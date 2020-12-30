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    Главная / Торги / Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ

    Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:5930.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822718Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009822718

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0087502/МежрегионГ

    Номер закупки

    0076/20/2.1/0087502/МежрегионГ/ПР/ГОС/Э/18.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 19:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПСД_Нижегородская.part07.rar

    ПСД_Нижегородская.part01.rar

    ПСД_Нижегородская.part03.rar

    ПСД_Нижегородская.part08.rar

    ПСД_Нижегородская.part02.rar

    Извещение о внесении изменений МИ.pdf

    Документация редакция 2.rar

    ПСД_Нижегородская.part09.rar

    ПСД Нижегородская.part14.rar

    ПСД_Нижегородская.part04.rar

    ПСД_Нижегородская.part05.rar

    ПСД_Нижегородская.part06.rar

    ПСД_Нижегородская.part13.rar

    ПСД_Нижегородская.part10.rar

    ПСД_Нижегородская.part12.rar

    ПСД_Нижегородская.part11.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Контактный телефон

    +7 812 609-59-51

    Факс

    +7 812 609-57-90

    Адрес электронной почты

    Zakupki@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин И. В.

    Место рассмотрения предложений

    197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 14:0021.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822718Подведение итогов не позднее Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газораспределения в Нижегородской области по Программе газификации регионов РФ

    Начальная цена

    115 539 070,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные работы"

    Кол-во: 1.0

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