниппелем и гайкой Предназначены для регулирования расхода газообразной среды и перекрытия газопроводов в системах газового анализа. Обеспечивает регулирование расхода, от 0 до 1,3 л/мин. Комплектующее к уже используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 388" "Индикатор расхода ИР ИБЯЛ.418622.003-01 Индикация расхода: 0,7, 1,0, 1,3 литра в минуту. Используются при поверке или проверке газоанализаторов и сигнализаторов. Комплектующее к уже используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 389" "Напоромер модель НМ60 диапазон измерений 2,5Kpa, климатическое исполнение У3, степень защиты IP53, присоединеие к процессу-G1/4 с радиальным штуцером, класс точности 1,5" Кол-во: 5.0

"Позиция 390" "Тягонапоромер мембранный код корпуса 52, модернизированный, 2 номер модификации климатическое исполнение У3 диапазон 4кПа, класс точности 1,5, степень защиты-IP53" Кол-во: 5.0

"Позиция 391" "Напоромер тип НМП-100-М1-диапазон измерений 10kPa, класс точности 2,5, климатическое исполнение У3, степень защиты IP53-Астр ТУ 25-7305.016-90" Кол-во: 2.0

"Позиция 392" "Сигнализатор горючих газов переносной СГГ-20-01М Тип датчика Термохимический, Выносной, Контролируемый газ Метан CH4 (в отсутствии других горючих, Забор пробы Диффузионный или принудительный за счет внешнего побудителя расхода, Взрывозащита 1ExibdIICT6 X, Интерфейсы USB, Сигнализация Свет, звук, вибрация, Диапазон показания 0 - 60,0 % НКПР (Смесь горючих газов и паров) 0 - 3,00 % об. доли. (Метан) 0 - 2,40 % об. доли. (Водород) 0 - 1,00 % об. доли. (Пропан), индивидуальный прибор непрерывного действия." Кол-во: 11.0

"Позиция 393" "Преобразователь давления измерительный СДВ-И-2,5-1,6-1,0МПа-М-4-20мА-DA422-0605 три предела измерений между которыми возможно преключение 2,5-1,6-1 Мпа, выходной сигнал 4-20мА, микропроцессорная обработка сигнала, климатическое исполнение -20+80С, погрешность 0,5%, электрический соединитель вилка под DIN 43650 А" Кол-во: 15.0

"Позиция 394" "Пробозаборник для Анкат-7664 Микро ИБЯЛ.418311.033. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 11.0

"Позиция 395" "Сигнализатор окиси углерода СОУ-1 Стандартная установка порогов, мг/м3 1-й -20 2-й -100, Относительная погрешность срабатывания, %, не более ± 25 , Рабочий температурный диапазон, °С от -10 до +50 , Степень защиты корпуса сигнализатора IP30 Напряжение питания, В от 150 до 253 частотой 50±1 Гц, Потребляемая мощность, ВА, не более 5 , Время срабатывания сигнализации, с, не более 45" Кол-во: 3.0

"Позиция 396" "Сигнализатор RGD CO0MP1 с поверкой стационарный, одноканальный прибор непрерывного действия с двумя фиксированными порогами, со световой и звуковой сигнализацией. для автоматического обнаружения утечек угарного газа СО (оксида углерода), выдачи звуковой и световой сигнализации и управляющего воздействия на внешние устройства (в случае превышения концентрацией газа в воздухе помещения установленного предельного (порогового) значения и возникновения аварийной ситуации." Кол-во: 3.0

"Позиция 397" "Счетчик горячей воды ВСТН-150, Ду 150 мм фланцевый турбинный импульсный с прокладками Счетчики воды турбинные работают в диапазоне температур рабочей (измеряемой) среды — от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и с импульсным выходом 1000 л/имп (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт). Степень пылеводозащиты корпуса — IP54." Кол-во: 6.0

"Позиция 398" "Счетчик воды горячей турбинный ВСТН-100 Ду100 импульсный с прокладками Счетчики воды турбинные работают в диапазоне температур рабочей (измеряемой) среды — от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдают импульсы (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт). Степень пылеводозащиты корпуса — IP54." Кол-во: 2.0

"Позиция 399" "Счетчик горячей воды ВСТ-40 холодного и горячего водоснабжения при давлении до1,6 МПа (16 кгс/см2 ) в диапазоне температур от +5 до +150 °С., счетный механизм с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и его долях с магнитоуправляемым контактом и выдают импульсы." Кол-во: 2.0

"Позиция 400" "Термоманометр тип. Тип корпуса 100мм, сталь- материал корпуса , Код Р-1, диапазон показаний (0+120), диапазон показаний давлений 1МПа. Резьба присоединени-G1/2, класс точности 2,5" Кол-во: 10.0

"Позиция 401" "Термометр биметаллический S5550/100/0…+250С/4/М20х1,5/210 Код 36232432 откидной поворачиваемый, номинальный размер 100мм, диапазон измерения минус 0…+250С, форма присоединения 4, фитинг, скользящий по штоку, резьба к процессу М20х1,5, диаметр штока 8мм, погружная длина штока 210мм, полностью из нержавеющей стали, класс точности 1,0, в комплекте с защитной гильзой TW 45 Код 36232441: материал-нерж сталь1.4571; номинальное давление 4,0МПа; присоединение к процессу М20х1,5, присоединение к термометру М20х1,5 внутрен. глубина погружения 192мм; диаметр 14х2,5мм для штока 8мм" Кол-во: 6.0

"Позиция 402" "Термоманометр для котла Ferroli Pegasus F1 23 код 39814770 (36400210). Комплектующее к уже используемому оборудованию (запчасть для газовых котлов Ferolli)" Кол-во: 25.0

"Позиция 403" "Термопреобразователь ТС 1388 исполнение 4, НСХ Pt100, диапазон измерений -50…+200С, длина монтажной части 50мм, D 4мм. Длина кабеля 2м, тип кабеля кммфэ, класс допуска В, схема подключения N2, госповерка. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 15.0

"Позиция 404" "Тягонапоромер мембранный код корпуса 52, модернизированный, 2 номер модификации климатическое исполнение У3 диапазон (-0,08+0,08)кПа, класс точности 2,5, степень защиты-IP40" Кол-во: 4.0

"Позиция 405" "Устройство зарядное ИБЯЛ.413955.012 в упаковке адаптер 220 В/USB I>0,5A для АНКАТ-7664Микро, ИТ-М-Микро, СГГ-20Микро, АНКАТ-7631Микро. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 406" "Блок электронный для расходомера ЭБ US-800-30-P с УПР. Комплектующее к уже используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 407" "Манометр мобильный 4х4 автомобильный Диапазон измерений: 5,00-99,50 PSI (фунт/кв. дюйм). 0,4-7,00 BAR (Бар) Погрешность прибора: 0,05. Эл. питания: 3 х 1,5V типа LR44. Диапазон рабочих температур: от -10С до +40С ." Кол-во: 1.0

"Позиция 408" "Пломба роторная ПК-91(рх-3м) ( поликарбонат, самозатягивающаяся, роторного типа, цвет синий, с нанесением логотипа НФ ГПЭ)" Кол-во: 1000.0

"Позиция 409" "Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями -01,выходной сигнал 4-20 мА, диаметр условного прохода трубопровода 40-2000мм, верхние пределы диапазонов измеряемого расхода 8 — 40000 м3/ч, — контролируемой среды -10 до +150 С, степень защиты оболочки - IP65, с интерфейсным модулем RS-485 с GSM-модемом, питание от сети переменного тока 220 В, жидкокристаллический дисплей." Кол-во: 2.0

"Позиция 410" "Счетчик воды турбинный универсальный СТВУ-50 ДГ, Ду 50 , импульсный герконовый выход." Кол-во: 2.0

"Позиция 411" "Счетчик воды турбинный универсальный СТВУ-65 ДГ, Ду 65 , импульсный герконовый выход." Кол-во: 2.0

"Позиция 412" "Трехточечный кондуктометрический регулятор-сигнализатор уровня РОС-301-УХЛ3-1-1,0/2,0/2,5 климатическое исполнение УХЛ3 -50+60С исполнение датчика 1 длины электродов 1,0м 2,0м 2,5м" Кол-во: 3.0

"Позиция 413" "Датчик избыточного давления РПД-И (0-1МПа) (4-20мА) М20х1,5.0,5. Диапазон измерения давления 0-1 МПа, унифицированный входной сигнал 4…20 мА, диапазон рабочих темератур (окружающая и измеряемая среда): −40…+100 °C, напряжение питания - 12…36 В, Потребляемая мощность - не более 1 Вт, резьба присоединения М20х1,5, класс точности 0,5. Корпус и штуцер IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2. Климатическое исполнение: Группа В3 по ГОСТ Р 52931; УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре −40…+100 °С." Кол-во: 5.0

"Позиция 414" "Преобразователь давления РПД-И (0-1,6 МПа) (4-20мА) G1/2 кл.1. Диапазон измерения давления 0-1,6 МПа, унифицированный входной сигнал 4…20 мА, диапазон рабочих темератур (окружающая и измеряемая среда): −40…+100 °C, напряжение питания - 12…36 В, Потребляемая мощность - не более 1 Вт, резьба присоединения G1/2, класс точности 1. Корпус и штуцер IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2. Климатическое исполнение: Группа В3 по ГОСТ Р 52931; УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре −40…+100 °С." Кол-во: 5.0

"Позиция 415" "Весы лабораторные платформенные ВПТ-12. Максимальная нагрузка – 12 кг, Дискретность - 1,0 г, Калибровка – внешняя, размер платформы весов - 350х320 мм, наименьший предел взвешивания - 50 г, класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 - II высокий, пределы погрешности допускаемой при первичной поверке - от 50г до 5 кг вкл.±0,5; св.5кг до 12 кг ±1,0 г. Защита от пыли и влаги IP54. Время установления показаний - не более 3 с. Юстировочная гиря - 5кгF2." Кол-во: 1.0

"Позиция 416" "Барометр БТК-СН-8 с термометром, анероидный чувствительный элемент, диапазон измерения давления 695-805мм.рт.ст., Диапазон измерения давления: 927 – 107 гПа (гектопаскаль), температуры -10+50С, диаметр корпуса 210мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 417" "Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом ДДМ-03Т-600 ДИ для преобразования избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА. Напряжение питания датчика, постоянный ток, 9-36 В. Нагрузочное сопротивление в пределах: от 1 до 220 Ом при питании постоянным током напряжением 9 В, от 1 до 500 Ом при питании постоянным током напряжением 24 В, от 1 до 750 Ом при питании постоянным током напряжением 36 В. Предел допускаемой основной погрешности, не более ±0,5 %. Потребляемая датчиком мощность, не более 0,6 Вт. Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от -40 до +85 °С." Кол-во: 2.0

"Позиция 418" "Датчик контроля протечки воды SW005-10 для фиксации протечки воды и передачи аварийного сигнала на модуль управления. Способ передачи сигнала - проводной. Питание от 12 В до 24 В. Допустимая температура окружающей среды от +5°С до +40°С. Тип выходного сигнала - открытый коллектор, max 50 мА. Максимальное удаление от контроллера 100 м. Возможно удлинение до 500 м при работе с модулями управления Base, ProW, ProW+. Применять провод НП 3×0,12. Степень пылевлагозащиты IP67." Кол-во: 2.0

