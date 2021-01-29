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Номер извещения
32009825092
Уникальный номер закупки
20/5.4/0062772/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
21.12.2020 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-40
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
V.Ivanov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов В. Г.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825092Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту котла Noviter, производственных зданий на объектах Северного филиала ООО "Газпром энерго" для нужд ООО "Газпром энерго" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062772/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/21.12.2020
Начальная цена
11 907 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.11.13.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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