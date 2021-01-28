Оказание консультационных услуг по подготовке документации, обосновывающей применение цен по контролируемым сделкам, для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

Оказание консультационных услуг по подготовке документации, обосновывающей применение цен по контролируемым сделкам, для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание консультационных услуг по подготовке документации, обосновывающей применение цен по контролируемым сделкам, для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Оказание консультационных услуг по подготовке документации, обосновывающей применение цен по контролируемым сделкам, для нужд ООО "Газпром переработка" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оказание консультационных услуг по подготовке документации, обосновывающей применение цен по контролируемым сделкам, для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0