"Позиция 419" "Термодатчик аналоговый RTD-03 для контроллеров CCU. Диапазон измерения: -40..+120°C Точность измерения: 0,5°С. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 420" "Датчик-реле давления механический, рабочий диапазон (уставки) 0,2-0,5кПа, 20-50 мм рт. ст., перегрузка 50кПа, климатическое исполнение УХЛ3.1, степень защиты IP54, рабочая среда воздух, природный газ. Максимальное рабочее давление 50 кПа. Соединение для подачи давления - G1/4 - внутренняя резьба по ISO 228. В металлический корпус встроен штуцер для измерения давления Æ9. Температура окружающей среды от -15 до +70 °C. НАпряжение при переключении: Перем. ток мин.24В макс.250 В Пост. ток мин. 24В макс. 48 В. Электрическое соединение - винтовая клемма. Степень защиты IP54. Дополнительная температурная погрешность срабатывания на каждые 10°С, не более 2 %. Масса не более 0,5 кг. Габаритные размеры 110х72х74 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 421" "Датчик-реле давления РД-2-ОМ5-02 диапазон 0...10 кгс/см2 для холодильных установок (комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 2.0

"Позиция 422" "Напоромер НМП-52-М2-0,25kPa-2,5-У3-IP40 для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов. Диапазон измерения: 0-0,25 кПа, класс точности 2,5, климатическое исполнение У3 для работы при температуре от -50 до + 60 С и относительной влажности до 98% при 35 C. Степень защиты IP 40." Кол-во: 30.0

"Позиция 423" "Напоромер НМП-52-М2-0,4kPa-2,5-У3-IP40 для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов. Диапазон измерения: 0-0,4 кПа, класс точности 2,5, климатическое исполнение У3 для работы при температуре от -50 до + 60 С и относительной влажности до 98% при 35 C. Степень защиты IP 40." Кол-во: 30.0

"Позиция 424" "Сигнализатор оксида углерода и горючих газов стационарный. Количество датчиков: — по горючему газу (выносные) 1, — по оксиду углерода (СО) (встроенный) -1, Стандартная установка порогов, % НКПР* (по метану) по оксиду углерода (СО), мг/м3 — по метану (СН4): 10 или 20 %, — по оксиду углерода (СО): 20 мг/м³, Рабочий температурный диапазон от -10 до + 50 °С, Степень защиты корпуса IP30, Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м 200 м (сечение жили 0,75 мм), Напряжение питания 150…253 В частота 50Гц), Потребляемая мощность 10 ВА, Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: порог (по СО) напряжение постоянного тока — 30 В, 2,5А. Время срабатывания сигнализации — по горючему газу 15 с, — по оксиду углерода СО 45 с, — по горючему газу: термохимический Режим работы непрерывный, Тип сигнализатора стационарный" Кол-во: 4.0

"Позиция 425" "Сигнализатор оксида углерода и горючих газов стационарный . Количество датчиков: — по горючему газу (выносные) 2, — по оксиду углерода (СО) (встроенный) -1, Стандартная установка порогов, % НКПР* (по метану) по оксиду углерода (СО), мг/м3 — по метану (СН4): 10 или 20 %, — по оксиду углерода (СО): 1-й — 20 мг/м³/ 2-й — 100 мг/м³, Рабочий температурный диапазон от -10 до + 50 °С, Степень защиты корпуса IP30, Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м 200 м (сечение жили 0,75 мм), Напряжение питания 150…253 В частота 50Гц), Потребляемая мощность 10 ВА, Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог (по СО) напряжение постоянного тока — 30 В, 2,5А, 2-й порог (по СО) напряжение переменного тока — 220 В, 5 А авария (по горючим газам) одна группа, Время срабатывания сигнализации — по горючему газу 15 с, — по оксиду углерода СО 45 с, — по горючему газу: термохимический Режим работы непрерывный, Тип сигнализатора стационарный" Кол-во: 4.0

"Позиция 426" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.01 3х(57,7-115)/(100-200) 5(10)А двунаправленный, четыре канала учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. Номинальное напряжение 3х(57,7-115)/(100-200). Номинальный (максимальный) ток 5(10)A. Класс точности по активно/реактивной энергии 0,5S/1,0. Число тарифов 4. Интерфейсы связи оптопорт + RS485. ЖКИ- жидкокристалический индикатор. Встроенный резервный блок питания от источника переменного тока напряжением 220 В." Кол-во: 3.0

"Позиция 427" "Счетчик электрической энергии многофункциональный ПСЧ-4ТМ.05МК.04 двунаправленный, четыре канала учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. Номинальное напряжение 3х(120-230)/(208-400)В. Номинальный (максимальный) ток 5(10)A. Класс точности по активно/реактивной энергии 0,5S/1,0. Число тарифов 4. Интерфейсы связи оптопорт + RS485. ЖКИ- жидкокристалический индикатор Встроенный резервный блок питания от источника переменного тока напряжением 220 В." Кол-во: 3.0

"Позиция 428" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.21.01 двунаправленный, четыре канала учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. Номинальное напряжение 3х(120-230)/(208-400)В. Номинальный (максимальный) ток 5(100)A. Класс точности по активно/реактивной энергии 1/2. Число тарифов 4. Интерфейсы связи оптопорт + RS485. ЖКИ- жидкокристалический индикатор. Встроенный резервный блок питания от источника переменного тока напряжением 220 В. В комплекте коммуникатор GSM C-1.02.01" Кол-во: 3.0

"Позиция 429" "Счетчик электрический 230 AR-02R активно-реактивной энергии, трехфазный, однотарифный, с интерфейсом RS-485, класс точности 1.0/2.0, 230-400 В, Iн(Imax)=10(100) А, диапазон рабочих температур от -40 до +55 C, габаритные размеры 170х258х74 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 430" "Сигнализатор горючих газов стационарный СГГ-6М для непрерывного автоматического измерения и выдачи сигнализации о превышении установленного порогового значения довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе. Принцип измерений сигнализатора – термохимический. Способ забора пробы - диффузионный. Режим работы – непрерывный. Рабочее положение – вертикальное. Электрическое питание сигнализатора осуществляется от источника напряжения постоянного тока номинальным значением от 8 до 14 В. Мощность, потребляемая сигнализатором, не более 5 Вт. Габаритные размеры 70х50х110 мм. Масса сигнализатора не более 0,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 431" "Счетчик холодной воды Ду15 ВСХ-15 Тип: крыльчатый, одноструйный, сухого типа; Присоединение: резьбовое; Температура воды: +5...+95С; Диапазон расхода: 0,03...3 м3/час; Номинальный расход: 1,5 м3/ч; Монтажная длина: 110 мм; Монтаж: горизонтальное и вертикальное положение; Прямые участки 5ДУ перед и 1ДУ после счетчика" Кол-во: 1.0

"Позиция 432" "Сигнализатор оксида углерода и горючих газов стационарный. Количество датчиков: — по горючему газу (выносные) 1, — по оксиду углерода (СО) (встроенный) -1, Стандартная установка порогов, % НКПР* (по метану) по оксиду углерода (СО), мг/м3 — по метану (СН4): 10 или 20 %, — по оксиду углерода (СО): 20 мг/м³, Рабочий температурный диапазон от -10 до + 50 °С, Степень защиты корпуса IP30, Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м 200 м (сечение жили 0,75 мм), Напряжение питания 150…253 В частота 50Гц), Потребляемая мощность 10 ВА, Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: порог (по СО) напряжение постоянного тока — 30 В, 2,5А. Время срабатывания сигнализации — по горючему газу 15 с, — по оксиду углерода СО 45 с, — по горючему газу: термохимический Режим работы непрерывный, Тип сигнализатора стационарный" Кол-во: 2.0

"Позиция 433" "Детектор ультрафиолетовый QRA 2 для промышленных горелок Siemens. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 434" "Виалы фотометрические для МВИ на медь, формальдегид (10 шт/упак) 10 шт (122652) 2-45379 для ХПК 22758-00" Кол-во: 1.0

"Позиция 435" "Секундомер СОПпр-2а-3-000 механический, однострелочный, с механизмом простого действия управления стрелками, с прерываемой работой часового механизма, предназначен для измерения интервалов времени в минутах, секундах и долях секунды" Кол-во: 1.0

"Позиция 436" "Термометр лабораторный ТЛ-300, диапазон измерения от –50 до +300 °C.;предел допускаемой абсолютной погрешности измерения, в диапазоне:от –50.00 до +199.99 °C - ±0.05 °C; от +200.0 до +300.0 °C - ±0.2 °C. Чувствительный элемент — Pt1000 с индивидуальной градуировкой, разъемное соединение с допустимой окружающей температурой +70 °С, возможность подключения к электронному блоку как напрямую, так и через кабель-удлинитель.Чехол изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Питание от 2 гальванических элементов типа ААА напряжением 1.5 В. Масса 0.2 кг. Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) - 2 с. Габаритные размеры: электронного блока 75×80×35 мм, погружаемой части датчика температуры Ø3.3×240 мм. " Кол-во: 1.0

"Позиция 437" "Термометр стеклянный ртутный максимальный с вложенной шкальной пластиной технический прямой с диапазоном измерений от +20 до +220С с ценой деления шкалы 1С длиной 210мм СП-83-(20+220)-1" Кол-во: 2.0

"Позиция 438" "Термометр ртутный - 1 шт. ТЛ-4 температура от 0 до плюс 55 градусов С, цена деления 0,1 градуса С." Кол-во: 1.0

"Позиция 439" "Электролит для комбинированного pH-электрода KCl концентрации 3моль/л насыщенный AgCl 51340045 Mettler Toledo. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 440" "Электролит для амперометрического сенсора парциального давления кислорода АСрО2" Кол-во: 2.0

"Позиция 441" "Адаптер интерфейса USB в CAN/RS-232/RS485 Меркурий 221 (Комплектующее изделие к используемому оборудованию)" Кол-во: 1.0

"Позиция 442" "Амперметр лабораторный Э537М для измерения силы переменного и постоянного электрического тока. Диапазон измерения: 0 А … 0.5 А /0 А … 1 А, класс точности: 0.5%, шкала: 100, длина шкалы: 120 мм, сопротивление изоляции: не менее 5 Мом. Габаритные размеры: 220х170х95 мм, вес: 2 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 443" "Датчик термохимический ИБЯЛ.413929.001 для СГГ-20. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 444" "Датчик 5.132.040 (ИЯБЛ.305658.001) для газоанализатора СТМ-10. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 10.0

"Позиция 445" "Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ 305649.024 для СТМ-30. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 14.0

"Позиция 446" "Сенсор газовый Figaro TGS-813. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 25.0

"Позиция 447" "Датчик электрохимический на оксид углерода (CO) ИБЯЛ.305649.035-83 для сигнализатора загазованности СТГ-1-1Д10(в). Комплектующее к уже имеющемуся оборудованию." Кол-во: 5.0

"Позиция 448" "Преобразователь давления измерительный СДВ-И-2,5-1,6-1,0МПа-М-4-20мА-DA422-0605. Имеет настроенные 3 диапазона измерения давления 2,5 МПа - 1,6 МПа - 1,0 МПа, между которыми возможно переключение. Выходной сигнал 4-20 мА, климатиечское исполнение -20 +80 С, погрешность измерения - 0,5%, температурная погрешность 0,15% при 10 С. Штуцер М20х1,5. Без индикации. Вилка "4pin" GSP под DIN 43650A (IP 65)." Кол-во: 4.0

"Позиция 449" "Датчик-реле уровня для контроля трёх уровней электропроводных жидкостей по трем независимым каналам в одном или в различных резервуарах. Длины электродов 0,25, 0,6, 2,2 м, климатическое исполнение УХЛ2. Напряжение питания— 220 В (+10%/-15%), частота 50 Гц ± 2 % . Потребляемая мощность не более 12 В·А." Кол-во: 4.0

"Позиция 450" "Преобразователь давления ПД100-ДИВ-0,0125-811-2,5 с открытым измерительным кремниевым кристаллом сенсора и кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А). Верхний предел измерения - 0,00125МПа, штуцер M20х1,5 манометрический, класс точности - ±1,0% от ВПИ, тип измеряемого давления - избыточное-вакуумметрическое. Преобразование давления в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА. Степень защиты корпуса и электроразъема преобразователя – IP65." Кол-во: 2.0

"Позиция 451" "Преобразователи избыточного давления ПД100-ДИ-0,04-111-0,5 с измерительной мембраной из нержавеющей стали AISI 316L, сенсором на основе технологии КНК и кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А). Верхний предел измерения - 0,04МПа, штуцер М20x1,5 манометрический, класс точности - ±0,5% от ВПИ, степень защиты IP65." Кол-во: 2.0

"Позиция 452" "Датчик давления, ПД100-ДИ 2,5-111-0,5 с измерительной мембраной из нержавеющей стали AISI 316L, сенсором на основе технологии КНК и кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А). Верхний предел измерения 2,5 Мпа, штуцер M20х1,5 манометрический, класс точности 0,5, степень защиты IP65." Кол-во: 2.0

"Позиция 453" "Датчик давления, ПД100-ДИ 0,04-111-1,0 с измерительной мембраной из нержавеющей стали AISI 316L, сенсором на основе технологии КНК и кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А). Верхний предел измерения 0,04 Мпа, штуцер M20х1,5 манометрический, класс точности 1,0, степень защиты IP65." Кол-во: 2.0

"Позиция 454" "Датчик давления, ПД200-ДД 0,2-155-0,1-2-Н преобразователь дифференциального давления во взрывозащищенном исполнении EXD. Верхний предел измерения 0,2 Мпа, пределы основной погрешности измерения ±0,1 % ДИ, степень защиты корпуса IP65, преобразование перепада давления в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА и HART-протокол" Кол-во: 1.0

"Позиция 455" "Детектор ультрафиолетовый QRA 2 для промышленных горелок Siemens. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 8.0

"Позиция 456" "Фотодатчик ФДЧ для приборов контроля пламени Ф34.2 и Ф34.3 ТУ 25-02.050215-82" Кол-во: 6.0

"Позиция 457" "Датчик давления многопредельный АДР-0,25.2, избыточного давления и разряжения. Диапазоны: 0+/-125 Па, 0 +/-250 кПа, 4–20 мА (погрешность 1 %), класс точности – 1/25, напряжение питания – 12…27 В, потребляемый ток – не более 75 мА" Кол-во: 2.0

"Позиция 458" "Датчик -реле напора для использования в автоматичиских и автоматизированных системах контроля, управления и регулирования с малым избыточным давлением воды, воздуха, газа или других жидких и газообразных сред, неагрессивных и некристаллизующихся по отношению к материалам чувствительных элементов датчиков в режиме реального времени. Пределы уставок: 0,04 - 2,5 кПа. Напряжение питания: переменного тока 220В, постоянного тока 30 В. Максимальная коммутирующая мощность: постоянного тока 70 Вт, переменного тока 300 ВА. Габариты: 200 ±5х135 мм. Масса 1,4 ±0,3 кг." Кол-во: 4.0

"Позиция 459" "Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202-Н.РР с двумя универсальными входами основной приведенной погрешностью +/-0,5% для ТС(0,25% для остальных сигналов) временем опроса входа 1с с двумя выходами электромагнитное реле 8А 220В с интерфейсом RS-485 в корпусе типа Н настенного монтажа размером 130х105х65мм напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц степени защиты IP44 температурой эксплуатации +1+50С. Комплектующее к используемому оборудованию" Кол-во: 6.0

"Позиция 460" "Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У.РР. 2 универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и пр. 2 канала регулирования входной величины по двухпозиционному и П-закону Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа. Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода). Выходной сигнал тока 4...20 мА для регистрации измеренной величины (модификация по типу выхода И). Индикация текущих значений измеренных величин или уставок на встроенном 4-х разрядном светодиодном цифровом индикаторе. Вычисление разности двух измеряемых величин и ее индикация. Импульсный источник питания 90...245 В 47...63 Гц. Встр.источник питания 24 В для активных датчиков во всех модификациях прибора. Программирование кнопками на лицевой панели прибора. Сохранение настроек при отключении питания. Защита настроек от несанкц. изменений" Кол-во: 1.0

"Позиция 461" "Индикатор-течеискатель горючих газов переносной взрывобезопасный ИТ-М для индикации увеличения (уменьшения) содержания горючих газов в контролируемой среде относительно уровня, условно принятого за нулевой (уровень фона). Принцип действия - термохимический, способ подачи контролируемой среды – конвекционный. Степень защиты - IP54, работа при температуре от минус 40 до плюс 50 °С. Маркировка взрывозащиты «1Ex d ib IIС T6 Gb Х»." Кол-во: 2.0

"Позиция 462" "Источник вторичного питания ИВП 24.24. В 41.30-10.00 ТУ для приборов ВЗЛЕТ ППД, КИВ ВЗЛЕТ (ИВК-101, ИВК-103). Комплектующее к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 463" "Кабель измерительный красный 1,5 м. РЛПА.685551.002 для Е6-24, ИС-10, ИФН-200. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 464" "Генератор унифицированного сигнала тока РЗУ-420 для задания унифицированных сигналов тока 4…20 мА в процессе испытания систем автоматики, а также для контроля величины тока и напряжения. Диапазон формируемых токов контура: полный - 0,2…25 мА, стандартный - 4…20 мА. Диапазон допустимых внешних напряжений питания контура - 12…30 В. Диапазон напряжений питания контура, формируемый прибором - 22…24 В. Максимальная основная погрешность - ±0.1%. Форма токового сигнала в режиме функционального задания: меандр, пила, треугольник, синусоида. Диапазон измеряемых напряжений - 0,5…30 В. Входное сопротивление в режиме измерения напряжения - не менее 50 кОм. Диапазон напряжений питания от 3-х элементов питания размера АА - 3,3…4,8 В. Допустимый диапазон температур окружающей среды: рабочий: 0…+50 °С, хранения: -40…+85 °С. Уровень пылевлагозащиты изделия - IP20. Габаритные размеры: (70 × 187 × 30) мм ± 1 мм, масса не более 0,3 кг." Кол-во: 3.0

"Позиция 465" "Клещи-мультиметр токовые АСМ-2368 с функцией измерения пускового броска тока. ЖКИ: 6600 отсчётов, подсветка, аналоговая шкала; охват 30 мм; измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS); функция удержания текущих значений (HOLD); функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero); электронная защита от перегрузки; индикатор разряда батарей / Автоотключение питания; категория защиты CAT III 600 В." Кол-во: 2.0

"Позиция 466" "Клещи электроизмерительные Ц4505 M с раствором клещей 35мм с конечным значением диапазона измерения тока 1000А напряжения 600В сопротивления 2кОм, предел допускаемой основной погрешности + 2,5%. Работа при температуре от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности 90% при температуре 30 °С. Габаритные размеры клещей 260х90х36 мм. Масса не более 0,6 кг" Кол-во: 3.0

"Позиция 467" "Комплект розжига и контроля КРИК-2-01 для осуществления розжига пламени и контроля наличия пламени двух запальников с ФЭП-Р. Комплектующее изделие к используемому оборудованию (газовой горелке)" Кол-во: 1.0

"Позиция 468" "Контроллер автоматики ПГА LFL1-635 для вентиляторных горелок Siemens средней и большой мощностей. Bспользуется в плавно- двухступенчатых и модулируемых горелках, работая в паре с ультрафиолетовым датчиком пламени QRA или ионизационным электродом. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 469" "Устройство демпферное типа ДВ для уменьшения пульсации измеряемой среды и применяется совместно с манометрами при измерении давления неагрессивных жидкий и газообразных сред, верхнее значение диапазона показаний не более 16мПа(160кгс/см2)." Кол-во: 10.0

"Позиция 470" "Мегаомметр М4100/4М для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Измерительное напряжение до 1000 В. Диапазон измерений до 1000 МОм. Погрешность измерений: ±15%. Питание от встроенного генератора. Температурный диапазон: -30°С … 50°С." Кол-во: 3.0

"Позиция 471" "Мультиметр MY63 для измерения величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов, емкость конденсаторов и частоту синусоидального сигнала в звуковом диапазоне. Режим выбора пределов измерения – ручной. Количество измерений в секунду - 2 – 3. Разрядность ЖКД - 3 ½. Постоянное напряжение U= 0,1 мВ - 1000 В, переменное напряжение U ~0,1 мВ - 700 В. Переменный ток I~** 10 мкА - 10 А, постоянный ток I=** 1 мкА - 10 А. Диапазон частот по переменному току - 40 - 400 Гц. Сопротивление - 0,1 Ом - 200 Мом. Входное сопротивление - 10 Мом. Емкость - 1 пФ - 20 мкФ. Частота - 1 Гц - 20 кГц. Коэффициент усиления транзисторов h21э - до 1000. Режим прозвонки -< 50 Ом. Диод-тест – есть. Питание -9 В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ). Габариты: 91 х 189 х 31,5 мм. Вес с батареей – 310 г." Кол-во: 3.0

"Позиция 472" "Переключатель ПМОФ-45-112222/II-Д1.У3 220/380В 6,3А/IP10 с фиксацией, 45-0-45°, до 8 коммутационных положений через 45° без самовозврата, установка с фасадной стороны панели." Кол-во: 4.0

"Позиция 473" "Пломба контрольная ПК-91рх-2 самозатягивающаяся, одноразовая, запирающий механизм роторного типа для опечатывания любых объектов. Размер информационной площадки 10х20мм., порядковый номер 7 значный, температура использования - 40С + 60С, цвета стандартные" Кол-во: 200.0

"Позиция 474" "Пломба наклейка Антимагнит ИМП-2 (цвет синий, с нанесением логотипа НФ ГПЭ). ГОСТ 31283-2004" Кол-во: 500.0

"Позиция 475" "Побудитель расхода ИБЯЛ.418315.048 для газоанализатора АНКАТ-7664 Микро - 27.Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 476" "Конвертер интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet 10/100Base-TX со скоростью передачи данных до 921,6kbit/c с длиной линии передачи данных до 100м с 1 разъемом DB-9 Male, 1 разъемом RJ45 с гальванической развязкой 1500В 22х52х80мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 477" "Преобразователь концентрации(сенсор) электрохимический первичный для для использования в сигнализаторах и газоанализаторах оксида углерода диапазоном рабочих концентраций 0-120ppm температурным диапазоном эксплуатации -10+50С модель 3Е-СО для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА" Кол-во: 1.0

