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    Главная / Торги / Услуги траления акватории причалов для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в 2021-2024 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» 0042375

    Услуги траления акватории причалов для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в 2021-2024 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» 0042375

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825841Дата и время окончания срока приема заявок Услуги траления акватории причалов для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в 2021-2024 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» 0042375Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009825841

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0042375/ГПереработка

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0042375/ГПереработка/К/ГОС/Э/21.12.2020

    Наименование закупки

    Услуги траления акватории причалов для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в 2021-2024 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» 0042375

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    прод КО 2021 20.01 27.01.docx

    прод КО 2021 13.01 19.01.docx

    42375.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги траления акватории причалов для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в 2021-2024 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» 0042375

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825841Подведение итогов не позднее Услуги траления акватории причалов для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в 2021-2024 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» 0042375Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги траления акватории причалов для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в 2021-2024 гг. для нужд ООО «Газпром переработка» 0042375

    Начальная цена

    7 011 619,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Траление акватории меженное 2021"

    Кол-во: 152400.0

    "Позиция 2"

    "Траление акватории весеннее 2021"

    Кол-во: 152400.0

    "Позиция 3"

    "Траление акватории весеннее 2023"

    Кол-во: 152400.0

    "Позиция 4"

    "Траление акватрории меженное 2022"

    Кол-во: 152400.0

    "Позиция 5"

    "Траление акватории меженное 2023"

    Кол-во: 152400.0

    "Позиция 6"

    "Траление акватории весеннее 2022"

    Кол-во: 152400.0

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