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    Главная / Торги / Поставка упаковки, одноразовой посуды, пленочной галантереи для нужд филиала "Чайковское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка упаковки, одноразовой посуды, пленочной галантереи для нужд филиала "Чайковское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817149Дата и время окончания срока приема заявок Поставка упаковки, одноразовой посуды, пленочной галантереи для нужд филиала "Чайковское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009817149

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0074251/ГПитание

    Номер закупки

    0193/20/4.3/0074251/ГПитание/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка упаковки, одноразовой посуды, пленочной галантереи для нужд филиала "Чайковское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 19:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20_ГПитание_4.3_1531.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка упаковки, одноразовой посуды, пленочной галантереи для нужд филиала "Чайковское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 17:0012.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817149Подведение итогов не позднее Поставка упаковки, одноразовой посуды, пленочной галантереи для нужд филиала "Чайковское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковки, одноразовой посуды, пленочной галантереи для нужд филиала "Чайковское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    3 433 191,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    17.21

    Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

    22.22

    Изделия пластмассовые упаковочные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.4

    Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бокал для вина 150 мл"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 2"

    "Бокал для вина 200 мл"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 3"

    "Бокал для шампанского 150 мл"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 4"

    "Поднос 35,5*16,5 см"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 5"

    "Поднос 35,5*24,5 см"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 6"

    "Супница 0,76 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 7"

    "Супница 0,45 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 8"

    "Контейнер бумажный с окном 1,5 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 9"

    "Контейнер бумажный 1,2 л"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 10"

    "Контейнер бумажный с окном 1 л"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 11"

    "Пакет бумажный 310*170+70"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 12"

    "Пакет бумажный 240*140+60"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 13"

    "Контейнер-банка с крышкой 250 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 14"

    "Контейнер-банка с крышкой 360 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 15"

    "Контейнер 30 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 16"

    "Контейнер 50 мл"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 17"

    "Бутылка с пробкой 1,0 л"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 18"

    "Бутылка с пробкой 0,5 л"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 19"

    "Контейнер для суши 188*134*43"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 20"

    "Упаковка для пирожного 90*80 мм"

    Кол-во: 3900.0

    "Позиция 21"

    "Комплект Стакан 0,2 л + Крышка купольная без отверстия."

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 22"

    "Упаковка для салата комплект контейнер +крышка 0,5 л"

    Кол-во: 9600.0

    "Позиция 23"

    "Пакет 100*150 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 24"

    "Пакет 150*200мм"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 25"

    "Пакет подарочный (324*445*102)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 26"

    "Пакет подарочный (180*227*100)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 27"

    "Пакет подарочный (264*327*136)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 28"

    "Пакет фасовочный 24*37 см"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 29"

    "Пакет фасовочный 18+8*35 см"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 30"

    "Пакет с вырубной 40*47 см"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 31"

    "Пакет-майка 28+14*54 18 мкм"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 32"

    "Пакет -майка 30+16*54 25 мкм"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 33"

    "Пакет-майка 40+20*65 20 мкм"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 34"

    "Пакет с вырубленной ручкой 38*47 60 мкм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 35"

    "Пакет с вырубленной ручкой 40*47 см 45 мкм"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 36"

    "Пакет с вырубной ручкой 60 мкм 38*47 см"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 37"

    "Пакет с вырубленной ручкой 40*50 см 50 мкм"

    Кол-во: 20000.0

    "Позиция 38"

    "Пергамент пищевой"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 39"

    "Картон пищевой 400*500 мм"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 40"

    "Коробка картонная 450*450*45 мм"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 41"

    "Коробка картонная 600*400*80 мм"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 42"

    "Креманка 200 мл"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 43"

    "Рюмка 50 мл"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 44"

    "Стакан 200 мл"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 45"

    "Упаковка для салата комплект контейнер +крышка 0,375 л"

    Кол-во: 9600.0

    "Позиция 46"

    "Контейнер прямоугольный с крышкой 750 мл"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 47"

    "Контейнер прямоугольный с крышкой 500 мл"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 48"

    "Контейнер с крышкой прямоугольный, 0,5 л"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 49"

    "Контейнер с крышкой прямоугольный, 0,35 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 50"

    "Контейнер с крышкой прямоугольный, 0,25 л"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 51"

    "Контейнер с крышкой прямоугольный, 0,2 л"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 52"

    "Ведро п/эт прозрачное с крышкой 5,0 л."

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 53"

    "Ведро прозрачное с крышкой 3,3 л."

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 54"

    "Ведро прозрачное с крышкой 2,25 л."

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 55"

    "Ведро прозрачное с крышкой 1,1 л."

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 56"

    "Нож"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 57"

    "Ложка столовая"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 58"

    "Ложка чайная"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 59"

    "Вилка"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 60"

    "Чашка кофейная 200 мл"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 61"

    "Стакан белый 0,2 л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 62"

    "Миска суповая d 165 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 63"

    "Миска суповая d 165 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 64"

    "Тарелка п/э d 205 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 65"

    "Тарелка дм 170 мм"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 66"

    "Тарелка дм 205"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 67"

    "Тарелка дм 170"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 68"

    "Кондитерский мешок п/эт 61 см"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 69"

    "Пакет с рисунком d 155*h 354 мм"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 70"

    "Пакет с рисунком d 135*h 320 мм"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 71"

    "Форма бумажная 300-350 г"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 72"

    "Форма бумажная 200-220 г"

    Кол-во: 4500.0

    "Позиция 73"

    "Форма бумажная 100 г"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 74"

    "Форма бумажная дм 16 см"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 75"

    "Контейнер круглый комплект дно+крышка"

    Кол-во: 2040.0

    "Позиция 76"

    "Контейнер круглый прозрачный 215 мл"

    Кол-во: 5200.0

    "Позиция 77"

    "Контейнер круглый комплект дно +крышка"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 78"

    "Контейнер круглый тортница-ракушка"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 79"

    "Контейнер круглый комплект дно +крышка"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 80"

    "Контейнер квадратный с шипами комплект дно +крышка"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 81"

    "Контейнер овальный салатник-ракушка"

    Кол-во: 24750.0

    "Позиция 82"

    "Контейнер прямоугольный ракушка"

    Кол-во: 13440.0

    "Позиция 83"

    "Контейнер прямоугольный ракушка"

    Кол-во: 5100.0

    "Позиция 84"

    "Контейнер прямоугольный ракушка"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 85"

    "Контейнер прямоугольный ракушка"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 86"

    "Контейнер прямоугольный с откидной крышкой"

    Кол-во: 12000.0

    "Позиция 87"

    "Лоток 1,0 л"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 88"

    "Лоток 0,5 л"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 89"

    "Контейнер прямоугольный с крышкой 1000 мл"

    Кол-во: 80.0

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