"Позиция 478" "Преобразователь фотоэлектрический ФЭП-Р для преобразования инфракрасных пульсаций пламени в электрические импульсы той же частоты и сигнализации о наличии факела (пламени) в топках котлов, печах, камерах сгорания других теплоагрегатов.Напряжение питания постоянного тока 24В, габаритные размеры 100х106х120, масса, кг, не более 0,55" Кол-во: 2.0

"Позиция 479" "Прибор контроля пламени факельный Ф34.3 для применения в схемах контроля пламени горелочных устройств в топочных камерах стационарных котлов и печей. Напряжение питания от однофазной сети, В - 220- + Частота тока, Гц - 50+1; 60+2 Потребляемая мощность, В·А, не более - 20 Диапазон изменения задания порога срабатывания по каждому каналу контроля пламени, В - -(10- + )...-(1- + ) Зона возврата по каждому каналу контроля пламени, В - 0,5+0,2 Изоляция электрических цепей приборов при температуре окружающего воздуха (20+5)°С и относительной влажности 80% должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц: цепей питания относительно вх. и вых. цепей и корпуса прибора, В - 1500 выходных цепей относительно вх. цепей и корпуса, В - 500. Габаритные размеры - 200x60x330 мм. Масса не более - 3,3 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 480" "Проволока пломбировочная витая ПР-Н 0,8/100 красная. Нейлоновая нить / низкоуглеродистая гальванизированная оцинкованная сталь. Диаметр - 0,8 ± 0,01 мм. Диаметр жил: центральная - 0,4 мм, вторичная - 0,22 мм. Прочность (временное сопротивление разрыву) 720 - 790 Н/мм², Длина проволоки в катушке - 100 м, масса одной катушки - 0,14 кг. Температура использования: от -50 до +70°С." Кол-во: 10.0

"Позиция 481" "Пульт управления ПУ-04 обслуживает любое количество реле РПП-2,программирование и считывание информации с реле РПП-2 для программирования и считывания информации по оптическому каналу связи следующих приборов: контроллеров ЭКР, реле повторного пуска РПП-2, регистраторов РОС1 .Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 482" "Пульт управления ПУ-05 предназначен для программирования электронного контроллера тока ЭКТ и считывания с него информации по оптическому каналу связи. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 483" "Разъем РРМ 77/4 розеточный, модульный.Пружинные гнезда установки реле;монтаж на DIN-рейку (стандарт) 35мм или под винты шурупы М4;подключение проводов-под зажим винтом М4. Количество пинов - штырьков: 14. Ширина: 45.0 мм. Высота: 78.5 мм. Глубина: 30.0 мм. Номин напряжение перемен тока: 230 В. Номин напряжение постоян тока - DC: 24 В. Номин ток: 10 А. Климатическое исполнение: У2.1. Сечение проводника: 0,75...2,5 мм². Степень защиты - IP: IP20. Температура эксплуатации: -45...+40 °C. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 40.0

"Позиция 484" "Разъем розеточный модульный РРМ78/4 для реле РЭК78/4, артикул RRP20D- RRM-4, число контактов 4, номинальный ток контактов 3А, сечение подключаемых проводников 0,5мм2, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20, установка на 35-мм монтажной Din-рейкой. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 64.0

"Позиция 485" "Расходомер-счетчик электромагнитный исполнения 212МО Опросный лист 4570РД4-2.00.Р.03.ЛПУ.5.71.АТ.ОЛ1 (Изм. 1)" Кол-во: 3.0

"Позиция 486" "Расходомер-счетчик электромагнитный 212МО. Опросный лист 9802.РП.0.021.1-АТВ.ОЛ.1 изм.1 инв. № 181347д" Кол-во: 3.0

"Позиция 487" "Расходомер-счетчик электромагнитный исполнения 212МО. Опросный лист 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.21.АПС2.ОЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 488" "Преобразователь электроакустический ПЭА В-202 В12.00-00.00 ТУ для стационарных ультразвуковых расходомеров. Комплектующее к используемому оборудованию." Кол-во: 3.0

"Позиция 489" "Ротаметр РМА-0,063 ГУЗ для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч" Кол-во: 5.0

"Позиция 490" "Ротаметр с местными показаниями типа РМ-IV РМ-4ГУ3-К Условный диаметр - Ду15. Измеряемая среда - газ, климатическое исполнение - умеренный климат, категория размещения 3 по ГОСТ 15150. Калибровка ротаметра метрологической службой предприятия. Габаритные размеры 395×104×104 мм, вес не более 1,7 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 491" "Сенсор СТК-1 термокаталитический первичный преобразователь концентрации метана (CH4) и пропана (C3H8) в воздухе, диапазон рабочих концентраций по метану 0-3%об., по пропану 0-1%об. Предназначен для использования в сигнализаторах и газоанализаторах для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА" Кол-во: 2.0

"Позиция 492" "Сигнализатор переносной взрывозащищенный СГГ-20-01 метан (СН4) с выносным датчиком и длиной кабеля 1,5 метра. Рабочая температура -40 ÷ (+50) °С, степень защиты IP68, диапазон измерения 0-2,5 % об.д. СН4, с функцией течеискателя наличия утечки горючих газов." Кол-во: 1.0

"Позиция 493" "Счетчик холодной воды ВСХН-80 Диаметр номинальный, DN, мм 80 Тип: турбинный, сухого типа Температура, °С: +5...+50, Расход воды, м3/ч: - наименьший Q min 0,45, - переходный Qt 0,9 - номинальный Qn- 50, - наибольший Qmax 90, Порог чувствительности, м3 /ч, не боле 0,15, Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа, Наибольшее значение роликового указателя: 999 999, Наименьшая цена деления, м3 0,0005, Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015" Кол-во: 1.0

"Позиция 494" "Счетчик электроэнергии трехфазный активно/реактивный, многофункциональный 234 ARTM-03 PB.G. Номинальное напряжение - 3×230/400 В, номинальный (максимальный) ток -5(10) А, класс точности - 0,5S/1,0, оптопорт, RS485, GSM" Кол-во: 15.0

"Позиция 495" "Счетчик учета электроэнергии 234 ARTM-01 PB.G напряжение 3x230/400В, ток 5(60)А, класс точности 1,0/2,0, многотарифный, тип учитываемой энергии актив/реактивн, GSM, RS-485" Кол-во: 4.0

"Позиция 496" "Счетчик учета электроэнергии 234 ARTM-00 PB.G Номинальное напряжение - 3×57,7/100 В, номинальный (максимальный) ток -5(10) А, класс точности - 0,5S/1,0, оптопорт, RS485, GSM" Кол-во: 6.0

"Позиция 497" "Счетчик воды холодной турбинный ВМХ-80 Ду80 для измерения объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074.1, протекающей в системе холодного водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 бар) и диапазоне температур от +5 до +50 ºС. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150." Кол-во: 1.0

"Позиция 498" "Счетчик воды холодной крыльчатый СВХ-15 Ду15 для измерения объема холодной и горячей питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от плюс 5°C до плюс 40 °при давлении не более 1,0 МПа (10 кгс/см2)." Кол-во: 5.0

"Позиция 499" "Счетчик воды универсальный СВМ-25 Ду 25 предназначен для измерения объемов питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-2001, протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при температуре от плюс 5 до плюс 90°С и давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Нечувствительны к внешнему магнитному полю. Метрологический класс -В. Установка горизонтальная. Повышенная износостойкость констуркции проливной части. ГОСТ Р 50601-93" Кол-во: 4.0

"Позиция 500" "Счетчик крыльчаты универсальный ВСКМ 90/15, Ду 15. Температура рабочей среды : +5...+90°C (холодная и горячая вода). Рабочее давление – 1,0 МПа. Метрологический класс: класс А - при вертикальной установке; класс В - при горизонтальной установке. Наименьший расход, 0,03 м3/ч - горизонтальный монтаж; 0,06 м3/ч - вертикальный монтаж. Номинальный расход - 1,5 м3/ч, наибольший расход - 3,0 м3/ч. Наибольшее значение указателя (индикатора): 99999,999 м3. Присоединение к трубопроводу: счетчика - резьбовое 3/4", присоединителей - резьбовое 1/2". Монтажная длина 110 мм. Высота 85 мм. Ширина: 77 мм. Масса – 0,6 кг. Тип: тахометрический, крыльчатый, одноструйный, сухоходный. Особенности: антимагнитная защита." Кол-во: 2.0

"Позиция 501" "Счетчик воды ВСКМ 90-20 ДГ. Ду 20 мм. Температура рабочей среды:+5...+90 °C (холодная и горячая вода). Рабочее давление: 1,0 МПа. Метрологический класс: класс А - при вертикальной установке; класс В - при горизонтальной установке. Наименьший расход – 0,05 м3/ч. Номинальный расход: 2,5 м3/ч. Наибольший расход: 5,0 м3/ч. Выходы, интерфейсы: импульсный выход, 10 л/имп, геркон. Счетный механизм: стандартный IP54. Наибольшее значение указателя (индикатора): 99999,999 м3. Наименьшая цена деления: 0,0001 м3. Присоединение к трубопроводу: счетчика - резьбовое 1", присоединителей - резьбовое 3/4". Монтажная длина - 130 мм. Монтажная длина с присоединителями -230 мм. Высота 85 мм. Ширина 77 мм. Масса 0,7 кг. Тип: тахометрический, крыльчатый, одноструйный, сухоходный. Особенности: антимагнитная защита." Кол-во: 1.0

"Позиция 502" "Счетчик электрический 201.6 активной энергии прямого включения с шунтом. Номинальное напряжение - 230 В, Класс точности: 1/2, номинальный (максимальный) ток - 10(80) А, диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55, масса не более 0,34 кг, габариты 105x105x64 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 503" "Термогигрометр портативный микропроцессорный с функцией регистрации ИВТМ-7 М 1 для непрерывного измерения и регистрации относит. влажности и температуры воздуха и/или других неагрес. газов. Диапазон измерения относит. влажности - 0…99% (осн. погрешность измерения относит.влажности не более ±2,0 %; доп. погрешность измерения влажности от температуры окруж. воздуха в диапазоне рабочих температур - не более 0,2 %/°С;) диапазон измеряемых температур - -45…+60 °С (абс. погрешность измер. температуры, °С ±0,5 от -45 до -20 °С; ±0,2 св. -20 до +60 оС); кол-во точек автоматич. статистики 10000; питание прибора - 3,0±0,3 В; потр. прибором мощность - не более 0,25 Вт; длина кабеля для подключения первичн. преобраз-ля к блоку измерения до 10 v; интерфейс связи с компьютером micro-USB; масса блока измерения, кг, не более 0,3; масса первичн. преобразователя не более 0,1 кг; габарит. размеры блока измерения - не более 130x70x25 мм; габарит. размеры первичн. преобразователя - не более Ø14x60 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 504" "Термометр специальный прямой стеклянный, длина нижней части - 60 мм, длина верхней части 220 мм, диапазон измеряемой температуры 0…100 С, цена деления 1 С, термометрическая жидкость - керосин. СП-2П №2/60 0...+100" Кол-во: 30.0

