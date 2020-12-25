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    Главная / Торги / Проведение современной аэрогравимагнитной съемки в пределах западной части Ковыктинской зоны газонакопления с целью выявления перспективных объектов на основе комплексной интерпретации полученных данных совместно с результатами сейсморазведки и бурения в рамках развития Иркутского центра газодобычи для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/3/0072150/ГНедра/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Проведение современной аэрогравимагнитной съемки в пределах западной части Ковыктинской зоны газонакопления с целью выявления перспективных объектов на основе комплексной интерпретации полученных данных совместно с результатами сейсморазведки и бурения в рамках развития Иркутского центра газодобычи для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/3/0072150/ГНедра/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817225Дата и время окончания срока приема заявок Проведение современной аэрогравимагнитной съемки в пределах западной части Ковыктинской зоны газонакопления с целью выявления перспективных объектов на основе комплексной интерпретации полученных данных совместно с результатами сейсморазведки и бурения в рамках развития Иркутского центра газодобычи для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009817225

    Уникальный номер закупки

    20/3/0072150/ГНедра

    Номер закупки

    0001/20/3/0072150/ГНедра/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Проведение современной аэрогравимагнитной съемки в пределах западной части Ковыктинской зоны газонакопления с целью выявления перспективных объектов на основе комплексной интерпретации полученных данных совместно с результатами сейсморазведки и бурения в рамках развития Иркутского центра газодобычи для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/3/0072150/ГНедра/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 19:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продл 03.02.2021 итог.docx

    Продл 19.01.2021 итог.docx

    Продл 27.01.2021 итог.docx

    Для Участника 72150.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение современной аэрогравимагнитной съемки в пределах западной части Ковыктинской зоны газонакопления с целью выявления перспективных объектов на основе комплексной интерпретации полученных данных совместно с результатами сейсморазведки и бурения в рамках развития Иркутского центра газодобычи для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817225Подведение итогов не позднее Проведение современной аэрогравимагнитной съемки в пределах западной части Ковыктинской зоны газонакопления с целью выявления перспективных объектов на основе комплексной интерпретации полученных данных совместно с результатами сейсморазведки и бурения в рамках развития Иркутского центра газодобычи для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение современной аэрогравимагнитной съемки в пределах западной части Ковыктинской зоны газонакопления с целью выявления перспективных объектов на основе комплексной интерпретации полученных данных совместно с результатами сейсморазведки и бурения в рамках развития Иркутского центра газодобычи для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    374 877 737,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32.000

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    09.90

    Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение современной аэрогравимагнитно"

    Кол-во: 1.0

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