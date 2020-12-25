Выполнение работ по разработке специальных технических условий на проектирование и строительство свайных фундаментов по объекту: «Обустройство Песцового месторождения. Энергоцентр» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009819257 Уникальный номер закупки 20/2.1/0085533/КГПНГП Номер закупки 0180/20/2.1/0085533/КГПНГП/К/ГОС/Э/18.12.2020 Наименование закупки Выполнение работ по разработке специальных технических условий на проектирование и строительство свайных фундаментов по объекту: «Обустройство Песцового месторождения. Энергоцентр» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ Юридический адрес 660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10, Почтовый адрес 660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10 Контактный телефон +7 391 256-80-30 Факс +7 391 256-80-32 Адрес электронной почты a.petruseva@krskgazprom-ngp.ru Ф.И.О. контактного лица Петрусева А. А. Место рассмотрения предложений 660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10 Закупки и тендеры 24 Ключевые слова:

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