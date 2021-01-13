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Номер извещения
32009818989
Уникальный номер закупки
20/2.1/0047024/ТГТомск
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов по интегрированной системе менеджмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-74
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егорова Е. А.
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе. д. 9
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов по интегрированной системе менеджмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818989Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов по интегрированной системе менеджмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 годуг. Томск, пр. Фрунзе. д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению выездных практических семинаров для внутренних аудиторов по интегрированной системе менеджмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
1 487 322,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
71.12.11.900
71.12.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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