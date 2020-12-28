Оказание услуг по перекачке природного газа перед проведением ремонтных работ в 2021 году с применением МКУ для нужд ООО "Газпром инвестпроект" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 20/2.1/0086032/ГПИнвестПр

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009821864 Уникальный номер закупки 20/2.1/0086032/ГПИнвестПр Номер закупки 0095/20/2.1/0086032/ГПИнвестПр/ПР/ГОС/Э/18.12.2020 Наименование закупки Оказание услуг по перекачке природного газа перед проведением ремонтных работ в 2021 году с применением МКУ для нужд ООО "Газпром инвестпроект" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 20/2.1/0086032/ГПИнвестПр Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 86032.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-28 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Долгачева О. В. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru