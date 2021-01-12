Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту передвижных паровых (парогенераторных) установок для нужд ООО «Газпром ПХГ» в 2021 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0057/20/5.3/0067708/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/17.12.2020)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009817195 Уникальный номер закупки 20/5.3/0067708/ГПХГ Номер закупки 0057/20/5.3/0067708/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/17.12.2020 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту передвижных паровых (парогенераторных) установок для нужд ООО «Газпром ПХГ» в 2021 г. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0057/20/5.3/0067708/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/17.12.2020) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Публикация МИ 67708.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром ПХГ

Все закупки и тендеры Газпром ПХГ Юридический адрес 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350) Почтовый адрес 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350) Контактный телефон +7 495 380-97-14 Факс +7 495 428-45-31 Адрес электронной почты tender@phg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Питенин А. Д. Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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