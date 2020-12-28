Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Газпром добыча Уренгой Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта в 2021-2023 гг." Кол-во: 403.2

"Позиция 6" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром газнадзор" в 2021-2023 гг." Кол-во: 80.0

"Позиция 9" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2023 гг." Кол-во: 477.3

"Позиция 10" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром переработка"в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0