"Позиция 505" "Термометр биметаллический R52.100 с радиальным штоком, шкала 0...160 С, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1; диаметр штока 8 мм, длина штока 160мм; присоединение: тип 2, ввинчиваемая гайка G1/2 внешняя резьба, Гильза защитная TW45 нержавеющая сталь 1.4571; присоединение к процессу М20х1,5 внутренняя резьба G1/2, длина погружения 142 мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 506" "Термопреобразователь ТС-1088-1-100М-(-50+200)-120-10-C-АГ-10-С-№2-ГП-ГС общепромышленное исполнение, НСХ - 100М, диапазон измеряемых температур -50 + 200 °С, длина монтажной части - 120 мм, диаметр монтажной части 10 мм. Класс допуска - С. Головка из алюминиевого сплава с керамической вставкой, тип кабельного ввода - сальник, схема электрических подключений - № 2, госповерка. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 4.0

"Позиция 507" "Термопреобразователь сопротивления ДТС-035 Л.РТ100.В3.320. Конструктивное исполнение: D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм, увеличенная коммутационная головка (пластмасса), НСХ Pt100, длина монтажной части 320 мм, схема внутренних соединений проводников - 3хпроводная, класс допуска - стандартный. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 3.0

"Позиция 508" "Термопреобразователь ДТС 035-50М.B3.120 конструктивное исполнение: D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм, НСХ 50М, длина монтажной части 120мм, схема внутренних соединений проводников - 3хпроводная, класс допуска - стандартный. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 3.0

"Позиция 509" "Термопреобразователь взрывозащищенный ТСП 9418-32-100П-(-200+500)-B-250-сх2-рис1-М20х1,5-У3-32МПа. НСХ 100П, класс допуска В, схема 2, рисунок 1. Длина монтажной части -250 мм, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4 Х, диапазон условного давления - 32МПа, вид климатического исполнения - УЗ. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 510" "Термопреобразователь ДТС 125-50М.B2.60 Д НСХ 50М, модель 125, класс допуска В, двухпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 511" "Датчик-реле температуры манометрический Уставка срабатывания: 105-4. Диапазон уставок от 50 до 130 С, нерегулируемая возвратная зона, электрический соединитель типа ШР с прямым патрубком. Направление зоны возврата относительно уставки в сторону понижения. Степень пылеводозащиты корпуса — IP64." Кол-во: 1.0

"Позиция 512" "Транзистор полевой IRF360. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 8.0

"Позиция 513" "Транзистор IRF740. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 10.0

"Позиция 514" "Транзистор IRF730. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 10.0

"Позиция 515" "Фотодатчик ФД-2 для контроля наличия пламени горелочных устройств. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 516" "Фотореле 220В 50Гц для автоматического включения и выключения наружного освещения в зависимости от освещенности окружающей среды. Ток коммутации 10А. Потребляемая мощность 5 Вт. Диапазон освещенности, при котором происходит срабатывание 1…200 Лк. Задержка от кратковременного затемнения (освещения) 5-20 с." Кол-во: 1.0

"Позиция 517" "Детектор ультрафиолетовый QRA 2 для промышленных горелок Siemens. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 20.0

"Позиция 518" "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-40 (ИБЯЛ.418425.035-40) на СО для СОУ1. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 519" "Ячейка электрохимическая на хлороводород (HCl) ИБЯЛ.418425.035-105 для СОУ-1. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 8.0

"Позиция 520" "Амперметр переменного тока Э8030-М1 (вибро и ударопрочный), предел измерения-(0-300) А, класс точности-2,5, включение через трансформаторр-5 А, частота F=50 Гц. Э8030-М1-300/5А-2,5-50Гц. Температурный диапазонэксплуатации: от минус 50 до плюс 60 °С, относительная влажность 95% (при температуре 35 °С)." Кол-во: 4.0

"Позиция 521" "Блок питания БП60-Д4-24 для питания стабилизированным напряжением постоянного тока используемого оборудования. Комплектующее к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 522" "Контроллер программируемый логический ПЛК110-220.32.Р-М. Контроллер имеет 18 дискретных входов и 14 дискретных выходов (электромагнитных реле) , оснащен интерфейсами Ethernet, RS-232, RS-485, USB. Питание - переменное напряжение 220 В. Без ограничения размера памяти области ввода/вывода. Комплектующее изделие для используемого оборудования" Кол-во: 1.0

"Позиция 523" "Модуль контроля уровня электропроводных жидкостей МК110-220.4К.4Р для использования совместно с датчиками уровня. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 524" "Дозатор пипеточный ДПОП-1-0,5-10 одноканальный с переменным объемом 0,5-10мкл дискретность 0,1мкл кат.номер 4027482" Кол-во: 1.0

"Позиция 525" "Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз одноканальный Колор ДПОПц-1-100-1000 каталожный № 40270302" Кол-во: 1.0

"Позиция 526" "Дозатор одноканальный БЛЭК 1...10мл. ДПОП-1-1000-10000" Кол-во: 1.0

"Позиция 527" "Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202-Н.РР с двумя универсальными входами основной приведенной погрешностью +/-0,5% для ТС(0,25% для остальных сигналов) временем опроса входа 1с с двумя выходами электромагнитное реле 8А 220В с интерфейсом RS-485 в корпусе типа Н настенного монтажа размером 130х105х65мм напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц степени защиты IP44 температурой эксплуатации +1+50С. Комплектующее изделие для используемого оборудования" Кол-во: 1.0

"Позиция 528" "Контроллер систем отопления и ГВС ТРМ232М-Р для систем отопления и горячего водоснабжения с управлением насосами с дискретным управлением приводом клапана (больше/меньше), Nпотр=12Вт. 1-й контур: дискретное управление приводом клапана, 2-й контур: дискретное управление приводом клапана." Кол-во: 1.0

"Позиция 529" "Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А, напряжение питания 220 В и 24 В (универсальный источник питания), 8 универсальных каналов аналогового ввода, унифицированные сигналы: (4-20)мА, (0-20)мА, (0-5)мА, +/-50 мВ, (0-1)В, потребляемая мощность 6 ВА, интерфейс связи RS-485, скорость обмена по RS-485 115200 бит/с, степень защиты IP20, крепление на DIN-рейку или стену. Габаритные размеры: (63×110×75) ±1 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 530" "Пирометр с поверкой/калибровкой Диапазон измерения температуры: -50°…+350°С, диапазон рабочих температур: -40°…+50°С, погрешность измерения: 0,5°...3°С, время измерения: < 0,2 сек, разрешение: 0.1°С, показатель визирования: 1 : 5, коэффициент излучательной способности фиксированный: 0,95, спектральный диапазон: 8 - 14 мкм, световая сигнализация превышения порога, звуковая и вибрационная сигнализации, питание: встроенный Li-Ion аккумулятор, габаритные размеры: 140х57х26 мм, вес: 155 г." Кол-во: 7.0

"Позиция 531" "Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2-45/100-220-А1Е0-01. Номинальный ток - 5А, номинальное напряжение - 57,7 (100) В. Напряжение питания 100…265 В или 120…370 В. Рабочее напряжение дискретных выходов - 24В.Интерфейс RS-485, USB, Рабочий температурный диапазон от -40 до + 70 С. Корпус - 75х100х110 мм, крепеж на 35 мм DIN-рельс, IP40" Кол-во: 10.0

"Позиция 532" "Преобразователь напряжения постоянного тока AEDC857B-250 для измерения напряжения постоянного тока от 0 до250 В; выходной ток от 4 до 20 мА; количество аналоговых выходов – один; сопротивление нагрузки 0 -500 Ом; Пределы допускаемой основной погрешности по аналоговому выходу приведенной γ ± 0,5 %. Время установления выходного тока не более 0,5 с. Пульсации выходного сигнала не более 0,25 %. Напряжение питающей сети - 187 - 242 В. Частота питающей сети 48 - 52 Гц. Мощность, потребляемая от цепи питания не более: 5,5 В·А. Мощность, потребляемая от измерительной цепи не более 400 мВт. Габаритные размеры 120х80х77 мм. Масса не более 0,7 кг. Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 ºС. Относительная влажность воздуха 95 % при 35 ºС. Степень защиты оболочки IP20." Кол-во: 1.0

"Позиция 533" "Расходомер-счетчик жидкостей ультразвуковой многоканальный МР исполнение УРСВ-522Ц. Опросный лист 652/2015.04.01-АТХ.ОЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 534" "Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 в металлическом корпусе,2 класса точности, однострелочный, с механизмом простого действия управления стрелками, с прерываемой работой часового механизма Шкала деления 60 с ценой деления 0,2 с и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин. Механизм калибра 42 мм, на 15 рубиновых камнях, ружинный двигатель, анкерный ход и колебательную систему баланс - спираль с периодом колебаний 0,4 с." Кол-во: 2.0

"Позиция 535" "Термогигрометр портативный микропроцессорный с функцией регистрации ИВТМ-7 М5-3 с дополнительной индикацией давления (для единой измерительной системы, со встроенным адаптером для объединения в сеть), с ЖК-индикацией показаний. Возможность контроля: температуры в диапазоне -20…+60 °С (абс. погрешность измерения ±0,2 °С) , относительной влажности воздуха в диапазоне 0-99% (погрешность измерения - ±2,0%), атмосферное давление в диапазоне 630…800 мм рт. ст. Интерфейс связи RS-485 . Питание: 2 батарейки типоразмера ААА напряжением 1.5 В. Преобразователь интерфейсов ПИ-1М. Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, не более 10м. Длина кабеля для подключения прибора к компьютеру не более 15м." Кол-во: 5.0

"Позиция 536" "Термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 276-26-100-0,5-Н10-(-50+80)-4/20-У1.1(-50+85)-ГП для измерения температуры воздуха в помещениях различного назначения. НСХ первичного преобразователя: Pt100, длина монтажной части 100мм, предел допускаемой основной приведенной погрешности ± 0,5%. Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т. Диапазон измеряемых температур --50...+85. Выходной сигнал 4-20 мА. Климатическое исполнение У1.1 по ГОСТ 15150 (-50+85)C. Зависимость выходного сигнала измеряемой температуры: линейная. Показатель тепловой инерции не более 20с. Материал головки: полиамид Технамид А-СВ30-Л. Степень защиты воздействия от пыли и воды: IP65. Поверка органами Росстандарта. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 537" "Бутылка БКЗ II-450-2-МТО стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов с гладкой горловиной, Номинальная вместимость 450 мл, Цена деления 100 мл, Диаметр бутылки 79 мм. Высота 165 мм. Внутренний диаметр горловины 25 мм, внешний диаметр горловины 34 мм. " Кол-во: 1.0

"Позиция 538" "Весы общего назначения платформенные напольные электронные с цифровым электронным индикатором с размерами платформы 585х460мм с наибольшим пределом взвешивания 100кг с дискретностью отсчета 0,05кг ВТ-8908-100" Кол-во: 1.0

"Позиция 539" "Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН-8М предназначен для измерения низких температур нефтепродуктов при определении фракционного состава в диапазоне от -80°С до +60 °С. Длина 400 ± 10 мм, глубина погружения 160 ± 5 мм. Диаметр 11 ± 1 мм. Цена деления шкалы 1 °С. Термометрическая жидкость толуол." Кол-во: 2.0

"Позиция 540" "Электрод InLab Expert Pro Mettler Toledo. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 541" "Электрод для измерения УЭП InLab 741 Mettler Toledo для измерителя комбинированного SevenEasy Cond, каталожный № 51344024. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 542" "Электрод pH комбинированный InLab Science, 51343070, Mettler Toledo. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 543" "Сигнализатор переносной СГГ-20 суммы горючих газов и паров со встроенным датчиком, рабочая температура -40 -(+50)C., диаппазон измерений 0-50 % НКПР, взрывозащищенный с зарядным устройством. Взрывозащита 1ExibdIICT6 X, Интерфейсы USB, Сигнализация Свет, звук, вибрация. Степень защиты IP68." Кол-во: 6.0

"Позиция 544" "Термометр для определения температуры при определении плотности нефтепродуктов ТИН-5, исполнение-3, диапаз измерения 0+50 °С, цена деления шкалы - 0,2мм , длина термометра-420 мм, диаметр 6 ± 1 мм, глубина погружения полная. ТИН-5-3-(0+50)-0,2-420" Кол-во: 1.0

"Позиция 545" "Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-40 (ИБЯЛ.418425.035-40) на СО для СОУ1. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 546" "Измеритель-регулятор температуры универсальный восьмиканальный ТРМ 138-Р с 8 универсальными входами с двухпозиционным регулирование основной приведенной погрешностью +/-0,25%(+/-0,5% для термопар) временем опроса не более 1с с 8 выходами электромагнитное реле 8А 220В с интерфейсом RS-485 в корпусе типа Щ4 щитового монтажа размером 96х96х145мм напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц встроенным источником 24В постоянного тока степени защиты IP54 температурой эксплуатации +1+50С. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 547" "Газоанализатор портативный ПГА-200 (блок электроники) непрерывного действия в составе: датчик оптический ДГО-C3H8 -1 шт, датчик электрохимический ДГЭ-М1-O2 -1 шт. Взрывобезопасная конструкция по ТР ТС 012/2011. Питание газоанализаторов от блока аккумуляторов напряжением 2,4 В (два аккумулятора типа Ni МH VH AA-1700)." Кол-во: 1.0

"Позиция 548" "Бобышка для установки термопреобразователей и защитных гильз модели 2010-01 с монтажной внутренней резьбой М20х1.5 высотой 40мм из стали 20" Кол-во: 4.0

"Позиция 549" "Гильза защитная ГЗ.16.2.1.160. Комплектующее изделие к используемому оборудованию (термопреобразователю)." Кол-во: 10.0

"Позиция 550" "Тягонапоромер мембранный показывающий для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов, пределы измерения от -0,08 до +0,08 КПа, класс точности 2,5, климатическое исполнение У3 для работы при температуре от -50 до + 60 С и относительной влажности до 98% при 35 C. Степень защиты IP 40. ТНМП-52 М2" Кол-во: 2.0

"Позиция 551" "Датчик температуры КДТ-50 наружного воздуха. Диапазон измеряемых температур - -50...50ºС, выходной сигнал 4…20мА, тип датчика - аналоговый, рабочая среда газообразная, исполнение настенное." Кол-во: 1.0

"Позиция 552" "Термостат серии R5THV, артикул R5THV2, NO контакт, диапазон температур 0-60, Alfa Plastic. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 553" "Указатель рабочего давления манометра, нержавеющая сталь 12Х15Г9НД, на корпус, крепление винтом. ГОСТ 2405-88 Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 120.0

"Позиция 554" "Комплекс измерительный учета газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-250/1,6 на базе ротационного счетчика RABO G160 Ду 80мм, корректора ЕК270 с преобразователем абсолютного давления ВПИ 0,75 МПа, преобразователем перепада давления, преобразователем температуы, датчиком импульсов высокочастотным А1К. Максимальный измеряемый объемный расход при рабочих условиях 250м3/час (диапазон 1:250),максимальное рабочее давление 1,6 МПа." Кол-во: 1.0

"Позиция 555" "Анемометр АТЕ-1080 с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха в диапазоне 0,1-25 м/с. Разрешение 0,01 м/с. Погрешность ±(0,05•V+0,1) м/с. Измерение температуры воздушного потока 0-50 °С. Измерение объема воздушного потока. Датчик — телескопический зонд, тип — "струна", термистор. Удержание показаний, Макс. и Мин. значения. Измерение среднего значения. Автовыключение (отключаемое). Инновационный дизайн. Габаритные размеры: 210х75х50 мм. Вес 280 г." Кол-во: 1.0

"Позиция 556" "Электрод для измерения УЭП InLab 741 Mettler Toledo для измерителя комбинированного SevenEasy Cond, каталожный № 51344024. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 557" "Электрод УЭП (датчик кондуктометрический) InLab 731 для кондуктометра S30 SevenEasy. Корпус пластик длиной 120 мм, диаметром 12 мм, со встроенным датчиком температуры NTC 30 кОм, кабелем длиной 1,2 м (разъем Mini-DIN). Диапазон измерений 0,011000 мСм/см, диапазонтемпературы 0100С. Константа ячейки 0,57. Каталожный номер 51344020 Mettler Toledo. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 558" "Электрод измерительный платиновый двухконтактный для титрования по Фишеру DM143-SC диаметр 12мм длниа 144,5мм пределы измерения mV 0+2000, A 0-200 температура 0+80С 51107699 Mettler Toledo. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 559" "Силиконовая трубка номер по каталогу 51107490 для титратора DL32 Mettler Toledo, длина 0.45 м. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 5.0

"Позиция 560" "Часы песочные 10мин." Кол-во: 1.0

"Позиция 561" "Электрод InLab Expert Pro Mettler Toledo. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 562" "Датчик, комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001-01 для СТМ-10. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 7.0

"Позиция 563" "Сигнализатор стационарный автоматический СТМ-30-54 для обеспечения безопасности взрыво и пожароопасных объектов в воздухе рабочей зоны помещений и наружных установок которых возможно образование взрывоопасных концентраций горючих газов и паров. Число порогов срабатывания - 2 (1ый - 7% НКПР 2ой - 11% НКПР пороги регулируемые). Способ отбора газовой пробы - диффузный, встроенный. Измерение горючих газов - 0 - 50 % НКПР. Диапазон температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 50. Маркировка взрывозащиты 1ExibIICT6 Х. Напряжение питания - 220 В, потребляемая мощность - 10 Вт. Выходные сигналы - 4-20." Кол-во: 1.0

"Позиция 564" "Сигнализатор оксида углерода СОУ1, контроль СО (пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3) для выдачи световой и звуковой сигнализации о превышении установленных пороговых значений массовой концентрации оксида углерода (СО) в воздухе рабочей зоны и формирования управляющего воздействия для включения (отключения) исполнительных устройств посредством контактов реле. Принцип измерений сигнализатора - электрохимический. Тип сигнализатора - стационарный, автоматический, одноканальный. Способ отбора пробы - диффузионный. Режим работы сигнализатора - непрерывный. Рабочее положение – вертикальное. Диапазон измерений от 0 до 200 мг/м3, диапазон показаний от 0 до 250 мг/м3. " Кол-во: 1.0

"Позиция 565" "Вибропреобразователь DVA 141Р(141.164.Е3Х1). (Микромеханический датчик. Измеряемая величина - СКЗ виброскорости. Диапазон измерения 0-20мм/с. Диапазон частот измерения виброскорости 10-1000Гц. Выходной сигнал 4-20мА. С разъемом на кабеле и с ответной частью разъема. Длина кабеля до разъема 1,0 м. Крепление на 3 винта. Температурное исполнение ХЛ: от -60С до +80С. Маркировка взрывозащиты0Ex ia IIC T5...T6 Ga X)" Кол-во: 1.0

"Позиция 566" "Напоромер НМП-52-М2-0,4kPa-2,5-У3-IP40 для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов. Диапазон измерения: 0-0,4 кПа, класс точности 2,5, климатическое исполнение У3 для работы при температуре от -50 до + 60 С и относительной влажности до 98% при 35 C. Степень защиты IP 40." Кол-во: 1.0

"Позиция 567" "Напоромер НМП-52-М2-0,25kPa-2,5-У3-IP40 для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха и неагрессивных газов. Диапазон измерения: 0-0,25 кПа, класс точности 2,5, климатическое исполнение У3 для работы при температуре от -50 до + 60 С и относительной влажности до 98% при 35 C. Степень защиты IP 40." Кол-во: 30.0

"Позиция 568" "Датчик тахометра ДЭТ-2 для выдачи электрического сигнала с частотой, пропорциональной частоте вращения вала двигателя, и представляют собой трехфазные магнитоэлектрические генераторы переменного тока. Технические характеристики: Рабочий диапазон температур: -60...+150 ºС, Частота вращения ротора: 2750 об/мин, Габариты: 82*136*150 мм, Масса: 1,3 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 569" "Газоанализатор X-am 5000. Сенсоры в комплекте: 1.Sensor CatEx 125 PR, CH4 (метан) / 0-100 % НПВ / 1 % НПВ, 2. Sensor XXS O2 (кислород) / 0-25 об.% / 0,1 об.%. Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером - Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия), Внешний насос - Комплект для входа в замкнутые пространства с внешним насосом и шлангом длиной 3 м." Кол-во: 4.0

"Позиция 570" "ГазоанализаторX-am 2500. Сенсоры в комплекте: 1. Sensor CatEx 125 PR, CH4 (метан) / 0-100 % НПВ / 1 % НПВ; 2. Sensor XXS O2 (кислород) / 0-25 об.% / 0,1 об.%; Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером - Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия); - Внешний насос с USB кабелем и плечевым ремнем для X-am 2500/5000 № 8327115 - Пробоотборник поплавкового типа (поплавковый зонд из вспененного полипропилена), вкл.3м шланг, 3,2мм № 8325831." Кол-во: 2.0

"Позиция 571" "Газоанализатор X-am 5000. Сенсоры в комплекте: 1. Sensor CatEx 125 PR, CH4 (метан) / 0-100 % НПВ / 1 % НПВ; 2. Sensor XXS O2 (кислород) / 0-25 об.% / 0,1 об.%. Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером -Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия), - Внешний насос для X-am 5000 - Комплект для входа в замкнутые пространства с внешним насосом и шлангом длиной 3 м." Кол-во: 2.0

"Позиция 572" "Газоанализатор X-am 5000. Сенсоры в комплекте: 1. Sensor CatEx 125 PR CH3OH (метанол) / 0-100 % НПВ / 1 % НПВ; 2.Sensor XXS O2 (кислород) / 0-25 об.% / 0,1 об.%. Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером - Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия), - Внешний насос для X-am 5000 - Комплект для входа в замкнутые пространства с внешним насосом и шлангом длиной 3 м." Кол-во: 1.0

"Позиция 573" "Газоанализатор X-am 5000. Сенсоры в комплекте: 1. Sensor CatEx 125 PR, CH4 (метан)/ 0-100 % НПВ / 1 % НПВ 2. Sensor XXS O2 (кислород)/ 0-25 об.% / 0,1 об.%. Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером - Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия)." Кол-во: 3.0

"Позиция 574" "Газоанализатор X-am 5000. Сенсоры в комплекте: 1. Sensor CatEx 125 PR, CH4 (метан) / 0-100 % НПВ / 1 % НПВ 2. Sensor XXS O2 (кислород) / 0-25 об.% / 0,1 об.% 3. Sensor XXS NH3 (аммиак) (0-300 ppm) 4. Sensor XXS CO LC /H2S LC (CO 0-2000 ppm H2S 0-100 ppm) Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером - Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия)." Кол-во: 1.0

"Позиция 575" "Газоанализатор X-am 5000. Сенсоры в комплекте: 1. Sensor XXS Ozone (Озон)/ 0-10 ppm. Дополнительная комплектация: - Аккумуляторный NiMH блок питания T4 с зарядным модулем и сетевым адаптером - Базовый зарядный комплект, состоящий из зарядного модуля и сетевого адаптера (международная версия)" Кол-во: 1.0

"Позиция 576" "Магазин сопротивлений Р4831-М1. 6 декад. Диапазон: 0.1 Ом … 111111.1 Ом, класс точности (ММЭС): 0.02 /(2 х 10-6), ср. значение номинального сопротивления: 0.002 Ом, номин.зн ачение ступени: 104 Ом ст., 10-1 Ом мл., Эл. сопротивление изоляции: не менее 5 х 109 Ом, эл.прочность изоляции: 2 кВ (1 мин). Рабочая температура: 10°С … 25°С. Относительная влажность окружающего воздуха: до 80% при 20°С ГОСТ 23737-79" Кол-во: 1.0

"Позиция 577" "Пирометр -40...+800С сочетает в себе бесконтактное инфракрасное и контактное устройство для регистрации температуры поверхности,с дисплеем. Оснащён выносным контактным термозондом для регистрации температуры труднодоступных поверхностей. Диапазон измеряемых температур: инфракрасный метод от -40 °C до 800 °C (от -40 °F до 1472 °F), Контактный метод От -270 °C до 1372 °С. Тип источника питания - 2 батареи типа AA/LR6 или канал USB при использовании с ПК. Время работы батареи ( непрерывном режиме) - 12 часов с включенными лазером и подсветкой; 100 часов с выключенными лазером и подсветкой" Кол-во: 1.0

"Позиция 578" "Мегаомметр цифровой Е6-24, диапазон 0,01 МОм...300 ГОм для измерения сопротивления изоляции электрических цепей на предустановленных испытательных напряжениях 500, 1000, 2500В. Диапазон измерений переменного напряжения 40...400 В. Питание аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА. Рабочая температура от - 30°С до +50°С" Кол-во: 7.0

"Позиция 579" "Измеритель параметров цепей электропитания зданий переносной MZC-304 для расчета ожидаемого тока коротк. замыкания на основании полн. сопротивления петли коротк. замыкания. Класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557. Категория безопасности IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1, Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 - IP65, Питание - щелочные батарейки 4Δ1,5 В LR6 (C); аккум. батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C), Габаритные размеры - 220x98x58 мм, масса - около 1 кг. Температура хранения - –20...+70° C. Рабочая температура - 0...+50° C. Время до самовыключения (Auto-OFF) - устанавливается в меню прибора. Количество измерений Z (для щелочных батареек) - >5000 (2 измерения в минуту). Память результатов измерений - 990 ячеек, 10000 результатов. Интерфейс - радиоканал OR-1." Кол-во: 1.0

"Позиция 580" "Искатель повреждения изоляции цифровой ИПИ-03 полный. Для нахождения бесконтактным и контактным способами мест сквозных повреждений в изоляционном покрытии. Номинальная мощность генератора – 40 Вт. Потребляемая мощность генератора 60 Вт. Рабочие частоты генератора, Гц - 480; 1000; 1100; 1333,3; 1450; 9920; 9980. Частота модулятора в генераторе - 0,7 ±0,3. Сопротивление нагрузки - 1 ... 1000 Ом. Напряжение питания генератора – 12 В. Напряжение питания приёмника – 9 В. Чувствительность приёмника - не хуже 2,5 мкВ. Интерфейс обмена данными – Bluetooth. Диапазон измерения напряжения постоянного тока - от -10 до +10 В с шагом 1мВ. Частота настройки фильтров приёмника - 50, 100, 1000 Гц. Время непрерывной работы приемника - не менее 50 ч. Ось катушки поворот - 45° / 90°. Габаритные размеры: приёмника - 180х65х120 мм. генератора - 170х95х150 мм. Масса: Приёмника - 1,2 кг, генератора - 2,5 кг. Масса датчика - 0,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 581" "Амперметр Э42702 75/5А-1,5-50Гц, подключение через трансформатор тока. Предел измерения 0-75 А, класс точности 1,5, частота 50 Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 582" "Амперметр переменного тока Э42702, предел измерения-(0-1500) А, класс точности-1,5, через трансф-р тока-5 А, частота F=50Гц. Э42702-1500/5А-1,5-50Гц." Кол-во: 2.0

"Позиция 583" "Счетчик электрической энергии трехфазный однотарифный ЦЭ6803В/М/1/1Т/220В/1-7,5А/3ф4пр/М7/Р31 класс точности 1 напряжение 220В ток номинальный-максимальный 1-7,5А схема подключения 3 фазы-4 провода отсчетное устройство механическое 7-разрядное тип корпуса" Кол-во: 2.0

"Позиция 584" "Счетчик электрической энергии трехфазный однотарифный ЦЭ-6803В класс точности 1 напряжение 220В ток номинальный-максимальный 10-100А схема подключения 3 фазы-4 провода отсчетное устройство механическое 6-разрядное тип корпуса Р32" Кол-во: 2.0

"Позиция 585" "Амперметр Э42702 100/5А-1,5-50-1000Гц, подключение через трансформатор тока. Предел измерения 0-100 А, класс точности 1,5, частота 50 ГЦ" Кол-во: 1.0

"Позиция 586" "Амперметр переменного тока Э42702, предел измерения-(0-300) А, кл точн-1,5, через трансформатор тока-5 А, частота F=50Гц. Э42702-300/5А-1,5-50Гц." Кол-во: 3.0

"Позиция 587" "Анализатор канала тональной частоты переносной ТЧ-ПРО. Измеряемые параметры: Уровень, дБ, псофометрический шум, невзвешенный шум, переходное влияние: - на одной частоте, - на любой частоте (превосходит П321М, ИК-ТЧ, ТДА-3, РСМ-23, DLA-9 ), АЧХ в автоматическом режиме, автомат.измер. по программе, автономность измерений, автономность анализа результатов измерений, измерение одновременно переменного и постоянного напряжения. Встроенный датчик температуры. Габаритные размеры: 180x100x35 мм., масса - 0,7кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 588" "Амперметр постоянного тока М42300, предел измерения-(0-50) А, класс точности-1,5, наружный шунт-75 мВ. М42300-(0-50)А-1,5-шунт 75мВ." Кол-во: 2.0

"Позиция 589" "Вольтметр постоянного тока М42300-500-1,5-непоср, диапазон измерениия от 0 до 500 В, класс точности 1,5 включение непосредственно, степень защиты IP50" Кол-во: 2.0

"Позиция 590" "Амперметр постоянного тока М42300, предел измерения-(0-100) А, класс точности-1,5, наружный шунт-75 мВ. М42300-(0-100)А-1,5-шунт 75мВ." Кол-во: 2.0

"Позиция 591" "Вольтметр постоянного тока М42300-300-1,5-непоср., диапазон измерения от 0 до 300 В, класс точности 1,5 включение непосредственно, степень защиты IP50" Кол-во: 2.0

"Позиция 592" "Калибратор электрических сигналов искробезопасный унифицированный UPS-III-IS источник тока 0-24ma. измеритель тока 0-24ma. Точность 0,01% ИВ; измерение 60 В постоянного тока; искробезопасное исполнение; Hart-совместимый прибор. Рабочая температура - 10 … +50 °С" Кол-во: 1.0

"Позиция 593" "Амперметр переменного тока Э42702, предел измерения-(0-2000) А, кл точн-1,5, через трансформатор тока-5 А, частота F=50Гц. Э42702-2000/5А-1,5-50Гц." Кол-во: 1.0

"Позиция 594" "Устройство испытательное -21 для проверки вторичного и первичного электрооборудования при вводе его в работу и в процессе эксплуатации. Проверка и наладка всех типов электромеханических реле, микропроцессорных защит 6-10-35 кВ; УЗО; измерительных трансформаторов тока; измерительных трансформаторов напряжения; заземления; АПВ; высоковольтных выключателей; автоматических выключателей; низковольтных аппаратов управления, контакторов, электромагнитных пускателей и т.д. Максимальный выдаваемый ток 700 А; максимально выдаваемое напряжение 500 В; максимальная длительная и максимальная кратковременная выдаваемая мощность – 2 000 ВА и 6 000 ВА соответственно; выдача регулируемого постоянного (выпрямленного или сглаженного) напряжения до 350 В и тока до 8 А; возможность регулировки тока, частот, фазы (угла); встроенный мультиметр; измерение всех видов временных характеристик различных реле коммутационных аппаратов в диапазоне 0,0001 – 10 000 с;" Кол-во: 1.0

"Позиция 595" "Амперметр Э42704 100А; 100/5; 1,5; в; аналоговый переменного тока щитовой с верхним пределом диапазона измерений 100А; подключение через внешний трансформатор тока с первичным током 100А; с номинальным током вторичной обмотки 5А класса точности 1,5; вертикального положения." Кол-во: 1.0

"Позиция 596" "Амперметр Э42704 600А; 600/5, 1,5 аналоговый переменного тока щитовой подключение через внешний трансформатор тока с номинальным током вторичной обмотки 5А с пределами измерений 0-600А класса точности 1,5" Кол-во: 2.0

"Позиция 597" "Счетчик учета электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М.04 3x(120-230)/(208-400)В, 5(7,5)А. Двунаправленный, четыре канала учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления. Номинальное напряжение 3х(120-230)/(208-400)В. Номинальный (максимальный) ток 5(7,5)A. Класс точности по активно/реактивной энергии 0,5S/1,0. Число тарифов 4. Интерфейсы связи оптопорт + RS485. ЖКИ- жидкокристалический индикатор Встроенный резервный блок питания от источника переменного тока напряжением 220 В." Кол-во: 1.0

"Позиция 598" "Вольтметр постоянного тока Размеры лицевой панели 80х80 мм Монтажный вырез в щите 77,5 мм Длина шкалы 56мм Класс точности 1,5;-2,5 Степень защиты IP пылезащищенное IP50 или пылебрызгозащищенное IP54 Межповерочный интервал 5 лет. Для приборов с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям (М) 3 года. Масса не более 0,2 кг Тип вольтметр непосредственное подключение Диапазоны измерения: 0,075; 1; 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 500; 600; 3/30;3/300; 30/300; 4/100; 7,5/300; 8/300; 10/100; 15/150; 15/300; 20/40; 0,3/15-0-0,3/15 В Тип вольтметр подключение через внешнее добавочное сопротивлением с номинальным током 5 мA Диапазоны измерения: 150/1500; 15/150/1500 В Тип киловольтметр подключение через внешнее добавочное сопротивлением с номинальным током 5 мA Диапазоны измерения: 1; 1,5; 3 кВМ42300-250-1,5-непоср, диапаз измер от 0 до 250 В, класс точности 1,5 включение непосредственно, степень защиты IP50" Кол-во: 2.0

"Позиция 599" "Вольтметр Тип прибора Ц42704 Размер лицевой панели, мм 72х72 Вырез в щите, мм 68х68 Длина шкалы, мм, не менее 60 Класс точности 1,5 Степень защиты IP пылезащищенное IP50 Масса, кг, не более 0,25 кл.т.1,5 диапазон измерений от 0 до 500В, класс точности 1,5, степень защиты IP50, размер лицевой панели72х72 ." Кол-во: 1.0

