Разработка СТО Газпром «Документы нормативные для строительства скважин. Руководство по разработке проектной документации на строительство газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Состав, основные требования, порядок согласования и утверждения» в рамках разработки и совершенствования нормативно-методических документов в области геологического изучения недр, направленных на повышение эффективности геологоразведочных работ для нужд ООО "Газпром недра" 20/3/0072151/ГНедра

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009817245 Уникальный номер закупки 20/3/0072151/ГНедра Номер закупки 0095/20/3/0072151/ГНедра/К/ГОС/Э/17.12.2020 Наименование закупки Разработка СТО Газпром «Документы нормативные для строительства скважин. Руководство по разработке проектной документации на строительство газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин. Состав, основные требования, порядок согласования и утверждения» в рамках разработки и совершенствования нормативно-методических документов в области геологического изучения недр, направленных на повышение эффективности геологоразведочных работ для нужд ООО "Газпром недра" 20/3/0072151/ГНедра Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-28 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты O.Dolgacheva@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Долгачева О. В. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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