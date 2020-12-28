Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Астрахань" в государственных и судебных органах в 2021-2023гг" Кол-во: 1714.0

"Позиция 2" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Оренбург" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Уренгой" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром переработка" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в государственных и судебных органах в 2021-2023гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1285.0

"Позиция 8" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Краснодар" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1664.0

"Позиция 9" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Надым" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром газнадзор" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 186.0

"Позиция 12" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром ПХГ" в государственных и судебных органах в 2021 - 2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Уфа" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1268.481

"Позиция 14" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Казань" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО «Газпром ГНП холдинг» в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1122.858

"Позиция 19" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Ямбург" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Москва" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз нижней Новгород" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защи те интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг." Кол-во: 1.0