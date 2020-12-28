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    Главная / Торги / Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром» (0001/20/СЗ/0000001193/К/ГОС/Э/17.12.2020)

    Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром» (0001/20/СЗ/0000001193/К/ГОС/Э/17.12.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817108Дата и время окончания срока приема заявок Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009817108

    Уникальный номер закупки

    20/СЗ/0000001193

    Номер закупки

    0001/20/СЗ/0000001193/К/ГОС/Э/17.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром» (0001/20/СЗ/0000001193/К/ГОС/Э/17.12.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 18:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    П 001193_КО_изменения_1.docx

    1193_!!_Документация_КО_изм_1.rar

    Продление КО_28_12_Б_И.docx

    0000001193_Протокол.docx

    0000001193_Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-93

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Novozhilov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новожилов А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817108Подведение итогов не позднее Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов Компаний Группы Газпром в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг. для нужд ДО ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    133 270 303,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643

    190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, Дом 62

    350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    69.2

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    69.10.1

    Услуги юридические

    69.20.1

    Услуги по проведению финансового аудита

    69.20

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    69.10.12

    Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с правом предпринимательской деятельности и коммерческим правом

    69.20.31.000

    Услуги по налоговому консультированию и подготовка налоговой документации для юридических лиц

    69.10.19.000

    Услуги юридические прочие

    69.10.14.000

    Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с гражданским правом

    69

    Услуги юридические и бухгалтерские

    69.20.3

    Услуги в области налогового консультирования

    Классификатор ОКВЭД2

    69.10

    Деятельность в области права

    Документация лота

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/291238/name/5fecd1f0881a54.65491740

    30.12.2020

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/291239/name/5fecd1f0ef6559.64916572

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Астрахань" в государственных и судебных органах в 2021-2023гг"

    Кол-во: 1714.0

    "Позиция 2"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Оренбург" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Уренгой" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром переработка" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в государственных и судебных органах в 2021-2023гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1285.0

    "Позиция 8"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Краснодар" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1664.0

    "Позиция 9"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Надым" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром газнадзор" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 186.0

    "Позиция 12"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром ПХГ" в государственных и судебных органах в 2021 - 2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Уфа" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1268.481

    "Позиция 14"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Казань" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО «Газпром ГНП холдинг» в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1122.858

    "Позиция 19"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром добыча Ямбург" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Москва" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз нижней Новгород" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защи те интересов ООО "Газпром трансгаз Югорск" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Оказание юридических и консультационных услуг по сопровождению выездных (камеральных) проверок по налогам и страховым взносам и защите интересов ООО "Газпром трансгаз Сургут" в государственных и судебных органах в 2021-2023 гг."

    Кол-во: 1285.0

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    Наименование и номер
    Заказчик
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    Цена, руб.
    ООО Газпром центрремонт
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    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации по ОСБУ для нужд ООО «Газпром инвестхолдинг» (18/2.1/0082106/Ихолдинг)
    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой...
    131585
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    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    6 190 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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