"Позиция 17" "Преобразователь уровня (+1-+50)-0,5/400-42-1000-HART. Диапазоны измерения от -1 ... 1 кПа до 40 МПа Стабильность 0,2% гарантия 12 лет Погрешность ± 0,045% Диапазон 200:1 Стабильность нуля ± 0,025% от ВПИ Перегрузка / статическое давление до 52 МПа Настройка По месту через ЖКИ или удаленная Быстродействие 35 мс Влияние температуры 0,1 URL диапазона ≤ ≤ URL: ± [0,0205% ВГД + 0,0795% шкалы] при 20 ° C Температура окружающей среды -40 ° C до 85 ° C Температура измеряемой среды от -40 ° C до 150 ° C (в зависимости от реализации) Температура хранения -40 ° C до 100 ° C Питание 12 до 55 В постоянного тока Выходной сигнал двухпроводный 4-20мА + HART, в соответствии с NAMUR NE43 Отображать 4,5 и 5 цифровой буквенно-цифровых символов Электрическое соединение 1/2 - 14 NPT, M20x1, 5; PG 13,5 DIN, другие по запросу Подключения к процессу 1/4 "NPT, 1/2" NPT, другие Материал корпуса алюминий, нержавеющая сталь 316 Материал мембраны Нержавеющая сталь 316L, Hastelloy C276, Монель 400"

