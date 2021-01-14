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    Главная / Торги / Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс» 0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020

    Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс» 0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828270Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009828270

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0051472/ГТранс

    Номер закупки

    0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс» 0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 18:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 03.02.2021 итог.docx

    Продл 27.01.2021 итог.docx

    Продл. до 14.01.2021 (КО).docx

    Для Участника 51472.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828270Подведение итогов не позднее Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»

    Начальная цена

    577 118 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    33.17.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    Классификатор ОКВЭД2

    33.17

    Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по промывке-пропарке ваго"

    Кол-во: 1.0

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