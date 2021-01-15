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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту метрологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту метрологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822655Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту метрологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009822655

    Уникальный номер закупки

    20/5.2/0084283/ТГКазань

    Номер закупки

    0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту метрологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    18.12.2020 18:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление КО на 15.01.21.docx

    Для участника КО 84283.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-31

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Sinykov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синюков А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту метрологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822655Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту метрологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту метрологического оборудования на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» № 0095/20/5.2/0084283/ТГКазань/К/ГОС/Э/18.12.2020

    Начальная цена

    21 642 468,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "ТОиТР метрологического оборудования"

    Кол-во: 1.0

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