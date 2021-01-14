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Номер извещения
32009821393
Уникальный номер закупки
20/3/0069242/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение работ по пробной эксплуатации скважин №№ 77, 78 Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» 0001/20/3/0069242/ГНедра/К/ГОС/Э/18.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Выполнение работ по пробной эксплуатации скважин №№ 77, 78 Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009821393Подведение итогов не позднее Выполнение работ по пробной эксплуатации скважин №№ 77, 78 Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по пробной эксплуатации скважин №№ 77, 78 Ковыктинского газоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра»
Начальная цена
704 039 916,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
09.10.11
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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