"Позиция 600" "Счётчик электрический трехфазный многофункциональный электронный Т-4ТМ.03М.01, номинальный ток 5А, максимальный ток 10А, номинальное напряжение (57,7-115)/(100-200)В, частота сети 50Гц, класс точности при измерении активной/реактивной энергии 0,5 S/1,0, количество интерфейсов RS-485 - 2, наличие резервного блока питания - есть." Кол-во: 2.0

"Позиция 601" "Пирометр инфракрасный портативный бесконтактный термометр серия 8862, диапазон измерения-50+650 С, время измерения 150мс, разрешение 0,1С, оптическое разрешение 12:1, питание батарея 9В." Кол-во: 1.0

"Позиция 602" "Счетчик электрической энергии9 электрической энергии многофункциональный Т-4ТМ.03М.0. Номинальный (максимальный) ток - 5(10)А, Номинальное напряжение - 3x(120-230)/(208-400)В, класс точности при измерении активной/реактивной энергии - 0,5 S/1,0, количество интерфейсов RS-485 - 2, наличие резервного блока питания - есть." Кол-во: 1.0

"Позиция 603" "Счетчик электрической энергии многофункциональный Т- 4ТМ.02М.03. Номинальный (максимальный) ток - 5(10)А, Номинальное напряжение - 3x(57,7-115)/(100-200) В, класс точности при измерении активной/реактивной энергии - 0,5 S/1,0, количество интерфейсов RS-485 - 1, наличие резервного блока питания - есть." Кол-во: 1.0

"Позиция 604" "Вольтметр щитовой диапазон измерений 0-250В, класс точности 1.5, степень защиты IP50. Тип Ц42702" Кол-во: 2.0

"Позиция 605" "Вольтметр диапазон 0-500В, класс точности 1,5 включение непосредственно, частота 50...1000Гц, степень защиты IP50" Кол-во: 1.0

"Позиция 606" "Счетчик времени наработки для учета времени работы оборудования, агрегатов, машин в пластмассовом корпусе емкостью отсчетного устройства 99999,9ч потребляемой мощностью 0,5Вт напряжением питания 24В постоянного тока степени защиты IP65. Рабочий диапазон температур от минус 60 до +55°С. Корпус пластмассовый, черный. Тип СВН-2-02" Кол-во: 3.0

"Позиция 607" "Регулятор давления газа . Регулируемая среда - природный газ , газовая фаза газа сжиженного по. Диапазон входного давления - 0,05–1,2 МПа. Диапазон настройки выходного давления - 2,0–5,0 кПа. Диапазон настройки отключающего устройства, кПа: при повышении выходного давления - (1,2–1,8)Рвых; при понижении выходного давления - (0,2–0,5)Рвых. Пропускная способность при максимальном входном давлении - 1000 м³/ч. Неравномерность регулирования не более - ±10 %. Ду присоединительного патрубка: входа – 50 мм, выхода – 50 мм. Строительная длина – 170 мм. Вид соединения - фланцевое по ГОСТ 12820-80. Масса не более – 8 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 608" "Блок питания 220В/27В/2А БП-220/27. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 22.0

"Позиция 609" "Блок питания 27В/110В БП-27/110. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 610" "Блок питания 220В/27В/1.25А БП-220/27/1.25А Аппаратно-программные средства комплекса линейной телемеханики Магистраль-2. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 1.0

"Позиция 611" "Модуль процессорный ДМ-01. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 2.0

"Позиция 612" "Модуль управления линейным краном, 6 проводная схема подключения, 110В, 2 соленоида СЭ-01. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 3.0

"Позиция 613" "Модуль управления БКЗ-02 СЭ-13. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 614" "Модуль формирования сигнала МА.14-060МЭ АВЛБ.687291.098 для установок автоматизации газоперекачивающих агрегатов А705-15-ХХ. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 79.0

"Позиция 615" "Плата ПВР-60-01 АСА4.950.473 (для ШКС-04) АСА4.950.473. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 616" "Плата соединительная ПС-01 ТУ 4318-018-00123702-96. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 2.0

"Позиция 617" "Ремкомплект системы автоматического управления для подогревателя газа ПТПГ-30 ЖТИЯ.421944.001-07-01, в составе: Электроискровой воспламенитель ЖТИЯ.065095-001-01 - 1 шт; датчик пламени ДКПО-01- 1шт.; трансформатор ОС33-730- 1 шт.; газовая линейка ЖТИЯ.302. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 618" "Модуль управления УБП с выходными ТС СЭ-02М. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 619" "Аналого-цифровой преобразователь 8х(4-20 мА) для КП СЛТМ ИЭ-03М. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 620" "Модуль питания Eltex PM160-220/12, 220V AC, 160W. Комплектующее изделие к используемому оборудованию." Кол-во: 4.0

"Позиция 621" "Блок питания одноканальный БП30Б-Д3-24С для питания стабилизированным напряжением постоянного тока устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.) Выходное напряжение: 24 В. Количество каналов: 1. Выходная мощность: 30 Вт. Входное напряжение: 90…264 В пер.ток, 110…370 В пост.ток. Вид монтажа: на DIN-рейку. Вид напряжения: от 220 В АС. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 4.0

"Позиция 622" "Кнопка управления LAY5-BW8465 I-O сдвоенная с подсветкой ИЭК (Арт.BBD40-BW-K51) для реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. Комплектующее для используемого оборудования." Кол-во: 14.0

"Позиция 623" "Сигнализатор уровня подвесной с неопреновым кабелем длиной 5 м для управления наполнением/опорожнением резервуаров с водой и другими неагрессивными к материалу ПСУ жидкостями, в том числе содержащими твердые включения. Диапазон коммутируемого переменного напряжения 150…250 В, значение коммутируемого постоянного напряжения 24 В, минимальный коммутируемый ток при постоянном напряжении 0,8 мА, коммутируемый ток - не более 10 А, максимальная коммутируемая мощность 2 кВт, угол включения/выключения 50(±10)°. Модель ПСУ-1/5. Степень защиты IP68. Температура рабочей среды 0…70 °С." Кол-во: 8.0

"Позиция 624" "Видеорегистратор портативный носимый встроенная память 32 гб, встроенный GPS, наплечное крепление, крепление на пояс,USB кабель, ЗУ USB" Кол-во: 2.0

"Позиция 625" "Процессор центральный Siemens CPU319-3 PN/DP, p/n 6ES7 318-3EL01-0AB0. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 626" "Процессор центральный для S7-400H И S7-400F/FH. 6ES7414-5HM06-0AB0 SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H. 5 интерфейсов: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN и 2 для модулей синхронизации, 4 мб памяти (2 мб данных/2 мб программы). Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 627" "Модуль Siemens Simatic S7-300, коммуникационный процессор CP 341 (6ES7341-1CH02-0AE0) Ptp связь RS 422/RS 485, до 115,2 Кбит/с. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 628" "Модуль-мастер M915E-110 TREI -5B-05. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 629" "Комплект батарей GE Rx3i код заказа: IC693ACC302 Series 90-30 high capacity battery pack -комплект батарей повышенной емкости для CPU и PCM. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 630" "Модуль питания Fanuc RX3i IC695PSD140, для электропитания базовой платы, 24V, 40Вт. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 631" "Модуль коммуникационный IC695CMM004 последовательного интерфейса.Четыре изолированных порта RS-232/485. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 632" "Модуль сетевой интерфейсный с поддержкой протоколов EGD и Modbus TCP Server с витой парой Ethernet с соединителем RJ-45 с 8 модулями с используемым внутренним питанием 175мА при 5В 133,4х85,9мм без учета высоты модуля питания IC200EBI001 FANUK. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 633" "Модуль блока питания VersaMax IC200PWR002 24 VDC с расширенным вводом на 3,3 VDC. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 634" "Анемометр для измерение скорости ветра, определение опасных ветровых порывов, включение сигнальных и противоаварийных устройств. Диапазон измерения скорости ветра - от 3,0 до 32,0 м/с, диапазон установки порогов срабатывания от 10,0 до 32,0 м/с, кол-во разрядов цифр. табло – 3, дискретность индикации скорости ветра 0,1 м/с, Погрешность измерения, м/с (где V - скорость ветра) ± (0,5+0,05 V). Диапазон установки задержки срабат. по времени при формировании сигнала "Опасно" - от 0 до 10 с. Энергонезавис. память для хранения режимов настройки: - времени задержки на включение сигнализации от порывов ветра; - предел. скорости ветра Vпр. Усл. эксплуатации, °С: датчик - от минус 50 до плюс 55 °С, блок контроля от минус 40 до плюс 55 °С. Электрич. питание анемометра по одному из вариантов: переменный ток - 220 +/-15% (50 Гц), - постоянный ток - от 9 до 30. Ток нагрузки: переменный ток - до 3 А (50 Гц), постоянный ток до 5А. Степень защиты: датчик IP54, блок контроля IP51.ГОСТ 6376-74" Кол-во: 1.0

"Позиция 635" "Расходомер-счетчик электромагнитный Ду 50 тип присоединения сэндвич, в комплекте блок питания 30 Вт. Для измерения расхода и объема горячей и холодной воды. Коэффициент перекрытия диапазона 1:500. Диапазон температуры жидкости от минус 10 до 150 °С. Степень защиты - IP65. Модель ЭРСВ-570Л В. Давление в трубопроводе не более 2,5 МПа" Кол-во: 3.0

"Позиция 636" "Радиометр ультрафиолетовый для измерения ультрафиолетового излучения спектра В. Диапазон энергетической освещенности - 0,01– 20 Вт/м2, погрешность измерения - 10 % , спектральный диапазон - 0,280 - 0,315 мкм, Время работы без замены элементов питания - 300 ч. Габаритные размеры: индикаторного блока - 125х68х26 мм; датчика - Ø 65мм х 30 мм. Масса: индикаторного блока - 0,15 кг; датчика - 0,2 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 637" "Датчик интенсивности ультрофиолетового излучения ДИ-2 для установки обезараживания воды УД-2. Коплектующее изделие для используемого оборудования" Кол-во: 3.0

"Позиция 638" "Модуль процессорный CPU 314C-2DP PN: 6ES73146CF020AB0, ЦПУ с интерфейсом MPI, встроенные вводы/выводы 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 быстрых счетчика (60 КГЦ), встроенный интерфейс PROFIBUS. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 639" "Модуль центрального процессора SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, ЦПУ С 256 Кбайт рабочей памяти, 1 интерфейс MPI/DP 12МБИТ/С, 2 интерфейс ETHERNET PROFINET. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 640" "Модуль блока питания PS 405 10A контроллера Siemens Simatic S7-400 CPU414-2,Uвход=24В,Uвых=5В, Iвых=5А,2 буферных элемента питания,предназначен для питания от источника постоянного тока U=24В контроллера SIMATIC S7-400, производства Siemens 6ES74050KA020A. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 641" "Блок питания SITOP MODULAR 10 6ЕР1334-3ВА00 Uвх120/230...500 В, Uвых =24 В, 10 А. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0

"Позиция 642" "Блок питания Siemens Sitop power код заказа: 6EP1336-2BA00 Sitop power 20, стабилизированный блок питания: вход ~120/230 В;выход =24 В/ 20 A Siemens. Комплектующее изделие к используемому оборудованию" Кол-во: 1.0