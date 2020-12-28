www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009816820
Уникальный номер закупки
20/4.3/0075673/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
17.12.2020 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-12-41
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
ivanoshchuk.ev@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блаженкова Е. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru
Закупки и тендеры 77
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных и сантехнических материалов для нужд филиала Бованенково ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Начальная цена
598 289,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
26.51.33
25.73.30.299
25.73.30.249
25.73.30.292
22.29.29
20.30.22
20.30.22.220
22.29
22.29.21.000
24.34.12.000
24.10.1
22.29.23.130
28.14.12
25.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 93.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.