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Запросы цен не являются закупочными процедурами и не влекут возникновение обязательств у организатора или участника. Запросы цен проводятся с целью опроса заинтересованных компаний о стоимости различных товаров, которые в будущем могут стать предметом закупки.
Номер извещения
ГП012019
Уникальный номер
0192/КГПНГП/18.12.2020/ЗЦЭП
Наименование
Поставка коробок соединительных для силовых распределительных сетей для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"
Валюта процедуры
RUB
Тип процедуры
Запрос цен
Дата публикации
18.12.2020 06:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Контактный телефон
+7 495 966-25-50 доб. 2238
Факс
+7 391 256-80-32
Адрес электронной почты
o.ivanova@krskgazprom-ngp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Ольга Владимировна
Закупки и тендеры 24
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Поставка коробок соединительных для силовых распределительных сетей для объекта Ледостойкая стационарная платформа ЛСП-А в составе стройки "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море"
Этапы запроса
Текущий статус
Рассмотрение ценовой информации
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
27.33.13
27.33
Документация лота
Кол-во: 1
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