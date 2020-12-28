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Номер извещения
ГП012022
Уникальный номер закупки
20/2.1/0074057/Газмаш
Наименование закупки
Оказание услуг по сбору, обработке и утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (включая упаковку), выпущенных Чайковским филиалом АО «Газпром бытовые системы» в обращение на территории Российской Федерации, с целью обеспечения выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров (включая их упаковку) в рамках расширенной ответственности производителей и импортёров товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" для нужд АО "Газпром бытовые системы" (74057)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сбору, обработке и утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (включая упаковку), выпущенных Чайковским филиалом АО «Газпром бытовые системы» в обращение на территории Российской Федерации, с целью обеспечения выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров (включая их упаковку) в рамках расширенной ответственности производителей и импортёров товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП012022Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, обработке и утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (включая упаковку), выпущенных Чайковским филиалом АО «Газпром бытовые системы» в обращение на территории Российской Федерации, с целью обеспечения выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров (включая их упаковку) в рамках расширенной ответственности производителей и импортёров товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору, обработке и утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (включая упаковку), выпущенных Чайковским филиалом АО «Газпром бытовые системы» в обращение на территории Российской Федерации, с целью обеспечения выполнения нормативов утилизации отходов от использования товаров (включая их упаковку) в рамках расширенной ответственности производителей и импортёров товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
23 550 814,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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