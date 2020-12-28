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    Главная / Торги / Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром» (0001/20/СЗ/0000001194/К/ГОС/Э/17.12.2020)

    Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром» (0001/20/СЗ/0000001194/К/ГОС/Э/17.12.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817336Дата и время окончания срока приема заявок Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009817336

    Уникальный номер закупки

    20/СЗ/0000001194

    Номер закупки

    0001/20/СЗ/0000001194/К/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром» (0001/20/СЗ/0000001194/К/ГОС/Э/17.12.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 21:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление КО_28_12_Б_И.docx

    П 001194_КО_изменения_1.docx

    1194_!!_Документация_КО_изм_1.rar

    0000001194_Протокол.docx

    0000001194_Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-93

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Novozhilov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новожилов А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817336Подведение итогов не позднее Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд Компаний Группы Газпром в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    23 076 330,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    69.2

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    69.20

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    69.20.22.000

    Услуги по бухгалтерскому консультированию

    69.20.10.000

    Услуги по проведению финансового аудита

    69.10.12

    Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с правом предпринимательской деятельности и коммерческим правом

    69.20.31.000

    Услуги по налоговому консультированию и подготовка налоговой документации для юридических лиц

    69.20.3

    Услуги в области налогового консультирования

    69.20.22

    Услуги по бухгалтерскому консультированию

    Классификатор ОКВЭД2

    69.10

    Деятельность в области права

    Документация лота

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/291240/name/5fecd3eeab8732.02115839

    31.12.2020

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/291241/name/5fecd3ef1c62a9.35101102

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 403.2

    "Позиция 6"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром газнадзор" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 9"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 477.3

    "Позиция 10"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром переработка"в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по вопросам методологии бухгалтерского и налогового учета для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в 2021-2023 гг. "

    Кол-во: 382.286

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