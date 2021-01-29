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Номер извещения
32009820301
Уникальный номер закупки
20/5.4/0062771/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ и здания КОС на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062771/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/18.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
18.12.2020 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-31
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Sinykov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синюков А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ и здания КОС на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062771/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/18.12.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820301Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ и здания КОС на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062771/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/18.12.2020 Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ и здания КОС на объектах Северного филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/5.4/0062771/ГЭнерго/ПР/ГОС/Э/18.12.2020
Начальная цена
5 432 353,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
42.22.21.110
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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