Оказание услуг по сбору, обработке и утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (включая упаковку), выпущенных Чайковским филиалом АО «Газпром бытовые системы» в обращение на территории Российской Федерации, с целью обеспечения выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров (включая их упаковку) в рамках расширенной ответственности производителей и импортёров товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" для нужд АО "Газпром бытовые системы" (74057)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения ГП012022 Уникальный номер закупки 20/2.1/0074057/Газмаш Номер закупки 0095/20/2.1/0074057/Газмаш/К//Э/18.12.2020 Наименование закупки Оказание услуг по сбору, обработке и утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (включая упаковку), выпущенных Чайковским филиалом АО «Газпром бытовые системы» в обращение на территории Российской Федерации, с целью обеспечения выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров (включая их упаковку) в рамках расширенной ответственности производителей и импортёров товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" для нужд АО "Газпром бытовые системы" (74057) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-14 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты d.kozlov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица козлов Д. Ю. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru