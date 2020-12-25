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    Главная / Торги / Услуги по демаркации опасных зон Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина в 2021 году для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0070183

    Услуги по демаркации опасных зон Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина в 2021 году для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0070183

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817441Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по демаркации опасных зон Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина в 2021 году для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0070183Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009817441

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0070183/ГПереработка

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0070183/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Услуги по демаркации опасных зон Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина в 2021 году для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0070183

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 23:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПК на 13.01.docx

    70183.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по демаркации опасных зон Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина в 2021 году для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0070183

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817441Подведение итогов не позднее Услуги по демаркации опасных зон Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина в 2021 году для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0070183Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по демаркации опасных зон Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина в 2021 году для нужд ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0070183

    Начальная цена

    3 441 846,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " для визуализации опасных зон - 1 у.е."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по демаркации опасных зон"

    Кол-во: 26.0

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