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    Главная / Торги / Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

    Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816820Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».https://etpgaz.gazprombank.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009816820

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0075673/ГАвиа

    Номер закупки

    0009/20/4.3/0075673/ГАвиа/ПР/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 75673.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 719-12-41

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    ivanoshchuk.ev@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блаженкова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru

    Закупки и тендеры 77

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816820Подведение итогов не позднее Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».https://etpgaz.gazprombank.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

    Начальная цена

    598 289,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33

    Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    25.73.30.249

    Инструмент контрольно-разметочный прочий

    25.73.30.292

    Пломбиры

    22.29.29

    Изделия пластмассовые прочие

    20.30.22

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

    20.30.22.220

    Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    22.29.21.000

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

    24.34.12.000

    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали

    24.10.1

    Продукты из железа и стали основные

    22.29.23.130

    Предметы туалета пластмассовые прочие

    28.14.12

    Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны для радиаторов центрального отопления)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков, петель

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переходник"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 2"

    "Переходник"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Сгон оцинкованный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "Сгон оцинкованный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 5"

    "Сгон оцинкованный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 6"

    "Сгон оцинкованный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 7"

    "Сгон оцинкованный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 8"

    "Сгон оцинкованный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 9"

    "Сифон для писсуара"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 10"

    "Хомут ремонтный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 11"

    "Хомут ремонтный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "Хомут ремонтный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 13"

    "Хомут ремонтный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "Хомут ремонтный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 15"

    "Хомут ремонтный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Кран шаровый латунный"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой БАЗ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой ГАЛЛОП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой ГАЛЛОП"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой ГАЛЛОП"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой ГАЛЛОП"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой ВВ с заглушкой и дренажным вентилем рычаг"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 24"

    "Трос сантехнический"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Лента малярная"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 26"

    "Дверной доводчик"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 27"

    "Лист оцинкованный в рулонах окрашенный с полимерным покрытием толщ"

    Кол-во: 93.0

    "Позиция 28"

    "Термостойкий силиконовый формирователь прокладок"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 29"

    "Универсальная двусторонняя лента"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 30"

    "Цианакрилатный клей"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 31"

    "Дверные ручки для входных пластиковых и алюминиевых дверей"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 32"

    "Жидкое стекло (15 кг)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Крестики для плитки"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Решетка вентиляционная вытяжная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "Решетка алюминиевая решетка однорядная регулируемая с клапаном"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Проволка сварочная"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 37"

    "Усиленная ванночка для краски,"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Пломба свинцовая"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 39"

    "Контровка"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 40"

    "Сумка монтажника"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 41"

    "Нож для снятия изоляции с пяткой3"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 42"

    "Саморез КРЕП-КОМП универсал черный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Саморез КРЕП-КОМП черный универсал"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Саморез по дереву КРЕП-КОМП черный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 45"

    "Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП острый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП острый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП сверло"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП сверло"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 49"

    "Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП сверло"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 50"

    "Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП сверло"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 51"

    "Саморез черный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "Саморез черный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 53"

    "Саморез черный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 54"

    "Саморез черный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Саморез черный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 57"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 58"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 59"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 60"

    "Сверло по металлу"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 61"

    "Шпатель резиновый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 62"

    "Маяк по типу ЗИ-2"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 63"

    "Маяк по типу ЗИ-2У"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 64"

    "Круг отрезной по металлу"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 65"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 66"

    "Усиленный плиткорез"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Держатель с защелкой 16 мм для труб"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 68"

    "Держатель с защелкой 20 мм для труб"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Держатель с защелкой 25 мм для труб"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 70"

    "Ниппель VIEGA"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 71"

    "Переходник"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 72"

    "Переходник"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 73"

    "Переходник"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 74"

    "Переходник"

    Кол-во: 5.0

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    Лоты:
    1
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    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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