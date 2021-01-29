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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020

    Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825092Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009825092

    Уникальный номер закупки

    20/5.4/0062772/ГЭнерго

    Номер закупки

    0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    21.12.2020 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    для Участника 205.40062772ГЭнерго.zip

    Продление МИ на 29.01.21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-40

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    V.Ivanov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов В. Г.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825092Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020

    Начальная цена

    11 907 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    33.11.13.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "капитальный ремонт"

    Кол-во: 1.0

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