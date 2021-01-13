Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов по интегрированной системе менеджмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов по интегрированной системе менеджмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов в Барабинском ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов в Новокузнецком ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов в Хабаровском ЛПУМГ" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов в УАВР г. Томск" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов в ИТЦ г. Томск" Кол-во: 1.0