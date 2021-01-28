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Номер извещения
32009817616
Уникальный номер закупки
20/5.2/0057440/ТГТомск
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту кабельных колодцев связи нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
18.12.2020 05:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-42-27
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков В. Б.
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе 9
Ключевые слова:
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Выполнение работ по текущему ремонту кабельных колодцев связи нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту кабельных колодцев связи нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" 2021 год
Начальная цена
367 789,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
42.22.12.129
42.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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