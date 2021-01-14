Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс» 0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009828270 Уникальный номер закупки 20/2.1/0051472/ГТранс Номер закупки 0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020 Наименование закупки Оказание услуг по промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов под налив и ремонт, устранение коммерческих неисправностей и подачу-уборку вагонов в пределах Приволжской железной дороги для нужд Астраханского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс» 0001/20/2.1/0051472/ГТранс/К/ГОС/Э/21.12.2020 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-86 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты S.Zemskov@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Земсков С. М. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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