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Номер извещения
32009828270
Уникальный номер закупки
20/2.1/0051472/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс» 0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
21.12.2020 18:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828270Подведение итогов не позднее Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
577 118 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.17.11.000
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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