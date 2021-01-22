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    Главная / Торги / Оказание услуг мойки автотранспортных средств для нужд Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Оказание услуг мойки автотранспортных средств для нужд Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 05:0022.01.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009820156Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг мойки автотранспортных средств для нужд Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009820156

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0066560/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/20/2.1/0066560/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/18.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг мойки автотранспортных средств для нужд Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_66560 продл. до 22.01.21.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-36-19

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубусевич Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг мойки автотранспортных средств для нужд Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202101.02.2021 11:0001.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009820156Подведение итогов не позднее Оказание услуг мойки автотранспортных средств для нужд Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг мойки автотранспортных средств для нужд Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    567 026,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    45.20.30.000

    Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мойка кузова и удаление воды с поверхности автомобиля (Джип, Пикап)"

    Кол-во: 330.0

    "Позиция 2"

    "Мойка кузова и удаление воды с поверхности автомобиля (Легковой)"

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 3"

    "Мойка кузова удаление воды с поверхности автомобиля (Микроавтобус, Легковой фургон)"

    Кол-во: 190.0

    "Позиция 4"

    "Мойка кузова удаление воды с поверхности автомобиля, частичная уборка салона (мойка полов, протирка водительской панели, мойка внутренней части лобового стекла) (Автобус длиной 11 метров и выше)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Мойка кузова и кабины ТС, удаление воды с поверхности автомобиля, частичная уборка кабины (мойка полов, протирка водительской панели, мойка внутренней части лобового стекла) (Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 12 т.)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 6"

    "Мойка кузова и кабины ТС, удаление воды с поверхности автомобиля ( погрузчик универсальный средненего класса)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 7"

    "Чистка ковриков (комплект 4шт.)"

    Кол-во: 279.0

    "Позиция 8"

    "Уборка салона (Джип, Пикап)"

    Кол-во: 290.0

    "Позиция 9"

    "Уборка салона (Легковой)"

    Кол-во: 55.0

    "Позиция 10"

    "Уборка салона (Микроавтобус, Легковой фургон)"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 11"

    "Полировка панелей салона (Джип, Пикап,Легковой,Микроавтобус, Легковой фургон)"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 12"

    "Покрытие кузова воском (Джип, Пикап, Легковой, Микроавтобус, Легковой фургон)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 13"

    "Химчистка салона (Джип, Пикап)"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "Химчистка салона (Легковой)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Химчистка салона (Микроавтобус, Легковой фургон)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 16"

    "Химчистка салона (Автобус длиной 11 метров и выше)"

    Кол-во: 1.0

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